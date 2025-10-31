Асен Василев: След като Борисов достигна пенсионна възраст, разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

„Всички чухте изказването на Бойко Борисов днес. Явно след като той е достигнал пенсионна възраст, най-накрая е разбрал, че е добре да се вдигат пенсиите и да се спазва законът и швейцарското правило.“ Това заяви на брифинг в Народното събрание лидерът на „Продължаваме промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев.

„Лошата новина е, че Борисов е учил урока само наполовина. Втората половина от лошите бюджети на Асен Василев беше да не се вдигат данъците и осигуровките и това е абсолютно критично, ако искаме бизнесът да работи нормално", каза Василев.

Той поясни, че това е разликата между лява политика и центристка политика.

„През всички кризи, през които минахме, ние не си позволихме да вдигнем осигуровките“, заяви Асен Василев.

„Разбирам, че е по-лесно да бръкнеш в джоба на всеки български гражданин и да вземеш по 600 лв. на година от всеки един от тях, но макар и да е по-трудно, по-добре е да се спрат парите към касичките на различните бизнеси, които захранват властта и правят корупция“, каза той.

„Това е, което се правеше от 2021 до 2024 г. Данъците не се вдигнаха, а в същото време имаше достатъчно средства и за пенсии, и за заплати, но нямаше средства за „прасе касичките“, посочи Василев.

Той се обърна към Борисов с думите, че ако има нужда, е добре да седне, да прочете, да разпита и да ограничи парите към „прасе касичките“, а тогава няма да има нужда да вдига осигуровките.

„Така ще стигнем най-накрая до някакъв разумен бюджет. След натиска, който се оказа и от обществото, и от политическите партии в парламента и опозицията, видяхме, че коригираха част от сбърканите параметри. Майчинските и минималната работна заплата все пак ще се вдигнат“, посочи бившият финансов министър.

„Това, което е прието от надзора на Здравната каса, е все пак да се вдигнат средствата за медицински сестри и млади лекари по възможно най-лошия начин – еднократно и с фиксирана сума, а не като принцип, който ще важи и занапред“, допълни Василев.