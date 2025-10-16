Новини
Корнелия Нинова: Бойко бяга пред бурята

16 Октомври, 2025 10:48 691 15

Политическата криза е следствие на финансовата. Пазарджик е само театрален повод

Корнелия Нинова: Бойко бяга пред бурята - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политическата криза е следствие на финансовата. Пазарджик е само театрален повод за Борисов да търси преформатиране на мнозинството. Причината е наближаващото финансово торнадо.

За това предупреди лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Бойко бяга пред бурята. Като човек, който е доказал, че не обича да носи отговорност. Бюджетът е издънен. Дефицитът е 6- 7%. Инфлацията - засега - е 5,6%. Според гуверньора на БНБ тя вече е над средната за Еврозоната. В момента не покриваме по нито един показател финансово- икономическите критерии за Еврозоната. Таванът за дълга от 18 млрд. е почти изконсумиран. Пари няма. Дори Фискалният съвет и БНБ в един глас предупреждават, че доближаваме румънски сценарий. Подобна ситуация във Франция помете правителството.

Борисов не иска да носи отговорност. Средата на октомври мина, а неговото правителство не е направило още бюджета за 2026 г. Критично закъснение! Управляващите изпуснаха икономиката, увеличиха разходите и не се справят с приходите. И сега са в паника - данъци ли да вдигат или да режат заплати и пенсии? Асен Василев се вайка, че политическата криза може да доведе до финансова такава. Бърка! Точно обратното е! Финансовата криза доведе до политическа.

Винаги съм твърдяла, че падането на това правителство може да стане през финансово-икономически срив. Така и става. Затова и преди, и сега смятам, че само радикален икономически план за растеж на БВП може да ни извади от колапса. Но Борисов и присъдружните му мажоретни партии, нито могат да го измислят, нито да го изпълнят. Те са част от проблема, а не от решението.


  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Бойко фалира държавата и ще бяга с чекмеджето в Москва.

    Коментиран от #7

    10:50 16.10.2025

  • 2 Абе

    4 1 Отговор
    Я, Курнелиа ква се е разхубавила.

    Коментиран от #13, #15

    10:50 16.10.2025

  • 3 Мълчи имоексово слугинче

    1 3 Отговор
    Като не беше направена лустрацията на всички ви комунистическо-съветски и московски прислужници. Непокорна България е също разклонение на БКП, произлязло от БСП (БКП). В партията ви има говеда от същата кочина. Не ви беше отрязън достъпа до власт и пари, децата и внуците ви са в държавните институции, чак до върховете. Не виждам как България може да се изчисти от вас, като цялото общество е заразено с корупция. Кой крал и укривал, си накупил апартаменти и хотели, с пари които не може да докаже, си прави селфита с партийните ви лидери. Всичко е един театър. Нека да се въведе закон, всеки български гражданин да докаже доход за придобито имущество в България и извън България за последните 25 години. При невъзможност съд и конфискация и забрана да заема държавна работа, дори като мияч на тоалетни. Да видим кой ще е съгласен?

    10:54 16.10.2025

  • 4 Само

    1 3 Отговор
    Кака Кури липсваше, не се наяде, ей.

    10:55 16.10.2025

  • 5 Хе!

    0 1 Отговор
    Бойко изпреварва събитията и гони президентските хора от правителството и председателството на НС! Ще прибере официално Беевси и ПП, най вече ДБ, целейки се и в президентския вот! Не е само негово хрумване! Атлантическия и най вече Анадолския брат казват как да бъде! Иначе едните ще ти спрат плащанията, а другия брат ще се разсърди сериозно! Не се ръзбуждайте, нищо особено и по добро не ви чака! Възраждане и то е една патерица, разчекната на две!

    10:57 16.10.2025

  • 6 Камчия е РУСКА завинаги!

    2 1 Отговор
    Тиквата в хариза на путин!

    10:59 16.10.2025

  • 7 Прав си!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А Корнелия Нинова е истинската опозиция на простата и крадлива герберска Тиква Борисов и св.инското му аверче Пеевски.

    Коментиран от #11

    11:00 16.10.2025

  • 8 Бойко бяга пред бурята

    2 1 Отговор
    да не забрави чекмеджетата

    11:00 16.10.2025

  • 9 Рускините от Елените

    1 0 Отговор
    се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!

    Коментиран от #14

    11:00 16.10.2025

  • 10 Бай Араб

    0 0 Отговор
    А защо политическа партия Герб трябва да носи отговорност за грабежите ,които извърши ПП и Румен Радвев ? А да не забравяме как Решетников настани К. Нинова във властта , а впоследствие тя Мунчо , а той напълно в разрез със законите в РБ ,Мунчо вкара ПП във властта .

    11:03 16.10.2025

  • 11 Корнелия Нинова и коцето от възраждане

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прав си!":

    са истинската опозиция на простата и крадлива герберска Тиква и другите душмани
    макар да не са симпатични и идеални на повечето и са мразени
    е факт че се опитват да правят повече за бг
    отколкото избраните лапачи
    от наивни хора

    11:03 16.10.2025

  • 12 Нещастници долу ЕЗ

    0 0 Отговор
    примципно е права, но забравя, че след 4 месеца ще бъде освобиден резерва на Валутния борд,който ще закърпи всички дупки и ще се отчете като невероятен усоех на властта това ше помохне да св узбута мандата, но като се изяде еднократно този бонус следва криза припонена от ЕЗ, за която не дадоха да се гласува..

    11:04 16.10.2025

  • 13 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    От фотошопа ще да е ,за другото е стара вече

    11:05 16.10.2025

  • 14 а бе смешен русофоб какви рускини

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Рускините от Елените":

    украинки са навсякъде предимно около
    слънчака и черноморието

    местните са вдигнали ръце от тях

    11:06 16.10.2025

  • 15 А какъв е този орел зад

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Корнелия на картинката

    11:06 16.10.2025

