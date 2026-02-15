Проф. Александър Оскар: По-страшно от сексуалното насилие над деца е само тишината на техните майки

От цялата кошмарна история с хижата на ужасите „Петрохан“ най-дълбоко ме разтърси съдбата на 22-годишния Николай Златков.
Видях негова снимка от времето, когато е бил едва на 11 години, каквото е и възрастта на сина ми. Това припомни във "Фейсбук" проф. Александър Оскар.
Усмихнато, жизнерадостно и щастливо дете, с онзи чист поглед, който вярва на света.
Дори не искам да си представям през какво е преминал и на какво е бил подложен през следващите години - напълно откъснат от реалния свят, без да посещава училище, без са общува с деца на неговата възраст, без да има своето детство.
Видях и неговата майка - една жена, която не пророни и сълза за сина си, но през цялото време убедено твърди, че Ивайло Калушев е светец. Тази липса на съмнение и съпричастност звучи по-страшно от всяка дума.
Вчера чух и друга майка - тази на Валери, момчето, което твърди, че е било сексуално насилвано, когато е било на 15 години. И тя заяви, че не вярва на собствения си син, а на човека, който е блудствал с него - Ивайло Калушев.
В цялата тази история най-болезнено е не само самото сексуално насилие над деца, но и тишината, и отказът на майките им да ги чуят и да им повярват.
Когато едно дете проговори за болката си, то не търси сензация, а помощ. А когато родителят не застане до него, а търси лесно спасение, светът му се срутва за втори път.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 агент Буда ламата
Основните факти и обвинения включват:
Бизнес партньорства: Борисов е бил съдружник в различни компании (като "Интербулпред") с лица, свързани със СИК, включително Румен Николов – Пашата. В интервюта той признава, че е имал общ бизнес с Пашата, но твърди, че дейността им е била ограничена до спортни интереси (карате).
Охранителна фирма "Ипон-1": Основаната от него фирма през 1991 г. е охранявала лидери на СИК, като Младен Михалев – Маджо и братята Маргини. През 1995 г. Борисов е заснет на първия рожден ден на застрахователната компания СИК.
Коментиран от #12, #33
13:02 15.02.2026
2 Хайде сега ,
Коментиран от #7, #11
13:04 15.02.2026
3 Боруна Лом
Коментиран от #6
13:05 15.02.2026
4 Последния Софиянец
13:07 15.02.2026
5 Пич
Коментиран от #8, #29, #31
13:07 15.02.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Боруна Лом":Държавата не се бърка в работата на чуждите служби.
13:07 15.02.2026
7 Анонимен
До коментар #2 от "Хайде сега ,":Професор Шалом се изака по темата…
13:08 15.02.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Пич":Ами старите хора в Домовете на ужасите?Никой не ги потърси.
13:08 15.02.2026
9 Павел Пенев
13:09 15.02.2026
10 Дориана
Коментиран от #15, #19, #22
13:10 15.02.2026
11 Тити на Кака
До коментар #2 от "Хайде сега ,":Някакъв си професор си позволява да се меси в изявите на кре. те, ни. те от твоя тип?
Уауууу, какъв скандал😂😂😂
13:10 15.02.2026
12 Мишо Пелов
До коментар #1 от "агент Буда ламата":И това какво общо има със случая?
Или може "нашите" да са педофили, ама тоя пък колко е лош! Ми не, не върви, напразно се хабиш.
13:11 15.02.2026
13 Тити на Кака
13:12 15.02.2026
14 психея
13:14 15.02.2026
15 Патко,
До коментар #10 от "Дориана":Ти явно си много активна, личи
Жената първо е майка, която носи отговорност за детето си до навършване на пълнолетието му!
Значи, педофилията не е толкова важна!!!
Тя е осакатяване на децата като човешки същества!
Цветът на човечеството са децата!
Разбира се, те са в основата на бъдещето!!!!!!
13:15 15.02.2026
16 Бойко педофила
Ето основните факти по случая:
Твърденията: Каратанчева заяви в интервю за турския вестник „Ватан“, че през 2004 г. (когато е била на 14 години), Бойко Борисов (тогава главен секретар на МВР) ѝ е изпращал „грозни и еротични“ SMS-и и я е канил в хотелската си стая.
Контекст: Тя споделя, че двамата са се запознали на кортовете на „Левски“ и са играли тенис на вързано.
Реакция: Борисов категорично отрече тези обвинения, наричайки ги „абсурдни“ и „жалки“. Бащата на тенисистката, Радослав Каратанчев, първоначално потвърди, че знае за съобщенията, но по-късно темата заглъхна без официални правни последствия или разследване за блудство.
Случаят отново придоби популярност в публичното пространство през годините в контекста на политически атаки. Други често обсъждани скандали около него, свързани с жени, включват случая „Барселонагейт“ и манекенката Борислава Йовчева.
Коментиран от #23, #27
13:17 15.02.2026
17 Бокошишиландия
Коментиран от #20
13:18 15.02.2026
18 гост
13:19 15.02.2026
19 И още
До коментар #10 от "Дориана":После от именно психически осакатени деца( същества, които изгубват в последствие божественото) , стават оръжие на сатанистите
Разбира се, че такива " организации" са вече оръжие на този институционен кабализъм.
И в това са всичко- от Президента ,през управляващи, по- ниски в създадената мрежа
13:19 15.02.2026
20 КОЙ 🐷
До коментар #17 от "Бокошишиландия":Кой уби Трактора ?
13:20 15.02.2026
21 !!!?
Затова самозваното Гуру на Прокуратурата се изкряска пръв и хвърли внушения в медиите за вината, и след това се скри с презунцията: Да ги оставим сега сами да си говорят !
Освен Сарафов се скриха и Боко, Пеевски, Къдравата Сю, кмета на Гинци, останалия жив "Лама" също изчезна,... !?
Коментиран от #25
13:23 15.02.2026
22 Кой ги институциолизира
До коментар #10 от "Дориана":Тези педофили, Десо Радева? Мъжът ти!
Той явно е участвал в нещо толкова гнило, че го внедриха като Резидент!
И ли пишеш по сайтовете да го оневиняваш!
13:24 15.02.2026
23 сенки от миналото
До коментар #16 от "Бойко педофила":Сесил Каратанчева 17годишна бе наказана за две години заради допинг през 2006г като твърди, че е бременна.
Комисията IFT е отхвърлила обясненията на Каратанчева от средата на декември 2005 г., когато тийнейджърката обясни пред тричленката в Лондон, че в онзи период е била бременна.
13:27 15.02.2026
24 Не знам
За да го внедрят за резидент от байдъновистите,явно е имало достатъчно компромати ,там системата е ясна- Епщайн
Не случайно той създаде ПП- педофилсекта
13:32 15.02.2026
25 ДС общото минало
До коментар #21 от "!!!?":Ивайло Калушев син на ДС сътрудник Георги Калушев, Васил Терзийски син на двама родители ДС сътрудници и внук на ДС началник. Подалия сигнала на 112 също син на ДС сътрудник.
Коментиран от #30
13:38 15.02.2026
26 Перо
13:38 15.02.2026
27 Яловимошеници
До коментар #16 от "Бойко педофила":Бе я стига бе,ше верваш на турски весник.Там ,в Анадола са всички такива.Кай знае какво е казала танчева,и какво са разбрали фесовете.Карате,струвате,все Бою ви виновен.Сигурно е виновен и че сте се родили.Питай макя си
13:40 15.02.2026
28 Ваня
Вече на всеки му е ясно, че там е било огромна незаконна корупция и трафик за много пари с протекцията на управляващите.
13:44 15.02.2026
30 ДС общото минало
До коментар #25 от "ДС общото минало":Бащата на подалия сигнала за пожара на 112 Деян Илиев, е Делчо Данаилов Илиев. Той е вербуван за агент на ДС контраразузнаването през 1987 година
Защо ли софийския кмет ги спонсорира и и посещава хижата при Петрохан.
13:47 15.02.2026
32 име
14:00 15.02.2026
33 агент буда
До коментар #1 от "агент Буда ламата":е човек на маджо ! маджо го вкарва в сик и го ползват до ден днешен!!! всеки който си е имал вземане даване със тази групировка на времето знае много че бойко борисов е част от тази структура верно на ниско ниво е но част от тях той е от изпълнителните бригади
14:07 15.02.2026