С кого и кога продължават консултациите за служебно правителство

Продължава процедурата по консултации за съставяне на служебно правителство. Президентът Илияна Йотова покани на среща следващите, които могат да станат служебен министър-председател според Конституцията.

В сряда (28 януари) на „Дондуков” 2 тя ще разговаря с управителя на БНБ Димитър Радев в 11 ч., с подуправителя на Централната банка Петър Чобанов в 12 ч., с колегата му Радослав Миленков в 13 ч. и с другия подуправител БНБ - Андрей Гюров в 14:30 часа.

На 29 януари (четвъртък) Йотова ще приеме в Президентството омбудсмана на Република България Велислава Делчева в 13 ч., а час по-късно и заместничката ѝ Мария Филипова.

В петък (30 януари) при президента ще отидат председателят на Сметната палата Димитър Главчев в 11 часа, както и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева, съответно в 12 и 13 часа.

Във вторник Йотова се срещна с председателя на Народното събрание Рая Назарян. Тя отново потвърди позицията си, че не желае да заеме поста служебен премиер. Припомняме, че част от потенциалните кандидати вече отказаха подобно назначение. Такава заявка дадоха и омбудсманът Велислава Делчева, и гуверньорът на БНБ.

След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите. По Конституция основната задача на служебното правителство е да организира и проведе избори в срок до два месеца от назначаването му. Това означава, че вотът може да бъде насрочен и по-рано от този максимален срок.