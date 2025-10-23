Новини
Вигенин в ЕП: Разширяването и реформата не си противоречат — те са двигатели на стабилна и обединена Европа

23 Октомври, 2025 13:32 390

  • кристиан вигенин-
  • евродепутат

„Перспективата за членство в ЕС и последващото присъединяване остават най-силните двигатели за трансформация, стабилност и помирение на нашия континент.", заяви евродепутатът

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Европа трябва да продължи разширяването си – с увереност и без разединение.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в изказването си по време на дебата относно Доклада на ЕП за институционалните последици от преговорите за разширяване на ЕС.

Вигенин подчерта, че разширяването и институционалната реформа не си противоречат, а се допълват и заедно гарантират стабилността и ефективността на Европейския съюз.

„Перспективата за членство в ЕС и последващото присъединяване остават най-силните двигатели за трансформация, стабилност и помирение на нашия континент,“ заяви той. „Разширяването на изток и югоизток не е просто географски въпрос, а изпълнение на обещанието за единна и стабилна Европа“, изтъкна Вигенин.

Евродепутатът акцентира, че институционалната реформа не трябва да се използва като претекст за забавяне на разширяването, а напротив — да се разглежда като необходима подготовка за бъдещо успешно приобщаване на нови членки. Той предупреди, че по най-чувствителните теми — като външната политика, отбраната и присъединяването на нови страни — единодушието остава необходимо, за да се гарантира легитимността и сплотеността на Съюза.

„Силата на Европа е в способността ѝ да прави реформи без колебание и да се разширява без разединение. Нека продължим напред с увереност, като укрепваме институционалната си стабилност и държим вратата отворена за тези, които са готови да споделят нашето бъдеще,“ заключи Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

