Новини
България »
Атанас Зафиров: Оставка сега би била предателство към партията и свършеното през последната година
  Тема: Избори

Атанас Зафиров: Оставка сега би била предателство към партията и свършеното през последната година

20 Декември, 2025 19:56 714 38

  • атанас зафиров-
  • бсп-
  • избори-
  • парламент

Основната задача пред БСП в момента е подготовката за изборите

Атанас Зафиров: Оставка сега би била предателство към партията и свършеното през последната година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът в оставка и лидер на „БСП - Обединена левица” Атанас Зафиров отхвърли възможността да подаде оставка като председател на партията, заявявайки, че подобен ход би означавал „отричане на всичко, което е постигнато през последната една година”. В ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS той подчерта, че решението за оставка на Изпълнителното бюро е знак за чут обществен и вътрешнопартиен сигнал, но не и признание за провал.

По думите на Зафиров, на предстоящия пленум на 10 януари няма да бъде поставян въпросът за неговата оставка. „Аз съм избран от Конгрес и не мога да подам оставка пред Националния съвет. Това би било равносилно на отричане на работата на парламентарната група, на участието ни в управлението и на стабилизацията на партията”, заяви той и припомни, че преди година БСП е била „буквално пред фалит”.

Лидерът на БСП подчерта, че оставката на Изпълнителното бюро не обезценява постигнатото, а показва разбиране към общественото недоволство и протестите, довели до края на управлението. „Това е ценностен знак, но не означава, че трябва да зачеркнем резултатите”, посочи Зафиров.

Той бе категоричен, че свикване на Конгрес преди парламентарните избори би било „самоцелно” и би изпратило лош сигнал към обществото. Според него отчетност и отговорност трябва да се търсят след изборните резултати. „Оставки се подават след избори, не преди тях”, заяви Зафиров и изрази гордост от представянето на БСП на последния вот и от факта, че партията се е върнала в активния обществен и политически живот.

По отношение на вътрешнопартийните напрежения и критики от местни структури, Зафиров посочи, че БСП от години е подложена на „кръгова отбрана”. Според него партията се сблъсква едновременно с външни атаки от популистки и десни формации, но най-болезнени остават ударите отвътре. „Третият враг – вътрешнопартийният, е този, който най-много е наранявал БСП”, каза той.

Зафиров защити решението на БСП да участва в управление с мандат на ГЕРБ, подкрепено от ИТН и първоначално от АПС, като „най-правилното възможно за страната”. Според него това е дало глътка въздух на държавата, общините и бизнеса и е спряло поредицата от избори. „Истинско безумие щеше да бъде да хвърлим страната в нова изборна спирала в навечерието на важни промени за България”, подчерта той.

Относно бъдещи управленски формули след изборите, Зафиров заяви, че всичко ще зависи от изборните резултати и решенията на колективните органи на партията. Той отхвърли твърденията за зависимости от „ДПС - Ново начало” като спекулативни и подчерта, че благодарение на парламентарната подкрепа са били реализирани важни социални политики.

По отношение на евентуално сътрудничество с ПП–ДБ, лидерът на БСП беше категоричен, че ги поставя „последни в тази редица”, а за евентуален бъдещ политически проект, свързан с президента Румен Радев, заяви, че е рано за оценки. „Не е тайна, че много наши членове симпатизират на президента Радев, когото БСП подкрепи и за двата му мандата”, допълни Зафиров.

Според него основната задача пред БСП в момента е подготовката за изборите, а всякакви сценарии, които разклащат партията отвътре, работят „против левицата и против стабилността на страната”.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    37 0 Отговор
    Какво си свършил ти бе, освен че си сто пъти по-богат? Я кажи?

    19:58 20.12.2025

  • 2 ООрана държава

    34 0 Отговор
    Последната година бяхте патерица, а патериците вършат само едно нещо- подпират. Сега да ми се биеш в гърдите че една година си подпирал....

    19:58 20.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    36 0 Отговор
    Кокал лесно се не изпуска, особено когато цял живот си пържил картофи😀‼️

    Коментиран от #11

    19:58 20.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пустиня(к)

    34 0 Отговор
    Бате, секи път умирам от смях кат го вида тоа сервитьор 🤣

    20:01 20.12.2025

  • 7 Луд

    18 5 Отговор
    Точно така ,комунистът умира но партийната книжке не хвъря .

    Коментиран от #8

    20:01 20.12.2025

  • 8 Евгени от Алфапласт

    23 1 Отговор

    До коментар #7 от "Луд":

    Като бацко, банкянския бандит.😎

    20:03 20.12.2025

  • 9 оня с питон.я

    28 0 Отговор
    Флинстон окончателно закопа бкп. Успешно довърши делото на украинския плъх Станишев и на Биволицата.

    20:06 20.12.2025

  • 10 тиририрам

    32 1 Отговор
    Оставката ти е задължителна, освен ако не искаш да те гонят с камъни.

    Коментиран от #18

    20:06 20.12.2025

  • 11 Пролетарии

    23 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Оставка на Наско - веднага! Другаря Наско не знае нищо от това що е то Социализъм и неговите принципи, ценности и характеристики, само за това Оставка - веднага! Другаря Наско не е социалист, той е партиец - за постове и облаги, за това Оставка - веднага!

    20:07 20.12.2025

  • 12 Оставка бре пропаднал и крадлив мафиот

    24 0 Отговор
    Този нима не разбира лъжец си е лъжец

    20:08 20.12.2025

  • 13 Леле!!!

    21 0 Отговор
    Изчезвай!!!

    20:08 20.12.2025

  • 14 гост

    18 0 Отговор
    Зафирка, що не се запопиш? С тази брада и килограми една килимявка , расо и патрахил ще ти паснат идеално! Пък си и достатъчно нагъл! Дерзай отче! Ти уверено крачиш пред катафалката с БСП-то към Орландовци!

    20:11 20.12.2025

  • 15 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    15 1 Отговор
    ЕЙ,ОЯДОХТЕ СЕ,НА ХОРА НЕ ПРИЛИЧАТЕ ВЕЧЕ,НИЕ ВИ КАЗВАМЕ ДА СЕ МАХАТЕ..
    ОБАЧЕ СТЕ НАГЛИ И АЛЧНИ,НЕ ПУСКАТЕ КОКАЛА.
    НИЩО,ЧЕ НЕ СТЕ СВЪРШИЛИ НЕЩО СМИСЛЕНО.
    КОЛКО ОЩЕ СИ МИСЛИШ,ЧЕ МОЖЕ ДА ЛАПАШ ЕЙ ТАКА НА НАШ ГРЪБ?

    20:11 20.12.2025

  • 16 Бесепар

    17 0 Отговор
    Не ни оставяй, Фреди! Дръж кокала докрай! В никакъв случай оставка, за нищо на света, Фред! Не ни оставяй!

    20:12 20.12.2025

  • 17 трети шопар

    19 0 Отговор
    тоз нали пък вчера казваше че е готов да хвърля оставка
    сега друга гайда надува

    не е луд който яде баницата
    а тез хорица дет ги преизбират и им я дават

    Коментиран от #23

    20:12 20.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тома

    17 0 Отговор
    Този най много работа свърши като обиколи света като турист на държавни разноски и разбера на дрехите му станаха с три размера повече

    20:15 20.12.2025

  • 20 Да свършен си

    15 0 Отговор
    Така като си продал газ и социалистите за пари.

    20:15 20.12.2025

  • 21 Гост

    10 0 Отговор
    Мноу ясно, така ли се бяга от кюфтетата! Не знам, ама всички са заразени нарциси! Мислят си че оста на планетата минава през тяхното WC, а то се оказва че да енни прости заплатаджии, които ва тройка кюфтета ще продадат и майка си!

    20:18 20.12.2025

  • 22 Лост

    15 0 Отговор
    Зафиров, думата оставка не идва от глагола оставам.Не знам ,защо всички лидери захапали кокала я разбирам така.

    20:20 20.12.2025

  • 23 Налудник

    13 0 Отговор

    До коментар #17 от "трети шопар":

    Никой не ги избира. Нито тия, нито бандюгите от ГЕПИ, нито чалгарите, нито шарлатаните, нито останалата паплач.

    20:23 20.12.2025

  • 24 бай Митко

    15 0 Отговор
    А бе НЕЧИСТОПЛЪТНИК, като две капки вода сте с партньора си ШИШКО с голямото Д. Копирал си аругантността, нахалството и безочието му. И ти като него работиш денонощно за хората и най вече за себе си! Шопари!

    20:23 20.12.2025

  • 25 Проф бръмбаров: е нека има яко шоу

    6 0 Отговор
    Проф. Костадин Ангелов: В политиката няма място за вдигнати юмруци, шамари и ритници

    Според него ПП-ДБ като политическа формация си търсят повод да изкарат хората на улицата. “Като политик считам, че в политиката няма място за вдигнати юмруци, няма място за шамари, няма място за ритници. Аз не съм виждал някой да влиза по този начин лесно и бързо”.

    20:26 20.12.2025

  • 26 Пет за четири

    9 0 Отговор
    Напротив, предателство ще е ако не се махнеш.

    20:36 20.12.2025

  • 27 Пешо

    7 0 Отговор
    Махнете го този кариерист, такива като него закопаха партията!

    20:42 20.12.2025

  • 28 Тъпак

    6 0 Отговор
    Ти предаде партията още като клекна на🎃🐷
    Аут си и чалгарската шайка също

    20:45 20.12.2025

  • 29 Горски

    7 0 Отговор
    Той сега се сетил да мисли за партията, а когато коленичеше на тиквата и прасето не мислеше за нея... само като се сетя за онази позорна снимка, как влиза в кабинета на Пеевски и ми се догади. Той унищожи тази партия, долен продажник! Радвам се че не му се осъществи плана да крадат 4 години, няма сега, марш пак да пържиш картофи, ако изобщо някой купи вече от теб нещо предателю! Мазния Фритюрник, скапа единствената партия с идеи в този парламент. Тези са направо за Сатиричния театър.

    20:51 20.12.2025

  • 30 Ветеран

    5 0 Отговор
    Обобщен образ за гьонсуратлък! Няма намерение да подава оставка докато не доведе БСП до пълна ликвидация!

    21:00 20.12.2025

  • 31 Ха сега де...

    7 0 Отговор
    А защо всеки се мисли за незаменим и предрича най мрачните прогнози ако той не е между основните функционери или не разполага със средства да принуждава по някакъв начин всички останали да се съобразяват с неговото становище? Света не само е оцелял, но и сериозно е напреднал без помощта на супер герои или магьосници, които съществуват единствено в приказките за деца. Даже такива личности в много случаи са представлявали основната спънка за развитие и просперитет. Дори у нас причината за да сме последни по всички положителни параметри от другите, а първи в отрицателните според мен се дължи точно на това, че особено в управленските структури на всички нива в държавата десетилетия не се допуска смяняна на "старите муцуни".

    21:02 20.12.2025

  • 32 Фред Флинстоун

    6 0 Отговор
    Супер новина, че Фред Флинстоун няма да подава оставка от партията, тъкмо има по-голям шанс той, Гуцанката и другите авери да не влязат в парламента. Има реален шанс Фреди да дозакопае другарите и за това е добре да бъде подкрепен за оставане на поста.
    Стискам палци и Хамид Хамид, Байрам Байрам, Айрян Айрян, Тулуп Тулуп и цялата им рода да отидат в ДОСТ на Лютви Местан, тъкмо нито Доган, Пеевски или те да помиришат повече парламент.
    Дано и le petit général Атанасов да не помръдне от поста председател на ДСБ и да не си и помисля да дава път на младите от протеста, вярвам че с течение на времето ще събира все повече симпатии от младото поколение, както и Пеньоара ще се "къпе в народната любов" години наред.
    Никакви нови лица в партиите !
    Нито един млад на избираеми места в листите !
    Дръжте фронта Флинстоуновци...поне докато партиите ви не паднат до половин процент на всички бъдещи избори.

    21:11 20.12.2025

  • 33 ФЮТЮРНИК

    4 0 Отговор
    ФРЮТЮРНИК. КОЛКО СТЕ ЖАЛКИ.

    21:18 20.12.2025

  • 34 Тити

    2 0 Отговор
    Зафиров ти си само една жалък продажник който за шепапари се продаде на мафията Герб и Дпс

    21:27 20.12.2025

  • 35 И този глиган

    2 0 Отговор
    Сериозно се взема за лидер ли

    21:28 20.12.2025

  • 36 Тодор

    1 0 Отговор
    Искукуригал искуфеляк!!!

    21:38 20.12.2025

  • 37 Рабъл се обажда

    1 0 Отговор
    Ало Флинтстоун, та ние май оплескахме нещата, тука пишат че сме предали партията като бяхме с Шишо и Боко, а не като си подадем оставката сега. Кого да попитаме, ти какво мислиш, да попитаме ли народа или ше и прогонят с камъни.

    21:38 20.12.2025

  • 38 Еее, внимавайте ей,

    0 0 Отговор
    Това не е кой да е. Тоя е Насо фритюрника. Кои сте вие да му искате оставката. Тоя е мнооого важен человек. Вечно потящ се и миришеш на г.ъз.

    21:39 20.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове