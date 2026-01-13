Новини
България »
НЕК обмисля план "Б" за подмяна на част от ПАВЕЦ "Чаира"

НЕК обмисля план "Б" за подмяна на част от ПАВЕЦ "Чаира"

13 Януари, 2026 11:09 1 498 16

  • павец чаира-
  • ремонт-
  • нек-
  • енергетика

В края на 2024 година НЕК успя да възстанови втория хидроагрегат на централата

НЕК обмисля план "Б" за подмяна на част от ПАВЕЦ "Чаира" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националната електрическа компания (НЕК) ще промени поръчката си за проектиране и подмяна на оборудването на хидроагрегати 1 и 4 на ПАВЕЦ "Чаира", съобщиха от дружеството за БНТ. Причината - въпреки удължаването на сроковете, нито една фирма не е искала да проектира и достави оборудване за двата блока.

В момента тече ремонта на първи хидроакрегат, който върви по план и който ще позволи на съоръжението да работи няколко години докато бъде подменено изцяло. Ремонт тече и на третия хидроагрегат.

"Два екипа от висококвалифицирани инженери от компании – световни лидери в областта, продължават да работят паралелно по възстановяването на двата блока. В процеса е ангажиран и целият експертен капацитет на НЕК", обясниха от компанията.

Дейностите, свързани с рехабилитацията на турбината на трети хидроагрегат, са извършени съгласно предварително заложения график, като в момента се изпълнява финалната фаза по монтаж на генератора. В края на март се планира да стартират пускови проби на хидроагрегата.

За първия хидроагрегат в края на 2025 г. бе получено положително становище от компанията производител на оригиналното оборудване японската корпорация "Тошиба" за осъществимост на ремонта. В момента се изпълняват подготвителни дейности за начало на рехабилитацията.

След авария преди три години ПАВЕЦ "Чаира" спря работа. В края на 2024 година НЕК успя да възстанови втория хидроагрегат на централата. През миналата година той е работил успешно 1203 часа в генераторен режим и 1570 часа в помпен. С това агрегатът допринася съществено за ефективното балансиране и повишаването на сигурността и стабилността на електроенергийната система на страната. ПАВЕЦ "Чаира" има важна роля за балансирането на цялата електроенергийна система у нас.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    24 2 Отговор
    А потърсихте ли "компетентното" мнение на "хидроинжинера", който в качеството си на такъв получи пресолидно възнаграждение ???

    11:13 13.01.2026

  • 2 не си играйте

    21 0 Отговор
    С това от което НЕ разбирате.

    11:16 13.01.2026

  • 3 ало мисирката

    37 0 Отговор
    пиши защо се стигна до този ремонт след като не поканиха яронците, а наеха една измислена фирма която потроши павеца и чял късмет е, че нямаше жертви

    11:16 13.01.2026

  • 4 Българин

    43 0 Отговор
    Кога ще бъдат разследвани и осъдени престъпниците които разфасоваха и окрадоха ПАВЕЦ "Чаира"?

    Коментиран от #8

    11:17 13.01.2026

  • 5 604

    19 0 Отговор
    той стана дупка за точене на пари, исзруди!!!!!

    11:20 13.01.2026

  • 6 а бе..

    13 1 Отговор
    Вместо да давате млрдите на бандерците дето бг-тата ги изкараха на светло из под дюшеците и сега насила ги менкат за изкуствената валута на урсулците..ги дайте на тошибата и четвърт век само ще зяпате как чайро-работи без проблем

    11:39 13.01.2026

  • 7 ЗАТВОР

    7 0 Отговор
    Затвор за престъпниците трябва в тази България.

    11:54 13.01.2026

  • 8 ДПС БЯХА

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    НАЧЕЛО С ХИДРОИНЖИНЕРА АГА ДОГАН...

    Коментиран от #10

    11:55 13.01.2026

  • 9 Сатана Z

    12 0 Отговор
    А ДАНС докъде стигнаха с разследването по диверсията извършена в ПАВЕЦ Чаира ?Както е казал другарят Сталин:
    : Всяка грешка си има име и фамилия”

    11:56 13.01.2026

  • 10 сясъщите некадърници

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДПС БЯХА":

    И саботьири ,,работят,, по аец козлодуй...еддиния блок вече е дъъълго в ремонт заради ПОБЪЛГАРЯВАНЕ на оригинални руски части....

    11:56 13.01.2026

  • 11 Нищо не е случайно

    8 0 Отговор
    ПАВЕЦ "Чаира" беше умишлено саботиран и ще дойде ден, в който ще им бъде потърсена отговорност на всички отговорни за това състояние в което сенамира.

    Коментиран от #12

    11:57 13.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този

    4 0 Отговор
    Гамизов преди време човека си каза че това си е саботаж по времето на ГЕРБ.Пуснали са при ремонта и руски специалисти.Изключени били сеизмични датчици и пр.

    12:19 13.01.2026

  • 14 СМЕНИХА РУСКОТО ОБОРУДВАНЕ

    2 2 Отговор
    с американско и ...ОПА.. Да се готви АЕЦа

    12:19 13.01.2026

  • 15 Никога

    2 0 Отговор
    Няма да го пуснат! Докато К. Доб. и ко. са у Власта!

    12:24 13.01.2026

  • 16 Пак ще се крадя

    2 0 Отговор
    Яко ще се краде, а работещ ПАВЕЦ няма да има.

    12:40 13.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове