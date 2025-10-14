Новини
Нов протест в защита на варненския кмет Благомир Коцев

Нов протест в защита на варненския кмет Благомир Коцев

14 Октомври, 2025 21:46 729 10

  • протест-
  • благомир коцев

Протестиращите настояха за справедливост

Нов протест в защита на варненския кмет Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протест в защита на задържания варненски кмет Благомир Kоцев се проведе пред Общината във Варна.

За 12-и пореден път протестиращите срещу задържането на Благомир Коцев се събраха пред сградата на Община Варна.

Миналата седмица Софийският апелативен съд определи по-лека мярка за неотклонение "домашен арест" за двамата общински съветници, които бяха задържани със същото обвинение.

На 10 октомври защитата на Коцев внесе искане за преразглеждане на мярката му за неотклонение, но Софийският градски съд за пореден път остави варненския кмет в ареста.

Според протестиращите, задържането на Благомир Коцев е подмяна на вота на варненци.

Протестът ще продължи с шествие до площад "Независимост" и ще завърши пред Съдебната палата отново с искане за справедливост.

Мярката на Благомир Коцев ще бъде обжалвана на 16 октомври пред Софийският апелативен съд.


Варна / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    12 9 Отговор
    Кръгли НПО идиоти !!! Правосъдието не се интересува от протести , а се интересува от доказателствата !!!

    21:47 14.10.2025

  • 2 Туриста

    6 10 Отговор
    Когато вземаше рушветите всички бяха доволни, явно е бил доста щедър благодетел, че тъй да го любят и милеят варненци

    21:48 14.10.2025

  • 3 Помак

    7 4 Отговор
    Те пп един кмет не могат да спасят ,тръгнали бройко да хокат !..броико време е брат, мани го тоя - Ено магнитно мафиот да не те удари тока , вземи власта и въведи ред в държавата ! Ти боико май си наистина По малкото зло

    21:55 14.10.2025

  • 4 какво

    3 5 Отговор
    Какво иска Монтерей от Коцев???

    22:01 14.10.2025

  • 5 иван костов

    8 7 Отговор
    Поредният митинг на соросоидите в подкрепа на престъпността и корупцията!👎👎👎

    22:01 14.10.2025

  • 6 777

    7 7 Отговор
    Тоя е крал повече от другия "демократ" Иван Костов.

    22:02 14.10.2025

  • 7 Двеста или двеста и пеесе?

    7 1 Отговор
    Двеста или двеста и пеесе са участниците в хепънинга? Или и толкова няма?

    22:17 14.10.2025

  • 8 Фен

    6 1 Отговор
    Еха! Голяма фамилия! Останалите двадесетина, сигурно са секретарките и съкорупционерите.

    22:22 14.10.2025

  • 9 Точен

    7 1 Отговор
    От ПП/ДБ 200-на души имат право да протестират, свободна държава уж сме. Но на протестите на ВЪЗРАЖДАНЕ във Варна против еврото и за оставка на кирливото правителство на Желязков имаше от 500 мин до 5000 и повече варненци... Пък медиите мълчаха за ВЪЗРАЖДАНЕ, а сега минавам край общината, гледам повече полицаи и журналисти от протестиращи, медиите гърмят... Май не сме демокрация!

    22:27 14.10.2025

  • 10 Шиков

    1 0 Отговор
    Той ги краде те го защитават....Варна се е превърнала в презастроена в разрез със всякакви нормативи джунгла с разбити улици и крадливи управници.

    22:51 14.10.2025

