Пленумът на ВСС решава за "тримата големи" в съдебната система

Пленумът на ВСС трябва да реши дали да отправи искане до НС за автентично тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с т.нар. "трима големи" в съдебната система - изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища. Заседанието на висшите магистрати е свикано от правосъдния министър Георги Георгиев.
Това обобщи БНТ.
Според прокурорската колегия спорният текст на закона е неприложим спрямо и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, защото той е избран преди влизането му в сила. От Съдийската колегия решиха, че текстът важи за председателя на Върховния административен съд, който също беше изпълняващ функциите след края на мандата си. На временния пост в началото на седмицата магистратите избраха Мариника Чернева. Според министъра на правосъдието Георги Георгиев двете колегии трябва да вземат общо решение по казуса.
До коментар #2 от "Артилерист":А и двамата нямат никакво чувство за достойнство и чест. Ще се наложи да ги вадят от кабинетите им с бюрага, както навремето стана с Иво Инджев в БТА.
