Вигенин пред БНТ: Сигурността е здравеопазване, гражданска защита и инфраструктура, не е само оръжия

23 Декември, 2025 10:34 561

Според евродепутата „военният Шенген“ дава възможност на България за инвестиции и стратегическа роля в ЕС

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Европейският съюз е изправен пред сложна геополитическа и икономическа ситуация, но успя да постигне реалистично и юридически издържано решение за подкрепа на Украйна.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин пред БНТ.

По думите му позицията на БСП остава последователна – подкрепа за Украйна чрез хуманитарна, финансова и социална помощ, но не и чрез военна. „Табуто „територии срещу мир“ вече не е немислимо и се обсъжда, макар и неофициално. Важно е обаче всяко решение да дава ясни гаранции за сигурността на Украйна в перспектива“, заяви евродепутатът.

Кристиан Вигенин акцентира и върху бъдещата роля на България във възстановяването на Украйна: „Когато мирът се върне, България трябва да бъде сред страните, които активно ще участват във възстановяването. Българските фирми трябва да получат възможност да се включат в този дългосрочен процес.“

Евродепутатът коментира, че европейските инвестиции в сигурността не трябва да са единствено за военни разходи. „Говорим за инфраструктура с двойна употреба – пътна, железопътна и цифрова свързаност, която е полезна в мирно време, но дава готовност и при кризи – от природни бедствия до заплахи за сигурността“, посочи той.

Вигенин обърна внимание на резултатите от национално представително социологическо проучване на агенция „Мяра“, проведено по негова инициатива, което изследва нагласите на българските граждани към ключови европейски политики. „Данните показват, че по отношение на идеята за европейска армия се вижда нещо много интересно – повече българи я подкрепят, отколкото са против. Над 40% изразяват подкрепа, при сравнително равномерно разпределение на колебанията и съмненията“, посочи Вигенин. По думите му това ясно показва, че въпреки различията в оценките за войната в Украйна и понякога разминаването с официалните позиции на ЕС, сред българските граждани съществува осъзнаване, че в днешния несигурен свят отделните държави трудно могат сами да гарантират своята сигурност.

Евродепутатът подчерта, че за все повече хора Европейският съюз вече не се възприема единствено като съюз на социална сигурност и икономически възможности, а и като общност, от която се очакват реални гаранции в сферата на отбраната и т.нар. „твърда сигурност“. „Има усещане, че трябва да разчитаме един на друг. Това е логиката на съюза и тя се разширява“, отбеляза той.

Вигенин акцентира, че понятието „сигурност“ не бива да се свежда единствено до въоръжаване. „Отбраната не са само оръжия. Отбраната включва и добро здравеопазване, способността на здравните системи да реагират при извънредни ситуации, гражданска защита, инфраструктура и устойчивост на обществото като цяло“, подчерта евродепутатът. Според него именно този по-широк подход към сигурността постепенно започва да намира място в европейските политики.

По темата за т.нар. „военен Шенген“ евродепутатът изтъкна, че България може да има конкретни ползи – ускорено изграждане на север–юг инфраструктура, нови железопътни връзки с Турция и поне още един мост над Дунав. Той подчерта и значението на доклад, по който работи в Комисията по отбрана на ЕП, насочен към драстично съкращаване на сроковете за разрешаване на проекти, свързани с отбраната и инфраструктурата.

„Това не са разходи за война, а инвестиции в сигурност, устойчивост и развитие. Основният ефект ще бъде върху гражданската употреба и качеството на живот“, заключи Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

