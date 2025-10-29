Завърши ремонтът в платното за София на участъка от АМ „Хемус“ от село Яна до входа на столицата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Обновеният 8,3 км участък е с подменена настилката, положена е геомрежа за подсилването ѝ и е подобрено отводняването. Отсечката е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.
В следващите дни през деня ще се изпълняват довършителни дейности в аварийната лента. Трафикът ще преминава без ограничения, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
Превантивният ремонт на участъка започна от 15 септември, след като през лятото бяха извършвани геодезически заснемания за изработването на технологичния проект.
На АМ „Хемус“ продължава ремонтът в платното за София на 7-километров участък от АМ „Хемус“ между 23-и и 30-и км. Трафикът в отсечката е напълно ограничен, като движението преминава двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата. В края на седмицата, когато трафикът е по-интензивен може да се въвежда реверсивно движение.
В петък и събота ще се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за трафика към столицата. В неделя и понеделник ще има две ленти в посока София и една за Варна. При необходимост и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение. Дейностите в участъка започнаха на 21 октомври и се предвижда, при благоприятни метеорологични условия, да завършват до 15 ноември.
1 бай Бай
Колко милиона гепиха??
18:01 29.10.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
18:01 29.10.2025
3 Оня с коня
Тошко Йорданов - един от най-посредствените сценаристи на Слави Трифонов - невъзпитан, нечистоплътен и злобен, с беден речник и ямболски диалект.
Станислав Балабанов - с неясно образование и манталитет на продавач на кебапчета и кюфтета на автогарата в Пловдив, такъв е бизнесът на баща му в града под тепетата.
Драгомир Петров - сценарист от село Малък Поровец, лъже, че от Исперих, защото е тежък комплексар на тема “селянин”. Съпруг на Надя от “Елит”, девойката от Видин, която беше любовница на Андрей Арнаудов, Емил Кошлуков и забележете - самият Делян Пеевски.
Александър Вълчев - обикновен представител на родопското село Бостина.
Единственият сценарист на Слави Трифонов, който не може да каже цяло смислено изречение по никаква тема.
Павела Митова - “работещо момиче”, което работи с детеродния си орган, а не с ума си.
Тежко амбициозна, интригантка, която е болезнено решена да докаже, че е нещо повече от обикновено простовато девойче.
Александър Рашев - син на баща си, който е адвокатствал на братя Диневи и Таки.
Петя Димитрова - “Петето Танцьорката”, питайте за нея в Перник, ще разберете много интересни неща за нейната интимна щедрост към всеки мутрафон с кинти.
И тези имат намерение да управляват четири години… Боже, пази Майка България! Боже, прибери си вересиите от ИТН!
18:02 29.10.2025
4 а ремонт на ремонта от кога?
18:11 29.10.2025
5 Мемфис
18:11 29.10.2025