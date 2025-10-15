БСП: Нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата

Първи коментар след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред партията във вторник. БСП очаква ГЕРБ-СДС да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а решение коалиционният партньор ще вземе в колективните органи на партията.
От ИБ на БСП изпратиха и официална позиция относно изявлението на Борисов:
БСП е най-старата партия в днешната политическа система, приела принципите на демокрацията и държавнически подход в поведението си, независимо в или извън управление.
В конкретната политическа ситуация поставяме на първо място финансовата и социалната стабилност на държавата и българите. Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента.
От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес.
Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това.
Реконструкция на правителството, блокиране на Народното събрание, нови избори - това са алтернативи.
По остра стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна.
На базата на компромис и взаимно разбиране съставихме това управление, което постигна нужната стабилност и поведе България по нейния европейски път.
След направените вчера изявления, очакваме партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори.
За деня да получават заплата само регистрираните в залата.Останалите без заплати.За последните могат да се предвидят и административни наказания за саботиране работата на Парламента.
БСП :
- Боцее , сега лапаме и ние ! Ай ше ти Е.М. ако ни вземеш лъжицата !
Никакви дъпъсъ, гърб, бъсъпъ, итънъ повече.
09:25 15.10.2025
До коментар #1 от "Опашати":Кой ги брои Мазните и Продажни бесепари. Продадоха се на пеевско-гербавите крадци и напълниха си банковите сметки с пари от държавните кредити.
8 БСП-ОЛ са предатели
10 Да се знае че
11 До кога?
12 Да се знае че
23 БСП-ОЛ.....прокси левите измамници
25 Да се знае че
27 БСП-ОЛ, мълчанието на агнетата ...
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
28 И какво
До коментар #25 от "Да се знае че":България е НАТО! НАТО е България, не ни е страх от скалата фи фашистка Русия на Путин!
30 Да се знае че
31 Да припомним че поне над 85%
До коментар #28 от "И какво":от избирателите на БСП са против НАТО ! А БСП-ОЛ извършват политики които са точно обратните на заявеното от хората
32 и още
До коментар #27 от "БСП-ОЛ, мълчанието на агнетата ...":Колко неадекватен трябва да си, че да набуташ държавата си в еврозоната точно когато тя е на път да рухне под собствените си дългове? Що за предател си, че в разгара на тежка финансова криза, да купиш над 2 тона злато, за да ги дадеш заедно с още милиарди, в ръцете на фалиращи милиардери? Живо месо късат от България, като лешояди кръжат около агонизиращата ни държавица и само чудо може да ни спаси от това безумие.
34 и още
До коментар #32 от "и още":Колко неадекватен трябва да си, че да подариш 8% от "българските евра" на ЕЦБ. 8% от нашите пари ...
35 Да се знае че
