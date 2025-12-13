Цветлин Йовчев: Бюджетът отприщи натрупаното обществено напрежение

Оставката на правителството е резултат от дълго натрупвани проблеми, като именно бюджетът е действал като катализатор за общественото недоволство. Това заяви бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев в ефира на „Събуди се“.

По думите му по-голямата изненада не е самата оставка, а действията на управляващите след първите протести. „Очаквах много по-радикални промени в бюджета. Вместо това се стигна до дребно, тактическо хитруване“, коментира Йовчев. Според него през последните месеци са се натрупвали редица нерешени въпроси и проблеми, които в крайна сметка са избухнали едновременно.

„Бюджетът предизвика катаклизма. Така всички проблеми се струпаха наведнъж и се отприщи тази енергия, която видяхме по улиците“, подчерта той.

Цветлин Йовчев посочи, че трудно може да се оцени доколко политиците са чули гласа на протестиращите, но според него управляващото мнозинство е направило правилната стъпка, като се е оттеглило. „Оттук нататък всичко зависи от това какво ще се случи, но не можем да разчитаме улицата да даде решение. Всяко общество се води от политическия елит, който го управлява“, заяви той. Според Йовчев ключовият въпрос е дали ще се стигне до реална промяна на политическия елит. „Ако сега не се подмени съществуващият елит и не се появи качествено нова алтернатива, ще имаме просто поредната подмяна – нещо, което наблюдаваме през последните години“, каза той.

Той определи изборите като изключително важни за бъдещето на страната, тъй като именно чрез тях може да се окаже натиск върху политическата класа. „Живеем в държавата на калинките. Затова изборите са решаващи, но партиите трябва да направят така, че хората да повярват в изборния процес“, допълни Йовчев.

Бившият председател на ДАНС изрази мнение, че фокусирането единствено върху Министерството на вътрешните работи е погрешен подход. Според него политическите партии трябва да предложат ясни идеи и програми, които да върнат доверието на гражданите.

„Повишаването на доверието в институциите не може да стане за един или два месеца. Това е дълъг процес, който изисква последователни действия и реални реформи“, смята Цветлин Йовчев.