Заради временното спиране на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ не са произведени около 200 хиляди мегаватчаса електроенергия

12 Март, 2026 15:11 598 14

  • трайчо трайков-
  • аец козлодуй-
  • шести блок-
  • ремонт-
  • ядрена енергетика

Финансовият ефект от това е значителен и се измерва в десетки милиони евро, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков

Заради временното спиране на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ не са произведени около 200 хиляди мегаватчаса електроенергия - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

По предварителни оценки заради временното извеждане от експлоатация на шести блок на атомната електроцентрала (АЕЦ) „Козлодуй“ не са произведени около 200 000 мегаватчаса електроенергия. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков от парламентарната трибуна по време на изслушване относно ескалиращите разходи за извършване на годишни планови ремонтни програми на пети и шести блок.

Финансовият ефект от това е значителен и се измерва в десетки милиони евро, каза още Трайков, цитиран от БТА.

На 5 март посетих централата, където проследих процеса на включване на шести енергоблок с поетапно повишаване на мощността, след пореден ремонт на дефектирала мембрана в неядрената част на реактора. Получих информация от ръководството и техническите екипи, че първоначално е проведена процедура за доставка на оригинални мембрани, която обаче е прекратена през 2023 г. по причини, които предстои да бъдат изяснени, каза Трайков.

През 2024 г. е започната нова процедура, но изпълнението е зависело от дерогация на Министерския съвет за доставка на оборудване в условията на санкционен режим. Такава е получена през май 2025 г., когато според ръководството на централата, вече е било твърде късно за изпълнение от избрания доставчик и се е наложило използването на аналогични компоненти, като временно техническо решение.

Трайков допълни, че според експертите проблемът е локализиран в една от осемте мембрани и след извършените корекции се очаква блокът да достигне пълна мощност в рамките на две седмици.

По време на инспекцията получих и пълен списък с необходимите дерогации от Министерския съвет, които трябва да бъдат осигурени, за да се гарантира безпроблемната доставка на резервни части и оборудване. Нямам информация защо предишният състав на Министерския съвет не е взел тези решения, но аз поех ангажимент и това вече се изпълнява.

По думите на служебния министър случващото се в атомната централа е ясна илюстрация на геополитическите рискове при съоръжения, които са проектирани с технологична зависимост от конкретни доставчици, които при определени обстоятелства могат да се окажат проблемни, „затова усилията за диверсификация и за намиране на алтернативни решения са изключително важни и трябва да са в приоритет“, каза Трайков.


София / България
  • 1 ма ДУРО

    13 0 Отговор
    На кунева - ПРЪМОВА .... ицата и комунистическа !!!

    15:15 12.03.2026

  • 2 хоминид

    16 0 Отговор
    Заради пълното спиране на първи,втори,трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“, не са произведени около 900 милиарда мегаватчаса електроенергия за България.

    15:15 12.03.2026

  • 3 Някой

    6 0 Отговор
    "прекратена през 2023 г. по причини, които предстои да бъдат изяснени" - нека си го кажем в прав текст: заради корупция.

    15:17 12.03.2026

  • 4 444444

    13 1 Отговор
    Ами така ще е като заменяте оригиналните части с ментета.Само че като говориш за загуби от непроизведена енергия кажи също колко по-скъпо е горивото на Уестингхаус от руското и какъв е периода на работа на единия и другия вид гориво.Да знаят българите на кого да благодарят за "евтиния" ток

    15:19 12.03.2026

  • 5 Попето

    10 1 Отговор
    Трябва да се намеси прокуратура и някой/и да понесат отговорност, но това няма да се случи, защото според Трайчо виновни са тези, които са построили централата навремето и, разбира се, Русия!

    15:21 12.03.2026

  • 6 Анна Недева

    2 0 Отговор
    А аз се чудя,защо ТЕЦ-овете така активно пушат/като български жени/,а тя каква била работатааа?!

    15:23 12.03.2026

  • 7 хехе

    2 0 Отговор
    що бе оригиналните ментета на Ковачки които влагат при ремонтите не вършат ли работа?

    15:23 12.03.2026

  • 8 Лост

    4 0 Отговор
    Заради една фалшива мембрана колко пари изгуби АЕЦ Козлодуй? Но навремето депутатите излязоха тарикати и направиха така законите,че да няма групова отговорност.Като фалираха банките никой не влезе в затвора, защото решението било колективно и не можели да докажат кой носи персонална отговорност.Ами ,ако знаеха ,че всички разписали са се или всички които са участвали при вземането на решения,ще бъдат солидарно отговорни дали щяха да действат така.Като не могат да персонализират, вкарват ги всички в затвора и готово

    15:26 12.03.2026

  • 9 виновни ? обвинение ?

    2 0 Отговор
    съд, присъда,....... трайчо....... и ти си стар бандит....

    15:27 12.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 12...34

    3 0 Отговор
    Пак ли ще плащаме

    15:32 12.03.2026

  • 12 Абе

    1 0 Отговор
    Трайчо пак ше требва да бега през оградата на американската легация да се крие.

    15:35 12.03.2026

  • 13 обем

    1 0 Отговор
    Временното спиране на 6-ти енергоблок ще е минимум 6 месеца и Бългерията ще мига,като дискотека!

    15:37 12.03.2026

  • 14 ъгъл

    0 0 Отговор
    АЕЦ-ът отива на пачифка на море.

    15:37 12.03.2026

