Хасан Адемов: С промените в Изборния кодекс "Възраждане" изпълняват тежка политическа поръчка на "ДПС-Ново начало"

7 Февруари, 2026 10:12 1 316 25

„Не само лична атака към нас, това е удар по демократичния процес на първо място, а на следващо място най-ощетени очевидно са АПС и ПП-ДБ", коментира още депутатът от АПС

Снимка: bTV
Ани Ефремова

След законодателен маратон депутатите решиха, че ще променят само едно единствено нещо в изборните правила, по които ще гласуваме на предстоящия предсрочен вот. По идея на „Възраждане“ парламентът се върна години назад и отново ограничи броя секции, които могат да бъдат разкрити в страни извън Европейския съюз, освен тези в дипломатическите и консулските представителства.

И ако от 2016 до 2020 година ограничението беше до 35 секции, сега вече ще са 20. Най-засегнати ще са нашите сънародници в Турция, Великобритания, САЩ.

Защо опозицията определи тези промени като „покушение на правата на българите“? Коментар по казуса направи Хасан Адемов от АПС в предаването „Тази събота и неделя“.

„От трибуната по време на тази 20-часова дискусия наши представители заявиха, че не само ще сезираме Конституционния съд, но и ще помолим президента г-жа Йотова да наложи вето на тези текстове, защото в случая става въпрос, че българските граждани, които живеят в т.нар. трети страни извън ЕС са категорично ощетени“, каза той.

И определи този акт на парламента като „тежък удар върху изборния процес и конституционния ред в страната“.

„В случая става въпрос за ограничаване на политически и граждански права“, заключи той.

Според него винаги при наближаването на нови избори темата за ограничаването на изборните секции „в Турция се поставя на дневен ред и в зависимост от политическата конюнктура надделява едно или друго мнение“.

„В случая обаче става въпрос, че колегите от „Възраждане“ решиха да нанесат тежък удар на демократичния процес, като предложиха тези промени за ограничаване, но стана ясно, че те на практика изпълняват тежка политическа поръчка на „ДПС-Ново начало“, каза той, въпреки че от партията се обявяват „против“ и гласовете им в зала го показаха.

„Нека проследим хода на всичко, което се случи. „Възраждане“ внася законопроекта, от мандатоносителя ГЕРБ заявяват, че са им обещали подкрепа за този текст, „ДПС-Ново начало“ осигуриха кворума на правната комисия, за да може да стартира процедурата по разглеждането на този законопроект. На следващо място в сублимните моменти, когато кворумът на НС висеше на косъм „ДПС-Ново начало“, въпреки че са „против“ тези текстове, осигуриха кворум“, обясни Хасан Адемов.

По думите му това означава, че „те са заинтересовани от това да минат тези текстове и по един безпардонен начин да разчистят проблемите си с АПС“.

„Не само лична атака към нас, това е удар по демократичния процес на първо място, а на следващо място най-ощетени очевидно са АПС и ПП-ДБ. Защото ако проследим назад изборите, ще видим, че тогава извън страната са гласували българските граждани, които са гласували в 719 секции, около 140 хиляди граждани. Голяма част от тях са гласували в САЩ, Великобритания и Турция“, обобщи той.


  • 1 Майна

    34 19 Отговор
    Етническа партия никъде няма!!!!
    Само в България!!!
    Турци щом не им харесва българската политика- ей, къде е Турция!
    Браво на Възраждане!

    10:16 07.02.2026

  • 2 Майна

    31 8 Отговор
    Каква поръчка на Ново начало?
    Та Цонев ревеше като дърт небългарски лъв срещу Възраждане!
    Новите бяха против ограничаването на секциите
    Лъжеш като турчин!

    Коментиран от #5

    10:20 07.02.2026

  • 3 Слава Богу ,

    20 4 Отговор
    че това е краят им !

    10:25 07.02.2026

  • 4 Али

    26 4 Отговор
    Засрами се 35 години си в тази помия и все се нагаждаш ! Пусни колала и без това няма да влезнете вече никога в НС ! Отивайте си по селата и живейте с мир ! Дарение направете и парите за гражданите оставете ,те са присвоявани от Вас и не би трябвало да ги ползвате за свои нужди! Чао Хасан ,Чао Доган ,чао ДОС И ДПС! Хитро го изиграхте и прехода ни прее….ахте!

    10:28 07.02.2026

  • 5 Съжелявам

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Ама нищо не си научил ,нашите политици ,едно говорят а друго вършат

    Коментиран от #6

    10:31 07.02.2026

  • 6 Майна

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "Съжелявам":

    А ти научи български- СЪЖАЛЯВАМ!

    10:34 07.02.2026

  • 7 Хмм

    10 1 Отговор
    взето в скутана Пеевски решението падна

    10:38 07.02.2026

  • 8 В САЩ и Великобритания

    15 11 Отговор
    гласуваха за Възраждане, МЕЧ, Величие и за ИТН.
    Токова за " Цвета на нацията "!

    Тезата на Адемов издиша отвсякъде!

    В Турция не е сигурно, че ще глсуват за Доган и АПС, даже никак!
    АПС за пръв път ще се яви на избори в Турция, никой не знае как ще гласуват сънародниците там!

    Само едно е ясно- Борисов и ГЕРБ загубиха турците..
    Загубиха и българите в САЩ, Обединеното кралство, Канада, Австралия, Нова Зеландия и т.н.

    10:38 07.02.2026

  • 9 Иван

    23 4 Отговор
    Виж сега правилно е хората които живеят в тази страна да определят кой ще ги управлява хората които искат да гласуват да си дойдат и да гласуват не може хора живеещи в чужбина да определят кой нали

    10:45 07.02.2026

  • 10 НЕ Е УДАР ПО ДЕМОКРАЦИЯТА

    16 5 Отговор
    А завръщане на демокрацията. 35 години сте в парламента с гласовете на хора отдавна отрекли се от българското.

    10:48 07.02.2026

  • 11 Боби

    10 14 Отговор
    Нищо ново - Воленчо, Марешки, Яне Янев, Каракачанов, сега и Костя. Всички "патриоти" винаги са били патерица на мафията.

    10:56 07.02.2026

  • 12 Възраждане с народа

    12 8 Отговор
    Между 5 и 10 мандата в Народното Събрание идваха от Турция следствие на изборни машинации на терен и така изборния процес е бил опорочаван на турска територия. Възраждане са единствените с програма за управление и се нарича България 1400. Да ги подкрепим на изборите!

    10:59 07.02.2026

  • 13 дано на следващите избори да няма хич!

    10 1 Отговор
    според тоя каун само пеевски иска да няма избирателни секции в чужбина… е да ама не много българи смятат че след като не живееш в българия няма защо да гласуваш за парламент !!!

    Коментиран от #14

    11:01 07.02.2026

  • 14 3 милиона българи зад граница

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "дано на следващите избори да няма хич!":

    Българите живеещи в чужбина са повече от тези в страната. В България останахте само сини венци, а българите малцинство.

    11:10 07.02.2026

  • 15 си пън

    7 3 Отговор
    най добре забрана за гласуване с двойно гражданство,особено комшийте дет и внуците имат българско ама и дума не знаят на български

    11:10 07.02.2026

  • 16 Поръсен с джоджен

    6 0 Отговор
    Той демократичния процес отдавна го удавихте с отхвърлянето на референдума...

    11:17 07.02.2026

  • 17 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    3 4 Отговор
    Костя късото захлебва като за последно, че всички разбраха, че само едно безполезно плямnaло, което за 12 г. в политиката не е постигнало нито едно свое обещание. НИТО ЕДНО !
    Партии с много по малко депутати си постигаха целите, а той освен да слугува на бойко, да си купува нови имоти, да саботира работата на Парламента с безсмислени дебати, друго не прави

    11:33 07.02.2026

  • 18 Дедо

    3 2 Отговор
    То да се чудиш това лошо ли е добро ли е ? Ясно е ,че ДПС НН използва Възраждане ,за да ограничи вота от Турция на АПС Доган, но така пострадаха българите в САЩ и Великобритания. Но пък е добре ,че тези неграмотни и незнаещи български избиратели от Турция ,вече няма да гласуват по команда . Остава въпроса ,ако тези избиратели заявят че ще гласуват вече за ДПС НН, за колко секунди парламента ще гласува отпадане на забраната за повече от 20 секции. Тогава ще е интересно Възраждане какво ще обяснят на хората ,че мярката в била без резултат и прибързана хахаха

    11:40 07.02.2026

  • 19 Бог е Българин

    0 2 Отговор
    Горе на снимката на плаката пише:

    Хасан Адемов: С промените в Изборния кодекс "Възраждане"
    изпълняват тежка политическа поръчка на "ДПС-Ново начало"

    НА КОЛКО ЕЗИКА ИСКАТЕ ДА ВИ ГО КАЖЕМ

    ..БЪЛГАРИ ...Разберете ...те не разбират
    нашият РОДен "БЪЛГАРСКИ" език....

    ...те разбират "СЛАВЯНСКИ", "ТУРСКИ" и "ГРЪЦКИ"

    .....ЕЗИЦИ

    Примерно... Те това не разбират

    Високи сини планини,
    реки и златни равнини,
    небето нежно от коприна - /
    Това е моята родина. / 2

    Обичам те земя голяма
    тъй както си обичам мама.
    Тук мила ми е всяка птица /
    и всяка мъничка тревица. / 2

    Обичам българските думи
    що слушам по поля и друми.
    Обичам хубавите песни /
    и наште приказки чудесни. / 2

    Когато гледам планините
    и слушам как шумят реките.
    Шума на ХОРБЕЛ и Пирина, /
    аз чувам моята родина. / 2

    12:04 07.02.2026

  • 20 Григор

    3 1 Отговор
    Българските граждани, които живеят в страни,които не са членки на Европейският съюз, СЪЩО ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ГЛАСУВАТ! Не разбирам защо е този вой. Апропо, някой може ли да ми обясни, защо човек който примерно от 15-20 години не живее в България ще решава съдбините ми? По силата на каква логика?Да не говорим,че има "български граждани", които не говорят български език и такива, които говорят в стил "Кирил Петков".

    12:06 07.02.2026

  • 21 Факти

    1 3 Отговор
    Пеевски и Доган ще докарат турците с автобуси. ПП-ДБ не могат да докарат българите от Англия, САЩ, Канада, Швейцария, Норвегия и т.н., където печелят с разгромен резултат, а ГЕРБ и ДПС са на дъното. Интересното е, че Възраждане късат от своето живо месо, защото те в тези държави са втори след ПП-ДБ. Така Костадинов жертва от своите депутати, за да вземе от ПП-ДБ и да даде на ГЕРБ и ДПС. Той е един скъпо платен актьор. Плащат му да играе театър, да обира вота на русофилите и евроскептиците, да се прави на опозиция и в точния момент да подкрепя мафията. Това беше такъв момент. Мафията си има бюджет за купуване на гласове и благодарение на Костадинов срещу този разход тя ще получи повече депутати и съответно власт.

    12:14 07.02.2026

  • 22 Бог е Българин

    1 1 Отговор
    БОЛЕН СЪМ ДОВОЛЕН

    Първо бях със СДС
    после минах към ДС
    После в Мултигруп клоака
    Ето ме и във АТАКА

    Първо бях със кака Капка
    беше апетитна хапка
    после хукнах след Деница
    да побарам сочна цинцорица

    Рекоха ми Ге й и Бе й:
    -Търсим нагъл,т ъ п злодей
    ти пищова си развей
    хубаво се налудей
    с нас във трио ти запей

    Във замяна брат Станишката
    жадно ще ти муче пи ш ка та
    Лютви, като на наш човек
    ще танцува с теб кючек

    Първо важно се надух
    да покажа малко дух
    после га щи те свалих
    и охотно се навих

    12:21 07.02.2026

  • 23 ЧИЧО

    2 1 Отговор
    Ще има 20 секции, който милее за България ще намери начин да гласува. Емигранти да гласуват. А защо да гласуват двойните граждани! Избираш къде да си, неможеш да решаваш съдбата на хора които живеят в БГ. Идват лятото на топло в БГ зимата в Турция.

    12:54 07.02.2026

  • 24 Нито Едното !

    1 0 Отговор
    Нито Едното !

    ДПС !

    Нито Другото !

    Са СТОКА !

    18:25 07.02.2026

  • 25 Българин

    1 0 Отговор
    Този е агент на Ердоган и обслужва интересите на Борисов.
    Проста е сметката на това, защо всички почнаха да плюят по Пеевски, който обяви кои са ДЕРИБЕИТЕ и как са крали България и обслужвали турските интереси. Нали всички дерибеи лъснаха като милионери със стотици милиони евро, та затова е сега кампанията против Пеевски, защото всеки плюещ по Пеевски е свързан с Мафията, в това число и Масона Радев, чийто Копринков върти далаверите с Борисов, Доган и сбирщината на Радев и Демократическата партия на Сащ ПП-ДБ.

    18:32 07.02.2026

