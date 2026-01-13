НЕК обмисля план "Б" за подмяна на част от ПАВЕЦ "Чаира"

Националната електрическа компания (НЕК) ще промени поръчката си за проектиране и подмяна на оборудването на хидроагрегати 1 и 4 на ПАВЕЦ "Чаира", съобщиха от дружеството за БНТ. Причината - въпреки удължаването на сроковете, нито една фирма не е искала да проектира и достави оборудване за двата блока.
В момента тече ремонта на първи хидроакрегат, който върви по план и който ще позволи на съоръжението да работи няколко години докато бъде подменено изцяло. Ремонт тече и на третия хидроагрегат.
"Два екипа от висококвалифицирани инженери от компании – световни лидери в областта, продължават да работят паралелно по възстановяването на двата блока. В процеса е ангажиран и целият експертен капацитет на НЕК", обясниха от компанията.
Дейностите, свързани с рехабилитацията на турбината на трети хидроагрегат, са извършени съгласно предварително заложения график, като в момента се изпълнява финалната фаза по монтаж на генератора. В края на март се планира да стартират пускови проби на хидроагрегата.
За първия хидроагрегат в края на 2025 г. бе получено положително становище от компанията производител на оригиналното оборудване японската корпорация "Тошиба" за осъществимост на ремонта. В момента се изпълняват подготвителни дейности за начало на рехабилитацията.
След авария преди три години ПАВЕЦ "Чаира" спря работа. В края на 2024 година НЕК успя да възстанови втория хидроагрегат на централата. През миналата година той е работил успешно 1203 часа в генераторен режим и 1570 часа в помпен. С това агрегатът допринася съществено за ефективното балансиране и повишаването на сигурността и стабилността на електроенергийната система на страната. ПАВЕЦ "Чаира" има важна роля за балансирането на цялата електроенергийна система у нас.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питане
11:13 13.01.2026
2 не си играйте
11:16 13.01.2026
3 ало мисирката
11:16 13.01.2026
4 Българин
Коментиран от #8
11:17 13.01.2026
5 604
11:20 13.01.2026
6 а бе..
11:39 13.01.2026
7 ЗАТВОР
11:54 13.01.2026
8 ДПС БЯХА
До коментар #4 от "Българин":НАЧЕЛО С ХИДРОИНЖИНЕРА АГА ДОГАН...
Коментиран от #10
11:55 13.01.2026
9 Сатана Z
: Всяка грешка си има име и фамилия”
11:56 13.01.2026
10 сясъщите некадърници
До коментар #8 от "ДПС БЯХА":И саботьири ,,работят,, по аец козлодуй...еддиния блок вече е дъъълго в ремонт заради ПОБЪЛГАРЯВАНЕ на оригинални руски части....
11:56 13.01.2026
11 Нищо не е случайно
Коментиран от #12
11:57 13.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този
12:19 13.01.2026
14 СМЕНИХА РУСКОТО ОБОРУДВАНЕ
12:19 13.01.2026
15 Никога
12:24 13.01.2026
16 Пак ще се крадя
12:40 13.01.2026