Иван Таков: Киселова не се усеща като жертва. За първи път от 4 години ще имаме нормална бюджетна процедура

30 Октомври, 2025 18:37 388 11

Г-жа Киселова беше един прекрасен председател и съм сигурен, че ако това правителство има дълъг живот, ние отново ще имаме нашето предложение. Но това не е самоцел, имаме много по-важни неща за решаване, подчерта още Таков

Снимка: Нова телевизия
Бих искал да видя окончателния вариант на проектобюджета за догодина, но от днес имаме особено положителни новини за нашите приоритети в това управление. Това каза в "Лице в лице" по bTV зам.-председателят на БСП и председател на групата на БСП в Столичния общински съвет Иван Таков, цитиран от novini.bg. Той коментира обявените по-рано днес след заседание на Съвета за съвместно управление основни параметри на Бюджет 2026.

Нееднократно съм казвал, че нашето участие във властта е с конкретна цел – повишаване на пенсиите, на доходите на хората, на майчинските през втората година, както и повече инвестиции в общините, разбира си, и голямата ни тема – промяната на данъчната система в държавата. Не говорим за увеличаване на данъците, а за облагане на свръхпечалбите и увеличаване на корпоративния данък на компаниите От това ще има средства за социални разходи като необлагаемия минимум. Ясно ни е, че това няма да мине в този бюджет, но беше време да отворим разговор по темата. Това осмисля участието на БСП в съвместното управление, заяви Таков.

В отговор на въпрос той коментира и декларацията на районния съвет на БСП в столичния район "Младост", в която се призовава за оставка оглавяваното от Атанас Зафиров партийно ръководство и за свикване на конгрес. Основен акцент в позицията е недоволство от "подчинено, жалко и безгръбначно поведение пред Борисов и Пеевски". Припомнено е поведението на БСП относно отхвърлянето на референдума за еврото, гласуването за омбудсман, при промените в Закона за ДАНС, също и "унизителното безропотно приемане на ротацията на председателя на Народното събрание".

Доц. Киселова беше част от листата в София, лично аз съм я поканил да участва. Ако има някой засегнат, това съм аз. Но съм разговарял с нея и тя се съгласи, че има по-важни неща от председателското място в парламента, което никак не е маловажно. Нормално е нашето участие във властта с две десни партии да не е никак лесно. Но имаме изключително голяма отговорност за това, което е се случва догодина. За първи път от 4 г. ще имаме нормална бюджетна процедура и за първи път ще имаме възможност да реализираме политиките си. Това осмисля участието на БСП в това управление, посочи социалистът.

Не разглеждаме това нещо като жертва. Включително и в разговора ни с г-жа Киселова тя не се усеща като жертва. За нас политиката не е някаква игра. Особено в момента тя е изключително сложно и отговорно начинание. Няма да коментирам случилото се в последните 2-3 седмици, тук става въпрос за отговорност, за изпълнение на ангажиментите, които сме поели към нашите избиратели. Г-жа Киселова беше един прекрасен председател и съм сигурен, че ако това правителство има дълъг живот, ние отново ще имаме нашето предложение. Но това не е самоцел, имаме много по-важни неща за решаване, подчерта Иван Таков.

Попитан за ролята на ДПС-Ново начало във властта, той отбеляза, че оглавяваната от Делян Пеевски партия подкрепя управлението, без да има участие в него.

В коментар за гневното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в което той се възмути, че има министерства, които са дадени на концесия, зам.-председателят на БСП заяви: "Мога да гарантирам, че при нас няма министерства и министри на концесия. Нашите министри се справят достатъчно добре с работата си. Надявам се, че това е казано фигуративно от председателя на ГЕРБ, ако не – да каже какво има предвид. Питали сме, но до момента нямаме отговор".


  • 1 Мераклия

    4 0 Отговор
    Привлекателна е Киселова цялата година. Погледа ми вижда в нея секс-машина.В това прекрасно застаряло тяло, изтръпналото ми същество я иска цяло.Обожавам да я гледам в парламента, как се кара с Коста за два цента. Като удря с чукчето се възбуждам като му хване дръжката не се удържам. Искам да я водя на дискотека, на дансинга да я разнасям като перушинка лека Искам в сепарето да си пием питието и да я милвам нежно по крачето. Искам да ме води в някоя държавна вила, да полегнеме на близката могила. Искам да я нося на ръце в гората, цяла вечер докато ми подкоси краката. Тука хора спирам да не свърша, от мерак да не го изкърша, лягам да почивам в апартамента, пускам телевизора да гледам парламента.

    18:40 30.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Киселова е доволна че се уреди с максимална пенсия.

    Коментиран от #4

    18:41 30.10.2025

  • 3 Гост

    4 0 Отговор
    Евтина слугиня

    18:41 30.10.2025

  • 4 Луд умора няма

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тебе в лудницата ще те хранят на наши разноски, шматкаааа.

    18:42 30.10.2025

  • 5 Два

    5 0 Отговор
    пръста чело , внук на убийци , във всяка власт на хранилка на българските граждани , да не говорим за имотите в центъра на София , където се самонастаниха , хвърляйки собствениците им в лагери , интернирали ги в затънтени краища на България , убивайки ги . А те в техните домове .

    18:43 30.10.2025

  • 6 Един

    5 0 Отговор
    Смешен и жалък! Но най-жалкото е, че ще има хора, които да му се хванат!
    Бесепарите осребряват последно, защото знаят, че не само няма да видят повече власт, а може да не видят и парламента повече! Жалки и крадливи мижитурчици, защо още има хора да им се ловят на дивотиите?!

    18:45 30.10.2025

  • 7 Без срам

    3 1 Отговор
    Тези бившш леви нямат срам.
    Тълкуват си провала като успехи.
    Може и без тях българино.номенклатурата няма срам

    18:48 30.10.2025

  • 8 Дела, дела и само дела, другари

    3 0 Отговор
    Иван Таков син на Янчо Такова, внук на Пеко Таков. БСП, БКП, БКП. Пари - стока- пари прим. Няма значение рубли, левове, долари или евро. Важно да са техни. Не успях да прочета разсъжденията на този капацитет. Со сори!

    18:48 30.10.2025

  • 9 От едно котило

    3 0 Отговор
    Каква жертва, жертвите сме ние, които трябва да търпим комунистическата ви мафия!

    18:49 30.10.2025

  • 10 бочко

    2 0 Отговор
    Киселата - непрелъстена и изоставена.... Рая - прелъстена и поставена....

    18:49 30.10.2025

  • 11 Дориана

    0 0 Отговор
    БСП ОЛ , ако не са разбрали предателите се наказват от народа. На предстоящите избори падат на дъното. Те ще са последната политическа партия. Така, че каквото и да лъжат и мамят си остават предатели и предатъци с дебела патерица на Борисов и Пеевски. Не само Киселова , а и демокрацията са готови да заменят с диктатура само да се задържат на власт Времето им изтича Идват други на тяхно място.

    18:53 30.10.2025

