Еврокомисарят по енергетиката пристига у нас във вторник

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен ще посети на 27 и 28 октомври България и Румъния за разговори, свързани с изграждането на Вертикалния газов коридор. Това съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков, цитиран от dariknews.bg.

Йоргенсен ще бъде в нашата страна във вторник за срещи с министрите от страните, част от проекта, насочен към повишаване на енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на газ в Централна и Югоизточна Европа.

Ден по-рано в Румъния Йоргенсен ще участва в министерска среща на групата на високо равнище за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа. Срещата е по повод преговорите за постепенно премахване на вноса на изкопаеми горива от Русия. Участниците ще обсъдят как цените на енергията да бъдат по-достъпни, се отбелязва в съобщението.

Комисар Йоргенсен ще се срещне с румънския министър-председател Илие Боложан и с румънския енергиен министър Иван Богдан-Груя, както и с представители на местни структури, свързани с развитието на енергетиката.

Вертикалният газов коридор е инициатива на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Неговото строителство е подкрепено от ЕК. Разработени са два проекта за увеличаване на капацитетите в посока от юг на север за преноса на газ (включително и втечнен газ) от Гърция през България, Румъния, Унгария, Словакия и Молдова, с възможност за достигане и до Украйна.