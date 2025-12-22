Новини
България »
Всички градове »
"Мяра": 63,8% от българите смятат, че неприемането на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас

"Мяра": 63,8% от българите смятат, че неприемането на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас

22 Декември, 2025 15:34 862 25

  • агенция мяра-
  • българи-
  • липса-
  • нов бюджет-
  • жизнен стандарт

Почти автоматично се приема идеята, че изборното законодателство трябва да се промени преди новите избори – 74,0% казват това. 22,6% са на обратното мнение. Трябва да се гласува само с машини, казват 42,4% от запитаните, трябва да се гласува и с машини, и с хартия, приемат 35,2%, само хартия предпочитат 16,8%.

"Мяра": 63,8% от българите смятат, че неприемането на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас - 1
Снимка: Агенция Мяра
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Близо две трети се опасяват, че липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас, а всички партии в парламента носят отговорност, но закономерно – по-скоро досегашната власт, а не толкова досегашната опозиция. Данните са от независим сондаж на агенция „Мяра“. Сондажът представя мненията на пълнолетното население на страната и е проведен между 15 и 17 декември сред 802 пълнолетни българи.

Само около десет процента от българите твърдят, че тази година могат да си позволят да купуват повече стоки и подаръци за Коледа и Нова година спрямо предходната година. Останалите се поделят равно между „позволявам си, колкото и миналата година” и „позволявам си по-малко”.

Почти автоматично е убеждението, че изборното законодателство трябва да се преразгледа преди изборите и инстинктите сочат към машинен вот – там е най-сериозното натрупване: малко повече от две пети биха избрали само машини. Малко над една трета биха подкрепили и машини, и хартия, а само хартия предпочитат под една пета. Помолени експериментално да изберат само между машини и хартия, запитаните избират машините в близо 60% от случаите, а хартията – в близо 30%.

Неприемането на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт на българите, признават 63,8% от запитаните. На обратното мнение са 31,8%. Има и малка „сива“ зона. Данните идват на фона на по-ниската готовност на българите да купуват за празниците.

С наближаването на коледните и новогодишни празници, характерно с очаквано повишено купуване, 43% заявяват, че няма промяна в покупателната им способност спрямо предходната година. 42,2%, обаче отбелязват, че възможността им да купуват стоки и подаръци е намаляла. Малко над една десета оценяват финансовите си възможности около празниците като по-добри спрямо предходната година. Останалите не могат да преценят.

Тук разделенията между поколенията са видими. Най-младите и хората в активна възраст са тези, които в най-голяма степен твърдят, че са запазили покупателната си способност. При по-възрастните пък тя в най-голяма степен е намаляла. Така, оказва се, че – според свидетелствата на българите – през тази година можем да си позволим по-скоро колкото през миналата или по-малко.

Вината за казуса с бюджета е на всички партии, казват 53,9%, но има и 33,5%, които казват, че въпросът с бюджета е отговорност на досегашната власт. 8,2% казват, че вината за неприемането ще е на опозицията. Обществените инстинкти показват тревога заради неприемането на бюджета и обществото ни вижда вина у всички, но най-видимо – при отиващата си власт.

Почти автоматично се приема идеята, че изборното законодателство трябва да се промени преди новите избори – 74,0% казват това. 22,6% са на обратното мнение. Трябва да се гласува само с машини, казват 42,4% от запитаните, трябва да се гласува и с машини, и с хартия, приемат 35,2%, само хартия предпочитат 16,8%. Останалите се колебаят. Помолени да определят кое биха избрали, ако се налага да избират, 59,4% избират машините, а 28,7% – хартията. Останалите се колебаят.

Данните са от независим телефонен сондаж на социологическата агенция „Мяра“, проведен между 15 и 17 декември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И правилно

    5 4 Отговор
    Не всички са умствено осакатени паветници!

    Коментиран от #9

    15:36 22.12.2025

  • 2 депутат

    3 3 Отговор
    дре.ме ми за народа язе съм във "заслужен" отдих на Карибите.

    15:38 22.12.2025

  • 3 Дельо Свински

    3 3 Отговор
    Първане, ще ти дърпам ушите! Звънни ми! Веднага!!!

    15:38 22.12.2025

  • 4 Горски

    7 4 Отговор
    Подкрепям. Така ще може да си правим "ала-бала с машините". Искаме и "наше МВР" и "ала-бала с президента". Така ще събереме 121 депутати, а може и 160. От догодина сме колония и тогава ще разберат какво е стандарт на живот. Явно са провели анкетата пред министерствата. Тези 36%, които не са, явно са ходили за нещо да им се молят на чантаджиите. За всеки извън кръга на богопомазаните този бюджет е заявка за нови, още по-големи държавни заеми и кражби, които ще доведат до категорично и жестоко обедняване.

    15:41 22.12.2025

  • 5 Хипотетично

    5 1 Отговор
    Бюджета го пише редовно легитимно правителство. Улицата може да протестира за да ускори извънредни избори за избиране на ново редовно правителство и нов бюджет. Това може да се повтаря до дупка..

    15:42 22.12.2025

  • 6 другото поколение

    9 6 Отговор
    Няма бюджет защото Джен Зи , свали правителството Това поколение на 30 годишна възраст живее в детската стая , няма никакво желание да полага труд и да плаща данъци ,Нямат никаква представа за реалния живот.Нека сега Джен Зи от икономическия университет , да седнат и да напишат бюджета .

    Коментиран от #12

    15:42 22.12.2025

  • 7 ООрана държава

    5 5 Отговор
    Гербара на пук го направи за да се оправдават с прптести и протестиращи

    15:49 22.12.2025

  • 8 Питане

    11 0 Отговор
    Некъф комуняга ли стана собственик на мяра ?

    15:54 22.12.2025

  • 9 Данъкоплатец

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "И правилно":

    На изборите-всички за Геният Асен Василев! 121+ депутата за ПП/ДБ! За да изметем мутрите Пеевски и Борисов и шайките им!

    Коментиран от #15, #23

    15:59 22.12.2025

  • 10 Коментиращ

    6 6 Отговор
    И 80% (поне) от българите смятат, че натикването на България в заробвозоната с фалшиви данни за инфлацията, без задължителния доклад от БНБ за възможни вреди, както и без референдум по темата, означава, че държавното ръководство се състои предимно от престъпници , кланящи се на чужди интереси, които трябва да лежат по затворите за много дълго време!!!

    Тиквите поискаха от банки, оператори и др големи фирми в България, данъците за следващата година предварително, за да нагласят статистика за влизане в заробвозоната, а после от къде щели да дойдат кинтите за следващия бюджет, да му мисли следващия дето щял да управлява???!!!

    Дошло е време народът български да стане и да потърси сметка на управляващите го престъпници!!!

    Коментиран от #18

    16:00 22.12.2025

  • 11 Социолог

    6 0 Отговор
    Срещу 10000 евра правя всякакви проучвания. Поръчаните резултати са 100% гарантирани

    16:00 22.12.2025

  • 12 Радеф

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "другото поколение":

    По лошо непълнолетни участваха в протеста.Платен протест.
    Синът на Милен Цветков 13 години.Каква гражданска позиция.
    Който убиха М.Цветков и ще се оттърват леко,те и платиха и плащат протести.

    16:01 22.12.2025

  • 13 газов инжекцион

    2 5 Отговор
    Българите ще ги яде бедността! С това евро пак ще ги върнат във времето на Иван Костов,който като министър-председател разби живота и държавата.

    16:01 22.12.2025

  • 14 Тинко Каишев

    1 2 Отговор
    И аз ще гласувам с машина, имам чисто нова Хускварна , откраднах я от брадчеда коги резахме дръва лятото и се бехме нарязали яко, ще гласам за възраждането естествено, никой да не се съмнева.

    16:05 22.12.2025

  • 15 Радеф

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Данъкоплатец":

    По добре с К.Петков да отпратят и руските квартали по морето.
    Включае тёта Мита.

    16:05 22.12.2025

  • 16 Някой

    5 1 Отговор
    Ще ми се отрази липсата на държавен бюджет, как да не ми се отрази.

    Вместо за 100 млн, ще получа държавна поръчка за 50 млн. Таща че догодина няма да мога да си купя 5 Мерседеса като тази години, а ще мога да си позволя да купя само 3 Мерседеса. Ще обеднея с 40% спрямо тази година.

    16:07 22.12.2025

  • 17 Профпредседател

    2 0 Отговор
    Синдикатите да изкарат чиновниците и фуражките заедно с шуробаджанаците им за по-голяма народна издръжка от недораслите данъкоплатци вкл. ДженЗита които не искат да се интегрират.

    16:08 22.12.2025

  • 18 Ти пък откъде знаеш че са..

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коментиращ":

    80%????, и толкова да са, нищо не можете да направите, освен да се пените по форумите.

    16:09 22.12.2025

  • 19 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Ама защо!?Нали цените в евро няма да се дигат?

    16:11 22.12.2025

  • 20 Някой

    1 1 Отговор
    Мнозинстното от българите ще получат това за което са гласували и това което заслужават: катастрофирала държава.


    Шопар милионерите, бърже бегайте в Дубай, Барселота ... преди да е започнала революцията.

    16:13 22.12.2025

  • 21 Пенчо

    0 1 Отговор
    Няма да има увеличени пари за хрантутниците и няма да се купуват буклуците на запада, които уж ни били жизнено необходими!

    16:18 22.12.2025

  • 22 Виж сега,

    0 0 Отговор
    Ха сега капризи,нали на площада това искахте. Е, получихте си го. Като сте без мозък и се повлякохте по истериите на Кокорчо.

    16:23 22.12.2025

  • 23 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данъкоплатец":

    Чавка ти е изпила ума и тя си има име -Кокорчо,геният на измамите,осъден престъпник и крадец

    16:27 22.12.2025

  • 24 Нормално !

    1 0 Отговор
    Нормално !

    Със Същите Пари !

    Не можеш !

    Да Очакваш !

    По $Добър Стандарт !

    Трябва !

    Да Ги Спечелиш !

    Всеки Дизайнер ! И Индивид !

    Би трябвало !

    Да Знае Това !

    Докато Първия !

    Може да Каже Как !

    Втория !

    Не Иска Да Проумее !

    Това !

    Със Заеми !

    Не Става !

    Освен Ако !

    Не Ги Инвестираш !

    В Повишаването на Ефективността !

    И Ефикасността на Възпроизводствения Процес !

    Който да ти Донесе !

    Желаните !

    Средства !

    16:41 22.12.2025

  • 25 От къдянакъдя

    0 0 Отговор
    63 процента смятат, че ще става все по-зле, останалите са за малко и не са оттука.

    16:42 22.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол