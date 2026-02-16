Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Шумен »
След авария: Отводниха помпената станция „1300“ в Шумен

След авария: Отводниха помпената станция „1300“ в Шумен

16 Февруари, 2026 04:09, обновена 16 Февруари, 2026 03:18 330 0

  • помпена станция-
  • шумен-
  • вода-
  • авария

Проблемът бе спрял водоподаването към града

След авария: Отводниха помпената станция „1300“ в Шумен - 1
Снимка: ШУМЕН БГ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Помпената станция „1300“ е отводнена след авария, заради която бе спряно водоподаването към Шумен, съобщиха от пресцентъра на „Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен" ООД.

Вследствие на внезапно прекъсване на електрозахранването към “Помпена станция 1300” в Шумен, причинено от неблагоприятните метеорологични условия, е възникнала авария на основния спирателен кран. Аварийните екипи на ВиК- Шумен са на място и е създадена необходимата организация за оценка и предприемане на действия по възстановяване работата на помпената станция, уточниха от водоснабдителното дружество.

Оттам допълниха, че ВиК – Шумен ще информира допълнително за хода на ремонтните дейности.


Шумен / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове