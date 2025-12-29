Новини
Почти половината българи очакват по-лоша 2026 г. за страната

Почти половината българи очакват по-лоша 2026 г. за страната

29 Декември, 2025

Персоналните очаквания са малко по-оптимистични – 35% очакват по-добра година в личен план, а 29% – по-лоша

Очакванията на българите за 2026 г. са по-песимистични в сравнение с тези в края на предходната година. Това сочи изследване на социологическа агенция „Тренд“ по поръчка на „24 часа“ за нагласите спрямо отминаващата 2025 г. и предстоящата 2026 г.

Проучването е направено в периода 29 ноември – 5 декември 2025 г. на базата на 1002 ефективни интервюта с респонденти на възраст 18+ г. Методът е пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“. Данните са публикувани на сайта на „Тренд“.

Резултатите от изследването показват, че 28% от запитаните са на мнение, че България я очаква една по-добра година – с 10% по-малко спрямо година по-рано. Същевременно близо половината от българите (47%) очакват една по-лоша година за страната, като делът е почти двойно по-висок от отчетения през миналата година (26%).

Персоналните очаквания са малко по-оптимистични – 35% очакват по-добра година в личен план, а 29% – по-лоша. Въпреки това и тук се наблюдава отчетливо влошаване спрямо предходната година, когато 47% са очаквали по-добра година за себе си, а едва 15% – по-лоша, коментират от агенция „Тренд“.

Според данните от изследването 61% от българите са били щастливи през 2025 г. – стойност, близка до отчетената и през предходната година. На този фон 33% определят 2025 г. като добра година за България, като делът се е увеличил с 9% спрямо миналата година. Въпреки това мнозинството от българите (53%) определя годината като лоша за страната, отбелязват от „Тренд“.

В личен план нагласите са по-позитивни – близо шест от десет българи (59%) определят 2025 г. като добра за тях самите. Делът е сходен с отчетения в края на миналата година, посочват от „Тренд“. За над една четвърт от пълнолетните българи (28%) отминаващата година е била лоша в личен план. Както оценките за страната, така и личните оценки са най-позитивни сред най-младите (18–29 г.), които традиционно са по-оптимистично настроени, сочат още данните от изследването.


  • 1 1488

    13 23 Отговор
    значи половината българи очакват по-добра 2026

    Коментиран от #8

    12:23 29.12.2025

  • 2 ?????

    34 7 Отговор
    И що така?
    Нали ни вкараха в клуба на богатите длъжници.

    Коментиран от #59

    12:25 29.12.2025

  • 3 Лев

    23 10 Отговор
    Лев е националната ни валута. През 1880г. е приет закона за правото на рязане на монети от 2-то обикновенно народно събрание. По предложение на депутата Йосиф Ковачев българската валута се казва лев, което е производно на старата дума за лъв /левъ/, тъй като лъвът е символ на нашата държавност още от IX век, присъствал е в държавния печат, свързан е с царската власт, както и с революционери, като Васил Левски.
    Символите на една държава са: името на държавата, знамето, герба, химна и националната валута, в момента губим един от тези символи. От 1878г. до 2025г. може да сме губили войни, губили сме територии, имали сме национални катастрофи, но никога не сме губили символ на държавността ни досега.
    И това е благодарение на ППДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП които предадоха този символ на държавата. Никога не трябва да се забравя този факт, както и че ППДБ, ГЕРБ, ДПС предадоха каузата за Македония.

    Коментиран от #9, #22

    12:26 29.12.2025

  • 4 Без изключение

    30 11 Отговор
    Всяка следваща година в бг е по-лоша от предишната, от края на осемдесетте и до сега.
    Отговорете си сами защо.

    Коментиран от #6

    12:26 29.12.2025

  • 5 Дряна

    2 12 Отговор
    Има пъпки.
    На добро е!

    12:28 29.12.2025

  • 6 честен ционист

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Без изключение":

    Лош матриал, лоши години.

    12:28 29.12.2025

  • 7 Георги

    34 2 Отговор
    почти половината са защото сте питали само половината! Изобщо някой някога участвал ли е в т.н. социологическо проучване? А някой познава ли човек , който да е участвал?

    Коментиран от #11, #39, #42

    12:29 29.12.2025

  • 8 честен ционист

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Или се гласят да идат на по-добро място. Няма как да си сигурен.

    12:29 29.12.2025

  • 9 Фхклш

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Лев":

    Румъния Молдова
    ЛЕ Я

    Коментиран от #43

    12:30 29.12.2025

  • 10 Глупаци

    20 3 Отговор
    Тези агенции само смучат пари. Нищо вярно.
    Питали 1002 човека. Ами да бяхте питали и останалите,че поне да има реални резултати.

    12:31 29.12.2025

  • 11 честен ционист

    31 3 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    Аз не познавам никой гласувал някога за ГЕРБ, но на всеки избор са все първи.

    Коментиран от #20, #58

    12:31 29.12.2025

  • 12 Дгккл

    8 9 Отговор
    Искам си изконните български: педи, лакти, крачки, крини, аршини....

    Коментиран от #16, #25

    12:32 29.12.2025

  • 13 Цвете

    21 1 Отговор
    ТРЕНД ОТ КЪДЕ ИМАТ ТОЛКОВА СРЕДСТВА, ЗА ДА ВЗИМАТ " ИНТЕРВЮТА " ? КАК ПЪК ЗА ТОЛКОВА ГОДИНИ НЕПОПАДНАХА НА НИТО ЕДИН МОЙ ПОЗНАТ ИЛИ ПОЗНАТА.?

    12:33 29.12.2025

  • 14 Цвете

    11 1 Отговор
    ТРЕНД ОТ КЪДЕ ИМАТ ТОЛКОВА СРЕДСТВА, ЗА ДА ВЗИМАТ " ИНТЕРВЮТА " ? КАК ПЪК ЗА ТОЛКОВА ГОДИНИ НЕПОПАДНАХА НА НИТО ЕДИН МОЙ ПОЗНАТ ИЛИ ПОЗНАТА.?

    12:34 29.12.2025

  • 15 Митко

    18 4 Отговор
    Еврото ще ни Е. М. Ще ни довърши...

    12:36 29.12.2025

  • 16 Евгений Онанегин

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дгккл":

    Искаш но ще имаш само два ката барабар с макарите, по старото БДС.

    12:40 29.12.2025

  • 17 Само

    6 8 Отговор
    Некадърниците ще са зле. Който е добър и търсен специалист е добре без значение валутата. Звучи като личен проблем, а не държавен.

    12:45 29.12.2025

  • 18 Почти всички българи гласували за

    12 2 Отговор
    тиква и прасе и да не очакват по-лоша 2026 г. вярвайки на божествата си
    ще се озъбят след време като изтрезнеят че са ги изиграли с еврото
    и доходите им почти наполовина до година или две

    12:45 29.12.2025

  • 19 МНОГО ПРИБЛИЗИТЕЛНО Е

    4 2 Отговор
    Народът вярва че ще си отидат досегашните и вярва ,че ще бъде успешна и щастлива годината 2036.

    12:46 29.12.2025

  • 20 Георги

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    ами тя схемата е същата. Няма нищо учудващо.

    12:46 29.12.2025

  • 21 Сила

    8 1 Отговор
    Кои точно българи , тия дето за два месеца изкупиха злато за ЕДИН МИЛИАРД ЛЕВА от БНБ , тоя дето държат над 80 МИЛИАРДА ЛЕВА в банки , тия дето дават по 15 000 лева за три дена в кичозен хотел във "култовия " град Велинград или тия дето плащат по 10 000 лева за куверт на чалга концерт ....."горките" българи , вечните балкански "страдалци " и мрънкалници !!!

    12:48 29.12.2025

  • 22 Особено

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лев":

    Да не забравяме бсп

    12:51 29.12.2025

  • 23 ТИГО

    10 2 Отговор
    Само по коментарите се вижда че се чака поредният спасител ! Почти никога Българина не си е дигал газа да свърши нещо самичък ,ние чакаме ,мрънкаме,надяваме се и очакваме ! НО няма да си вземем нещата в ръцете и да свършим нещо сами ! Очакват кофти година е да идат в Сев,Корея там всички години са "Добри" ! И основно мрънкане само и преди всичко мрънкане и "разбирачи" и затова сме до под кривата круша ! Всички около нас се оправиха ние обаче гордо седим със скръстени ръце мрънкаме че заплатата ни е малка и псуваме тези дето ние сме ги избрали с НЕ ходенето да се гласува ! Аре довиждане .

    Коментиран от #26, #29, #30

    12:51 29.12.2025

  • 24 Тоз

    9 6 Отговор
    Не го ли е срам българина мрънкач даже от себе си. Не му ли омръзна да мрънка. И тези мрънкачи се бият в гърдите какви мъжкари са. Мъжкари, мрънкачи, лигльовци. Никога не се е живяло по-добре от сега в БГ.

    Коментиран от #28

    12:52 29.12.2025

  • 25 Тъпанар

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дгккл":

    Голям си.

    12:53 29.12.2025

  • 26 чао

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "ТИГО":

    много ти здраве

    12:54 29.12.2025

  • 27 Тая половина

    7 7 Отговор
    Българи не са видяли времето, когато работехме за по 100 евро на месец 😂😂😂
    Затова сега им се вижда лошо. А беше много, много по-зле преди ЕС. Ама кой да помни и кой да им каже 😂😂😂😂
    Я иначе последните 20 години България върви само нагоре 💪💪💪

    Коментиран от #32, #37, #51

    12:54 29.12.2025

  • 28 Тихо бе брокер

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Тоз":

    Догодина ще ревеш

    Коментиран от #33

    12:55 29.12.2025

  • 29 Няма

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "ТИГО":

    Такъв случай в световната история.става въпрос за държави не империи.

    12:58 29.12.2025

  • 30 Сърбите

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "ТИГО":

    Не са се оправили много като ги гледам, протестират редовно срещу Вучич. В Турция Ердоган също всички го “харесват”

    Коментиран от #36, #46

    13:01 29.12.2025

  • 31 АГАТ а Кристи

    9 4 Отговор
    За МЪРЗЕЛИТЕ и тези дето смятат, че държавата им е длъжна, годината ще е по-лоша. Естествено.
    И така трябва да бъде !!!

    13:01 29.12.2025

  • 32 Това че си

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "Тая половина":

    Бил роб не означава, че и ние от Gen Z сме с овче мислене като твоето. Кажи 3 пъти “Да, сър” и се покланяй

    Коментиран от #34

    13:03 29.12.2025

  • 34 Ами намери си

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Това че си":

    Добре платена работа и не реви по чатовете 😂😂😂
    А аз ще си робувам по курортите 😂😂😂
    ОК сър ???
    😂😂😂
    А gen z да не е съкратено от генетични загубеняци 😂😂😂😂

    13:06 29.12.2025

  • 35 Посетител

    5 7 Отговор
    Нищо хубаво не очаквам от 2026-та!

    13:06 29.12.2025

  • 36 ТИГО

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Сърбите":

    Пак са по добре от нас !

    13:06 29.12.2025

  • 37 Лудият от портиерната

    5 6 Отговор

    До коментар #27 от "Тая половина":

    По това време тока беше 0.08 лв а бензина 0.50 лв. Стоте евро стигаха за почти всичко

    13:06 29.12.2025

  • 38 404

    4 2 Отговор
    сигурно в парламента са го провели това изследване

    13:08 29.12.2025

  • 39 Посетител

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    За участие в анкети - не, никога не са ми се обаждали да ме питат... Нито пък от врата на врата... За втория въпрос - гласували, да, уви - да!

    13:12 29.12.2025

  • 41 Половината ли?

    6 3 Отговор
    Няма българин с изключение на върхушката управляващи, който да не очаква по-лоша и от Виденова и от Луканова зима. Всичко това хората го знаеха и бяха против главния виновник , но въпреки това те, знаете кои продължиха да наливат бензин в огъня и ни вкараха в еврозоната. Сега те да управляват.

    13:15 29.12.2025

  • 42 Никого

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    не са питали, питат единствено партиите, колко ще дадат 10К-100К е тарифата за 1% , зависи в какъв стадий на предизборната кампания се намираме. Сега е около 10К, месец преди изборите става 100К, за един процент,ако искаш 10% ,умножаваш по моментния курс ,актуален за деня. Това са тези агенции.

    13:15 29.12.2025

  • 43 Посетител

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фхклш":

    Лея, но молдовска!

    13:18 29.12.2025

  • 44 ТЪЖНО

    4 1 Отговор
    А ни набутаха у клуба на богатите.

    13:21 29.12.2025

  • 45 та да питам

    4 4 Отговор
    Защо очакват по лоша година

    Ми защото сами си разтуриха къщичката.


    Как сте жълтопаветници
    Подготвяте ли флашките за машините

    Вие се самопрострелвайте, но защо трябва и нас да завличате

    13:21 29.12.2025

  • 46 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Сърбите":

    Ако не знаеш - в Сърбия НИКОГА не е имало национализация. Земята е на реалните им собственици, няма нито едно ъгълче не засято, или не насадено. Имат много силно земеделие, за разлика от нас, дето комунягите след 1944г одържавиха де що можаха и бастисаха всичко. Тяхната промишленост - лека и тежка е с пъти пред нас. Тито ги пускаше да ходят и работят където поискат на запад и носеха пари на държавата... А ние -за да отидеш до Драгоман, Петрич, Златоград и други погранични райони - 3 месеца обследване в милицията...
    Такава манджа ни сготвиха "другарите" която ще я ядем още десетилетия...

    Коментиран от #56

    13:24 29.12.2025

  • 47 като гледам

    5 3 Отговор
    коментарите,платените ру,,соро,бс,ки клакьорки се активираха.Ходете си в русия,там се гради светлото бъдеще,не си губете времето в пропаднала европа.

    13:28 29.12.2025

  • 48 Даката

    2 3 Отговор
    Повече от половината българи все така очакват някой да ги оправи в живота... другата половина разчитаме на себе си. Общо взето живота е такъв и промените в бъдеще са такива, че ставаме по-дърти и това не се харесва на повече от половината българи, но трябва да им е ясно, че дори и да се върне руският комунистически строй от тяхната младост, когато са били здрави, млади и красиви, това няма да ги направи по-млади и по-здрави, а напротив, това ще ги погуби скоропостижно.... Сега като съборихте редовното правителство, гарантиращо, че няма да има повишаване на цените по-добре ли се почуствахте, не помислихте ли, че това ви действие ще повиши цените на всички продукти... Сега как се чуствате? Не протестирате ли срещу своята глупост?

    13:28 29.12.2025

  • 49 и с лева и с евро

    1 1 Отговор
    неуките нещастници са си неуки нещастници. Това не е българско откритие.

    13:36 29.12.2025

  • 50 две прекрасни новини

    5 4 Отговор
    Еврото идва
    Възраждане си отива

    13:38 29.12.2025

  • 51 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тая половина":

    АЛООО Б00КЛУК НАФТАТА БЕШЕ 8 СТОТИНКИ А ТОКА 1 СТОТИНКА НОЩНИЯ , И СЕГА ТОКА ОТ КОЗЛОДУЙ Е 9 СТОТИНКИ НО ТИ ГО ПРОДАВАТ ПР000СТАКО 1. 60 ЛЕВА

    Коментиран от #54, #57

    13:43 29.12.2025

  • 52 €врото е Прогрес!

    2 2 Отговор
    руските шпиони са безсилни!

    13:46 29.12.2025

  • 53 От ЮАР

    0 0 Отговор
    Инициативните, умните, способните и работливите Българи очакваме хубави и успешни години бидейки в А-Група-та на световните нации. А с влизането в Еврото, контролът вече е във Франкфурт и ще бъде невъзможно ежегодният поток от 4-5 милиарда да се пере и заминава за Москва както беше досега от парите на хората, както стана с КТБ, Турски Потк и много други схеми с парите на Данъкоплатеца!

    13:47 29.12.2025

  • 54 затова фалира нрб

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Ако малко имаше знания по икономика и история...Абаче ,"Чукча писател, не читател"

    13:49 29.12.2025

  • 55 Факт

    0 0 Отговор
    В по-малките градове са 100%

    13:50 29.12.2025

  • 56 да бе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "АГАТ а Кристи":

    Сърбите имат развито земеделие, защото не са в Европейския съюз, който да им сложи квоти на животновъдството и производството на плодове и зеленчуци. ЕС разрешава на България да произвежда само зърно, евентуално лавандула и нещо от този сорт. У нас максимално се пречи на дребните и средните производители, защото ЕС защитава фермерите на големите държави, а малките осигуряват ресурси без да добавят стойност. Затова внасяме плодове и зеленчуци от Турция, Македония и Сърбия, защото са извън ЕС. Мислете с тия глави, бе!

    13:53 29.12.2025

  • 57 Тъп си много

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    И той не плащаш даже 😂😂😂
    Крадеш на жицата на съседа, затова не знаеш колко е . 0.14 лева или 0.07 евро 😂😂😂
    Ама заплатата ми е 4000 😂😂😂
    А през комунизма и да ти го подаряваха бензина, нямаше коли 😂
    Имаше един телевизор в цялата махала 😂
    Това сте вие - лъжци, крадци и просяци. Неспособни нищо да направят сами. Все някой им е виновен. Безгръбначни 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

    13:53 29.12.2025

  • 58 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Аз пък познавам десетки които харесват Бойко,и гласуват за него.А има ли по-читав от него?Кажете му името!

    13:53 29.12.2025

  • 59 78291

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "?????":

    Какво очакваш и какво ще бъде са две различни неща , защо така щото не могат да приемат че еврото влиза,така и Шенген сега никой не пита що на Гърция няма опашки и Румъния, лесно му е ,така и с еврото ще стане

    13:53 29.12.2025

