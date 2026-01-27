Новини
България »
С кого и кога продължават консултациите за служебно правителство

С кого и кога продължават консултациите за служебно правителство

27 Януари, 2026 16:34 1 185 24

  • илияна йотова-
  • консултации-
  • служебно правителство-
  • премиер

Президентът ще се срещне с всички възможни кандидати за премиер в следващите три дни

С кого и кога продължават консултациите за служебно правителство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава процедурата по консултации за съставяне на служебно правителство. Президентът Илияна Йотова покани на среща следващите, които могат да станат служебен министър-председател според Конституцията.

В сряда (28 януари) на „Дондуков” 2 тя ще разговаря с управителя на БНБ Димитър Радев в 11 ч., с подуправителя на Централната банка Петър Чобанов в 12 ч., с колегата му Радослав Миленков в 13 ч. и с другия подуправител БНБ - Андрей Гюров в 14:30 часа.

На 29 януари (четвъртък) Йотова ще приеме в Президентството омбудсмана на Република България Велислава Делчева в 13 ч., а час по-късно и заместничката ѝ Мария Филипова.

В петък (30 януари) при президента ще отидат председателят на Сметната палата Димитър Главчев в 11 часа, както и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева, съответно в 12 и 13 часа.

Във вторник Йотова се срещна с председателя на Народното събрание Рая Назарян. Тя отново потвърди позицията си, че не желае да заеме поста служебен премиер. Припомняме, че част от потенциалните кандидати вече отказаха подобно назначение. Такава заявка дадоха и омбудсманът Велислава Делчева, и гуверньорът на БНБ.

След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите. По Конституция основната задача на служебното правителство е да организира и проведе избори в срок до два месеца от назначаването му. Това означава, че вотът може да бъде насрочен и по-рано от този максимален срок.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 интересно

    8 3 Отговор
    Йотова вече е се усмихната макар и подута. Преди беше се намусена и подута. Ясно какво само и оправя настроението. Кво ли не прави властта.

    Коментиран от #4

    16:38 27.01.2026

  • 2 Николай Бареков бивш евродепутат

    6 3 Отговор
    Служебен премиер на 99% е Андрей Гюров а вътрешен министър Емил Ганчев! Запишете си

    Коментиран от #8

    16:38 27.01.2026

  • 3 Горски

    10 1 Отговор
    В чл. 99, ал. 5 от Конституцията не пише за никакви срещи с потенциалните премиери, а за консултации с парламентарните групи. Чудя се как на никой не му прави впечатление, а се пишат глупости по всички медии?

    Коментиран от #5, #10

    16:39 27.01.2026

  • 4 Брачед

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "интересно":

    Всички се борят за власт "от време оно"👍

    16:40 27.01.2026

  • 5 Руски колхозник

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Това го пиша няколко пъти,откакто Румен Радев подаде оставка, но получих какви ли не глупави коментари.👍Имаш + от мен

    Коментиран от #13

    16:41 27.01.2026

  • 6 Айде назначавай Гюро, ма!

    5 3 Отговор
    Тая селската тамплиерка от БКП/БСП и тя протака и претака по схемите на Рундю, за да може натовското Фърчило да има време да си нагласи партията, а през това време фигурантите то министерството прасето и тиквата беснеят. Но какво ѝ пука, нали не е засеганта лично. Потрес, пълна потрес!

    Коментиран от #9, #23

    16:42 27.01.2026

  • 7 Хмм

    1 7 Отговор
    само Петър Чобанов става за премиер

    16:42 27.01.2026

  • 8 И кой беше този

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Емил Ганчев? Нали уж спрягаше Дамаджаната или Демерджийката?

    Коментиран от #14

    16:43 27.01.2026

  • 9 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Айде назначавай Гюро, ма!":

    какво протака, по 4 души на ден, на всеки час

    Коментиран от #12

    16:44 27.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Защо бави

    4 0 Отговор
    Това умишлено забавяне не е нормално и е с цел! Вероятно вървим от трън на глог като държавно управление. Никой не мисли за народа, а преследва собствен политически интерес. А те политиците за няколко автобуса хора.

    16:46 27.01.2026

  • 12 Ама

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    досега не е имало такива процедури. Какви са тия масонски измислици - консултации с потенциални премиери по домовата книга на ПП+ДБ=ДПС=ГЕРБ+СДС

    Коментиран от #19

    16:47 27.01.2026

  • 13 Горски

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Руски колхозник":

    Благодаря! Много хора пишат, колкото да се намират на приказки без да четат. И затова се полуават тези бисери.

    Коментиран от #16

    17:04 27.01.2026

  • 14 Емил Ганчев беше зам.мимистър на МВР

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "И кой беше този":

    По време на 2-ия мандат на ГЕРБ през 2017 г.и в служебното правителство на Стефан Янев

    Коментиран от #15

    17:05 27.01.2026

  • 15 Ясно

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Емил Ганчев беше зам.мимистър на МВР":

    Гербав кадър като Кокора, ама на МВР-то.

    17:25 27.01.2026

  • 16 Почти

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    всички четем само заглавията на пасквилите в тая фалшива медия, после четем коментарите и пишем да става майтап, че ако не е шегата, истините не можем да ги споделяме.

    17:27 27.01.2026

  • 17 ДПС

    0 5 Отговор
    ще бъдат изненадата на тия избори.

    Стига Пеевски да не прави глупости!
    Хиляди разгневени гербаджии са ядосани на Боко и ще гласуват за ДПС.Не за Радев, както се надяват много шамани като Райчев! Има разочаровани и от другите партии, които ще подкрепят опозицията срещу Радев.

    Възраждане, БСП и ИТН ще загубят гласове, но може и да не са чак толкова много.
    ППДБ определено ще загубят гласове.

    До изборите има още доста време. Радев ще заповяда на Йотова да ги бави максимално, за да може да се организира. НО КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ МИНАВА, толкова ефектът от новатата му партия намлява. Пък и излизат все повече интересни данни за хората около него- все дърти червени олигарси и мафиоти.

    Коментиран от #21

    17:31 27.01.2026

  • 18 Хмм

    1 1 Отговор
    не мога да разбера защо го искате толкова този Гюров, за да нареди правителство от сглобаджии, белким спечелят ПП-ДБ своите 121 депутати, което е невъзможно, на протестите им половината са украинци

    17:34 27.01.2026

  • 19 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ама":

    това го измисли корифеят Христо Иванов, преди премиерът си назначаваше премиер, какъвто прецени, но Христо Иванов искаше да са само техни хора, а те нямат кадри и възстановиха всички от ГЕРБ, "избори с наше МВР", а с оказа че МВР-то е на ДПС, вътрешният от сглобката избран от ПП-ДБ сега е депутат на пеевското ДПС, те бетонираха Борисов и Пеевски във властта с техните глупости, а Христо Иванов офейка в Брюксел, интересно как се е снабдил с имот там

    17:40 27.01.2026

  • 20 Ами

    2 0 Отговор
    когато Йотова предложила на Назарян да е премиер, тя попитала: - какво е това ,купува ли се

    17:44 27.01.2026

  • 21 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "ДПС":

    ТЕРОРИСТИТЕ ОТ ДПС ДА ВИСЯТ ПО ДЪРВЕТАТА,НЕ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА.

    17:46 27.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Айде назначавай Гюро, ма!":

    Може и да е Гюро ама да е като "Михайлов", а не тоя ПРъдльо.

    17:52 27.01.2026

  • 24 За мързел се плаща

    0 0 Отговор
    на Банкомат. Кандидат за следващ президент, ще е Банкомат с Изкуствен Интелект!

    18:08 27.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове