Митов: Химикалката е в премиера по въпроса за смяната на министри и преговорите

17 Октомври, 2025 13:36 375 7

И Бойко Борисов, и премиерът Росен Желязков казаха, че трябва да се работи за създаване на стабилно мнозинство. Как ще бъде направено това мнозинство е в ръцете на премиера и предстоящите преговори

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не мога да кажа ще има ли смяна на министри. Химикалката е в премиера по въпроса за смяната на министри и преговорите. Тепърва предстоят преговори.

Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов след проведеното заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. На заседанието лидерът на ГЕРБ и премиерът Росен Желязков се обявиха категорично против предсрочни избори и настояха за провеждането на преговори с БСП и "Има такъв народ", както и с ДПС-Ново начало.

"И Бойко Борисов, и премиерът Росен Желязков казаха, че трябва да се работи за създаване на стабилно мнозинство. Как ще бъде направено това мнозинство е в ръцете на премиера и предстоящите преговори. Не мога да направя други коментари преди преговорите. След преговорите премиерът ще излезе и ще обяви резултатите", добави той.

"Всеки си тълкува по свой начин какво е искал да каже лирическият герой. Бойко Борисов заяви във вторник за изборите в Пазарджик - откъде на къде ще се търси отговорност от министър Митов, има си професионално ръководство, което трябва да си свърши работата. Това е причината да назнача проверка и съм отстранил директора на полицията в Пазарджик", коментира министър Митов думите на Борисов от вторник за изборите в Пазарджик.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    Премиера е от слама

    13:39 17.10.2025

  • 2 Дааа,

    5 0 Отговор
    Обидно е за kapикатурата дори, да каже човек, че този е такъв. Жалka история.

    13:39 17.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Каквото

    6 0 Отговор
    и да кажеш , както и който и да било от шайката ви или колектива НЯМА никаква стойност !

    13:41 17.10.2025

  • 5 Вашето мнение

    2 0 Отговор
    Митов отдавна има мераци да отстрани боци от герб, но е мома и няма топки.

    13:41 17.10.2025

  • 6 Рускините от Елените

    0 0 Отговор
    се редят пред Кметство Несебър за държавни помощи!

    13:41 17.10.2025

  • 7 Хе!

    2 0 Отговор
    Молива е в премиер №6, но показалката и гумата в кого са!? В премиери №1 и №2!

    13:42 17.10.2025

