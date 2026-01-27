Гуардиола каза каква е причината за головата суша на Холанд

Мениджърът на Манчестър Сити - Пеп Гуардиола заяви, че нападателят Ерлинг Холанд не вкарва напоследък заради начина, по който играе отборът му. 25-годишният норвежец е отбелязал само веднъж в последните си девет мача – от дузпа срещу Брайтън. Испанският специалист говори на пресконференция преди утрешното домакинство на Галатасарай от последния кръг на основната фаза на Шампионската лига.

„Отборът е причината Ерлинг да не вкарва. Останалите футболисти трябва да играят по-добре, да създават повече положения и тогава той ще вкарва. Никога не подценявайте нападателите, защото те винаги ще ви накарат да млъкнете. Той ще вкарва голове до края на живота си, това е сигурно“, каза Гуардиола.

Той обясни и защо е критикувал съдията при победата с 2:0 над Уулвърхемптън във Висшата лига.

„Те се защитават взаимно, а аз защитавам играчите си и клуба. Ако го правя, има основателни причини. Колко пъти критикувах съдиите миналия сезон, който бе най-лошия за нас от 10 години? Никога. След загубата от Манчестър Юнайтед, как говорих за съдиите? В продължение на 10 години имах невероятно уважение към съдиите и никога не съм коментирал нищо“, заяви мениджърът на Сити.