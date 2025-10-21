Новини
Красимир Пъргов пред ФАКТИ: 3 деца ги няма, какво като констатираме нарушения при обучението на водача

Красимир Пъргов пред ФАКТИ: 3 деца ги няма, какво като констатираме нарушения при обучението на водача

21 Октомври, 2025

За да се извършва качествено обучение, контролът трябва да бъде в дигитална среда без възможност за човешка намеса, казва той

В края на миналата седмица на главния път Созопол – Черноморец автомобил, управляван от младеж, се вряза в дърво. На място загинаха шофьорът и двама негови приятели на 17 години. Поредната тежка катастрофа отново повдига въпроса за пътната безопасност, за която толкова много говорим, но все постфактум. Пред ФАКТИ темата коментира Красимир Пъргов, бивш служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, член на Сдружение „Автотехнически експерти по пътна безопасност“.

- Г-н Пъргов, започна спешна проверка след катастрофата с трима загинали младежи край Бургас. Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов разпореди да бъде проверено изцяло обучението и изпита на 18-годишния водач, причинил инцидента на следващия ден, след като е взел шофьорска книжка. И като се провери това, какво… Ще се върне животът на младежите ли… Какви документи ще се проверяват?
- Тези проверки, които сега извършва следварително ИА „Автомобилна администрация“ (ИААА), трябваше автоматично да ги извършва въведената дигитализация. Да се определят критерии, съобразно учебната документация и без намеса на човешки фактор да се определи дали даден курсист е готов да бъде допуснат на изпит, или не. Сега какво като констатираме разни нарушения при извършеното обучение, 3 деца ги няма.

- Вече излезе информация, че обучението е приключило преди 12 юли – преди въвеждането на дигитализацията, и не може да се проследят електронно часовете. Така ще се разчита само на хартиения картон… Да го преведем на разбираем език. Каква информация има в този хартиен картон…
- Старите хартиени документи бяха премахнати още през декември 2024, но се даде възможност на учебните центрове да обучават до юли месец 2025 г. както на хартиен носител, така и в дигитална среда. Интересното е друго, че сегашното ръководство на ИААА даде възможност учебните центрове в тази дигитална среда да извършват ръчно въвеждане на необходимата информация. И така манипулациите се преместиха от хартиения носител в дигиталната среда.

- Имало и несъответствие в часовете за нощно шофиране, защото урокът е проведен около 17:00 ч. през юни, когато е още светло. Това ще донесе глоба за школата и какво от това …
- Това с глобите е много погрешно разбрана методология за работа в ИААА и какво като глобят учебния център, след като загинаха 3 деца. ИААА е създадена преди всичко да създаде реална конкурентна среда на бизнеса, от една страна, а от друга това ще даде реално отражение в пътната безопасност. Точно поради тази причина настоявахме за въвеждане на дигитализацията, защото при нея възможно най-малко ще влияе човешкият фактор и съответно корупцията, защото за всички школи критериите ще са еднакви.

- Също така ще се упражни по-строг контрол върху автошколите за три дни, нали така е прието в България, и после…
- За да се извършва качествено обучение, контролът трябва да бъде в дигитална среда без възможност за човешка намеса. Другото, което трябва да се направи, е да се скъса връзката между инструктора и изпитващия, защото там върви пътят на парите от корупция. Курсистът трябва да завърши курса и сам, на случаен принцип, да се яви на изпит пред държавата.

- И още нещо. Защо в школите не учат младите шофьори да „карат“ със 160-200 километра в час. Дали и това не е пропуск в обучението…
- Разбирам иронията във въпроса, но 160-200 километра в час е твърде висока скорост, която първо е забранена по пътищата, отворени за обществено ползване. Такива скорости се развиват на писта от състезатели. Но може да се помисли за въвеждане на центрове за повишаване квалификацията в контролирана среда, където да има задължителни елементи от обучението като управление на настилка с ниско сцепление при дъжд, сняг и т.н.

- Виждаме сега какъв е резултатът от инцидента край Бургас, помним Виктор с „летящата“ кола в София, която се заби в рейс. Явно има нужда от смирение, не смятате ли …
- Трябва най-вече да спазват правилата и редът в школите, заложени от закона. Години наред от старата учебна документация учебните центрове не са издавали задължителната учебна книжка. А защо се е случвало, само можем да гадаем. В периода между 2010 и 2011-а беше същото ръководство на ИААА, които са сега в екипа на министър Гроздан Караджов. Може би е редно да попитате тях каква е причината да не се издава въпросната учебна книжка до въвеждане на дигитализацията. Целия бранш знае, че е отменена, но как се отменя задължителен документ с устна заповед, може би трябва да обяснят те. А това е документът, който реално се издава на курсиста да следи дали инструкторът ще му предаде всички заложени в учебната документация модули и часове. Когато въпросната дигитализация се въведе без възможност за ръчно въвеждане, когато изпитите се правят по команди от Навигатора и се ограничи човешкият фактор, тогава ще получим качествено обучение. Но обучението е една малка част от дейностите на ИААА, където трябва да се извърши сериозна реформа във всички сектори, който регулира и контролира в конфликт на интереси.


  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    17 годишните трябва да шофират само танк, БМП и БТР.

    Коментиран от #27

    09:07 21.10.2025

  • 2 Мое мнение

    16 0 Отговор
    Абе,когато не мислиш с главата си,и господ не може да помогне

    09:09 21.10.2025

  • 3 ООрана държава

    11 2 Отговор
    Нов шофер с 60 коня максимум за 3 години, ако няма нарушения да си купува Ламоргини ако ще, ако има нарушения, още година на 60 коня и така докато не се научи

    09:09 21.10.2025

  • 4 Как да обясниш

    10 1 Отговор
    180 кмвчас е страшно висока скорост за кола. Смърт те дебне зад всеки ъгъл?

    09:10 21.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    В окопите в Одеса ще станат мъже ако оцелеят без някой крайник.

    09:13 21.10.2025

  • 6 не е ясна причината

    4 3 Отговор
    инцидент . няма ги . обикновено пишат техническа причина , заспиване на водача . невинността се показва . има някаква неяснота . винаги експертите по книжки и вярно шофиране изглеждат кат мошеници . йонков е кадърен . опоненти винаги има . на пътя с икони и водосвети . тази година има всякакви видове катасртофи . трамваи, тролеи , автобуси , тирове , мотори , тротонетки . накрая погнаха пешеходците . шоферите си минават на пътека , на светофар . не им пука че има пешеходци . павно влачещи се запълват градските улици . 500-600 измират по статистика . службите трупат стаж . няма и как да се намалят цифрите .

    Коментиран от #11

    09:16 21.10.2025

  • 7 Устафка!

    13 3 Отговор
    Докато къдравата Сю гони руски шпиони из цяла Европа, КАТеричоците и бг Трол си продължават далаверите със продажба на книжки, тестове за бременност и фишинг по снимка. А новото начало си купува избори.

    09:20 21.10.2025

  • 8 ои8уйхътгрф

    22 0 Отговор
    Обучението е проблем в тоя случай???? Сериозно????

    Изпит по теория издържан ли е? ДА... Следва ли от това, че са ясни ограниченията на скоростта в тая държава? ДА... Карането със 180км/ч явява ли се НАРУШЕНИЕ на ЗДвП? ДА... Явява ли се тази скорост ДВОЙНО ПРЕВИШЕНИЕ на ограничението за извънградски път? ДА...

    Простичък въпрос- Къде е ВИНАТА на обучаващия при положение, че младежа е карал С ДВОЙНО ПО-ВИСОКА СКОРОСТ от допустимото? Защо инструктора да е виновен за липсата на мозък у нечия глава???

    Коментиран от #22

    09:21 21.10.2025

  • 9 Опааа

    22 0 Отговор
    Тоя говори глупости! Каквото и обучение да има,като нямат акъл и възпитание така ще е!

    Коментиран от #31

    09:22 21.10.2025

  • 10 Бай Иван

    9 1 Отговор
    При гадния социализъм часовете за кормуване бяха поне 120, като 1/4 бяха нощно, 1/4 полигон и т.н. Изпитите започваха с листовки, после психотест и чак тогава кормуване. Теорията не беше само прожектиране на филмчета, а имаше и практическа част. Защо не въведат поне психотеста. При нас имаше две гъзарчета на партийни другари които бяха намерили някакъв хашиш и преди изпита се правеха на велики. На психотеста отгърмяха безславно въпреки натиска от родителите им.

    Коментиран от #23

    09:25 21.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    Не хвърляйте вината върху инструкторите❗
    Не ТЕ ги учат да летят с 200❗

    09:26 21.10.2025

  • 13 гост

    10 0 Отговор
    Че обучението в школите е нефелно се знае. Че в случая обучението по теория е БИЛО ОНЛАЙН -също. /тоест никакво/, кормуването - също. А колко карат с купени книжки и без книжки???? Но най страшното е ще го нарека конкретно - гъзарията. Първо на родителите- още преди два месеца купили на момчето мощна кола за да се пръскат от завист комшиите. И второ на хлапетата: Те си мислят, че шофирането е като електронна игра, където имаш безброй животи и също да се изфукат пред приятелите и махалата какви герои са. За съжаление никой не търси вина в родителите, а те са най-виновни!

    09:29 21.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    Къде са родителите🤔❗
    ТЕ ТРЯБВАШЕ ДА НАУЧАТ ДЕЦАТА СИ,
    ДОРИ ДА СА СЛАБИ ПО ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА,
    ЧЕ ПРИ 200км/ч ПРЕЛИТАТ СТО МЕТРА ЗА ДВЕ СЕКУНДИ❗
    ЧЕ НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА
    АВТОМОБИЛ НА ДВАДЕСЕ МЕТРА ,
    ДОРИ ПРИ 40км/ч ,
    ЩЕ ДОЙДЕ ДО ТЯХ ЗА ДВЕ СЕКУНДИ,
    ако вече не спира‼️

    Коментиран от #16

    09:29 21.10.2025

  • 15 Баце

    5 0 Отговор
    Този път целия скача/на вълни е/.
    Пътят, високата скорост и младоста.

    09:29 21.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ДВЕ СЕКУНДИ, които делят живота от смъртта на Вашите деца, ако сте РОДИТЕЛИ❗

    09:32 21.10.2025

  • 17 Правото на силата

    5 1 Отговор
    Правила, ред, дисциплина са остарели комунистически понятия.
    "Всеки сам си преценя" и "бъди какъвто си" са мантрите на демокрацията.
    Смъртта на момчетата е резултат от системата, която разрушава човешкото.
    Най-голямото наказание е за родителите...

    09:35 21.10.2025

  • 18 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    АБЕ ЧИЧЕ, ЕДНО ВРЕМЕ БЕЗ КОМПЮТРИ СТАВАХА КАЧЕСТВЕНИ ШОФЬОРИ?

    09:36 21.10.2025

  • 19 МПС

    1 3 Отговор
    Има нужда от пътища без дупки, с маркировка, с модерни мантинели и най-вече с асфалт който има сцепление, стига прехвърляхте вината върху водачите!

    Коментиран от #24, #30

    09:41 21.10.2025

  • 20 колю

    2 1 Отговор
    Как нито един умник в МВР не разбра че най-опасните шофьори са младите. По списък всички са при тях. Задължително трябва да ги спират поне два пъти седмично за да ги респектират. Кой трябва да ги научи на това?

    09:42 21.10.2025

  • 21 Дигиталната среда е решението

    4 0 Отговор
    Ако се беше блъснал в дигитална среда, примерно Гран Тефт Ауто сега щеше да е жив.

    09:43 21.10.2025

  • 22 Не бе, те тия днешните

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "ои8уйхътгрф":

    трябва да се обучават и да разпознават червен светофар.
    И да се обучават да не минават като има червен светофар.

    09:44 21.10.2025

  • 23 Добре де, колко да

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Иван":

    го обучаваш за да не кара в градски условия със 180 км/ч?

    09:46 21.10.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "МПС":

    🚔Пътят ли е причина за ТОВА тежко ПТП🤔❓
    У нас дори на магистрала е ЗАБРАНЕНО
    да шофираш с над 150 км/ч‼️

    09:48 21.10.2025

  • 25 Кит

    4 0 Отговор
    Да напомня - никакво обучение не може да спаси примат, склонен да кара със 180 посред нощ.
    Никакво.

    09:49 21.10.2025

  • 26 Далай Мама

    3 1 Отговор
    Каквото и да говорите, шофирането с придружител 1 до 3 г., от получаването на книжката е показало най - добри резултати и там, където е въведено работи.

    09:49 21.10.2025

  • 27 Не позна

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Максимум пазарска количка в кауфлана

    09:51 21.10.2025

  • 28 пешКО

    2 0 Отговор
    преди да продават книжки на Сигани трябва първо да ги научат да четат с разбиране. На всички е ясно, че дипломи в училищата се раздават на калпак, щото от бройката на децата идва финансирането. Откакто дойде демокрацията си отглеждаме стадо, което даже не е с развито чувство за самосъхранение. Що ли по комунизма нямаше шофьори от боята, а сега повече от таксиджиите са такива....

    09:51 21.10.2025

  • 29 Циник

    0 0 Отговор
    Хайде стига глупости, школата му е виновна на дебилчето, че е карало издуханото Ауди на баща си с газ до дупка.

    09:52 21.10.2025

  • 30 Кит

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "МПС":

    Притеснява те да караш по сегашните пътища със 180?
    И искаш пътища, по които да се вихриш с 300?
    Интересни мечти имаш, добро, отговорно и умно човеченце си...

    09:53 21.10.2025

  • 31 Крали Марко

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Опааа":

    Търсят виновен,щото виновния за високата скорост е убит...Инструктура му бил виновен,че натискал педала малоумника....

    09:57 21.10.2025

