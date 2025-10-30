Иван Таков: Киселова не се усеща като жертва. За първи път от 4 години ще имаме нормална бюджетна процедура

Бих искал да видя окончателния вариант на проектобюджета за догодина, но от днес имаме особено положителни новини за нашите приоритети в това управление. Това каза в "Лице в лице" по bTV зам.-председателят на БСП и председател на групата на БСП в Столичния общински съвет Иван Таков, цитиран от novini.bg. Той коментира обявените по-рано днес след заседание на Съвета за съвместно управление основни параметри на Бюджет 2026.

Нееднократно съм казвал, че нашето участие във властта е с конкретна цел – повишаване на пенсиите, на доходите на хората, на майчинските през втората година, както и повече инвестиции в общините, разбира си, и голямата ни тема – промяната на данъчната система в държавата. Не говорим за увеличаване на данъците, а за облагане на свръхпечалбите и увеличаване на корпоративния данък на компаниите От това ще има средства за социални разходи като необлагаемия минимум. Ясно ни е, че това няма да мине в този бюджет, но беше време да отворим разговор по темата. Това осмисля участието на БСП в съвместното управление, заяви Таков.

В отговор на въпрос той коментира и декларацията на районния съвет на БСП в столичния район "Младост", в която се призовава за оставка оглавяваното от Атанас Зафиров партийно ръководство и за свикване на конгрес. Основен акцент в позицията е недоволство от "подчинено, жалко и безгръбначно поведение пред Борисов и Пеевски". Припомнено е поведението на БСП относно отхвърлянето на референдума за еврото, гласуването за омбудсман, при промените в Закона за ДАНС, също и "унизителното безропотно приемане на ротацията на председателя на Народното събрание".

Доц. Киселова беше част от листата в София, лично аз съм я поканил да участва. Ако има някой засегнат, това съм аз. Но съм разговарял с нея и тя се съгласи, че има по-важни неща от председателското място в парламента, което никак не е маловажно. Нормално е нашето участие във властта с две десни партии да не е никак лесно. Но имаме изключително голяма отговорност за това, което е се случва догодина. За първи път от 4 г. ще имаме нормална бюджетна процедура и за първи път ще имаме възможност да реализираме политиките си. Това осмисля участието на БСП в това управление, посочи социалистът.

Не разглеждаме това нещо като жертва. Включително и в разговора ни с г-жа Киселова тя не се усеща като жертва. За нас политиката не е някаква игра. Особено в момента тя е изключително сложно и отговорно начинание. Няма да коментирам случилото се в последните 2-3 седмици, тук става въпрос за отговорност, за изпълнение на ангажиментите, които сме поели към нашите избиратели. Г-жа Киселова беше един прекрасен председател и съм сигурен, че ако това правителство има дълъг живот, ние отново ще имаме нашето предложение. Но това не е самоцел, имаме много по-важни неща за решаване, подчерта Иван Таков.

Попитан за ролята на ДПС-Ново начало във властта, той отбеляза, че оглавяваната от Делян Пеевски партия подкрепя управлението, без да има участие в него.

В коментар за гневното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в което той се възмути, че има министерства, които са дадени на концесия, зам.-председателят на БСП заяви: "Мога да гарантирам, че при нас няма министерства и министри на концесия. Нашите министри се справят достатъчно добре с работата си. Надявам се, че това е казано фигуративно от председателя на ГЕРБ, ако не – да каже какво има предвид. Питали сме, но до момента нямаме отговор".