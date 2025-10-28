Новини
Кирил Домусчиев: Комунистите от БСП и КНСБ ни водят към стагфлация

28 Октомври, 2025 17:21

В България върви все по-ясна тенденция – да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния – нищо, че по конституция сме пазарна икономика

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стремежът към раздуване на публичния сектор от комунистите от КНСБ и БСП ще ни докарат не до стагнация, а до най-зловещата икономическа ситуация – стагфлация.

Това написа на личната си страница във Фейсбук председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев по повод коментар на журналиста Слави Ангелов за постоянно разрастващата се, но все по-неефективна държавна администрация в България при постоянно намаляващо население в страната.

"В България върви все по-ясна тенденция – да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния – нищо, че по конституция сме пазарна икономика, че сме в демографска криза, че целият свят въвежда изкуствен интелект и че Европа и особено младите капиталистически страни в Източна Европа сме притиснати в менгемето на технологичните и научни революции в САЩ и ефективността на индустриалното производство на Китай“, пише Домусчиев в своя коментар.

Припомняме, че това е поредна критика на председателя на КРИБ към синдикалистите от КНСБ, водени от Пламен Димитров, които преди няколко седмици започнаха публичен дебат за промяна на данъчната система в България и премахването на плоския данък.

БСП също участваха в дебата и подкрепят въвеждането на прогресивно данъчно облагане. Преди дни социалистите, наследници на Българската комунистическа партия и коалиционни партньори в кабинета „Желязков“, предложиха 11 мерки за „реформа“ на данъчното и осигурително законодателство.

Всичките им предложения са в посока натоварване на бизнеса и хората, както и рязко увеличаване на публичните разходи – всичко това е предпоставка за стагфлация – процес на никакъв или отрицателен икономически растеж, висока безработица и всичко това съчетано с висока инфлация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоя колко пари е откраднал не истина

    84 2 Отговор
    някой знае ли тоя и другите като него от къде ги имат тия пари?

    Коментиран от #15, #24

    17:22 28.10.2025

  • 2 Зевс

    83 1 Отговор
    Киро Гела май е забравил, че баш с куфарчетата долари на комунистите стана бизнесмен ;)

    17:22 28.10.2025

  • 3 Цвете

    65 1 Отговор
    МА ТИ МНОГО МАЙ СЕ ЗАМОГНА ОТ КАКТО ПРОДАДЕ БАЯ МАРАТОНКИ НА ИЛИЯНЦИ????? ИЛИ ЗАБРАВИ, КЪДЕ РАБОТЕШЕ МАЙКА ТИ??? БАЯ ИМА ДА ВРЪЩАТЕ, ЗАЩОТО НАИСТИНА НИ КРАДОХТЕ, КАТО ЗА ПОСЛЕДНО, МАЙ???!

    17:26 28.10.2025

  • 4 Гого

    46 2 Отговор
    МВФ препоръчва на България прогресивен данък върху доходите и по-високи вноски за пенсия!

    17:26 28.10.2025

  • 5 бай Ставри

    64 0 Отговор
    Още един чорбаджия, който нито е чел конституцията, нито е учил икономика.

    17:26 28.10.2025

  • 6 Додо

    62 1 Отговор
    Мале, мале, олигархията ни дава съвети, все едно ШиШи да ни чете морал хаха

    17:27 28.10.2025

  • 7 мдааааааааааа

    27 1 Отговор
    Бе приятеля ти биби и авера му шиши имат мнозинство в нс и ако искат ще гласуват против. комуназите нямат шанс с техните депутати. ако го решат, зани биби и шиши го искат.

    17:29 28.10.2025

  • 8 Станишев

    54 0 Отговор
    А ти какъв си?? ЧИСТ КОМУНИСТ.. от къде взе пари ?

    17:30 28.10.2025

  • 9 управляващ комунист

    50 0 Отговор
    По-добре да каже нещо и за корабите с кока дето му фащат.

    17:30 28.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Име

    3 30 Отговор
    Много е прав!

    Коментиран от #17

    17:31 28.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Че Гевара

    55 1 Отговор
    Кире ако не бяха комунистите и БКП ти шеше да си просто Киро нали го знаеш от къде си тръгнал!

    17:32 28.10.2025

  • 14 Не смееш да кажеш ГЕРБ

    40 0 Отговор
    Твоя покровител Тиквата,положи основата на тази схема.Затова си има все едни и същи проценти при избори.

    17:32 28.10.2025

  • 15 оня

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "тоя колко пари е откраднал не истина":

    Назначени са за -Милионери от ДС!

    17:33 28.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 бибо

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Име":

    За коееее

    17:34 28.10.2025

  • 18 Име

    31 0 Отговор
    Увеличава се размерът на публичния сектор за сметка на частния – така е , защото тея гласуват за ГЕРБ. - държавните чиновници...Не им пука , че България отива на фалит...

    17:34 28.10.2025

  • 19 Сталин

    26 0 Отговор
    Кое е тва зализано парвеню от фотото

    Коментиран от #23

    17:36 28.10.2025

  • 20 АГАТ а Кристи

    26 0 Отговор
    Още идин мафиот но....... в бяла риза и вратовръзка

    17:36 28.10.2025

  • 21 Кой полезен идиот от Брюксел

    20 1 Отговор
    взе това племе в ЕС и НАТО?

    17:40 28.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Зану

    16 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    Един мъртвец, но още не го знае!

    17:44 28.10.2025

  • 24 публичният дом

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "тоя колко пари е откраднал не истина":

    спада ли към публичния сектор ?

    17:44 28.10.2025

  • 25 Пич !

    14 0 Отговор
    Пич !

    Бъркаш Понятията !

    Публичния Сектор !

    Не е Задължително да е Само Администрация !

    Може да Бъде и Водещ Производствен Сектор !

    Който Да Скапе !

    Частния Бизнес !

    Но за да стане Това !

    Всички Онези от НС и МС !

    Трябва !

    Да Бъдат !

    Изметени !

    17:45 28.10.2025

  • 26 Въпрос

    25 0 Отговор
    Той от кои комунисти е? Как така стана толкова богат като приватизира българските предприятия и ги направи свои частни фирми с държавни пари благодарение на татко му БКП величие от региона? Как така дългите ръце на партията-майка,която владееше България стигна чак до САЩ и го прочу като велик лаещ бизнесмен? Затова всички богаташи в България са БКП и ДС отрочета, защото парите на цял народ отидоха в техните джобове.

    17:45 28.10.2025

  • 27 Наркос

    14 0 Отговор
    Кире, да не говориш така за комунистите, че тия къде продават белото по Америка са все комунисти, да не те чуят отнекъде, да вземат нещо да те намразят и да ти дигнат цената на стоката.

    17:57 28.10.2025

  • 28 Фактъ

    11 0 Отговор
    И този се прави , като Боко , че не е комунист , ама ние знаем , кой какъв е ! Тези ги разправяй на пазара .

    17:59 28.10.2025

  • 29 Значи

    12 0 Отговор
    воя на Кирчо е промяната на данъка ,зачото от прогресивния данък ще трябва да плаща повече

    18:01 28.10.2025

  • 30 Фактъ

    11 1 Отговор
    Комунистите са герб , Киро !

    18:02 28.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тоя наркотрафикант как лапна

    16 0 Отговор
    ...как лапна български морски флот и корабостроителницата на България , построени не от дядо му, а от българскув народ, който тоя сега нарича с омраза "комунисти", "били го водили към стагфлация"( тоА и--дио т откъде е чул тая дума!?),и всичко заграбено от държавата тия унищожи на скрап!? Къв милиардер е тоя бо--клу-к като няма един негов бизнес, на който акциите му да се търгуват на борсите!? Дол-но--пробен превозвач на наркотици ....безс--рамн-ик и нагъл мръ--сен престъ--пник д--ол-ен

    18:06 28.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Нито е бил,нито ще бъде комунист

    12 0 Отговор
    Частните комунисти не красота и останаха на пенсии.
    Фалшивите комунисти веднага се преобуха и станаха синьо розови предатели.
    Такива са 100%

    18:08 28.10.2025

  • 36 Червендалест

    12 0 Отговор
    Кои комунисти, бе!? Другарите на татко ти!!!

    18:08 28.10.2025

  • 37 Народ бг

    13 0 Отговор
    Вече е написано и за парите и за родителите му, така че да не се прави на голям бизнесмен.

    18:12 28.10.2025

  • 38 лук олио

    5 0 Отговор
    Що не си купи рафинерия?

    18:15 28.10.2025

  • 39 Бандеров

    9 2 Отговор
    Прав е на 100%, но това не променя факта, че от дядо свинар, който благодарение на СССР и БКП е станал човек, внукът е еманирал до капиталист! А и да не забравим производството на каптагон! Щото, нали след Галевите в Дупница........... какво ли се произвежда в Разград?! Еех ДС, ДС....

    18:16 28.10.2025

  • 40 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 0 Отговор
    На тоя вече комунистите ли му пречат?
    А когато му даваха куфарите с пари,
    за може от нищото да стане милионер и едър капиталист,
    тогава мълчеше като партизанин на разпит в полицията...

    18:20 28.10.2025

  • 41 Р Г В

    13 0 Отговор
    Хей ти с турс....фамил.....от капанския край където повече от местното население е знаеш с какъв произход не се прави на стратег.
    Първо внеси в НАП сумата над 60 млн.лв.които дължиш на държавата за покупката на БМФ и тогава бистри политиката.
    PS: И си спомни мисълта от близкото минало - Капанецо поради що се срамиш да се наречеш българин. Анадънму.

    18:22 28.10.2025

  • 42 Гост

    8 0 Отговор
    А либералите като теб водят държавата до разруха и фалит

    18:27 28.10.2025

  • 43 Синя София

    6 0 Отговор
    Твоят приятел тиквата ни води към фалит,тиквата ще занули държавата

    18:33 28.10.2025

  • 44 9689

    8 0 Отговор
    А на кого майка му беше последния директор на завод Балкан Ловеч и кой го открадна Киро.........Има още кражби........

    18:34 28.10.2025

  • 45 Българин

    2 0 Отговор
    Сега трябва да се напечатат максимум пари и да се вземат максимално дългове, за да може да се подобри поне за малко, положението на хората, преди неизбежния тотален крах!

    18:35 28.10.2025

  • 46 Прав си

    5 0 Отговор
    Майка ти дървата комунистка заграби фармацевтичната промишленост на България и доведе дефицит в държавата. В Унгария колко изкара

    18:36 28.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Интересно

    2 0 Отговор
    Този не беше ли първият на гранилката от субсидиите за подпомагане на българският бизнес, по време на пандемията?

    18:44 28.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 САМО ЛЕВСКИ

    2 0 Отговор
    ПО ДОЛЕН ОТ ТОЯ ГЕЛОСАНИЯ НЯМА

    18:54 28.10.2025

  • 58 Стига

    0 0 Отговор
    40г.ги слушаме че бедният работник трябва да плаща сметката.
    Стачка на работещите

    18:58 28.10.2025

  • 59 Ами да са прочели

    0 0 Отговор
    поне , до какво ни води еврозоната, а не да я рекламират като панацея. Сами си щракнаха капана . Никой няма и да ги пита дали да бъде въведен прогресивен данък или не. Няма и смисъл за това да го обсъждат в някакви комисии. Това не е заповед в еврозоната , а команда.Който е ходил войник знае разликата между двете.

    18:59 28.10.2025

  • 60 Тоя срещу майка си и баща си нож вади

    2 0 Отговор
    Нищо че са комунисти, все пак са ти родители а и пари и бизнес ти дадоха-е краден, ама все пак.

    18:59 28.10.2025

  • 61 ивелин.

    1 0 Отговор
    За толкова кратко време да станеш милиардер ? или ще ни убедиш ,че това е наследство от родителите ти .? Как е невъзможно? за да повярва човек трябва де е или пълен ид...оти или мало...умен но и не нормален .

    19:04 28.10.2025

  • 62 жаедс

    0 0 Отговор
    Ей боклук със боклук, само комунисти ви се привижадт на вас крадците. Лъжец мръсен. Я кажи БМФ как го купи??? Без пари ли??? На кога бутна в чекмеджето??? Боклук със боклук. Милиардер стана и ти се вижда много голяма заплата от 620 евро, или пенсия за цял месец 400 евро??? Слава на Господ Иисус Христос всеки българин може да прецени дали лъжеш или не.

    19:08 28.10.2025

