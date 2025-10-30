Новини
„Тренд“: Всеки трети българин вярва в живота след смъртта, а 2/3 – в кармата

„Тренд": Всеки трети българин вярва в живота след смъртта, а 2/3 – в кармата

30 Октомври, 2025 08:33 748 17

38% или малко над 2 млн. от българите признават, че са посещавали гледачка или ясновидка, а 14% – астролог

„Тренд“: Всеки трети българин вярва в живота след смъртта, а 2/3 – в кармата - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

34% от българите вярват, че съществува живот след смъртта, докато половината (50%) не споделят това убеждение. Жените са значително по-склонни да вярват в задгробния живот за сметка на мъжете. Прави впечатление, че с увеличаването на възрастта се увеличава делът на съгласните, че съществува живот след смъртта.

Това показват данните от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на нагласите към свръхестествени явления и конспиративни теории. Изследването е реализирано в периода между 13 и 19 октомври 2025 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1000 души на възраст 18+.

31% вярват, че човек се преражда, докато 53% посочват, че не вярват.

Най-широко разпространено сред българите е убеждението, че „всичко се връща“ – 65% от анкетираните вярват в кармата, или приблизително над 3,5 милиона души. Жените са по-склонни да вярват в кармата за сметка на мъжете. Едва 10% посочват, че изобщо не вярват.

Почти половината българи (47%) смятат, че съдбата е отчасти предопределена и отчасти резултат от личен избор, което разкрива нюансирано разбиране между вярата и личната отговорност. Равни дялове от по 23% споделят двете крайни мнения – че съдбата е или напълно предопределена, или изцяло в ръцете на човека.

38% или малко над 2 млн. от българите признават, че са посещавали гледачка или ясновидка, а 14% – астролог. Жените значително по-често прибягват до подобни консултации. Посещения при екстрасенси (11%) и нумеролози (9%) са сравнително редки, но присъствието им показва интерес към алтернативни форми на предсказание.

Повече от половината българи (58%) вярват, че има хора със свръхестествени способности, докато 30% не споделят това мнение. Подобен дял (56%) вярва в проклятия и урочасвания.

Почти всеки втори българин (47%) е на мнение, че съществуват тайни общества, които управляват света, докато 36% са на противоположното мнение.

44% смятат, че съществуват знаци и предзнаменования, които предсказват бъдещето. Почти толкова са хората, които не споделят това мнение (43%). Относно вярата, че зодиите и астрологията определят характера и съдбата, мнозинството (51%) е несъгласно, но 37% все пак вярват в тази връзка. Тук по-младите поколения (18–39 г.) демонстрират по-висока склонност да се идентифицират с вяра в астрологията.

Резултатите показват, че вярата в свръхестественото и конспиративното не е маргинално явление, а важен елемент от културната и идентичността на българите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха ха ха ха

    7 1 Отговор
    Абе тоя бългъряк сте го извисили много духовно бе.
    Сигурно е от индийските и турските сериали в комбинация с предавания като ,,ергенът"
    Бългърчето вярва в две неща:
    силикона в джуките и джантите за бНв--то

    08:38 30.10.2025

  • 2 Германец

    4 7 Отговор
    То затова сте най бедната държава в Европа 🤣🤣🤣

    08:39 30.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    2 4 Отговор
    20% от българите вярват, че вечно ще членуваме в ЕС и НАТО.

    08:42 30.10.2025

  • 5 ейййй

    5 3 Отговор
    и за тази глупост с такова изследване са харчени пари и време, да ви ... ТРЕНД

    08:43 30.10.2025

  • 6 честен ционист

    4 6 Отговор
    Кармата е за баламите и неудачниците.

    08:43 30.10.2025

  • 7 далеко източната азиатска култура

    2 4 Отговор
    се тиражира от 20 години . последователно се показват разни удобни религии , завети . физическото присъствие на земята не е вечно . а за прераждане , разговори от отвъдното , срещи с духове . много лъготеха . имаше вестник шок , и др. кълнеха се в най-различни щуротии . католиците даже се обидиха . доведоха мормони . лобистите направиха предавания, филми . демокрацията в модерен капитализъм кара европа да има какви ли не формации . посегнаха на фармацията . лечение само с малко люта чушка , орехче на закуска за сръх здраве . подобни глупости заливат сайтовете .

    08:45 30.10.2025

  • 8 1488

    3 3 Отговор
    щом верва у месии като 🎃 и 🐷

    08:51 30.10.2025

  • 9 факуса

    4 3 Отговор
    ами след прекрасния демократичен живот 35г,пак е надежда некаква

    08:52 30.10.2025

  • 10 хахаха

    0 3 Отговор
    кфа карма, не следи ли никой политическия живот последните 30-40 години. само уроди ни управляват, цъфтящи до дълбоки старини

    08:54 30.10.2025

  • 11 э абаротное

    1 3 Отговор
    В какво друго им остава да вярват ? В индивиди като Бойко и Делян ли ? И в безчинствата на техните шайки ли ?

    09:10 30.10.2025

  • 12 ?????

    3 1 Отговор
    Гледачки,астролози, карма.
    Народът съвсем е изкукуригал ако може да се вярва на Тренд.
    Но дали може да се вярва?

    09:30 30.10.2025

  • 13 шаа

    3 3 Отговор
    за след смърта не знам има ли живот, но преди нея няма, поне досегашният ми опит така казва

    09:37 30.10.2025

  • 14 Вова

    0 3 Отговор
    Ако вярвате, че тук и сега е вкичко, трябва да сте силно ограничени, но като гледам как всеки краде, трупа, схемаджийства...
    Няма пренос към оня свят... Туй то!

    09:51 30.10.2025

  • 15 яко

    3 0 Отговор
    кукумицини

    09:55 30.10.2025

  • 16 Всеки трети българин

    1 0 Отговор
    от тиквените преизбирачи вярва в живота след смъртта
    че пак ще бъдат миряни на свети Тикварий
    където ще им раздава евро от скътаните чекмеджета

    10:22 30.10.2025

  • 17 писаре

    0 0 Отговор
    кой ги нацъка тез кьор фишеци
    откъде ги копна и пейстна?

    10:24 30.10.2025

