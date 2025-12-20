Атанас Зафиров: Оставка сега би била предателство към партията и свършеното през последната година

Вицепремиерът в оставка и лидер на „БСП - Обединена левица” Атанас Зафиров отхвърли възможността да подаде оставка като председател на партията, заявявайки, че подобен ход би означавал „отричане на всичко, което е постигнато през последната една година”. В ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS той подчерта, че решението за оставка на Изпълнителното бюро е знак за чут обществен и вътрешнопартиен сигнал, но не и признание за провал.
По думите на Зафиров, на предстоящия пленум на 10 януари няма да бъде поставян въпросът за неговата оставка. „Аз съм избран от Конгрес и не мога да подам оставка пред Националния съвет. Това би било равносилно на отричане на работата на парламентарната група, на участието ни в управлението и на стабилизацията на партията”, заяви той и припомни, че преди година БСП е била „буквално пред фалит”.
Лидерът на БСП подчерта, че оставката на Изпълнителното бюро не обезценява постигнатото, а показва разбиране към общественото недоволство и протестите, довели до края на управлението. „Това е ценностен знак, но не означава, че трябва да зачеркнем резултатите”, посочи Зафиров.
Той бе категоричен, че свикване на Конгрес преди парламентарните избори би било „самоцелно” и би изпратило лош сигнал към обществото. Според него отчетност и отговорност трябва да се търсят след изборните резултати. „Оставки се подават след избори, не преди тях”, заяви Зафиров и изрази гордост от представянето на БСП на последния вот и от факта, че партията се е върнала в активния обществен и политически живот.
По отношение на вътрешнопартийните напрежения и критики от местни структури, Зафиров посочи, че БСП от години е подложена на „кръгова отбрана”. Според него партията се сблъсква едновременно с външни атаки от популистки и десни формации, но най-болезнени остават ударите отвътре. „Третият враг – вътрешнопартийният, е този, който най-много е наранявал БСП”, каза той.
Зафиров защити решението на БСП да участва в управление с мандат на ГЕРБ, подкрепено от ИТН и първоначално от АПС, като „най-правилното възможно за страната”. Според него това е дало глътка въздух на държавата, общините и бизнеса и е спряло поредицата от избори. „Истинско безумие щеше да бъде да хвърлим страната в нова изборна спирала в навечерието на важни промени за България”, подчерта той.
Относно бъдещи управленски формули след изборите, Зафиров заяви, че всичко ще зависи от изборните резултати и решенията на колективните органи на партията. Той отхвърли твърденията за зависимости от „ДПС - Ново начало” като спекулативни и подчерта, че благодарение на парламентарната подкрепа са били реализирани важни социални политики.
По отношение на евентуално сътрудничество с ПП–ДБ, лидерът на БСП беше категоричен, че ги поставя „последни в тази редица”, а за евентуален бъдещ политически проект, свързан с президента Румен Радев, заяви, че е рано за оценки. „Не е тайна, че много наши членове симпатизират на президента Радев, когото БСП подкрепи и за двата му мандата”, допълни Зафиров.
Според него основната задача пред БСП в момента е подготовката за изборите, а всякакви сценарии, които разклащат партията отвътре, работят „против левицата и против стабилността на страната”.
