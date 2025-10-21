От ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на парламента

В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ), съобщават от партия ГЕРБ на страницата си във фейсбук.

Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание, казват още от формацията на Бойко Борисов.

От Нова телевизия припомнят, че напрежението рязко ескалира след изборите в Пазарджик, а в края на миналата седмица и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. И двамата очакват БСП и „Има такъв народ” да отговорят на въпроса съгласни ли са с официално участие на Делян Пеевски в мнозинството. На масата на преговорите беше поставена и оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание, след като лидерът на ГЕРБ посочи, че е време поста да заеме представител на най-голямата парламентарно представена партия.