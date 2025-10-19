Новини
България »
Цветлин Йовчев: Някои може да кажат "Браво!", но постъпката на Радев е детинска

19 Октомври, 2025 19:22, обновена 19 Октомври, 2025 18:26 694 16

  • цветлин йовчев-
  • данс-
  • служби-
  • мвр-
  • радев

ДАНС да работи само по престъпления срещу държавата, смята бившият вътрешен министър

Цветлин Йовчев: Някои може да кажат "Браво!", но постъпката на Радев е детинска - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

"Агенцията седи в разкрачено положение, всеки се ослушва, мисли какво ще е бъдещето му, вместо да се занимава с работата си. Да не говорим, че когато станат така нещата, много по-амбициозни колеги започват да търсят политически връзки, а да се катерят в йерархията. Без значение имат ли необходимите знания и умения. Когато властта в агенцията е разклатена, това винаги се случва".

Така анализира ситуацията в и около ДАНС бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев, който бе и шеф на държавната агенция. Той се обяви за запазване на баланса между властите при определянето на началника на контраразузнаването.

"Когато на позиции застанат хора, които не са подготвени нито професионално, нито имат достатъчно здрав морален облик, за да могат да устоят на външен натиск, то тогава резултатите не са добри", добави той в интервю за предаването "120 минути" по bTV.

"По закон трябва да се заложи ДАНС да работи само по престъпления срещу държавата, тогава няма да може повече да ѝ се възлага всичко. Една контраразузнавателна служба не би следвало да проверява стокови борси и тържища или дали има картел при горивата или тока", категоричен е Йовчев.

"Само две служби имат право да следят - ДАНС и ДАТО, в по-гоямата си част това се извършва с разрешението на съда, както е по закон. А и си има технически средства това да се ограничи до минимум, каква експертът. Например придобитото от подслушване да се криптира, да не се отпечатва на хартия и пр. Но има външни структури, които се занимават с незаконно подслушване извън службите, посочи той. Оттам са изкушенията по нерегламентиран път да се предоставя информация.

Вероятно след време бившият шеф на ДАНС Пламен Тончев ще говори", допусна той. И самият Йовчев имал период на мълчание, той лично няма представа защо бе пратен в комисията по досиетата.

"Тончев е много способен човек, който успя да успокои агенцията, да наложи контрол и да започнат да се градят нещата", оцени го Цветлин Йовчев.

"Ако не направим трансформацията в службите към нивото на ХХI век, ще страдаме много. новште технологии дават възможности и на тези, които извършват престъпленията, но и на службите и ако една служба няма тези средства, не може да се справи. Само по трафични данни, анализ и подслушване на телефони индикатори за незаконна дейност вече не може да се постигат, необходим е нов ресурс, включително информация за транзакциите", убеден е експертът.

Нарече детинщини отнемането на колите на НСО от президентството, защото тази администрация има нужда от служебни автомобили, за да си изпълнява задълженията. И тези, които имат грижа за сигурността на президента, имат нужда да раотят с познатите автомобили и шофьори.

Но и реакцията на Румен Радев е детинска - да отиде със собствен автомобил, смята Йовчев. Може част от обществото да каже "Браво", но каква е отвън оценката за България, попита той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Ако трябва ще возя Радев с моята кола.Имам един Опел Корса и шофьор който разнася поръчките за вкъщи на заведението ми.

    18:28 19.10.2025

  • 2 А кога

    11 1 Отговор
    С винята ще ползва собствена кола и охрана и като каква ценност бива охранявана. Като с виня на държавата

    18:29 19.10.2025

  • 3 На глупаво

    1 8 Отговор
    глезено дете,по-точно !

    18:29 19.10.2025

  • 4 Време

    9 1 Отговор
    Е Шиши на работа с трамвая, ама няма смелост

    18:30 19.10.2025

  • 5 Значи

    7 1 Отговор
    няма нужда от НСО?Закривай !

    18:31 19.10.2025

  • 6 Дориана

    7 3 Отговор
    Напротив, тя е отговорна и морална за разлика от Борисов и Пеевски този човек има морал и чест.Борисов да излезе и каже пред целия български народ как ще бори корупцията в България с корумпирани политици санкционирани по Магнитски. Така, че Борисов няма повече полезни ходове- или излиза от Парламента и политиката или остава с Пеевски и доунищожават заедно демокрацията в България заменяйки я с диктатура, репресии, политически затворници, превзети Съд и Прокуратура , инфлация, кражби, купуване на гласове и всичко което се сетите.

    Коментиран от #9

    18:32 19.10.2025

  • 7 дедо

    9 0 Отговор
    Браво, Радев! Това е първата стъпка към закриването на НСО-УБО, този остатък от времената на Живков.

    18:32 19.10.2025

  • 8 Пошъл цирк

    2 5 Отговор
    За толкова години разбрахме, че е циркаджия. Това е подигравка с умственото равнище на българите. Какво добро донесе, а всички бяхме изпълнени с надежда и застанахме зад него. Жалък,ала бала

    18:32 19.10.2025

  • 9 Ти бот

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    ли си ?

    18:33 19.10.2025

  • 10 Според вас господин Йовчев

    6 3 Отговор
    тя е детска но буди уважение и желание на разумната част от обществото да се включи в него в проект.
    Като се замисля никой друг президент от бившите не е бил толкова искрен борбен и мислещ доближавайки се да обикновените хора в република България.
    От тези там където ги съпровождат шпалири може би ги е страх но вие това не искате да го кажете.

    Коментиран от #12

    18:33 19.10.2025

  • 11 Град Симитли

    1 1 Отговор
    Може и тъй да е, но модата я въведе Бою с джипката, а тогава г-на си мълчеше като...

    18:34 19.10.2025

  • 12 Или може би

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Според вас господин Йовчев":

    го премълчавате във ваша полза.

    18:34 19.10.2025

  • 13 Това е

    2 1 Отговор
    положението ! Инфантилна работа - "близнак" , като Мутрьо , Кисельова и други такива сръдльовци , надскачащи сянката си ! Нулев контрол над себе си и респект към гражданите , държавата ни и света !

    18:34 19.10.2025

  • 14 А Москвича

    1 1 Отговор
    пази в гаража на село!За посрещане на Путин !

    18:34 19.10.2025

  • 15 Модерните президенти

    0 1 Отговор
    Ходят с колело !Пляс,пляс,педалите...

    18:36 19.10.2025

  • 16 мипло

    1 0 Отговор
    Глупаците от ГЕРБ и ДПС - Шишко гласуваха глупавия закон, защото са завършени глупаци и негодница, а всички се упражняват върху Радев??? Кой я гласува тая глупост??? Кой групи глупаци натиснаха копчето "ЗА". Чия глупава кртуна го измисли тоя тъп закон??? Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин вижда кой кой е.

    18:38 19.10.2025

