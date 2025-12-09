Новини
България »
Самандов: Сигурността е основен приоритет на енергийната ни система

Самандов: Сигурността е основен приоритет на енергийната ни система

9 Декември, 2025 16:57 657 5

  • георги самандов-
  • веи-
  • енергетика

Десетгодишнината от създаването на международната магистърска програма по ядрена сигурност към УНСС беше отбелязана под патронажа на Министерството на енергетиката

Самандов: Сигурността е основен приоритет на енергийната ни система - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Сигурността е основна характеристика на енергийната система. 41% от електроенергията на България през изминалата година бе произведена от ядрена енергия от АЕЦ „Козлодуй“, а заедно с енергията от ВЕИ страната ни постига над 70% нискоемисионен енергиен микс“. Това заяви заместник-министърът на енергетиката Георги Самандов по време на честването на десетгодишния юбилей от създаването на магистърската програма по ядрена сигурност към УНСС, което се проведе под патронажа на министерството.

Заместник-министър Самандов отбеляза, че Министерският съвет се е ангажирал със специална програма, насочена към стимулиране на човешкия потенциал в сектор енергетика. В следващите няколко години държавата ще инвестира 4 млн. евро в различни образователни програми и инициативи, които да подготвят ново поколение експерти, готови да работят със сложните технологии на бъдещето.

Той подчерта и важността на това България да развива и надгражда своя 50-годишен опит в експлоатацията на ядрени съоръжения. Проектите за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ са пример за тази амбиция, като целта е страната ни да бъде сред първите в Европа с работещ реактор с технологията AP 1000 на Уестингхаус. Успоредно с това се проучват и възможностите за разполагане на малки модулни реактори, подчерта в изказването си Самандов.

„Всички планове и технологии имат смисъл, само ако разполагаме с подготвени хора. Те са нашият най-ценен ресурс“, заяви заместник-министърът. По думите му Министерството на енергетиката ще продължи активно да подкрепя университетските програми, които развиват новото поколение енергийни специалисти – хората, които ще гарантират сигурността и стабилността на енергийната система през следващите десетилетия.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    СИГУРНОСТ САМО НА ПРИКАЗКИ.
    ТУРЦИТЕ ЦЯЛ ТАНКЕР ДОВЛЯКОХА И НИКОЙ НЕ ГИ ВИДЯ.

    17:06 09.12.2025

  • 2 Боклук нова генерация

    3 0 Отговор
    Същия рапон, като баща си. Кухар, мазник и некъдърно мекотело.

    17:38 09.12.2025

  • 3 Господин Самандов...... здравейте

    0 0 Отговор
    Кой се интересува от вас след като големият зад океански батко ясно заяви че акушерката не става за адмирал. А що се отнася да останалите висшестоящи в кавички от Европейския съюз те са преминали от друга лява страна на мъжествеността.

    17:56 09.12.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    И как точно с руски технологии ще гарантирате енергийната сигурност?

    18:01 09.12.2025

  • 5 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Хората бягат дори и от генератори за ток произведени от Уестингхаус,а тоя щял да строи техни реактори.

    18:10 09.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове