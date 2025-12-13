Цветлин Йовчев: Бюджетът отприщи натрупаното обществено напрежение

Оставката на правителството е резултат от дълго натрупвани проблеми, като именно бюджетът е действал като катализатор за общественото недоволство. Това заяви бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев в ефира на „Събуди се“.
По думите му по-голямата изненада не е самата оставка, а действията на управляващите след първите протести. „Очаквах много по-радикални промени в бюджета. Вместо това се стигна до дребно, тактическо хитруване“, коментира Йовчев. Според него през последните месеци са се натрупвали редица нерешени въпроси и проблеми, които в крайна сметка са избухнали едновременно.
„Бюджетът предизвика катаклизма. Така всички проблеми се струпаха наведнъж и се отприщи тази енергия, която видяхме по улиците“, подчерта той.
Цветлин Йовчев посочи, че трудно може да се оцени доколко политиците са чули гласа на протестиращите, но според него управляващото мнозинство е направило правилната стъпка, като се е оттеглило. „Оттук нататък всичко зависи от това какво ще се случи, но не можем да разчитаме улицата да даде решение. Всяко общество се води от политическия елит, който го управлява“, заяви той. Според Йовчев ключовият въпрос е дали ще се стигне до реална промяна на политическия елит. „Ако сега не се подмени съществуващият елит и не се появи качествено нова алтернатива, ще имаме просто поредната подмяна – нещо, което наблюдаваме през последните години“, каза той.
Той определи изборите като изключително важни за бъдещето на страната, тъй като именно чрез тях може да се окаже натиск върху политическата класа. „Живеем в държавата на калинките. Затова изборите са решаващи, но партиите трябва да направят така, че хората да повярват в изборния процес“, допълни Йовчев.
Бившият председател на ДАНС изрази мнение, че фокусирането единствено върху Министерството на вътрешните работи е погрешен подход. Според него политическите партии трябва да предложат ясни идеи и програми, които да върнат доверието на гражданите.
„Повишаването на доверието в институциите не може да стане за един или два месеца. Това е дълъг процес, който изисква последователни действия и реални реформи“, смята Цветлин Йовчев.
1 На този милиционер ще му кажа, че
Коментиран от #3, #4, #13
10:24 13.12.2025
2 Последния Софиянец
10:24 13.12.2025
3 Ще те допълня
До коментар #1 от "На този милиционер ще му кажа, че":Освен простотията арогантността, също и кражбите на двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, изкараха умните и възпитани хора на улицата.
10:26 13.12.2025
5 Дориана
Коментиран от #14
10:27 13.12.2025
6 икономист
10:28 13.12.2025
7 робеспиер
Коментиран от #10
10:30 13.12.2025
9 Тепърва Гневът иде !
10:38 13.12.2025
10 Хмм
До коментар #7 от "робеспиер":именно, всички чужди агенции писаха, че протестите а срещу санкционирания за корупция Пеевски, който подкрепя правителството, Борисов трябваше да се разграничи и да свали праителството защото е подкрепено от пеевски, т. е. го обслужва, оставката беше изненада за пеевски, а и започнаха протести в Банкя пред къщата на Борисов
10:39 13.12.2025
11 Фен
10:41 13.12.2025
12 аз съм твърдо против
Наивниците на протестите били проевропейски ориентирани и за Еврото, а още вчера Кошейкин изпрати писмо за спиране на Еврото в България.
10:46 13.12.2025
13 задрсти
До коментар #1 от "На този милиционер ще му кажа, че":В1ера питаха ли умните и възпитани протестъри преди да изпратят искането за отлагане въвеждането на Еврото в България?
10:48 13.12.2025
14 Георги М
До коментар #5 от "Дориана":А Вие ходите ли на протести и от кой град протестирате?
Коментиран от #15
10:51 13.12.2025
15 верно е
До коментар #14 от "Георги М":Човек трябва да е особено неумен, за да ходи да протестира срещу бъдещето си.
10:53 13.12.2025
16 Майора
Коментиран от #18
11:10 13.12.2025
17 Георгиев
11:39 13.12.2025
18 Така ли?
До коментар #16 от "Майора":Ти какъв майор си? На кого? На подмазвачите? "Дориана" е много права. И си го казва от сърце. Не може да ни управлява псевдо политическа класа, чиято цел е яслата и близостта до финансово потоци, от където гребат и пълнят офшорните си сметки. Трябва промяна. И в Конституцията. Суверен е НАРОДА, а не неговите представители. Трябва да управлява НАРОДЪТ! Както е Швейцария, където народът си казва думата чрез безброй референдуми, а властта работи за тяхното изпълнение. Ясен съм, нали? Приемаме швейцарския начин на управление на държавата и при нормална и функционираща съдебна система постепенно ще станем като тях тук, на Балканите.
11:51 13.12.2025