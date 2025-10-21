От ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на парламента

В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ), съобщават от партия ГЕРБ на страницата си във фейсбук.
Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание, казват още от формацията на Бойко Борисов.
От Нова телевизия припомнят, че напрежението рязко ескалира след изборите в Пазарджик, а в края на миналата седмица и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. И двамата очакват БСП и „Има такъв народ” да отговорят на въпроса съгласни ли са с официално участие на Делян Пеевски в мнозинството. На масата на преговорите беше поставена и оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание, след като лидерът на ГЕРБ посочи, че е време поста да заеме представител на най-голямата парламентарно представена партия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какви
16:36 21.10.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
16:38 21.10.2025
3 Последния Софиянец
16:41 21.10.2025
4 Офффф
16:41 21.10.2025
5 Бойко Разбойко
16:42 21.10.2025
6 парата променя съзнанието
Коментиран от #21
16:44 21.10.2025
7 Кажи честно ... 🤣
Коментиран от #12
16:44 21.10.2025
8 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH
16:45 21.10.2025
9 Баш Батка
16:45 21.10.2025
10 Данко Харсъзина
16:45 21.10.2025
11 12340
16:45 21.10.2025
12 Бойко Разбойко
До коментар #7 от "Кажи честно ... 🤣":Целта е всички да си уредят живота с максимална пенсия като бивши председатели
16:45 21.10.2025
13 Сезона на Тиквите
16:46 21.10.2025
14 сценаристи педеристи
16:46 21.10.2025
15 Само напред
16:47 21.10.2025
16 Червей
16:47 21.10.2025
17 Асанчо от Максуда
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Всички MAHraли ще гласуваме за еничарската партия на бат Пеев !
16:47 21.10.2025
19 Данко Харсъзина
16:51 21.10.2025
20 Новото начало
16:51 21.10.2025
21 Та ко общо имат с пеевски
До коментар #6 от "парата променя съзнанието":ИТН имат коалиционно споразумение с ГЕРБ и си се движат спрямо програмата и целите подписани тогава.
16:52 21.10.2025