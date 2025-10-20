Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско

Има нарушения при обучението и шофьорския изпит на 18-годишния младеж, който загина, заедно с още две момчета на пътя край Созопол. Това са установили първите резултати от извънредната проверка. Неправилно е било отразено от инструктора, че са преминати курсове по нощно каране, провели се в светлата част на денонощието. Днес в Созопол е ден на траур.
В хартиения картон за обучението на 18-годишния младеж, който вряза автомобила си в крайпътно дърво в петък през нощта, е отразено едно нощно шофиране по време на курса, съобщи БНТ.
Гл. инспектор Тодор Атанасов, "Автомобилна администрация" – Бургас: „Нощното каране е направено на 20 юни, около 17:00 ч., което няма как да е нощно каране при условие, че е светло навън, в рамките на деня. За председателя на учебния център санкцията е 1000 лева. Тя е чисто административна“.
Инструкторът, който ще бъде санкциониран, обяснява защо е вписал данните по този начин.
Николай Киряков, автоинструктор: „Ами, то е светло, но има дни, когато превалява леко, затъмнява и използваме и това време. То пише нощно време и намалена видимост.
БНТ: В този смисъл - карали ли сте по тъмно с младежа?
– Ами, сега, може да не е било, не е като в 00:00 ч. тъмница. Тогава трябва да караме от 00:00 ч. до 02:00. вечерта. Трябва да има някой виновен, да. Кой ще е виновен – инструкторът“.
Санкции ще има и за изпитващия. От записите по време практическия изпит се вижда, че той не е поставил колана си. Според проверката, от видеото може да се направи и заключение, че загиналият младеж не е правил грешки. Изглеждал уверен и адекватен с пътната обстановка. Според експерти обаче маршрутът е бил със средно ниво на трудност, без сложни завои.
Детелин Кънчев, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България: „Председателят на изпитната комисия четири пъти е променил маршрута от този, който му задава електронната система – навигатор. Трябва да има някаква основателна причина като задръстване, като ПТП. Аз такава в четирите преротирания не видях“.
Експертите твърдят, че все още има вратичка в дигитализираната система, чрез която да бъдат вкарани ръчно часове, което позволява да се надписват фиктивно. Затова настояват системата да бъде подобрена.
