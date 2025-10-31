Новини
България »
Асен Василев: След като Борисов достигна пенсионна възраст, разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

Асен Василев: След като Борисов достигна пенсионна възраст, разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

31 Октомври, 2025 12:42 380 6

  • асен василев-
  • бойко борисов-
  • пенсии

От 2021 до 2024 г. данъците не се вдигнаха и имаше достатъчно средства за пенсии и заплати, но нямаше средства за „прасе касичките“, каза той

Асен Василев: След като Борисов достигна пенсионна възраст, разбра, че е добре да се вдигат пенсиите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Всички чухте изказването на Бойко Борисов днес. Явно след като той е достигнал пенсионна възраст, най-накрая е разбрал, че е добре да се вдигат пенсиите и да се спазва законът и швейцарското правило.“ Това заяви на брифинг в Народното събрание лидерът на „Продължаваме промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев.

„Лошата новина е, че Борисов е учил урока само наполовина. Втората половина от лошите бюджети на Асен Василев беше да не се вдигат данъците и осигуровките и това е абсолютно критично, ако искаме бизнесът да работи нормално", каза Василев.

Той поясни, че това е разликата между лява политика и центристка политика.

„През всички кризи, през които минахме, ние не си позволихме да вдигнем осигуровките“, заяви Асен Василев.

„Разбирам, че е по-лесно да бръкнеш в джоба на всеки български гражданин и да вземеш по 600 лв. на година от всеки един от тях, но макар и да е по-трудно, по-добре е да се спрат парите към касичките на различните бизнеси, които захранват властта и правят корупция“, каза той.

„Това е, което се правеше от 2021 до 2024 г. Данъците не се вдигнаха, а в същото време имаше достатъчно средства и за пенсии, и за заплати, но нямаше средства за „прасе касичките“, посочи Василев.

Той се обърна към Борисов с думите, че ако има нужда, е добре да седне, да прочете, да разпита и да ограничи парите към „прасе касичките“, а тогава няма да има нужда да вдига осигуровките.

„Така ще стигнем най-накрая до някакъв разумен бюджет. След натиска, който се оказа и от обществото, и от политическите партии в парламента и опозицията, видяхме, че коригираха част от сбърканите параметри. Майчинските и минималната работна заплата все пак ще се вдигнат“, посочи бившият финансов министър.

„Това, което е прието от надзора на Здравната каса, е все пак да се вдигнат средствата за медицински сестри и млади лекари по възможно най-лошия начин – еднократно и с фиксирана сума, а не като принцип, който ще важи и занапред“, допълни Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Ще се извъртят всички председател на парламента и ще вземат максимални пенсии.

    12:44 31.10.2025

  • 2 Българин

    0 4 Отговор
    Айде веднага при благо, че на всички ни досаждаш!

    12:44 31.10.2025

  • 3 Пич

    1 1 Отговор
    А ти бе , Леонсио...?! Искаш телкова пенсия поради трайна повреда на отходната тръба...?!

    12:45 31.10.2025

  • 4 Флагман

    1 1 Отговор
    Деси Радева се готви да тръгне по стъпките на Хилъри Клинтън, ще се кандидатира за президент

    12:46 31.10.2025

  • 5 въпросче

    0 1 Отговор
    С колко ще ги вдигате тези пенсии,бе Василе? С 1-2 процента ли?

    12:49 31.10.2025

  • 6 ПенсионерскиТим

    1 0 Отговор
    на тиквун не му пука за пенсионерите, пука му за групировките и мутрите-олигарси които завзеха икономиката на Бг., брани ги зада пълнят касата на герп и чекмежаците ............

    12:51 31.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове