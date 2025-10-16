Политическата криза е следствие на финансовата. Пазарджик е само театрален повод за Борисов да търси преформатиране на мнозинството. Причината е наближаващото финансово торнадо.
За това предупреди лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Бойко бяга пред бурята. Като човек, който е доказал, че не обича да носи отговорност. Бюджетът е издънен. Дефицитът е 6- 7%. Инфлацията - засега - е 5,6%. Според гуверньора на БНБ тя вече е над средната за Еврозоната. В момента не покриваме по нито един показател финансово- икономическите критерии за Еврозоната. Таванът за дълга от 18 млрд. е почти изконсумиран. Пари няма. Дори Фискалният съвет и БНБ в един глас предупреждават, че доближаваме румънски сценарий. Подобна ситуация във Франция помете правителството.
Борисов не иска да носи отговорност. Средата на октомври мина, а неговото правителство не е направило още бюджета за 2026 г. Критично закъснение! Управляващите изпуснаха икономиката, увеличиха разходите и не се справят с приходите. И сега са в паника - данъци ли да вдигат или да режат заплати и пенсии? Асен Василев се вайка, че политическата криза може да доведе до финансова такава. Бърка! Точно обратното е! Финансовата криза доведе до политическа.
Винаги съм твърдяла, че падането на това правителство може да стане през финансово-икономически срив. Така и става. Затова и преди, и сега смятам, че само радикален икономически план за растеж на БВП може да ни извади от колапса. Но Борисов и присъдружните му мажоретни партии, нито могат да го измислят, нито да го изпълнят. Те са част от проблема, а не от решението.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
10:50 16.10.2025
2 Абе
Коментиран от #13, #15
10:50 16.10.2025
3 Мълчи имоексово слугинче
10:54 16.10.2025
4 Само
10:55 16.10.2025
5 Хе!
10:57 16.10.2025
6 Камчия е РУСКА завинаги!
10:59 16.10.2025
7 Прав си!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А Корнелия Нинова е истинската опозиция на простата и крадлива герберска Тиква Борисов и св.инското му аверче Пеевски.
Коментиран от #11
11:00 16.10.2025
8 Бойко бяга пред бурята
11:00 16.10.2025
9 Рускините от Елените
Коментиран от #14
11:00 16.10.2025
10 Бай Араб
11:03 16.10.2025
11 Корнелия Нинова и коцето от възраждане
До коментар #7 от "Прав си!":са истинската опозиция на простата и крадлива герберска Тиква и другите душмани
макар да не са симпатични и идеални на повечето и са мразени
е факт че се опитват да правят повече за бг
отколкото избраните лапачи
от наивни хора
11:03 16.10.2025
12 Нещастници долу ЕЗ
11:04 16.10.2025
13 Даа
До коментар #2 от "Абе":От фотошопа ще да е ,за другото е стара вече
11:05 16.10.2025
14 а бе смешен русофоб какви рускини
До коментар #9 от "Рускините от Елените":украинки са навсякъде предимно около
слънчака и черноморието
местните са вдигнали ръце от тях
11:06 16.10.2025
15 А какъв е този орел зад
До коментар #2 от "Абе":Корнелия на картинката
11:06 16.10.2025