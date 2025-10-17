Митов: Химикалката е в премиера по въпроса за смяната на министри и преговорите

Не мога да кажа ще има ли смяна на министри. Химикалката е в премиера по въпроса за смяната на министри и преговорите. Тепърва предстоят преговори.

Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов след проведеното заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. На заседанието лидерът на ГЕРБ и премиерът Росен Желязков се обявиха категорично против предсрочни избори и настояха за провеждането на преговори с БСП и "Има такъв народ", както и с ДПС-Ново начало.

"И Бойко Борисов, и премиерът Росен Желязков казаха, че трябва да се работи за създаване на стабилно мнозинство. Как ще бъде направено това мнозинство е в ръцете на премиера и предстоящите преговори. Не мога да направя други коментари преди преговорите. След преговорите премиерът ще излезе и ще обяви резултатите", добави той.

"Всеки си тълкува по свой начин какво е искал да каже лирическият герой. Бойко Борисов заяви във вторник за изборите в Пазарджик - откъде на къде ще се търси отговорност от министър Митов, има си професионално ръководство, което трябва да си свърши работата. Това е причината да назнача проверка и съм отстранил директора на полицията в Пазарджик", коментира министър Митов думите на Борисов от вторник за изборите в Пазарджик.