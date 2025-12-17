Новини
България »
Вигенин пред Дарик: БСП има нужда от радикални реформи

Вигенин пред Дарик: БСП има нужда от радикални реформи

17 Декември, 2025 11:27 630

  • кристиан вигенин-
  • бсп-
  • реформи

Според евродепутата влизането на България в еврозоната не е повод за паника, а шанс за икономиката

Вигенин пред Дарик: БСП има нужда от радикални реформи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„БСП има нужда от радикални реформи. Необходими са решителни и категорични стъпки, които да върнат партията като водещ фактор в политическия живот, а не да бъде партия на ръба на оцеляването.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин пред Дарик радио. Той допълни, че БСП няма как да излезе от настоящата ситуация, „ако се правим, че нищо не се е случило“. По думите му протестите в страната са били мащабни и енергията още от първия ден е показала, че половинчати действия няма да успокоят напрежението. Според него е било правилно да се даде шанс за нова перспектива чрез избори, защото гражданите, особено младите, искат различна политика, а който не може да отговори на тази заявка, ще остане извън политическата сцена.

Вигенин отбеляза, че оставката на правителството в навечерието на присъединяването към еврозоната и кабинет да си тръгва без приет бюджет не е добра практика. Той обаче успокои, че институционалните механизми гарантират устойчивост: „Народното събрание не се разпуска и при необходимост може да взема отговорни решения, а останалите институции работят с пълните си мандати и правомощия.“ Евродепутатът призова към повече отговорност и увери, че няма основания за притеснения за процеса по въвеждане на еврото.

По темата за цените Вигенин подчерта, че не би трябвало „две лева да станат две евро“ и при подобни случаи хората трябва да подават сигнали. „Както доходът от 1000 лева ще стане 500 евро, така и цена от 2 лева трябва да стане 1 евро – с известно закръгляне“, посочи той и призова да няма злоупотреби и подвеждане на гражданите. Евродепутатът напомни, че по негова инициатива млади програмисти разработиха „Евроконвертор“, който улеснява изчисленията и включва изчисляване на ресто, което е полезно в периода, когато ще се плаща в левове, а ще се връща в евро. Той добави, че и сега доста хора го използват при превръщане на стойности от едната в другата валута.

Според Вигенин членството в еврозоната е по-скоро формална стъпка, тъй като левът от години е фиксиран към еврото, но носи важни ползи: повече прозрачност, предвидимост и улеснение за бизнеса и туризма. „Голямото предизвикателство е страната реално да се възползва от възможностите – по-лесен достъп до ресурс, инвестиции и партньорства, за които работодателските организации настояват от години. Следващото правителство и парламент трябва да се фокусират върху национални мерки, които да допълнят европейските усилия за опростяване на правилата - намаляване на административната тежест, дигитализация на управлението, по-лесно взаимодействие между бизнеса и държавата и реални реформи, които да подкрепят догонващ икономически растеж и повишаване на доходите“, акцентира евродепутатът.

Кристиан Вигенин коментира и войната в Украйна, като отбеляза, че самият факт, че най-после се полагат сериозни дипломатически усилия за примирие и траен мир, е положителен - за жалост, след стотици хиляди човешки жертви. По думите му сега има по-ясна представа кои са проблемните точки и се търси компромисно решение, от което никой няма да бъде напълно доволен. Той подчерта, че Украйна трябва да получи гаранции за сигурност и перспектива за бъдещо членство в ЕС, а Европа трябва реалистично да оценява собствените си ресурси и ангажименти.

По темата за изкуствения интелект Вигенин заяви, че той ще промени икономиката и обществото и че тези, които го внедряват успешно, ще имат сериозно предимство. Той напомни, че ЕС е приел първото по рода си законодателство – Акта за изкуствения интелект – което създава рамка за развитие на технологиите и едновременно с това защитава хората. Евродепутатът посочи, че в ЕС са въведени ограничения срещу практики като наблюдение на работници и селекция на кандидати за работа чрез изкуствен интелект. Той предупреди, че има натиск за дерегулация и разхлабване на правилата за достъп до чувствителни данни, включително здравни. Според него инициативи за опростяване като т.нар. „Цифров Омнибус“ могат да отслабят защитата на личните данни и сигурността на гражданите. „Целта трябва да остане ясна: технологии, които служат на хората, а не обратното“, заключи той.


За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин пред Дарик: БСП има нужда от радикални реформи


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове