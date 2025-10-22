Новини
НКЖИ уволни служителите, крали ябълки по време на работа

НКЖИ уволни служителите, крали ябълки по време на работа

22 Октомври, 2025 20:20

  • нкжи-
  • кражба-
  • ябълки-
  • служители

На база събраните данни и писмени обяснения от всички участници бяха предприети най-строги дисциплинарни мерки – девет работници и ръководителят на групата са освободени от работа, а други петима служители и ръководни лица са получили официални предупреждения за уволнение

НКЖИ уволни служителите, крали ябълки по време на работа - 1
Мария Атанасова

Генералният директор на НКЖИ инж. Александър Вецков изрази лично своето искрено извинение към собствениците на ябълковата градина край междугарието Дралфа – Търговище, която стана обект на посегателство от служители на компанията по време на ремонтни дейности на 17 октомври 2025 г., съобщиха от НКЖИ.

След като инцидентът беше огласен в социалните мрежи и потвърден от органите на МВР, инж. Александър Вецков незабавно разпореди вътрешна проверка. На база събраните данни и писмени обяснения от всички участници бяха предприети най-строги дисциплинарни мерки – девет работници и ръководителят на групата са освободени от работа, а други петима служители и ръководни лица са получили официални предупреждения за уволнение.

„Подобни действия нямат място в нашето предприятие. Те не отразяват нито ценностите, нито професионалните стандарти, към които се стремим. Като ръководител поднасям своите извинения на засегнатите собственици и на всички граждани, които очакват от нас високо ниво на отговорност и почтеност. Извинявам се и на стотиците съвестни наши служители, които в най-тежки метеорологични условия, денем и нощем, поддържат и разчистват железните пътища в страната. Те не заслужават това петно и подигравките след този случай “, заяви генералният директор инж. Александър Вецков.

НКЖИ отстоява принципа на нулева толерантност към всякакви прояви, които компрометират железопътния сектор и доверието на обществото в него. Компанията ще продължи да работи за утвърждаване на култура на професионализъм, етика и уважение – както към труда, така и към хората и средата, в която работим.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    8 1 Отговор
    Те хората си берат.

    20:24 22.10.2025

  • 2 Хипотетично

    4 2 Отговор
    Не им стига парата от демонтирането на жп релси (между Ц.Соф гара и гара Подуяне) и предаването им за скраб, та по навик се обслужили и с ябълки!

    20:25 22.10.2025

  • 3 Яшар

    11 2 Отговор
    И кат ги уволни НКЖИ къде ще намери други !?..тес поне ги знаят че крадат ябълки , новите ще крадат гориво,части,стоки...

    20:25 22.10.2025

  • 4 Ффф

    3 2 Отговор
    Браво, но да минат и през прокуратурата

    20:26 22.10.2025

  • 5 Неловена мачка

    6 1 Отговор
    От къде ще намерят други 9 циганина на тяхното място?

    20:27 22.10.2025

  • 6 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Изпростяваща нация. Никакво уважение към труда на другите.. Раделени и прости - желанието на враговете ни!

    20:34 22.10.2025

  • 7 Ами

    3 4 Отговор
    Когато накзваш някой който е откраднал храна, трябва първо да се замислиш защо го е направил!!!

    20:37 22.10.2025

  • 8 Не уволнение а психиатрия трябва

    3 0 Отговор
    Да крадеш ябълки с влак

    20:43 22.10.2025

  • 9 Аааа, ей

    1 0 Отговор
    Сега вече оправиха БДЖ-то! Ей тия с ябълките бяха най-големия проблем! Сега вече влаковете нити ще се палят, нито ще дерайлират, нито ще се блъскат…, нито нафта ще се краде със стотици тонове… А, бе, изобщо вече всичко е цвете!

    20:46 22.10.2025

  • 10 Бегай

    0 0 Отговор
    Някой знае ли какво количество са набраните ябълки?
    Ако са си откъснали по няколко бройки за лична консумация, не виждам проблем.
    Все пак е градина, не едно дръвче.

    20:47 22.10.2025

Новини по градове:
