НЕК обмисля план "Б" за подмяна на част от ПАВЕЦ "Чаира"

Националната електрическа компания (НЕК) ще промени поръчката си за проектиране и подмяна на оборудването на хидроагрегати 1 и 4 на ПАВЕЦ "Чаира", съобщиха от дружеството за БНТ. Причината - въпреки удължаването на сроковете, нито една фирма не е искала да проектира и достави оборудване за двата блока.

В момента тече ремонта на първи хидроакрегат, който върви по план и който ще позволи на съоръжението да работи няколко години докато бъде подменено изцяло. Ремонт тече и на третия хидроагрегат.

"Два екипа от висококвалифицирани инженери от компании – световни лидери в областта, продължават да работят паралелно по възстановяването на двата блока. В процеса е ангажиран и целият експертен капацитет на НЕК", обясниха от компанията.

Дейностите, свързани с рехабилитацията на турбината на трети хидроагрегат, са извършени съгласно предварително заложения график, като в момента се изпълнява финалната фаза по монтаж на генератора. В края на март се планира да стартират пускови проби на хидроагрегата.

За първия хидроагрегат в края на 2025 г. бе получено положително становище от компанията производител на оригиналното оборудване японската корпорация "Тошиба" за осъществимост на ремонта. В момента се изпълняват подготвителни дейности за начало на рехабилитацията.

След авария преди три години ПАВЕЦ "Чаира" спря работа. В края на 2024 година НЕК успя да възстанови втория хидроагрегат на централата. През миналата година той е работил успешно 1203 часа в генераторен режим и 1570 часа в помпен. С това агрегатът допринася съществено за ефективното балансиране и повишаването на сигурността и стабилността на електроенергийната система на страната. ПАВЕЦ "Чаира" има важна роля за балансирането на цялата електроенергийна система у нас.