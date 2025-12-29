Почти половината българи очакват по-лоша 2026 г. за страната

Очакванията на българите за 2026 г. са по-песимистични в сравнение с тези в края на предходната година. Това сочи изследване на социологическа агенция „Тренд“ по поръчка на „24 часа“ за нагласите спрямо отминаващата 2025 г. и предстоящата 2026 г.

Проучването е направено в периода 29 ноември – 5 декември 2025 г. на базата на 1002 ефективни интервюта с респонденти на възраст 18+ г. Методът е пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“. Данните са публикувани на сайта на „Тренд“.

Резултатите от изследването показват, че 28% от запитаните са на мнение, че България я очаква една по-добра година – с 10% по-малко спрямо година по-рано. Същевременно близо половината от българите (47%) очакват една по-лоша година за страната, като делът е почти двойно по-висок от отчетения през миналата година (26%).

Персоналните очаквания са малко по-оптимистични – 35% очакват по-добра година в личен план, а 29% – по-лоша. Въпреки това и тук се наблюдава отчетливо влошаване спрямо предходната година, когато 47% са очаквали по-добра година за себе си, а едва 15% – по-лоша, коментират от агенция „Тренд“.

Според данните от изследването 61% от българите са били щастливи през 2025 г. – стойност, близка до отчетената и през предходната година. На този фон 33% определят 2025 г. като добра година за България, като делът се е увеличил с 9% спрямо миналата година. Въпреки това мнозинството от българите (53%) определя годината като лоша за страната, отбелязват от „Тренд“.

В личен план нагласите са по-позитивни – близо шест от десет българи (59%) определят 2025 г. като добра за тях самите. Делът е сходен с отчетения в края на миналата година, посочват от „Тренд“. За над една четвърт от пълнолетните българи (28%) отминаващата година е била лоша в личен план. Както оценките за страната, така и личните оценки са най-позитивни сред най-младите (18–29 г.), които традиционно са по-оптимистично настроени, сочат още данните от изследването.