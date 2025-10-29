Новини
Завърши ремонтът в платното за София на участъка от АМ „Хемус“ от село Яна

29 Октомври, 2025 18:00

В следващите дни през деня ще се изпълняват довършителни дейности в аварийната лента

Завърши ремонтът в платното за София на участъка от АМ „Хемус“ от село Яна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Завърши ремонтът в платното за София на участъка от АМ „Хемус“ от село Яна до входа на столицата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Обновеният 8,3 км участък е с подменена настилката, положена е геомрежа за подсилването ѝ и е подобрено отводняването. Отсечката е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

В следващите дни през деня ще се изпълняват довършителни дейности в аварийната лента. Трафикът ще преминава без ограничения, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.

Превантивният ремонт на участъка започна от 15 септември, след като през лятото бяха извършвани геодезически заснемания за изработването на технологичния проект.

На АМ „Хемус“ продължава ремонтът в платното за София на 7-километров участък от АМ „Хемус“ между 23-и и 30-и км. Трафикът в отсечката е напълно ограничен, като движението преминава двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата. В края на седмицата, когато трафикът е по-интензивен може да се въвежда реверсивно движение.

В петък и събота ще се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за трафика към столицата. В неделя и понеделник ще има две ленти в посока София и една за Варна. При необходимост и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение. Дейностите в участъка започнаха на 21 октомври и се предвижда, при благоприятни метеорологични условия, да завършват до 15 ноември.




  бай Бай

    
    И?
    Колко милиона гепиха??

    18:01 29.10.2025

  Mими Кучева🐕‍🦺

    
    Ремонта е завършен, а на менмисаибе.💋🥳🤣🖕

    18:01 29.10.2025

  Оня с коня

    
    18:02 29.10.2025

  а ремонт на ремонта от кога?

    
    а от кога ще започва ремонта на ремонта?

    18:11 29.10.2025

  Мемфис

    
    След Нова година започва ремонта на ремонта от 2025 г, в момента се прави графика и се уточняват милионите, които планктона трябва да плати.

    18:11 29.10.2025

