Хасан Адемов: С промените в Изборния кодекс "Възраждане" изпълняват тежка политическа поръчка на "ДПС-Ново начало"

След законодателен маратон депутатите решиха, че ще променят само едно единствено нещо в изборните правила, по които ще гласуваме на предстоящия предсрочен вот. По идея на „Възраждане“ парламентът се върна години назад и отново ограничи броя секции, които могат да бъдат разкрити в страни извън Европейския съюз, освен тези в дипломатическите и консулските представителства.
И ако от 2016 до 2020 година ограничението беше до 35 секции, сега вече ще са 20. Най-засегнати ще са нашите сънародници в Турция, Великобритания, САЩ.
Защо опозицията определи тези промени като „покушение на правата на българите“? Коментар по казуса направи Хасан Адемов от АПС в предаването „Тази събота и неделя“.
„От трибуната по време на тази 20-часова дискусия наши представители заявиха, че не само ще сезираме Конституционния съд, но и ще помолим президента г-жа Йотова да наложи вето на тези текстове, защото в случая става въпрос, че българските граждани, които живеят в т.нар. трети страни извън ЕС са категорично ощетени“, каза той.
И определи този акт на парламента като „тежък удар върху изборния процес и конституционния ред в страната“.
„В случая става въпрос за ограничаване на политически и граждански права“, заключи той.
Според него винаги при наближаването на нови избори темата за ограничаването на изборните секции „в Турция се поставя на дневен ред и в зависимост от политическата конюнктура надделява едно или друго мнение“.
„В случая обаче става въпрос, че колегите от „Възраждане“ решиха да нанесат тежък удар на демократичния процес, като предложиха тези промени за ограничаване, но стана ясно, че те на практика изпълняват тежка политическа поръчка на „ДПС-Ново начало“, каза той, въпреки че от партията се обявяват „против“ и гласовете им в зала го показаха.
„Нека проследим хода на всичко, което се случи. „Възраждане“ внася законопроекта, от мандатоносителя ГЕРБ заявяват, че са им обещали подкрепа за този текст, „ДПС-Ново начало“ осигуриха кворума на правната комисия, за да може да стартира процедурата по разглеждането на този законопроект. На следващо място в сублимните моменти, когато кворумът на НС висеше на косъм „ДПС-Ново начало“, въпреки че са „против“ тези текстове, осигуриха кворум“, обясни Хасан Адемов.
По думите му това означава, че „те са заинтересовани от това да минат тези текстове и по един безпардонен начин да разчистят проблемите си с АПС“.
„Не само лична атака към нас, това е удар по демократичния процес на първо място, а на следващо място най-ощетени очевидно са АПС и ПП-ДБ. Защото ако проследим назад изборите, ще видим, че тогава извън страната са гласували българските граждани, които са гласували в 719 секции, около 140 хиляди граждани. Голяма част от тях са гласували в САЩ, Великобритания и Турция“, обобщи той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Само в България!!!
Турци щом не им харесва българската политика- ей, къде е Турция!
Браво на Възраждане!
10:16 07.02.2026
2 Майна
Та Цонев ревеше като дърт небългарски лъв срещу Възраждане!
Новите бяха против ограничаването на секциите
Лъжеш като турчин!
Коментиран от #5
10:20 07.02.2026
3 Слава Богу ,
10:25 07.02.2026
4 Али
10:28 07.02.2026
5 Съжелявам
До коментар #2 от "Майна":Ама нищо не си научил ,нашите политици ,едно говорят а друго вършат
Коментиран от #6
10:31 07.02.2026
6 Майна
До коментар #5 от "Съжелявам":А ти научи български- СЪЖАЛЯВАМ!
10:34 07.02.2026
7 Хмм
10:38 07.02.2026
8 В САЩ и Великобритания
Токова за " Цвета на нацията "!
Тезата на Адемов издиша отвсякъде!
В Турция не е сигурно, че ще глсуват за Доган и АПС, даже никак!
АПС за пръв път ще се яви на избори в Турция, никой не знае как ще гласуват сънародниците там!
Само едно е ясно- Борисов и ГЕРБ загубиха турците..
Загубиха и българите в САЩ, Обединеното кралство, Канада, Австралия, Нова Зеландия и т.н.
10:38 07.02.2026
9 Иван
10:45 07.02.2026
10 НЕ Е УДАР ПО ДЕМОКРАЦИЯТА
10:48 07.02.2026
11 Боби
10:56 07.02.2026
12 Възраждане с народа
10:59 07.02.2026
13 дано на следващите избори да няма хич!
Коментиран от #14
11:01 07.02.2026
14 3 милиона българи зад граница
До коментар #13 от "дано на следващите избори да няма хич!":Българите живеещи в чужбина са повече от тези в страната. В България останахте само сини венци, а българите малцинство.
11:10 07.02.2026
15 си пън
11:10 07.02.2026
16 Поръсен с джоджен
11:17 07.02.2026
17 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Партии с много по малко депутати си постигаха целите, а той освен да слугува на бойко, да си купува нови имоти, да саботира работата на Парламента с безсмислени дебати, друго не прави
11:33 07.02.2026
18 Дедо
11:40 07.02.2026
19 Бог е Българин
Хасан Адемов: С промените в Изборния кодекс "Възраждане"
изпълняват тежка политическа поръчка на "ДПС-Ново начало"
НА КОЛКО ЕЗИКА ИСКАТЕ ДА ВИ ГО КАЖЕМ
..БЪЛГАРИ ...Разберете ...те не разбират
нашият РОДен "БЪЛГАРСКИ" език....
...те разбират "СЛАВЯНСКИ", "ТУРСКИ" и "ГРЪЦКИ"
.....ЕЗИЦИ
Примерно... Те това не разбират
Високи сини планини,
реки и златни равнини,
небето нежно от коприна - /
Това е моята родина. / 2
Обичам те земя голяма
тъй както си обичам мама.
Тук мила ми е всяка птица /
и всяка мъничка тревица. / 2
Обичам българските думи
що слушам по поля и друми.
Обичам хубавите песни /
и наште приказки чудесни. / 2
Когато гледам планините
и слушам как шумят реките.
Шума на ХОРБЕЛ и Пирина, /
аз чувам моята родина. / 2
12:04 07.02.2026
20 Григор
12:06 07.02.2026
21 Факти
12:14 07.02.2026
22 Бог е Българин
Първо бях със СДС
после минах към ДС
После в Мултигруп клоака
Ето ме и във АТАКА
Първо бях със кака Капка
беше апетитна хапка
после хукнах след Деница
да побарам сочна цинцорица
Рекоха ми Ге й и Бе й:
-Търсим нагъл,т ъ п злодей
ти пищова си развей
хубаво се налудей
с нас във трио ти запей
Във замяна брат Станишката
жадно ще ти муче пи ш ка та
Лютви, като на наш човек
ще танцува с теб кючек
Първо важно се надух
да покажа малко дух
после га щи те свалих
и охотно се навих
12:21 07.02.2026
23 ЧИЧО
12:54 07.02.2026
24 Нито Едното !
ДПС !
Нито Другото !
Са СТОКА !
18:25 07.02.2026
25 Българин
Проста е сметката на това, защо всички почнаха да плюят по Пеевски, който обяви кои са ДЕРИБЕИТЕ и как са крали България и обслужвали турските интереси. Нали всички дерибеи лъснаха като милионери със стотици милиони евро, та затова е сега кампанията против Пеевски, защото всеки плюещ по Пеевски е свързан с Мафията, в това число и Масона Радев, чийто Копринков върти далаверите с Борисов, Доган и сбирщината на Радев и Демократическата партия на Сащ ПП-ДБ.
18:32 07.02.2026