БСП: Нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата

15 Октомври, 2025 09:21 710 37

  • бсп-
  • изявление-
  • бойко борисов-
  • герб-
  • правителство

Във вторник Борисов обяви, че ГЕРБ няма място в подобно управление и заговори за преформатиране на правителството

БСП: Нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първи коментар след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред партията във вторник. БСП очаква ГЕРБ-СДС да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а решение коалиционният партньор ще вземе в колективните органи на партията.

От ИБ на БСП изпратиха и официална позиция относно изявлението на Борисов:

БСП е най-старата партия в днешната политическа система, приела принципите на демокрацията и държавнически подход в поведението си, независимо в или извън управление.

В конкретната политическа ситуация поставяме на първо място финансовата и социалната стабилност на държавата и българите. Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента.

От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес.

Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това.

Реконструкция на правителството, блокиране на Народното събрание, нови избори - това са алтернативи.

По остра стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна.

На базата на компромис и взаимно разбиране съставихме това управление, което постигна нужната стабилност и поведе България по нейния европейски път.

След направените вчера изявления, очакваме партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опашати

    22 0 Отговор
    лъжи ! То пък щото има социален мир и всичко е "6"!

    Коментиран от #7

    09:23 15.10.2025

  • 2 Гост

    16 0 Отговор
    Парламента да си промени вътрешните Правила!

    За деня да получават заплата само регистрираните в залата.Останалите без заплати.За последните могат да се предвидят и административни наказания за саботиране работата на Парламента.

    09:24 15.10.2025

  • 3 Стария

    21 0 Отговор
    Тези ликвидатори на БСП чакат" царска" милост от Борисов и Пеевски за слугинага им.

    09:24 15.10.2025

  • 4 Пич

    20 0 Отговор
    Превеждам !
    БСП :
    - Боцее , сега лапаме и ние ! Ай ше ти Е.М. ако ни вземеш лъжицата !

    09:24 15.10.2025

  • 5 бай Бай

    20 0 Отговор
    Доовижданееее!
    Никакви дъпъсъ, гърб, бъсъпъ, итънъ повече.

    09:24 15.10.2025

  • 6 прокопи

    17 0 Отговор
    Леле - мале, какво шубе ги тресе!

    09:25 15.10.2025

  • 7 Смях!

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опашати":

    Кой ги брои Мазните и Продажни бесепари. Продадоха се на пеевско-гербавите крадци и напълниха си банковите сметки с пари от държавните кредити.

    09:27 15.10.2025

  • 8 БСП-ОЛ са предатели

    16 0 Отговор
    БСП-ОЛ излъга избирателите си и наруши принципите на демокрацията и държавнически подход в поведението си.

    09:29 15.10.2025

  • 9 хахаха

    6 2 Отговор
    Най ми са смешни комунистите,прекръстиха си партията на социалистическа и си мислят че са си скрили акото като са го заровили със сняг

    09:29 15.10.2025

  • 10 Да се знае че

    5 1 Отговор
    БСП-ОЛ мразят референдумите и са тоталитарна партия

    09:34 15.10.2025

  • 11 До кога?

    9 0 Отговор
    Сегашното ръководство на БСП са пълни корумпета! Марш от парламента и от партията. Вие сте резил за социалистите!

    09:35 15.10.2025

  • 12 Да се знае че

    6 1 Отговор
    БСП-ОЛ никога не са осъдили геноцида извършен от Израел

    09:39 15.10.2025

  • 13 БСП

    1 0 Отговор
    Преминава на ориз.

    09:43 15.10.2025

  • 14 Пешо

    3 0 Отговор
    Разрушително ще е върху мястото ви на трапезата на крадците. Свиквайте. На следващите избори под 4%.

    09:43 15.10.2025

  • 15 Да се знае че

    3 0 Отговор
    БСП-ОЛ бяха за въвеждането на еврото и унищожаването на българският суверинитет

    09:44 15.10.2025

  • 16 Дядо

    1 0 Отговор
    Незабавно да бъдат занулени от всички постове тези недоразумения

    09:45 15.10.2025

  • 17 Стефко

    3 1 Отговор
    Толкова са забавни, надали са си направили съответните изводи. Държи ги само кокала, който са захапали, както обясни генерал Борисов, взели са си министерствата на концесия и си работят автономно, без необходимата коалиционна етика. Но така е с комунистите.

    09:46 15.10.2025

  • 18 Петрич

    1 0 Отговор
    БСП ПОДЛОГИ

    09:46 15.10.2025

  • 19 Да се знае че

    2 0 Отговор
    БСП и БСП-ОЛ активно участваха във превръщането на България във вражеска държава на Русия

    09:47 15.10.2025

  • 20 Бойко от Банкя

    0 0 Отговор
    Да защото са на прага на 4% и може да са аут!

    09:48 15.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БСП-ОЛ.....прокси левите измамници

    3 0 Отговор
    Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример подкрепата за правителството на Мерц от левите, във Франция на гнусотиите на Макрон и т.н Този номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа ....

    09:57 15.10.2025

  • 24 Хмм

    1 0 Отговор
    хайде сега, вчера зафиров каза че изборите са честни и че коалицията била сериозен политически фактор, край на рахатлъка и екскурзиите, борисов ги обвини, че заради тях ГЕРБ са на шесто място

    09:58 15.10.2025

  • 25 Да се знае че

    1 0 Отговор
    БСП-ОЛ никога не са обявили срещу тези прословути 5% от БВП за НАТО и война

    Коментиран от #28

    10:04 15.10.2025

  • 26 Мафия октопод

    1 1 Отговор
    БСП е правоприемник на една московска терористична организация на селяндурите наричана БКП. Отдавна трябваше да бъдат ликвидирани като партия. Но лошото е че се възпроизведоха в много различни партии ГЕРБ ДПС ИТН Възраждане Величие и още много. Като мини са, не знаеш къде са поставени и коя ще гръмне в лицето. Техните деца са в съда, в прокуратурата, в общините, във властта, в банките, в болниците, в държавните институции, навсякъде са, на всеки километър. Те държат икономическите и властовите инструменти.

    10:06 15.10.2025

  • 27 БСП-ОЛ, мълчанието на агнетата ...

    1 0 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно в настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #32

    10:06 15.10.2025

  • 28 И какво

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Да се знае че":

    България е НАТО! НАТО е България, не ни е страх от скалата фи фашистка Русия на Путин!

    Коментиран от #31

    10:07 15.10.2025

  • 29 дядото

    1 0 Отговор
    колко по-зле,толкова по-добре.да разграждаме властта в тази територия и или ново и ефективно,или да идва султана.ние сме само за там.

    10:10 15.10.2025

  • 30 Да се знае че

    1 0 Отговор
    БСП-ОЛ са за това в България заводи за барути да се строят и България легитимна цел да стане. БСП-ОЛ подкрепи и нацистката"коалиция на желаещите" да припомним !

    10:10 15.10.2025

  • 31 Да припомним че поне над 85%

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "И какво":

    от избирателите на БСП са против НАТО ! А БСП-ОЛ извършват политики които са точно обратните на заявеното от хората

    10:14 15.10.2025

  • 32 и още

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "БСП-ОЛ, мълчанието на агнетата ...":

    Колко неадекватен трябва да си, че да набуташ държавата си в еврозоната точно когато тя е на път да рухне под собствените си дългове? Що за предател си, че в разгара на тежка финансова криза, да купиш над 2 тона злато, за да ги дадеш заедно с още милиарди, в ръцете на фалиращи милиардери? Живо месо късат от България, като лешояди кръжат около агонизиращата ни държавица и само чудо може да ни спаси от това безумие.

    Коментиран от #34

    10:14 15.10.2025

  • 33 Перо

    1 0 Отговор
    Червената буржоазия от БСП е най-силно притеснена от разпад на правителството!

    10:15 15.10.2025

  • 34 и още

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "и още":

    Колко неадекватен трябва да си, че да подариш 8% от "българските евра" на ЕЦБ. 8% от нашите пари ...

    10:16 15.10.2025

  • 35 Да се знае че

    1 0 Отговор
    За сегашното ръководство на БСП-ОЛ никой избирател на БСП не е гласувал. Тези хора овладяха партията с преврат и измама. Лишиха месните структури от право на глас

    10:21 15.10.2025

  • 36 Знаещ

    0 0 Отговор
    Тези да започват от сега да се молят на Шиши да им отпусне някой глас. Иначе на следващите избори заминават при всички останали, които са се коалирали с Боко. Спомнете си колко партийки изчезнаха. Не съм фен на Нинова, но тя ги предупреждаваше, че така ще стане. Сега вместо да си крадяат по малко, но постоянно, те убиха златната кокошка.

    10:25 15.10.2025

  • 37 Да се знае че

    0 0 Отговор
    БСП-ОЛ стана съучастник и в това, стенограми от заседанията на МС да няма

    10:27 15.10.2025

