Ето къде има затворени пътни участници

На 28 октомври от 8 до 18 ч. ще се извършват довършителни ремонтни дейности на настилката в посока София в участъка от 33-ти до 34-ти км, при виадукта преди тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната лента.

Освен това, в следобедните часове се предвижда да започне полагане на маркировка в платното за София в ремонтирания участък от автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик между 90-и и 98-и км. При добри метеорологични условия около 16 ч. ще бъде ограничено движението в платното за столицата. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас, в което ще са обособени по една лента в посока.

Асфалтовите работи по 8-километровото трасе завършиха през миналата седмица, като отсечката е с нова асфалтова настилка, отводняване и ограничителни системи, припомнят от пътната агенция. В момента трафикът за Бургас преминава без ограничения в обновено платно, което е и с нова маркировка, а в платното за София са поставени бализи между лентите, тъй като предстои полагането на маркировката.

На „Тракия“ продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен, като движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и км. В участъците в ремонт е разрешено движението в аварийната лента. При добри метеорологични условия прогнозно строително-монтажните дейности на участъка в област Стара Загора се очаква да завършат до края на октомври, а на трасето в област Сливен до края на ноември.

Между 10:15 ч. и 11:15 ч. на три кратки интервала от около 5 минути ще се ограничи движението при 78-и км на път I-5 Русе – Габрово, област Велико Търново, в района на село Петко Каравелово. Временната промяна е поради авариен ремонт на електропреносната мрежа. По време на спиранията автомобилите ще изчакват на място, като трафикът ще се регулира с пътни знаци и сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.