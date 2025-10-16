Новини
Пленумът на ВСС решава за "тримата големи" в съдебната система

16 Октомври, 2025 07:08 782 8

Ще отправи ли искане до НС за автентично тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт?

Мария Атанасова

Пленумът на ВСС трябва да реши дали да отправи искане до НС за автентично тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с т.нар. "трима големи" в съдебната система - изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища. Заседанието на висшите магистрати е свикано от правосъдния министър Георги Георгиев.
Това обобщи БНТ.

Според прокурорската колегия спорният текст на закона е неприложим спрямо и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, защото той е избран преди влизането му в сила. От Съдийската колегия решиха, че текстът важи за председателя на Върховния административен съд, който също беше изпълняващ функциите след края на мандата си. На временния пост в началото на седмицата магистратите избраха Мариника Чернева. Според министъра на правосъдието Георги Георгиев двете колегии трябва да вземат общо решение по казуса.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Закривай тая кочина, пародия на държава, бойко и шиши се оляха вече

    07:16 16.10.2025

  • 2 Артилерист

    3 0 Отговор
    Сарафов ще го оставят и.д., като Кошлуков, до живот. Удобни са им. Няма Конституция, няма закони, няма каквито си искате нормативни правила и регламентиращи документи, които да не се тълкуват и изопачават в желаната посока. Туй е то демокрацията. Те да не са догматици?

    Коментиран от #7

    07:23 16.10.2025

  • 3 Хмм

    2 0 Отговор
    всички нелигитимни, с изтекъл мандат, а критикуваме зеленски, там е война, а тук са се зацепили за постовете и привилегиите съответно

    08:10 16.10.2025

  • 4 цседе

    1 0 Отговор
    Престъпници. Там във ВСС е организирана престъпна група добре платена от данъците на всеки българин по 20 хиляди лева на месец. Тези дето трябва да пазят закона и да го спазват, та точно те са престъпници и бандити. Съдии и прокурори не избират титуляри и играят с мафията за поръчки и лапат пари. Сами те те нарушават закона и са извън закона и пърдят на големи заплати. Всичките са за затвора. Слава на Господ Иисус Христос всяка лъжа и лъжец са до време. Боклуци с боклуци добре ли ядете народните пари??? Ще се наядете всичките.

    08:15 16.10.2025

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    Пленумът на всс абсолютно нищо не решава.

    08:30 16.10.2025

  • 6 това е срамно

    1 0 Отговор
    ВСС просто печелят време в полза на Сарафов. Законът е достатъчно ясен, кое им е трудно да разберат? И защо ще питат НС, те не проследиха ли процедурата по допълването на ЗСВ, което дори в НС наричаха поправката Сарафов? Само те ли не разбраха, че основната причина за това допълнение в закона беше именно Сарафов? Да, изменението няма обратна сила, но ВКС брои 6-месечния срок от влизането в сила на закона, а не му придава обратна сила. Първокурсник по право ще прочете закона правилно, но големите юристи от ВСС не успяват и не успяват, дори когато съдиите от ВКС им го разтълкуваха. И ще питат НС точно в момент, когато работата му е блокирана?! Много хитро. Очевидно е изключително важно Сарафов да остане колкото е възможно по-дълго на поста главен прокурор, а защо, само те си знаят.

    08:34 16.10.2025

  • 7 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Артилерист":

    А и двамата нямат никакво чувство за достойнство и чест. Ще се наложи да ги вадят от кабинетите им с бюрага, както навремето стана с Иво Инджев в БТА.

    08:36 16.10.2025

  • 8 А кога

    2 0 Отговор
    сикаджията герберска мутра и магнитския с-и-ч-га ще влязат в Белене на почивка

    08:48 16.10.2025

