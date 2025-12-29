Почти половината българи очакват по-лоша 2026 г. за страната

Очакванията на българите за 2026 г. са по-песимистични в сравнение с тези в края на предходната година. Това сочи изследване на социологическа агенция „Тренд“ по поръчка на „24 часа“ за нагласите спрямо отминаващата 2025 г. и предстоящата 2026 г.
Проучването е направено в периода 29 ноември – 5 декември 2025 г. на базата на 1002 ефективни интервюта с респонденти на възраст 18+ г. Методът е пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“. Данните са публикувани на сайта на „Тренд“.
Резултатите от изследването показват, че 28% от запитаните са на мнение, че България я очаква една по-добра година – с 10% по-малко спрямо година по-рано. Същевременно близо половината от българите (47%) очакват една по-лоша година за страната, като делът е почти двойно по-висок от отчетения през миналата година (26%).
Персоналните очаквания са малко по-оптимистични – 35% очакват по-добра година в личен план, а 29% – по-лоша. Въпреки това и тук се наблюдава отчетливо влошаване спрямо предходната година, когато 47% са очаквали по-добра година за себе си, а едва 15% – по-лоша, коментират от агенция „Тренд“.
Според данните от изследването 61% от българите са били щастливи през 2025 г. – стойност, близка до отчетената и през предходната година. На този фон 33% определят 2025 г. като добра година за България, като делът се е увеличил с 9% спрямо миналата година. Въпреки това мнозинството от българите (53%) определя годината като лоша за страната, отбелязват от „Тренд“.
В личен план нагласите са по-позитивни – близо шест от десет българи (59%) определят 2025 г. като добра за тях самите. Делът е сходен с отчетения в края на миналата година, посочват от „Тренд“. За над една четвърт от пълнолетните българи (28%) отминаващата година е била лоша в личен план. Както оценките за страната, така и личните оценки са най-позитивни сред най-младите (18–29 г.), които традиционно са по-оптимистично настроени, сочат още данните от изследването.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Нали ни вкараха в клуба на богатите длъжници.
Символите на една държава са: името на държавата, знамето, герба, химна и националната валута, в момента губим един от тези символи. От 1878г. до 2025г. може да сме губили войни, губили сме територии, имали сме национални катастрофи, но никога не сме губили символ на държавността ни досега.
И това е благодарение на ППДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП които предадоха този символ на държавата. Никога не трябва да се забравя този факт, както и че ППДБ, ГЕРБ, ДПС предадоха каузата за Македония.
Отговорете си сами защо.
На добро е!
До коментар #4 от "Без изключение":Лош матриал, лоши години.
8 честен ционист
До коментар #1 от "1488":Или се гласят да идат на по-добро място. Няма как да си сигурен.
До коментар #3 от "Лев":Румъния Молдова
ЛЕ Я
Питали 1002 човека. Ами да бяхте питали и останалите,че поне да има реални резултати.
12:31 29.12.2025
До коментар #7 от "Георги":Аз не познавам никой гласувал някога за ГЕРБ, но на всеки избор са все първи.
13 Цвете
12:34 29.12.2025
До коментар #12 от "Дгккл":Искаш но ще имаш само два ката барабар с макарите, по старото БДС.
12:40 29.12.2025
18 Почти всички българи гласували за
ще се озъбят след време като изтрезнеят че са ги изиграли с еврото
и доходите им почти наполовина до година или две
12:45 29.12.2025
До коментар #11 от "честен ционист":ами тя схемата е същата. Няма нищо учудващо.
12:46 29.12.2025
22 Особено
До коментар #3 от "Лев":Да не забравяме бсп
12:51 29.12.2025
12:51 29.12.2025
12:52 29.12.2025
До коментар #12 от "Дгккл":Голям си.
12:53 29.12.2025
До коментар #23 от "ТИГО":много ти здраве
12:54 29.12.2025
Затова сега им се вижда лошо. А беше много, много по-зле преди ЕС. Ама кой да помни и кой да им каже 😂😂😂😂
Я иначе последните 20 години България върви само нагоре 💪💪💪
До коментар #24 от "Тоз":Догодина ще ревеш
До коментар #23 от "ТИГО":Такъв случай в световната история.става въпрос за държави не империи.
12:58 29.12.2025
30 Сърбите
До коментар #23 от "ТИГО":Не са се оправили много като ги гледам, протестират редовно срещу Вучич. В Турция Ердоган също всички го “харесват”
И така трябва да бъде !!!
До коментар #27 от "Тая половина":Бил роб не означава, че и ние от Gen Z сме с овче мислене като твоето. Кажи 3 пъти “Да, сър” и се покланяй
До коментар #32 от "Това че си":Добре платена работа и не реви по чатовете 😂😂😂
А аз ще си робувам по курортите 😂😂😂
ОК сър ???
😂😂😂
А gen z да не е съкратено от генетични загубеняци 😂😂😂😂
До коментар #30 от "Сърбите":Пак са по добре от нас !
До коментар #27 от "Тая половина":По това време тока беше 0.08 лв а бензина 0.50 лв. Стоте евро стигаха за почти всичко
До коментар #7 от "Георги":За участие в анкети - не, никога не са ми се обаждали да ме питат... Нито пък от врата на врата... За втория въпрос - гласували, да, уви - да!
До коментар #7 от "Георги":не са питали, питат единствено партиите, колко ще дадат 10К-100К е тарифата за 1% , зависи в какъв стадий на предизборната кампания се намираме. Сега е около 10К, месец преди изборите става 100К, за един процент,ако искаш 10% ,умножаваш по моментния курс ,актуален за деня. Това са тези агенции.
До коментар #9 от "Фхклш":Лея, но молдовска!
Ми защото сами си разтуриха къщичката.
Как сте жълтопаветници
Подготвяте ли флашките за машините
Вие се самопрострелвайте, но защо трябва и нас да завличате
До коментар #30 от "Сърбите":Ако не знаеш - в Сърбия НИКОГА не е имало национализация. Земята е на реалните им собственици, няма нито едно ъгълче не засято, или не насадено. Имат много силно земеделие, за разлика от нас, дето комунягите след 1944г одържавиха де що можаха и бастисаха всичко. Тяхната промишленост - лека и тежка е с пъти пред нас. Тито ги пускаше да ходят и работят където поискат на запад и носеха пари на държавата... А ние -за да отидеш до Драгоман, Петрич, Златоград и други погранични райони - 3 месеца обследване в милицията...
Такава манджа ни сготвиха "другарите" която ще я ядем още десетилетия...
Възраждане си отива
До коментар #27 от "Тая половина":АЛООО Б00КЛУК НАФТАТА БЕШЕ 8 СТОТИНКИ А ТОКА 1 СТОТИНКА НОЩНИЯ , И СЕГА ТОКА ОТ КОЗЛОДУЙ Е 9 СТОТИНКИ НО ТИ ГО ПРОДАВАТ ПР000СТАКО 1. 60 ЛЕВА
До коментар #51 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":Ако малко имаше знания по икономика и история...Абаче ,"Чукча писател, не читател"
До коментар #46 от "АГАТ а Кристи":Сърбите имат развито земеделие, защото не са в Европейския съюз, който да им сложи квоти на животновъдството и производството на плодове и зеленчуци. ЕС разрешава на България да произвежда само зърно, евентуално лавандула и нещо от този сорт. У нас максимално се пречи на дребните и средните производители, защото ЕС защитава фермерите на големите държави, а малките осигуряват ресурси без да добавят стойност. Затова внасяме плодове и зеленчуци от Турция, Македония и Сърбия, защото са извън ЕС. Мислете с тия глави, бе!
До коментар #51 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":И той не плащаш даже 😂😂😂
Крадеш на жицата на съседа, затова не знаеш колко е . 0.14 лева или 0.07 евро 😂😂😂
Ама заплатата ми е 4000 😂😂😂
А през комунизма и да ти го подаряваха бензина, нямаше коли 😂
Имаше един телевизор в цялата махала 😂
Това сте вие - лъжци, крадци и просяци. Неспособни нищо да направят сами. Все някой им е виновен. Безгръбначни 😵💫😵💫😵💫
До коментар #11 от "честен ционист":Аз пък познавам десетки които харесват Бойко,и гласуват за него.А има ли по-читав от него?Кажете му името!
До коментар #2 от "?????":Какво очакваш и какво ще бъде са две различни неща , защо така щото не могат да приемат че еврото влиза,така и Шенген сега никой не пита що на Гърция няма опашки и Румъния, лесно му е ,така и с еврото ще стане
