Новини
България »
София »
СО прекратява поръчката за боклука в Зона 3, подписва договор с турска фирма за Зона 4 и възлага Зона 6 на „Софекострой“

СО прекратява поръчката за боклука в Зона 3, подписва договор с турска фирма за Зона 4 и възлага Зона 6 на „Софекострой“

29 Октомври, 2025 14:45 328 3

  • столична община-
  • поръчка-
  • сметосъбиране-
  • зона 3-
  • турска фирма

Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева посочи, че Общината разглежда възможност за създаване на общинско предприятие „Чистота“, което да обслужва определена зона, но подчерта, че подобна структура за територията на цяла София засега е нереалистична

СО прекратява поръчката за боклука в Зона 3, подписва договор с турска фирма за Зона 4 и възлага Зона 6 на „Софекострой“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Столичната община прекратява обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в Зона 3, която обхваща районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, подписва договор с турската компания „Норм Санаи“ за Зона 4 („Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“) и възлага дейностите в Зона 6 („Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“) на общинското дружество „Софекострой“. Това съобщи зам.-кметът по екология Надежда Бобчева пред журналисти, предават от БТА.

Бобчева посочи, че Общината разглежда възможност за създаване на общинско предприятие „Чистота“, което да обслужва определена зона, но подчерта, че подобна структура за територията на цяла София засега е нереалистична. Предстои разглеждане и на останалите зони – 1, 2, 5 и 7, за които все още няма окончателно решение.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нацюга

    2 1 Отговор
    Боклука в София и всички мизерии се коренят от една по-нисша и неграмотна раса, която идва и го оставя на маси с каручки. Трябва да ги дебнем през нощта и да ги насилваме.

    14:52 29.10.2025

  • 2 Новичок

    1 1 Отговор
    Пфу... всичките сте за "Зона- Белене".

    14:53 29.10.2025

  • 3 Цвете

    1 0 Отговор
    Браво. Така се действа. Пряко, без заобикаляне. Сега вече се видя и другият вариант, истинският, както трябваше и преди Г- н Василев, т.е.Фандъкова ???? Но, Сега вече ще има положителен резултат, защото няма скрито покрито. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    14:56 29.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове