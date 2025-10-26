Еврокомисарят по енергетиката пристига у нас във вторник

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен ще посети на 27 и 28 октомври България и Румъния за разговори, свързани с изграждането на Вертикалния газов коридор. Това съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков, цитиран от dariknews.bg.
Йоргенсен ще бъде в нашата страна във вторник за срещи с министрите от страните, част от проекта, насочен към повишаване на енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на газ в Централна и Югоизточна Европа.
Ден по-рано в Румъния Йоргенсен ще участва в министерска среща на групата на високо равнище за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа. Срещата е по повод преговорите за постепенно премахване на вноса на изкопаеми горива от Русия. Участниците ще обсъдят как цените на енергията да бъдат по-достъпни, се отбелязва в съобщението.
Комисар Йоргенсен ще се срещне с румънския министър-председател Илие Боложан и с румънския енергиен министър Иван Богдан-Груя, както и с представители на местни структури, свързани с развитието на енергетиката.
Вертикалният газов коридор е инициатива на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Неговото строителство е подкрепено от ЕК. Разработени са два проекта за увеличаване на капацитетите в посока от юг на север за преноса на газ (включително и втечнен газ) от Гърция през България, Румъния, Унгария, Словакия и Молдова, с възможност за достигане и до Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Европейски тулуп идва да изнудва нашите толупи да продадат народа си за да издържат украинците!!!
Коментиран от #3
07:41 26.10.2025
2 Боруна Лом
07:45 26.10.2025
3 ами
До коментар #1 от "Пич":ха ха ха - ние не можем нас да се издържаме.....
Коментиран от #7
07:46 26.10.2025
4 Мисля
07:48 26.10.2025
5 СЕВЕРОДВИНСК
07:50 26.10.2025
6 хмм
07:51 26.10.2025
7 Пич
До коментар #3 от "ами":Това зе евротолупите не е важно ! Дали ще се умира на фронта като украинците , или от глад като в България , за Урсулианците ние сме излишно население на "тяхна" територия !!! Ако не ги наритаме и изгониме , те ще наритат и изгонят нас!!! Нали не си въобразяваш , че ако започнат война , ние ще сме първия разход за умиране ?!
Коментиран от #11
07:52 26.10.2025
8 Турция и Гърция в следващите 30 години
Вода която разхищавана по най безотговорният начин, вода която я има но и в момента липсва във България!!!
Турция и страните от Близкия Изток могат да се сблъскат с остър недостиг на вода до 2030 г.на фона на рязкото намаляване на валежите, съобщи екологът Синан Джан.
Турският Президент Реджеп Тайип Ердоган заяви в петък, че най — големите градове в страната — Анкара, Бурса и Истанбул-вече изпитват недостиг на вода. Турският лидер възложи отговорността за това на опозиционните общини, които получиха управлението на населените места след последните избори. Според държавния глава бездействието на местните власти е влошило ситуацията на фона на сушата.
"Според данните на метеорологичната служба през последните 12 месеца валежите в Турция са намалели до най — ниското си ниво за последните 52 години, а в Средиземноморския регион — с 31%", каза екологът, цитиран от агенция".
Експертът подчерта, че недостигът на вода може да стане остър през следващите десетилетия.
"Данните показват, че в бъдеще достъпът до вода ще стане по — труден: през 2030 г.страната ни и регионът са изправени пред сериозен недостиг на вода", отбеляза екологът.
Експертът призова да се търсят нови източници на вода и да се добива чрез сондажни операции.
"Водата е живот. Без вода съществуването на живи организми е невъзможно. Ако достъпът до вода бъде намален, това ще доведе до икономически и социални проблеми. Ефективното използване на в
07:57 26.10.2025
9 ТОЯ ИДВА ДА ГРАБИ
07:57 26.10.2025
10 Разхищението на Българските Водни
You Have Been Warned.
08:00 26.10.2025
11 Пич....ок
До коментар #7 от "Пич":Кой е умрял от глад в България.??? Дори мизерната копейка успява три пъти на ден да се храни.
Работа има ,но комунистите отучиха българина да работи , мисли да се развива.
Коментиран от #13
08:02 26.10.2025
12 Данко Харсъзина
08:06 26.10.2025
13 Пич
До коментар #11 от "Пич....ок":Много грешно разсъждение ! Ако и ти като мен си от София , или да кажем , Пловдив или Варна , не си виждал много гладни хора ! Но в провинцията има много бедни и гладни хора , които оцеляват не защото са мързеливи , а защо се скъсват от работа по земеделие и животновъдство с които да оцеляват ! А ти дори и не схващаш че визирам време , което се задава !!! Да обяснявам ли защо?!
Коментиран от #20, #21
08:08 26.10.2025
14 Тоя заикакво идва
Коментиран от #16
08:08 26.10.2025
15 Гориил
Коментиран от #25
08:16 26.10.2025
16 Медуня
До коментар #14 от "Тоя заикакво идва":направо да му драснем клечката не само на лукойл ами на всичко руско
08:25 26.10.2025
17 9ти септември
08:25 26.10.2025
18 я па мисля
Коментиран от #24
08:26 26.10.2025
19 глоги
08:32 26.10.2025
20 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "Пич":По селата освен сиукси, команчи и пиеници, други нема.
08:32 26.10.2025
21 1234
До коментар #13 от "Пич":такива нищо не възприемат,излишно им се обяснява
08:33 26.10.2025
22 Фен
08:35 26.10.2025
23 Майк Алън Патън
08:36 26.10.2025
24 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ
До коментар #18 от "я па мисля":Че то ний и НАДЕЖДА ли сме имали ? Не говорим за проскубаната сушена скумрия Надежда МИХАЙЛОВА - Неински !
08:38 26.10.2025
25 Кума ЛисА
До коментар #15 от "Гориил":Карай ! Важното е , че Шиши и Тулупо Колят и Бесят тук !
08:39 26.10.2025
26 Ричард Естес
08:41 26.10.2025
27 територия на ужаса
09:07 26.10.2025
28 дядото
09:12 26.10.2025