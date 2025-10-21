Новини
От ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на парламента

21 Октомври, 2025 16:35 626 21

Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление

От ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ), съобщават от партия ГЕРБ на страницата си във фейсбук.

Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание, казват още от формацията на Бойко Борисов.

От Нова телевизия припомнят, че напрежението рязко ескалира след изборите в Пазарджик, а в края на миналата седмица и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. И двамата очакват БСП и „Има такъв народ” да отговорят на въпроса съгласни ли са с официално участие на Делян Пеевски в мнозинството. На масата на преговорите беше поставена и оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание, след като лидерът на ГЕРБ посочи, че е време поста да заеме представител на най-голямата парламентарно представена партия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какви

    8 2 Отговор
    ротации ? ОСТАВКА !

    16:36 21.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Тиквата прави аки след аки. На края от партията му няма да остане нищо. Аз ще гласувам за Ново Начало.

    Коментиран от #17

    16:38 21.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Голяма глупост.

    16:41 21.10.2025

  • 4 Офффф

    7 0 Отговор
    Гениални бе , искат да се менкат и връткат като на пилон !

    16:41 21.10.2025

  • 5 Бойко Разбойко

    7 0 Отговор
    Да се извъртят всички 240 депутати и после на всички по 10 000 евро пенсия.

    16:42 21.10.2025

  • 6 парата променя съзнанието

    3 1 Отговор
    ИТН не им пука ,че са подписали санитарен корда за Пеевски.ИТН искат той да продължава да ги води към несметни богатства..

    Коментиран от #21

    16:44 21.10.2025

  • 7 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор
    Аз предлагам за Председател на Парламента Делян Славчев Пеевски, сигурен съм, че никой няма да забележи смяната на Киселова.

    Коментиран от #12

    16:44 21.10.2025

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    16:45 21.10.2025

  • 9 Баш Батка

    0 0 Отговор
    За начало да са плътно от 9:00-18:00 часа нез телефони в час и при 5 неизвинени да губят имунитет.

    16:45 21.10.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Погледнат от страни Тиквата прилича на ядосан орангутан в клетка. Какво му пречи Киселова?

    16:45 21.10.2025

  • 11 12340

    1 0 Отговор
    Например, Хаджи Кодошко председател на НС.... и служебен премиер?!

    16:45 21.10.2025

  • 12 Бойко Разбойко

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кажи честно ... 🤣":

    Целта е всички да си уредят живота с максимална пенсия като бивши председатели

    16:45 21.10.2025

  • 13 Сезона на Тиквите

    3 0 Отговор
    Ротацийка в цсз !

    16:46 21.10.2025

  • 14 сценаристи педеристи

    2 0 Отговор
    Вашта м..а у гъ а

    16:46 21.10.2025

  • 15 Само напред

    2 0 Отговор
    И за какво се пъна Борисов, преди няколко дни, не стана ясно. Голям артист, за съжаление скоро в пенсия. Да дава път на младите, за хората, Новото начало предстои!

    16:47 21.10.2025

  • 16 Червей

    4 0 Отговор
    Зафиров излезе през страничен вход, за да избегне медиит

    16:47 21.10.2025

  • 17 Асанчо от Максуда

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Всички MAHraли ще гласуваме за еничарската партия на бат Пеев !

    16:47 21.10.2025

  • 18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 19 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ако Тиквата е против Киселова, аз съм против Тиквун.

    16:51 21.10.2025

  • 20 Новото начало

    2 0 Отговор
    Бандитски и Магнитски

    16:51 21.10.2025

  • 21 Та ко общо имат с пеевски

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "парата променя съзнанието":

    ИТН имат коалиционно споразумение с ГЕРБ и си се движат спрямо програмата и целите подписани тогава.

    16:52 21.10.2025

