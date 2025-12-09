Новини
Премиерът Желязков: Енергетиката има ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ

9 Декември, 2025 11:54 392 8

Премиерът подчерта, че България и САЩ са „близки приятели, доверени партньори и съюзници“, които споделят общ ангажимент към регионалния и глобалния мир и сигурност, устойчивия икономически растеж и развитието на двустранните отношения

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Енергетиката има ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ. Силно ангажирани сме с по-нататъшното задълбочаване на сътрудничеството със САЩ в областта на ядрената енергетика за граждански цели, за създаване на по-устойчив енергиен пазар, за засилване ролята на България като регионален енергиен център и създаването на още повече възможности за бизнеса от двете страни на Атлантическия океан. Това каза министър-председателят Росен Желязков при откриването на Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, която се провежда в Министерския съвет, предават от БТА.

На сесията присъства заместник помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит, който е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог.

Поставили сме амбициозни цели в областта на енергийното сътрудничество със специален акцент върху ядрената енергетика за граждански цели. България постигна значителен напредък в диверсификацията на своя енергиен сектор, като намали зависимостите си от руските енергийни ресурси, отбеляза още Желязков.

Премиерът подчерта, че България и САЩ са „близки приятели, доверени партньори и съюзници“, които споделят общ ангажимент към регионалния и глобалния мир и сигурност, устойчивия икономически растеж и развитието на двустранните отношения. Той посочи, че страната ни поставя специален фокус върху разширяването на сътрудничеството във всички области и надграждането на стратегическото партньорство.

Желязков определи сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната като фундамент на стратегическото партньорство, оценявайки високо подкрепата на САЩ за модернизацията на българските въоръжени сили. Той припомни придобиването на изтребителите F-16 Block 70, закупуването на бойни машини Stryker и участието в Многонационалната бойна група на НАТО в България.

В изказването си премиерът открои и значението на иновациите и новите технологии за икономическия растеж, посочвайки, че третата сесия на Стратегическия диалог ще обсъди възможности за проекти в областта на високопроизводителната информационна инфраструктура и технологичните центрове.

Желязков заяви, че България остава решена да поддържа сигурността на границите си и да продължи сътрудничеството със САЩ по програмата за безвизово пътуване чрез обмен на информация и мерки за сигурност. „Вярвам, че ще постигнем напредък във всички ключови области и ще отворим нова, още по-амбициозна глава в нашето стратегическо партньорство“, каза в заключение премиерът и пожела ползотворна дискусия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Днес от ГЕРБ се изпуснаха че ще бъде техният кандидат за президент

    11:58 09.12.2025

  • 2 Атина Палада

    5 0 Отговор
    шефа на водопада да хвърля оставка

    11:58 09.12.2025

  • 3 павела митова

    3 0 Отговор
    верно ли бе ,тъпак

    12:00 09.12.2025

  • 4 мафиота хаяшито с нова кражба от народа

    3 1 Отговор
    След като подписа 10% от БВП на България да отива за закупуване на въоръжения от сащ и запада отиващо вероятно за зеля сега и с нова схема. ИЗМЯНА! ДАВАМЕ 1,2 МЛРД. ЕВРО ЗАРАДИ УКРАЙНА Безвъзмездно! Отказахме се и от евтин руски петрол и луко ойл...Как да има пари за народа.Щели да пестят от инвалиди и пенсионери,че по 300 евро на месец им били много.

    12:04 09.12.2025

  • 5 Даниел

    2 0 Отговор
    Какво ли е обещал Борисов на американците в замяна срещу разкриване на корупция???

    12:04 09.12.2025

  • 6 Реалист 1

    1 0 Отговор
    Увеличава се сътрудничеството със САЩ в областта на ядрената енергетика, а реакторите ще се строят от канадци и корейци!!!

    12:05 09.12.2025

  • 7 Не на феодалите.

    2 0 Отговор
    Не на мутрите. Не на дерибейте.

    12:05 09.12.2025

  • 8 @@@

    2 0 Отговор
    Според Премиерът Рептил България и САЩ са „близки приятели, доверени партньори и съюзници“,
    които споделят общ ангажимент!
    Тогава защо след като сме със САЩ „близки приятели, доверени партньори и съюзници“
    Не спазите разпоредбите на Закона Магнитски и
    Не вкарате прасето там, където му е мястото!

    12:05 09.12.2025

