Кирил Домусчиев: Комунистите от БСП и КНСБ ни водят към стагфлация

Стремежът към раздуване на публичния сектор от комунистите от КНСБ и БСП ще ни докарат не до стагнация, а до най-зловещата икономическа ситуация – стагфлация.
Това написа на личната си страница във Фейсбук председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев по повод коментар на журналиста Слави Ангелов за постоянно разрастващата се, но все по-неефективна държавна администрация в България при постоянно намаляващо население в страната.
"В България върви все по-ясна тенденция – да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния – нищо, че по конституция сме пазарна икономика, че сме в демографска криза, че целият свят въвежда изкуствен интелект и че Европа и особено младите капиталистически страни в Източна Европа сме притиснати в менгемето на технологичните и научни революции в САЩ и ефективността на индустриалното производство на Китай“, пише Домусчиев в своя коментар.
Припомняме, че това е поредна критика на председателя на КРИБ към синдикалистите от КНСБ, водени от Пламен Димитров, които преди няколко седмици започнаха публичен дебат за промяна на данъчната система в България и премахването на плоския данък.
БСП също участваха в дебата и подкрепят въвеждането на прогресивно данъчно облагане. Преди дни социалистите, наследници на Българската комунистическа партия и коалиционни партньори в кабинета „Желязков“, предложиха 11 мерки за „реформа“ на данъчното и осигурително законодателство.
Всичките им предложения са в посока натоварване на бизнеса и хората, както и рязко увеличаване на публичните разходи – всичко това е предпоставка за стагфлация – процес на никакъв или отрицателен икономически растеж, висока безработица и всичко това съчетано с висока инфлация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тоя колко пари е откраднал не истина
Коментиран от #15, #24
17:22 28.10.2025
2 Зевс
17:22 28.10.2025
3 Цвете
17:26 28.10.2025
4 Гого
17:26 28.10.2025
5 бай Ставри
17:26 28.10.2025
6 Додо
17:27 28.10.2025
7 мдааааааааааа
17:29 28.10.2025
8 Станишев
17:30 28.10.2025
9 управляващ комунист
17:30 28.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Име
Коментиран от #17
17:31 28.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Че Гевара
17:32 28.10.2025
14 Не смееш да кажеш ГЕРБ
17:32 28.10.2025
15 оня
До коментар #1 от "тоя колко пари е откраднал не истина":Назначени са за -Милионери от ДС!
17:33 28.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 бибо
До коментар #11 от "Име":За коееее
17:34 28.10.2025
18 Име
17:34 28.10.2025
19 Сталин
Коментиран от #23
17:36 28.10.2025
20 АГАТ а Кристи
17:36 28.10.2025
21 Кой полезен идиот от Брюксел
17:40 28.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Зану
До коментар #19 от "Сталин":Един мъртвец, но още не го знае!
17:44 28.10.2025
24 публичният дом
До коментар #1 от "тоя колко пари е откраднал не истина":спада ли към публичния сектор ?
17:44 28.10.2025
25 Пич !
Бъркаш Понятията !
Публичния Сектор !
Не е Задължително да е Само Администрация !
Може да Бъде и Водещ Производствен Сектор !
Който Да Скапе !
Частния Бизнес !
Но за да стане Това !
Всички Онези от НС и МС !
Трябва !
Да Бъдат !
Изметени !
17:45 28.10.2025
26 Въпрос
17:45 28.10.2025
27 Наркос
17:57 28.10.2025
28 Фактъ
17:59 28.10.2025
29 Значи
18:01 28.10.2025
30 Фактъ
18:02 28.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тоя наркотрафикант как лапна
18:06 28.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Нито е бил,нито ще бъде комунист
Фалшивите комунисти веднага се преобуха и станаха синьо розови предатели.
Такива са 100%
18:08 28.10.2025
36 Червендалест
18:08 28.10.2025
37 Народ бг
18:12 28.10.2025
38 лук олио
18:15 28.10.2025
39 Бандеров
18:16 28.10.2025
40 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
А когато му даваха куфарите с пари,
за може от нищото да стане милионер и едър капиталист,
тогава мълчеше като партизанин на разпит в полицията...
18:20 28.10.2025
41 Р Г В
Първо внеси в НАП сумата над 60 млн.лв.които дължиш на държавата за покупката на БМФ и тогава бистри политиката.
PS: И си спомни мисълта от близкото минало - Капанецо поради що се срамиш да се наречеш българин. Анадънму.
18:22 28.10.2025
42 Гост
18:27 28.10.2025
43 Синя София
18:33 28.10.2025
44 9689
18:34 28.10.2025
45 Българин
18:35 28.10.2025
46 Прав си
18:36 28.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Интересно
18:44 28.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 САМО ЛЕВСКИ
18:54 28.10.2025
58 Стига
Стачка на работещите
18:58 28.10.2025
59 Ами да са прочели
18:59 28.10.2025
60 Тоя срещу майка си и баща си нож вади
18:59 28.10.2025
61 ивелин.
19:04 28.10.2025
62 жаедс
19:08 28.10.2025