Ивайло Мирчев: Очаква ни управление с водач Делян Пеевски

“Новата коалиция очевидно ще бъде от 4 парти, една от които е ДПС-Ново начало. А дали Пеевски ще има министри не е толкова важно, защото самият Борисов каза - когато Пеевски поиска нещо от мен, аз го изпълнявам. Това е абсолютно достатъчно и може да обобщи цялата пресконференция на Борисов.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивало Мирчев на брифинг пред медиите в партийната централа след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това как ще продължи управлението.

Мирчев обвини в лъжа Борисов, че ПП-ДБ не били готови да влязат в управлението, не са поставяли условия и не са протегнали ръка. “Ние това го направихме и сложихме нашите условия на масата още миналата година. Те бяха Пеевски да бъде вън от всякакво влияние върху институциите и да не се докосва по никакъв начин до управлението на страната. Борисов тогава се уплаши, избра да управлява с Пеевски, избра си слабо правителство и в момента продължава в същия дух, признавайки си, че се познават от 20 години, той изпълнява повелите на Пеевски да влезе в подобна коалиция. Заедно с БСП и ИТН, които изцяло са под контрола на Пеевски, ни очаква управление с водач Делян Пеевски и ДПС-Ново начало в следващите години”, каза Ивайло Мирчев.

Според партийния лидер липсата на кворум в парламента е индикатор за това, че Борисов се гърчи пред Пеевски и пред невъзможността да се отскубне, като отиде на избори и направи последен опит ГЕРБ да не бъде погълнат от Пеевски. “В есемеса до Борисов след изборите в Пазарджик му написах, че Пеевски го изяде - днес Борисов сам си призна, че Пеевски го изяде”, каза Мирчев.

Той отхвърли твърденията на лидера на ГЕРБ, че ПП-ДБ са довели Пеевски в управлението на сглобката. “Борисов сам каза, че познава Пеевски от 20 години, слуша го и изпълнява, така че никой от нас не е довел Пеевски. Когато след 5 пъти избори бяхме готови да направим правителство с ГЕРБ, влизайки на разговора с Борисов, зад рамото му се показваше главата на Пеевски”, каза Ивайло Мирчев. И добави, че сега при “кабинет, в който не просто участва Делян Пеевски, а е на Делян Пеевски, дори не може да става и дума за каквито и да е разговори за подкрепа от наша страна.”

Колкото до евентуална подкрепа за бюджета за догодина, според съпредседателя на “Да, България” при турболявата икономическа политика на правителството той няма как да бъде подкрепян. “Ние сме предложили нашите десни мерки и ще ги отстояваме - и това няма да е в интерес на правителството, а на страната, защото в противен случай България ще влезе в дългова спирала, което ще е много тежко”, предупреди Ивайло Мирчев. Той припомни, че позицията на ПП-ДБ е за бюджетен дефицит до 3% и никакво повишение на осигуровки и данъци, включително на ДДС. А приходи в хазната могат да се осигурят и при сегашните ставки, ако се спрат кражбите.

Според съпредседателя на “Да, България” Борисов вижда, че МВР е изцяло под властта на Пеевски, опитва се да откъсне опашката, но не му се получава. В резултат на това вътрешният министър Даниел Митов остава на поста си по настояване на Пеевски, а жертват шефа на МВР-Пазарджик, за да може все пак да се посочи виновник за изборните нарушения. “Големият проблем е, че не само на тези избори, а и преди това МВР работеше за Делян Пеевски”, категоричен е Ивайло Мирчев. Той предупреди, че страната е изправена пред огромна опасност: “Вървим към мека диктатура и към това ДПС-Ново начало да овладее окончателно цялата власт в България”.