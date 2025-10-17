Ивайло Мирчев: Очаква ни управление с водач Делян Пеевски

“Новата коалиция очевидно ще бъде от 4 парти, една от които е ДПС-Ново начало. А дали Пеевски ще има министри не е толкова важно, защото самият Борисов каза - когато Пеевски поиска нещо от мен, аз го изпълнявам. Това е абсолютно достатъчно и може да обобщи цялата пресконференция на Борисов.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивало Мирчев на брифинг пред медиите в партийната централа след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това как ще продължи управлението.
Мирчев обвини в лъжа Борисов, че ПП-ДБ не били готови да влязат в управлението, не са поставяли условия и не са протегнали ръка. “Ние това го направихме и сложихме нашите условия на масата още миналата година. Те бяха Пеевски да бъде вън от всякакво влияние върху институциите и да не се докосва по никакъв начин до управлението на страната. Борисов тогава се уплаши, избра да управлява с Пеевски, избра си слабо правителство и в момента продължава в същия дух, признавайки си, че се познават от 20 години, той изпълнява повелите на Пеевски да влезе в подобна коалиция. Заедно с БСП и ИТН, които изцяло са под контрола на Пеевски, ни очаква управление с водач Делян Пеевски и ДПС-Ново начало в следващите години”, каза Ивайло Мирчев.
Според партийния лидер липсата на кворум в парламента е индикатор за това, че Борисов се гърчи пред Пеевски и пред невъзможността да се отскубне, като отиде на избори и направи последен опит ГЕРБ да не бъде погълнат от Пеевски. “В есемеса до Борисов след изборите в Пазарджик му написах, че Пеевски го изяде - днес Борисов сам си призна, че Пеевски го изяде”, каза Мирчев.
Той отхвърли твърденията на лидера на ГЕРБ, че ПП-ДБ са довели Пеевски в управлението на сглобката. “Борисов сам каза, че познава Пеевски от 20 години, слуша го и изпълнява, така че никой от нас не е довел Пеевски. Когато след 5 пъти избори бяхме готови да направим правителство с ГЕРБ, влизайки на разговора с Борисов, зад рамото му се показваше главата на Пеевски”, каза Ивайло Мирчев. И добави, че сега при “кабинет, в който не просто участва Делян Пеевски, а е на Делян Пеевски, дори не може да става и дума за каквито и да е разговори за подкрепа от наша страна.”
Колкото до евентуална подкрепа за бюджета за догодина, според съпредседателя на “Да, България” при турболявата икономическа политика на правителството той няма как да бъде подкрепян. “Ние сме предложили нашите десни мерки и ще ги отстояваме - и това няма да е в интерес на правителството, а на страната, защото в противен случай България ще влезе в дългова спирала, което ще е много тежко”, предупреди Ивайло Мирчев. Той припомни, че позицията на ПП-ДБ е за бюджетен дефицит до 3% и никакво повишение на осигуровки и данъци, включително на ДДС. А приходи в хазната могат да се осигурят и при сегашните ставки, ако се спрат кражбите.
Според съпредседателя на “Да, България” Борисов вижда, че МВР е изцяло под властта на Пеевски, опитва се да откъсне опашката, но не му се получава. В резултат на това вътрешният министър Даниел Митов остава на поста си по настояване на Пеевски, а жертват шефа на МВР-Пазарджик, за да може все пак да се посочи виновник за изборните нарушения. “Големият проблем е, че не само на тези избори, а и преди това МВР работеше за Делян Пеевски”, категоричен е Ивайло Мирчев. Той предупреди, че страната е изправена пред огромна опасност: “Вървим към мека диктатура и към това ДПС-Ново начало да овладее окончателно цялата власт в България”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истината
Костадин Костадинов: И на котките в държавата им е ясно, че управлява Пеевски
Борисов може да намери сили и да отидат на избори, но ГЕРБ вече са сянка. При едни бъдещи избори - предвиждам едни 300 000 гласа
......
Мисля че "леко" се е заблудил Костадинов като си е помислил че Пеевски е взел на ГЕРБ купения вот и им е останал само корпоративния ( държавни служители ,областни и общински администрации ,полиция,военни, даскали). Заблудил се е от резултата на ГЕРБ в Пазарджик (6,2%). В Пазарджик имаха толкова защото отидоха много граждански активисти (БОЕЦ ,Бареков с колона от 32 автомобила и други),защото изборите бяха само в 1 град. А парламентарните са едновременно в цялата страна и няма как тези граждански активисти и сдружения да бъдат едновременно във всички градове в страната и Пеевски и Борисов отново ще си купуват на воля. Вярно ,ДПС ще имат много повече но за ГЕРБ освен корпоративния отново ще има и купен вот. Няма как да се съберат десетки хиляди граждански активисти които в деня на изборите да бъдат във всеки град. Нормален ,обикновен ,трудов човек не гласува за тези грабителски клики ( ГЕРБ -ДПС)
16:53 17.10.2025
2 Абе
Коментиран от #8
16:54 17.10.2025
3 Мирчев,
Пеевски е един най- обикновен престъпник.
16:54 17.10.2025
4 Яша Пеевски
16:56 17.10.2025
5 само питам
16:57 17.10.2025
6 СЛЕД ИЗБОРИТЕ
ТАЗИ НА ПРЕЗИДЕНТА!
А "ЧИЧО РУМЕН" МОЖЕ ДА СИ ПОСТРИ ЕДНА КОЧИНКА В ГЕТОТО, ЩОТО И БЕЗ ТОВА СИ ПЛАЩА ТАМ И ИМА ПРАВО НА ПАРЦЕЛ!
16:57 17.10.2025
7 Като
16:59 17.10.2025
8 Абе
До коментар #2 от "Абе":Ти добре ли си😀
17:07 17.10.2025
9 Стара чанта
17:09 17.10.2025