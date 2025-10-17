Новини
България »
Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

17 Октомври, 2025 10:51 818 12

  • загинал-
  • мотоциклетист-
  • боринци

Мъжът загубил контрол и се ударил в крайпътен стълб

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

28-годишен мотоциклетист е загинал при катастрофа на изхода на сливенското село Боринци, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал в 17:53 ч. на 16 октомври.

Мъжът загубил контрол и се ударил в крайпътен стълб.

Пристигналият на място медицински екип е установил смъртта на водача.

Мотоциклетът е без регистрационни номера.

По случая се води разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 моториста е кат изстрелян с катапулт

    8 2 Отговор
    но по закона на физиката неконтролирана среда на бързо движещо се средство води до риск и опасност . на ралито така изтърва трошката . помете 5 души .

    10:56 17.10.2025

  • 2 дрън дрън

    9 3 Отговор
    Най-важното не е написано в статията - здрави ли са били органите на донора ?!

    Коментиран от #4

    10:59 17.10.2025

  • 3 резултата

    10 1 Отговор
    От кога ви разправят,че пистовите мотори са за писти а не за пътища.А покрай пътищата всички дървета изсечени,а стълбовете премахнати или преместени навътре в нивите.

    11:05 17.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 007 лиценз ту кил

    10 1 Отговор
    Естествен подбор.

    11:14 17.10.2025

  • 6 1234

    9 2 Отговор
    Другия път няма да кара тЪй. Всъщност друг път няма да има. Да беше карал с разрешената скорост, а не да се прави на батман.

    11:18 17.10.2025

  • 7 хъ хъ хъ

    4 4 Отговор
    Защо го няма бащата на Сияна. Искам да знам той какво мисли

    Коментиран от #9

    11:26 17.10.2025

  • 8 Бил някога юоторист

    4 1 Отговор
    И за това се иска ,,майсторлък"..
    С мАтор да нацелиш...стълб...

    11:33 17.10.2025

  • 9 А ние чакахме теб

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "хъ хъ хъ":

    да изръсиш некоя малоумщина.

    11:37 17.10.2025

  • 10 овчар от планината

    1 0 Отговор
    Стълбът е запазил добър контрол!

    11:51 17.10.2025

  • 11 Честно казано

    1 0 Отговор
    Те така си правят за развлечение. Дано моторът е добре поне!

    11:52 17.10.2025

  • 12 лошо

    0 0 Отговор
    откъдето и да го погледнеш самоубийство ,да кажат каква е причината да се самоубие един млад човек

    12:01 17.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове