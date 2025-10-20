Новини
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско

20 Октомври, 2025 12:42 2 457 32

От записите по време практическия изпит се вижда, че той не е поставил колана си

Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Има нарушения при обучението и шофьорския изпит на 18-годишния младеж, който загина, заедно с още две момчета на пътя край Созопол. Това са установили първите резултати от извънредната проверка. Неправилно е било отразено от инструктора, че са преминати курсове по нощно каране, провели се в светлата част на денонощието. Днес в Созопол е ден на траур.

В хартиения картон за обучението на 18-годишния младеж, който вряза автомобила си в крайпътно дърво в петък през нощта, е отразено едно нощно шофиране по време на курса, съобщи БНТ.

Гл. инспектор Тодор Атанасов, "Автомобилна администрация" – Бургас: „Нощното каране е направено на 20 юни, около 17:00 ч., което няма как да е нощно каране при условие, че е светло навън, в рамките на деня. За председателя на учебния център санкцията е 1000 лева. Тя е чисто административна“.

Инструкторът, който ще бъде санкциониран, обяснява защо е вписал данните по този начин.

Николай Киряков, автоинструктор: „Ами, то е светло, но има дни, когато превалява леко, затъмнява и използваме и това време. То пише нощно време и намалена видимост.

БНТ: В този смисъл - карали ли сте по тъмно с младежа?

– Ами, сега, може да не е било, не е като в 00:00 ч. тъмница. Тогава трябва да караме от 00:00 ч. до 02:00. вечерта. Трябва да има някой виновен, да. Кой ще е виновен – инструкторът“.

Санкции ще има и за изпитващия. От записите по време практическия изпит се вижда, че той не е поставил колана си. Според проверката, от видеото може да се направи и заключение, че загиналият младеж не е правил грешки. Изглеждал уверен и адекватен с пътната обстановка. Според експерти обаче маршрутът е бил със средно ниво на трудност, без сложни завои.

Детелин Кънчев, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България: „Председателят на изпитната комисия четири пъти е променил маршрута от този, който му задава електронната система – навигатор. Трябва да има някаква основателна причина като задръстване, като ПТП. Аз такава в четирите преротирания не видях“.

Експертите твърдят, че все още има вратичка в дигитализираната система, чрез която да бъдат вкарани ръчно часове, което позволява да се надписват фиктивно. Затова настояват системата да бъде подобрена.


  • 1 оня с коня

    20 8 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    Коментиран от #32

    12:47 20.10.2025

  • 2 Много

    9 10 Отговор
    ме съмнява , че момчето , мир на душата му , е карало нощем , или ако е , напълно недостатъчно ! Едва ли при получаване на книжката , инструктора му е дал напътствия за нощно каране и съвети , когато вече само ще взема всяко решение за автомобила !

    Коментиран от #10

    12:49 20.10.2025

  • 3 Знаещ

    62 1 Отговор
    Добре де. Малоумния карал със 180 а инструктора виновен. Да включат в обучението, шофиране със 180 тогава. Че то, на изпита е максимум 50 км в час. А изпитващия за какво.... По голяма идиотия не бях чувал.

    Коментиран от #6

    12:51 20.10.2025

  • 4 що толкова малка глоба?

    7 26 Отговор
    малка е глобата на иструктора, трябвало е да е поне 10 000лв !!!!

    12:51 20.10.2025

  • 5 цербер

    7 15 Отговор
    И 200 санкции за инструктора и за изпитващия да има,младежите си отидоха от тоя свят! И няма да ги видим повече между нас.

    12:51 20.10.2025

  • 6 3 циганинаПО МАЛКО

    21 6 Отговор

    До коментар #3 от "Знаещ":

    какво ни занимавате съсЦИГАНИ?

    Коментиран от #8, #11, #12

    12:53 20.10.2025

  • 7 АЗ НЕ

    13 15 Отговор
    ПОМНЯ ПРЕДИ 30 Г. ДА СМЕ ИМАЛИ НОЩНО КУРМУВАНЕ!!!

    Коментиран от #13

    12:53 20.10.2025

  • 8 СЪОТВЕТНО

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "3 циганинаПО МАЛКО":

    И 3 ПОМОЩИ ПО-МАЛКО

    12:54 20.10.2025

  • 9 Жорко

    14 2 Отговор
    Че са виновни,виновни в степен че не извършват работата си коректно, но момчето,лека му пръст е знаел много добре как да кара и как трябва да кара,аз пак казвам че докато има мощни автомобили ще има и такива трагедията ,всички с лимитирани коли и скорост позволена максимална 140км/ч .Ама не бъркаме в дупките на големите фирми,защо правят толкова мощни коли а пък имаме таван на скоростта?

    12:56 20.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    31 6 Отговор

    До коментар #2 от "Много":

    А дали е карало и със 200 на курса❓
    И за това ли е виновен инструкторът, че не е включил шофиране с 200❗

    12:57 20.10.2025

  • 11 ТОВА ВСЕ ПАК

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "3 циганинаПО МАЛКО":

    СА ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА СВИНЯТА

    12:57 20.10.2025

  • 12 Жорко

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "3 циганинаПО МАЛКО":

    Льольо,където цигани там и българи...айде не меси боя със шамарите.

    12:59 20.10.2025

  • 13 Знаещ

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "АЗ НЕ":

    Имаше. Изискването беше, нощно каране, в и извън населено място.

    13:00 20.10.2025

  • 14 Емигрант

    13 0 Отговор
    В тази овча кошара България винаги без пропуск се вземат мерки след инцидент и мерките винаги са грешни и засягат грешни персони ! А в интерес на истината законите в тази кошара се творят и гласуват от НАЙ-ГРЕШНИТЕ екземпляри, да "екземляри" защото това не са хора които са избрани да защитават хора, това са "същества", "екземпляри" !

    13:00 20.10.2025

  • 15 гост

    26 0 Отговор
    Те курсовете и изпитите са нефелни е ясно, но къде са родителите на шумахера, които още първия ден са му дали мощна кола и то през нощта? Къде са родителите на двамата непълнолетни, които са ги пуснали в 23 часа?

    13:01 20.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 1 Отговор
    МИЛИ ХОРА, УЧЕТЕ ДЕЦАТА СИ,
    ДОРИ ДА СА СЛАБИ ПО ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА,
    ЧЕ ПРИ 200км/ч ПРЕЛИТАТ СТО МЕТРА ЗА ДВЕ СЕКУНДИ❗
    ЧЕ НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА
    АВТОМОБИЛ НА ДВАДЕСЕ МЕТРА ,
    ДОРИ ПРИ 40км/ч ,
    ЩЕ ДОЙДЕ ДО ТЯХ ЗА ДВЕ СЕКУНДИ,
    ако вече не спира❗

    Коментиран от #18

    13:02 20.10.2025

  • 17 Но, той не

    24 1 Отговор
    се е блъснал толкова, поради това, че е нощ, а, че е летял безразсъдно със 180! Колкото и перфектен да е курса, не може след него да се считаш за недосегаем и напълно подготвен! Колкото и да си подготвен, има правила, които са написани с нещастия - спазвай ги! А не тук вчера едно келешче, може и провокативно да казва, че и то на 19 е карало с 200, както всеки младеж, но да не се прави това, ако не можеш! А проблема е, че и да можеш, щом не е разрешено, а и да е разрешено е безумно - не го прави! Както един от шампионите ни автомобилизъм, може би Дунев беше, разказваше как някакъв безумец се опитва да го изпревари и той го пуснал, виждайки, че нещата няма да приключат добре....

    13:03 20.10.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ще Ви отнема САМО по ДВЕ СЕКУНДИ да им го повтаряте, докато им влезе в главите❗
    ДВЕ СЕКУНДИ спасяват ЦЯЛ ЖИВОТ‼️

    13:05 20.10.2025

  • 19 !!!?

    17 0 Отговор
    Търсене на теле под ВОЛАна...а причината за катастрофата е безумна скорост на участък който жертвите много добре са познавали, че и с вързани очи са могли да го преминат !!!?

    13:06 20.10.2025

  • 20 Хе!

    15 0 Отговор
    Може би технолозите трябва да предложат за превишена скорост, дрифтене, шумен автомобил и газарлък, КАТ да монтира някакво устройство на автомобила, което при превишаване на фиксирана от КАТ скорост да включва аларма и високоговорител - ,,Внимание, келеш на пътя!"! Придружено от стикер, залепен на стъклата и табела на покрива на колата и ако наказания ги отстрани, отнемане на свидетелството за 3 години!

    13:07 20.10.2025

  • 21 Овратен

    7 0 Отговор
    За всички до 25 години коли само до 1000 Кубика и до 120 км.

    13:23 20.10.2025

  • 22 Емигрант

    12 0 Отговор
    За мен инструкторът е научил самоубиецът-убиец добре да управлява МПС и това го доказва самият водач, той си е казал, аз съм добре обучен и никаква скорост не може да ми се противопостави затова и е управлявал със 180-200 км/ч, а това дали е било нощ или ден с тази скорост пак щеше да се случи същата трагедия ! Проверката е извършена от некадърници-нехранимайковци за които "компетентна работа" е непонятно зза разбиране каквоюе значението, както и на "законотворците" ! И както в един коментар тук правилно се посочва главният виновник, а той е родителите които явно неправилно са възпитавали децата си на безотговорност и неразумност ! Инструкторът е невинен това е моето мнение, той в никакъв случай не е натискал газта, нито е препоръчвал тази скорост !

    13:27 20.10.2025

  • 23 МАЙ

    3 1 Отговор
    Ами полицаите, сотаджиите и таксиджиите защо не слагат колани ???

    13:28 20.10.2025

  • 24 Мдаааа

    10 1 Отговор
    Търсим отново някой да обере пешкира. Цялата работа е, че ние не сме нормална държава. Колко избити по пътищата, по тротоари и по пешеходни пътеки. Вината е и на водачите, но понякога не е. Питам полковник от полицията защо пешеходните пътеки са точно след спирките на обществения транспорт. И той отговаря наперено и с хъс, че това е работа на общината. Абе аланколу, ти за къкъв чеп си началник и четеш лекции на учениците, как се пресича. Нашата полиция си пази само пагона и заплатата. Ще ме глобяват за несветнати фарове в слънчев ден, а той ще седи и ще чака да сгазят някой на пешеходната пътека до него. Пълен олигофренизъм!

    Коментиран от #30

    13:28 20.10.2025

  • 25 Самопочистване!

    8 0 Отговор
    Самонадеян глупак! Всъщност и тримата загинали са се мислили за безсмъртни и е добре, че няма странични жертви.
    Жалкото е, че сега ще го отнесат хора, които нямат никаква вина за самоубийственото му поведение.

    13:30 20.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кеефф

    2 0 Отговор
    Не от 10, а от 100 кладенеца вода да носите..... зидаровския м- ан-гал си е зидаровски ман- го!

    13:33 20.10.2025

  • 28 Тагарев Тошко

    4 0 Отговор
    А каране на мокра настилка има ли? Защото ако има и караш през лятото то и година няма да вземеш книжката! Всичко е от дисциплината, сега разбраха че книжката не кара, а опита!

    13:34 20.10.2025

  • 29 чичак

    4 0 Отговор
    Истината е, че откакто курсовете са в ръцете на частни школи са се превърнали в търговия, а не в обучение. Това се знае от всички. Едно време ром (заради цензурата) шофьор не можеш да видиш... сега почти всички таксиметраджии са от боята. Ако им дадеш да прочетат два реда няма да могат, ама имат книжки.... Като се започне от училищата, които обучават фиктивни ученици и само раздават дипломи, та се стигне до школите за шофьори... всичко е сбъркано на тая територия

    13:34 20.10.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаааа":

    В полицията отдавна няма полковници. Полковници имаше в Народната милиция.

    13:37 20.10.2025

  • 31 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    В САЩ може въобще да не караш курс, а да се учиш на собствената си кола. Отиваш на изпит и ако го издържиш, получваш книжка.

    13:41 20.10.2025

  • 32 Разбирач

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Преди това кадърните ще са избегали

    13:49 20.10.2025

