Новини
Мнения »
Проф. Александър Оскар: По-страшно от сексуалното насилие над деца е само тишината на техните майки

Проф. Александър Оскар: По-страшно от сексуалното насилие над деца е само тишината на техните майки

15 Февруари, 2026 13:02 1 401 33

  • петрохан-
  • ивайло калушев-
  • педофилия-
  • секта-
  • секс с деца-
  • николай златков

Когато едно дете проговори за болката си, то не търси сензация, а помощ. А когато родителят не застане до него, а търси лесно спасение, светът му се срутва за втори път

Проф. Александър Оскар: По-страшно от сексуалното насилие над деца е само тишината на техните майки - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От цялата кошмарна история с хижата на ужасите „Петрохан“ най-дълбоко ме разтърси съдбата на 22-годишния Николай Златков.

Видях негова снимка от времето, когато е бил едва на 11 години, каквото е и възрастта на сина ми. Това припомни във "Фейсбук" проф. Александър Оскар.

Усмихнато, жизнерадостно и щастливо дете, с онзи чист поглед, който вярва на света.

Дори не искам да си представям през какво е преминал и на какво е бил подложен през следващите години - напълно откъснат от реалния свят, без да посещава училище, без са общува с деца на неговата възраст, без да има своето детство.

Видях и неговата майка - една жена, която не пророни и сълза за сина си, но през цялото време убедено твърди, че Ивайло Калушев е светец. Тази липса на съмнение и съпричастност звучи по-страшно от всяка дума.

Вчера чух и друга майка - тази на Валери, момчето, което твърди, че е било сексуално насилвано, когато е било на 15 години. И тя заяви, че не вярва на собствения си син, а на човека, който е блудствал с него - Ивайло Калушев.

В цялата тази история най-болезнено е не само самото сексуално насилие над деца, но и тишината, и отказът на майките им да ги чуят и да им повярват.

Когато едно дете проговори за болката си, то не търси сензация, а помощ. А когато родителят не застане до него, а търси лесно спасение, светът му се срутва за втори път.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 агент Буда ламата

    12 4 Отговор
    Твърденията за връзки на Бойко Борисов със силовата групировка СИК през 90-те години се основават на неговата дейност в охранителния бизнес и съдружия с ключови фигури от организацията. Борисов категорично отрича да е бил част от структурата, определяйки се като "биткаджия", който е вършил само добрини.
    Основните факти и обвинения включват:
    Бизнес партньорства: Борисов е бил съдружник в различни компании (като "Интербулпред") с лица, свързани със СИК, включително Румен Николов – Пашата. В интервюта той признава, че е имал общ бизнес с Пашата, но твърди, че дейността им е била ограничена до спортни интереси (карате).
    Охранителна фирма "Ипон-1": Основаната от него фирма през 1991 г. е охранявала лидери на СИК, като Младен Михалев – Маджо и братята Маргини. През 1995 г. Борисов е заснет на първия рожден ден на застрахователната компания СИК.

    Коментиран от #12, #33

    13:02 15.02.2026

  • 2 Хайде сега ,

    14 14 Отговор
    и тоя професорин да се изока .

    Коментиран от #7, #11

    13:04 15.02.2026

  • 3 Боруна Лом

    14 2 Отговор
    И ДЕБИЛНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ДЪРЖАВАТА, ЯВНО И ТЕ ИМАТ ДЯЛ,, УЧАСТИЕ,,?

    Коментиран от #6

    13:05 15.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    19 7 Отговор
    От хиляди деца са подбирали такива със зависимости от които родителите са дигнали ръце и ги пускат на политици и бизнесмени и после ги изнудват.Просто от ПП и ДБ са най много педофилите

    13:07 15.02.2026

  • 5 Пич

    18 4 Отговор
    ПП и ДБ продуцираха купища ненормалност не само сред децата, а и сред техните родители! Или по скоро продуцираха ненормалност сред родителите, които я продуцираха сред децата си!!! Чрез допускането на НПО и секти, и превръщането на извратенията в модерност!!! Няма друг, навредил повече на българите, от ПП - тата!!! Защото ГЕРБ крадеше парите, а ПП и ДБ откраднаха душите и нормалността!!!

    Коментиран от #8, #29, #31

    13:07 15.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Държавата не се бърка в работата на чуждите служби.

    13:07 15.02.2026

  • 7 Анонимен

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "Хайде сега ,":

    Професор Шалом се изака по темата…

    13:08 15.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ами старите хора в Домовете на ужасите?Никой не ги потърси.

    13:08 15.02.2026

  • 9 Павел Пенев

    8 11 Отговор
    Този професор е едно еврейско недоразумение, а в държавата Израел педофилията е нормално поведение.

    13:09 15.02.2026

  • 10 Дориана

    9 13 Отговор
    Темата за секта и педофилия се преекспонира умишлено предизборно особено от такива като ИТН , които знаят, че отпадат от Парламента и единственото което им остава е да атакуват опонентите си. Да се разсекретят всички документи по случая , а не да се правят умишлени догадки включително и нападки към убитите или други хора.

    Коментиран от #15, #19, #22

    13:10 15.02.2026

  • 11 Тити на Кака

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Хайде сега ,":

    Някакъв си професор си позволява да се меси в изявите на кре. те, ни. те от твоя тип?
    Уауууу, какъв скандал😂😂😂

    13:10 15.02.2026

  • 12 Мишо Пелов

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "агент Буда ламата":

    И това какво общо има със случая?
    Или може "нашите" да са педофили, ама тоя пък колко е лош! Ми не, не върви, напразно се хабиш.

    13:11 15.02.2026

  • 13 Тити на Кака

    14 4 Отговор
    Почитания за проф. Оскар, изключително точен коментар на ситуацията с децата-жертви и техните палачи в тази гнусна история!

    13:12 15.02.2026

  • 14 психея

    9 2 Отговор
    Майките са си въобразили, че е по-лесно и по-добре и за тях и за децата им да ги предоставят на авторитетния Учител. Затова предпочитат мечка да е погубила детето им, но не и да осъзнаят, че са били измамени в преценката си.

    13:14 15.02.2026

  • 15 Патко,

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Ти явно си много активна, личи
    Жената първо е майка, която носи отговорност за детето си до навършване на пълнолетието му!
    Значи, педофилията не е толкова важна!!!
    Тя е осакатяване на децата като човешки същества!
    Цветът на човечеството са децата!
    Разбира се, те са в основата на бъдещето!!!!!!

    13:15 15.02.2026

  • 16 Бойко педофила

    8 5 Отговор
    твърденията на тенисистката Сесил Каратанчева, която през 2012 г. замеси тогавашния премиер Бойко Борисов в скандал с неприлични предложения.
    Ето основните факти по случая:
    Твърденията: Каратанчева заяви в интервю за турския вестник „Ватан“, че през 2004 г. (когато е била на 14 години), Бойко Борисов (тогава главен секретар на МВР) ѝ е изпращал „грозни и еротични“ SMS-и и я е канил в хотелската си стая.
    Контекст: Тя споделя, че двамата са се запознали на кортовете на „Левски“ и са играли тенис на вързано.
    Реакция: Борисов категорично отрече тези обвинения, наричайки ги „абсурдни“ и „жалки“. Бащата на тенисистката, Радослав Каратанчев, първоначално потвърди, че знае за съобщенията, но по-късно темата заглъхна без официални правни последствия или разследване за блудство.
    Случаят отново придоби популярност в публичното пространство през годините в контекста на политически атаки. Други често обсъждани скандали около него, свързани с жени, включват случая „Барселонагейт“ и манекенката Борислава Йовчева.

    Коментиран от #23, #27

    13:17 15.02.2026

  • 17 Бокошишиландия

    10 4 Отговор
    Това е то "държавата" на Боко и Шиши. Видиш нещо което не трябва, службите ти виждат сметката и после цялата пропаганда машина на "държавата" започва да бълва гнусотия по теб, само и само хората да си кажат, хак да му е на тоя че са го очистили. А кой е извършителят на убийството и защо, никой не трябва да задава такива въпроси

    Коментиран от #20

    13:18 15.02.2026

  • 18 гост

    1 2 Отговор
    Баща на малкия Леон, за който бабата и дядото са подали сигнал, а после са го оттеглили е Симон Версано, ако ви говори нещо това име.

    13:19 15.02.2026

  • 19 И още

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    После от именно психически осакатени деца( същества, които изгубват в последствие божественото) , стават оръжие на сатанистите
    Разбира се, че такива " организации" са вече оръжие на този институционен кабализъм.
    И в това са всичко- от Президента ,през управляващи, по- ниски в създадената мрежа

    13:19 15.02.2026

  • 20 КОЙ 🐷

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бокошишиландия":

    Кой уби Трактора ?

    13:20 15.02.2026

  • 21 !!!?

    7 1 Отговор
    От реакцията на службите и прокуратурата се разбра, че са съучастници на "хижарите-будисти" !
    Затова самозваното Гуру на Прокуратурата се изкряска пръв и хвърли внушения в медиите за вината, и след това се скри с презунцията: Да ги оставим сега сами да си говорят !
    Освен Сарафов се скриха и Боко, Пеевски, Къдравата Сю, кмета на Гинци, останалия жив "Лама" също изчезна,... !?

    Коментиран от #25

    13:23 15.02.2026

  • 22 Кой ги институциолизира

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Тези педофили, Десо Радева? Мъжът ти!
    Той явно е участвал в нещо толкова гнило, че го внедриха като Резидент!
    И ли пишеш по сайтовете да го оневиняваш!

    13:24 15.02.2026

  • 23 сенки от миналото

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Бойко педофила":

    Сесил Каратанчева 17годишна бе наказана за две години заради допинг през 2006г като твърди, че е бременна.
    Комисията IFT е отхвърлила обясненията на Каратанчева от средата на декември 2005 г., когато тийнейджърката обясни пред тричленката в Лондон, че в онзи период е била бременна.

    13:27 15.02.2026

  • 24 Не знам

    3 1 Отговор
    Но за резидентът също има видеа с едни непълнолетни ромки- по зелени поляни
    За да го внедрят за резидент от байдъновистите,явно е имало достатъчно компромати ,там системата е ясна- Епщайн
    Не случайно той създаде ПП- педофилсекта

    13:32 15.02.2026

  • 25 ДС общото минало

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "!!!?":

    Ивайло Калушев син на ДС сътрудник Георги Калушев, Васил Терзийски син на двама родители ДС сътрудници и внук на ДС началник. Подалия сигнала на 112 също син на ДС сътрудник.

    Коментиран от #30

    13:38 15.02.2026

  • 26 Перо

    2 0 Отговор
    Неговият сънародник Сорос и БГ компанията зомбира и финансира начина на мислене, чрез образование, възпитание, държавна администрация и налудничави учения, на тези майки и бащи от първото поколение на джензитата от криминалната демокрация! Имат по-слаба съпричастност за децата си от животните! Абсолютни откачалки и унтерменши, лесни за управление! Закон за чуждестранните агенти по американски образец, /от 30-те г./ може да намали безумията, криминални, религиозни и идеологически!

    13:38 15.02.2026

  • 27 Яловимошеници

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бойко педофила":

    Бе я стига бе,ше верваш на турски весник.Там ,в Анадола са всички такива.Кай знае какво е казала танчева,и какво са разбрали фесовете.Карате,струвате,все Бою ви виновен.Сигурно е виновен и че сте се родили.Питай макя си

    13:40 15.02.2026

  • 28 Ваня

    1 1 Отговор
    Тоя да не е посещавал хижата Петрова, та знае повече от майката на един пропаднал наркоман?

    Вече на всеки му е ясно, че там е било огромна незаконна корупция и трафик за много пари с протекцията на управляващите.

    13:44 15.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДС общото минало

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ДС общото минало":

    Бащата на подалия сигнала за пожара на 112 Деян Илиев, е Делчо Данаилов Илиев. Той е вербуван за агент на ДС контраразузнаването през 1987 година
    Защо ли софийския кмет ги спонсорира и и посещава хижата при Петрохан.

    13:47 15.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 име

    0 0 Отговор
    Heнopмaлноcтта се налага от политиците за да се paзpyшат ceмeйните вpъзки и ycтoи, да се отгледа поколение, зависимо от мъчитeлите, пeдoфилитe, cиcтемата. Целта е младите поколения да са лесно мaнипyлиpyeми и зaвиcчсими

    14:00 15.02.2026

  • 33 агент буда

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "агент Буда ламата":

    е човек на маджо ! маджо го вкарва в сик и го ползват до ден днешен!!! всеки който си е имал вземане даване със тази групировка на времето знае много че бойко борисов е част от тази структура верно на ниско ниво е но част от тях той е от изпълнителните бригади

    14:07 15.02.2026