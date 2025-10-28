Кирил Домусчиев: Комунистите от БСП и КНСБ ни водят към стагфлация

Стремежът към раздуване на публичния сектор от комунистите от КНСБ и БСП ще ни докарат не до стагнация, а до най-зловещата икономическа ситуация – стагфлация.

Това написа на личната си страница във Фейсбук председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев по повод коментар на журналиста Слави Ангелов за постоянно разрастващата се, но все по-неефективна държавна администрация в България при постоянно намаляващо население в страната.

"В България върви все по-ясна тенденция – да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния – нищо, че по конституция сме пазарна икономика, че сме в демографска криза, че целият свят въвежда изкуствен интелект и че Европа и особено младите капиталистически страни в Източна Европа сме притиснати в менгемето на технологичните и научни революции в САЩ и ефективността на индустриалното производство на Китай“, пише Домусчиев в своя коментар.

Припомняме, че това е поредна критика на председателя на КРИБ към синдикалистите от КНСБ, водени от Пламен Димитров, които преди няколко седмици започнаха публичен дебат за промяна на данъчната система в България и премахването на плоския данък.

БСП също участваха в дебата и подкрепят въвеждането на прогресивно данъчно облагане. Преди дни социалистите, наследници на Българската комунистическа партия и коалиционни партньори в кабинета „Желязков“, предложиха 11 мерки за „реформа“ на данъчното и осигурително законодателство.

Всичките им предложения са в посока натоварване на бизнеса и хората, както и рязко увеличаване на публичните разходи – всичко това е предпоставка за стагфлация – процес на никакъв или отрицателен икономически растеж, висока безработица и всичко това съчетано с висока инфлация.