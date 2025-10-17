Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

28-годишен мотоциклетист е загинал при катастрофа на изхода на сливенското село Боринци, съобщиха от полицията.
Инцидентът станал в 17:53 ч. на 16 октомври.
Мъжът загубил контрол и се ударил в крайпътен стълб.
Пристигналият на място медицински екип е установил смъртта на водача.
Мотоциклетът е без регистрационни номера.
По случая се води разследване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 моториста е кат изстрелян с катапулт
10:56 17.10.2025
2 дрън дрън
Коментиран от #4
10:59 17.10.2025
3 резултата
11:05 17.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 007 лиценз ту кил
11:14 17.10.2025
6 1234
11:18 17.10.2025
7 хъ хъ хъ
Коментиран от #9
11:26 17.10.2025
8 Бил някога юоторист
С мАтор да нацелиш...стълб...
11:33 17.10.2025
9 А ние чакахме теб
До коментар #7 от "хъ хъ хъ":да изръсиш некоя малоумщина.
11:37 17.10.2025
10 овчар от планината
11:51 17.10.2025
11 Честно казано
11:52 17.10.2025
12 лошо
12:01 17.10.2025