Близо 2 милиона души у нас са енергийно бедни

Близо 2 милиона души у нас са енергийно бедни

13 Декември, 2025 08:26 452 16

Допълнително около 365 000 са със статут на уязвими клиенти

Близо 2 милиона души у нас са енергийно бедни - 1
Мария Атанасова

1 800 000 души, или около 30% от населението на България, попада в групата на енергийно бедни домакинства, които нямат достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакинските уреди.

Допълнително около 365 000 са със статут на уязвими клиенти. В България хората, които са били неспособни да поддържат дома си достатъчно топъл, са почти 21%, като страната ни е на първо място в ЕС по този показател. Това се посочва в становище на Икономическия и социален съвет.

Препоръките на Икономическия и социален съвет

Според него страната ни изостава с въвеждането на механизми за оценка, идентифициране и мониторинг на енергийно бедните домакинства. Една от препоръките е към формулата за определяне на официалната линия на бедност да се добави индекс за инфлация, за да се преодолее изоставянето на доходния критерий при определяне на статута на домакинствата.

Освен да се напише стратегия за справяне с енергийната бедност, в документа се предлага да бъде обсъден механизъм, по който да се определя степента на компенсации в условията на либерализиран пазар, като компенсациите да се отпускат диференцирано според доходите и да бъдат ограничени до сметките за електроенергия за основното жилище на домакинството.

Според ИСС усилията на държавата трябва да бъдат насочени към постигане на междусистемна свързаност на електроенергийната система на България и Югоизточна Европа с тези на Централна и Северна Европа.

През юли миналата година средномесечната цена на електроенергията в България, Румъния и Гърция е с над 110% по-висока от тази в централноевропейските страни като Германия, Австрия, Чехия.

"В резултат, българският бизнес и българската държава чрез компенсациите, които предоставя, плаща непосилно висока цена за електрическата енергия и това има крайно неблагоприятно влияние върху икономическата конкурентоспособност и стандарта на живот", казват още от ИСС в своето становище.

Страните в Европа

За нарастването на броя на енергийно бедните европейци през последните години вина има войната на Русия в Украйна, която предизвика сериозни сътресения на енергийните пазари, отбелязват наблюдатели, цитирани от БГНЕС. В момента 41 милиона души или 9.2% от гражданите на Съюза са енергийно бедни.

Положението е още по-сериозно в страните от Западните Балкани, които са извън ЕС. В Албания и Северна Македония хората, които не могат да поддържат нормална топлина в жилищата си, са съответно 33.8% и 30.7%. Това прави почти една трета от населението, което е принудено да живее в студени домове.

Най-малко енергийно бедни в ЕС има във Финландия, където само 2.7% от гражданите се сблъскват с този социален проблем. Най-много енергийно бедни живеят в Турция - почти 13 милиона души. Югоизточната ни съседка е имала втората най-евтина цена на природния газ в евро, а цената на електроенергията е трета най-евтина. Въпреки това огромен брой хора живеят без топлина.

В Испания 8.5 милиона души не са могли да поддържат топлина в домовете си, а във Франция техният брой е 8.1 милиона. В Германия тази цифра е 5.3 милиона, а в Италия – 5.1 милиона.

В Румъния и Гърция енергийно бедните са съответно 2 млн. и 1.9 млн.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Не е верно.Ние сме в Клуба на Богатите.

    Коментиран от #8

    08:30 13.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Развитие

    5 0 Отговор
    От 01.01.2006 г. влизат в "клуба на богатите" ! Няма страшно !

    Коментиран от #6

    08:36 13.12.2025

  • 6 Грешка

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Развитие":

    От 01.01.2026 г.

    Коментиран от #11

    08:38 13.12.2025

  • 7 Исторически парк

    2 0 Отговор
    точно толкова гласуват за гербдпсбспитн

    08:39 13.12.2025

  • 8 Германец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    вие сте сервитьорите в клуба ;)

    Коментиран от #10, #12

    08:39 13.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 юрист

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Германец":

    и миячите

    08:40 13.12.2025

  • 11 Тагаренко

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Грешка":

    България е влязла в Еврото от 1997 г нищо че тогава няма още евро.

    Коментиран от #13

    08:40 13.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Германец":

    От персонала в едно заведение сервитьорите винаги изкарват най много защото освен заплата взимат и бакшиши и надписват сметки и не маркират поръчки.

    08:42 13.12.2025

  • 13 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тагаренко":

    тука има, тука нема !

    08:42 13.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хе!

    0 0 Отговор
    Не е проблем! Мафията уж падна! Президента яхна ПП и ще ги почва! Всеки момент! Пополацията е силно опорочена! Слушах почти час Първи петли по БНР, докато се излежавах в топлите черги! Възрастни активисти се обаждат на изнервената от глупости водеща и порицават младите, че не знаят какво искат и ще бъдат яхнати! Нормално е младите да са яхнати, а не дърти скучубри! За да са младите такива, виновни сте вие, че такива сте ги създали по ген и възпитали социално! Каквито и да са, бъдещето е тяхно, а не на геронтократи службогонци! Помагайте на децата, а не им завиждайте и не пречете! Завършило едно дете преди 25 години, когато Борисов развяваше шлифера и още ще чака да се махнат, че да се настани някъде! Къде!? Всичко е заето от тикви, сачки, балабанки, бикчета, харизанчовци и няколко Десеслави! Няма отърване от тях, те са столетници!

    08:42 13.12.2025

  • 16 Пенсионерка

    0 0 Отговор
    Не съм с най-ниска пенсия. Живея сама, това е единственият ми доход. За да оцелявам, пестя от отоплението. Не споделям тази грижа с децата ми, за да не ги притеснявам. Защото те сега имат грижата за своите си деца. И съм сигурна, че много пенсионери са като мен. А колкото до коментарите, че пенсионерите са най-големият проблем на държавата, това могат да казват само едни глупави, злобни и безродни младежи. Аз съм работила честно и почтено, за да растат и живеят в добри условия. Всичко, което се приватизира и окраде, пътищата, по които търкалят колите си, всяка подредена тухла е поставена от моето поколение. Включително и от собствените им родители. Поколението Z, в болшинството е едно загубено поколение и жалко за България.Тепърва ще се берат горчиви плодове!

    08:45 13.12.2025

