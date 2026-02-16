Отново обявиха частично бедствено положение в община Ардино

За пети път от началото на 2026 година кметът на община Ардино инж. Изет Шабан обявява частично бедствено положение вследствие на обилните валежи от 15 февруари, предаде dariknews.bg.
Причината отново е повишеното водно ниво на река Арда, което за пети път тази година залива железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.
Съоръжението е станало непроходимо и отново прекъсва единствената транспортна връзка на жителите от шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.
Мярката обхваща част от територията на общината и е насочена към гарантиране безопасността на населението.
Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.
16 Февруари, 2026 03:23, обновена 16 Февруари, 2026 03:26 344 0
За пети път от началото на 2026 година кметът на община Ардино инж. Изет Шабан обявява частично бедствено положение вследствие на обилните валежи от 15 февруари, предаде dariknews.bg.
