Новини
България »
Цветлин Йовчев: Бюджетът отприщи натрупаното обществено напрежение

Цветлин Йовчев: Бюджетът отприщи натрупаното обществено напрежение

13 Декември, 2025 10:22 629 18

  • цветлин йовчев-
  • бюджет-
  • правителство-
  • протести

Той определи изборите като изключително важни, тъй като именно чрез тях може да се окаже натиск върху политическата класа

Цветлин Йовчев: Бюджетът отприщи натрупаното обществено напрежение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оставката на правителството е резултат от дълго натрупвани проблеми, като именно бюджетът е действал като катализатор за общественото недоволство. Това заяви бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев в ефира на „Събуди се“.

По думите му по-голямата изненада не е самата оставка, а действията на управляващите след първите протести. „Очаквах много по-радикални промени в бюджета. Вместо това се стигна до дребно, тактическо хитруване“, коментира Йовчев. Според него през последните месеци са се натрупвали редица нерешени въпроси и проблеми, които в крайна сметка са избухнали едновременно.

„Бюджетът предизвика катаклизма. Така всички проблеми се струпаха наведнъж и се отприщи тази енергия, която видяхме по улиците“, подчерта той.

Цветлин Йовчев посочи, че трудно може да се оцени доколко политиците са чули гласа на протестиращите, но според него управляващото мнозинство е направило правилната стъпка, като се е оттеглило. „Оттук нататък всичко зависи от това какво ще се случи, но не можем да разчитаме улицата да даде решение. Всяко общество се води от политическия елит, който го управлява“, заяви той. Според Йовчев ключовият въпрос е дали ще се стигне до реална промяна на политическия елит. „Ако сега не се подмени съществуващият елит и не се появи качествено нова алтернатива, ще имаме просто поредната подмяна – нещо, което наблюдаваме през последните години“, каза той.

Той определи изборите като изключително важни за бъдещето на страната, тъй като именно чрез тях може да се окаже натиск върху политическата класа. „Живеем в държавата на калинките. Затова изборите са решаващи, но партиите трябва да направят така, че хората да повярват в изборния процес“, допълни Йовчев.

Бившият председател на ДАНС изрази мнение, че фокусирането единствено върху Министерството на вътрешните работи е погрешен подход. Според него политическите партии трябва да предложат ясни идеи и програми, които да върнат доверието на гражданите.

„Повишаването на доверието в институциите не може да стане за един или два месеца. Това е дълъг процес, който изисква последователни действия и реални реформи“, смята Цветлин Йовчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На този милиционер ще му кажа, че

    9 3 Отговор
    Простотията и арогантността на Бойко Борисов и Пеевски, изкараха умните и възпитани хора на улицата.

    Коментиран от #3, #4, #13

    10:24 13.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Превратът на 11 ти декември е организиран от САЩ и повежда България в правилната посока.Излизаме от Райха и сме при победителите САЩ, Русия и Китай.

    10:24 13.12.2025

  • 3 Ще те допълня

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "На този милиционер ще му кажа, че":

    Освен простотията арогантността, също и кражбите на двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, изкараха умните и възпитани хора на улицата.

    10:26 13.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дориана

    10 1 Отговор
    Борисов да си отпуши ушите и отвори очите какво искаха хилядите хора на протестите превърнали се в революция срещу коалиция Магнитски-Мафия и персонално срещу него и Пеевски. Така че, да престане да играе театър, защото България не е сцена и да се оттегли от Парламента и политиката. Да види и чуе, че народа отъждествява него и Пеевски с мафията и олигархията , които унищожават бавно и системно демокрацията , свободите и всички ценности върху които трябва да бъде изградена една силна икономически и независима от корупция България. Така, че Борисов и Пеевски трябва да напуснат Парламента и политиката завинаги. България трябва да се освободи от олигарсите и корумпираните политици, които я тласкат надолу в името на собственото си политическо оцеляване и финансово облагодетелстване

    Коментиран от #14

    10:27 13.12.2025

  • 6 икономист

    9 2 Отговор
    Свикване на Велико народно събрание .Преосноваване на държавта .Протеста не беше успешен , външни сили не искат една определена фигура в политиката и икономиката на България и затова падна кабинета

    10:28 13.12.2025

  • 7 робеспиер

    9 1 Отговор
    Великите сили не допускат Магнитски да има каквото и да е влияние , това е причината

    Коментиран от #10

    10:30 13.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тепърва Гневът иде !

    6 2 Отговор
    ма то напрежението тепърва предстои. това до сега е нищо, Денят на Гнева идва .Той ще е срещу тези ,които надробиха всичко това каквото идва. И те няма къде да се скрият . Този провален бивш служител анализатор да предсказва бъдещето а за миналото е ясно на всеки. Гневът иде в малката бедна балканска държавичка,която я чака крах,а и не само нея,крах идва и за т.н еврозона. рецесията в германия няма да спре скоро. Вижте Италия ,Франция , икономиката им е в срив. Къде отива бедната и потънала в разруха и бедност България. А и за Украина България ще трява да плаща по милиард долари на месец. Еврокрадците на руските активи 150 милиарда евра тепърва ще плащат с лихвите и малка България и тя ще плаща ама с лихвите. Иде иде,Гневът иде.

    10:38 13.12.2025

  • 10 Хмм

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "робеспиер":

    именно, всички чужди агенции писаха, че протестите а срещу санкционирания за корупция Пеевски, който подкрепя правителството, Борисов трябваше да се разграничи и да свали праителството защото е подкрепено от пеевски, т. е. го обслужва, оставката беше изненада за пеевски, а и започнаха протести в Банкя пред къщата на Борисов

    10:39 13.12.2025

  • 11 Фен

    6 7 Отговор
    А Радев до новогодишната си злъч ли ще мълчи? Бойко яко го шамароса, май.

    10:41 13.12.2025

  • 12 аз съм твърдо против

    1 7 Отговор
    Твърдо против съм държавата да се управлява от улицата!

    Наивниците на протестите били проевропейски ориентирани и за Еврото, а още вчера Кошейкин изпрати писмо за спиране на Еврото в България.

    10:46 13.12.2025

  • 13 задрсти

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "На този милиционер ще му кажа, че":

    В1ера питаха ли умните и възпитани протестъри преди да изпратят искането за отлагане въвеждането на Еврото в България?

    10:48 13.12.2025

  • 14 Георги М

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    А Вие ходите ли на протести и от кой град протестирате?

    Коментиран от #15

    10:51 13.12.2025

  • 15 верно е

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Георги М":

    Човек трябва да е особено неумен, за да ходи да протестира срещу бъдещето си.

    10:53 13.12.2025

  • 16 Майора

    2 4 Отговор
    Ало Дориана , пак въобще не си разбрала и като другите повтаряш мантрата Пеевски , Борисов! Ввно не виждаш че нещата тръгват отгоре начело с мистър Кеш и олгарсите начело с Черепа , Прокопиев , Бобокови и сие , които не искат еврото и България в Евразия!Не си разбрала че точно Партията на кеша и пудела с псчките заради тоталния провал докара страната до това! А Магнитски е по донос на същите тия о не важи за България!

    Коментиран от #18

    11:10 13.12.2025

  • 17 Георгиев

    1 0 Отговор
    Политически елит.... Я се огледай какъв политически елит ни създаде задкулисието. Като почнеш от Данчо ментата, псевдо генерал Атанасов, Шиши, Боко, и на вързаните за тях. И Зафиров, сложен на върха в БСП. А ти от кои си?

    11:39 13.12.2025

  • 18 Така ли?

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Майора":

    Ти какъв майор си? На кого? На подмазвачите? "Дориана" е много права. И си го казва от сърце. Не може да ни управлява псевдо политическа класа, чиято цел е яслата и близостта до финансово потоци, от където гребат и пълнят офшорните си сметки. Трябва промяна. И в Конституцията. Суверен е НАРОДА, а не неговите представители. Трябва да управлява НАРОДЪТ! Както е Швейцария, където народът си казва думата чрез безброй референдуми, а властта работи за тяхното изпълнение. Ясен съм, нали? Приемаме швейцарския начин на управление на държавата и при нормална и функционираща съдебна система постепенно ще станем като тях тук, на Балканите.

    11:51 13.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове