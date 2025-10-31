Новини
България »
Румяна Бъчварова: Участието на ДПС и Делян Пеевски в управлението вече е напълно легитимирано

Румяна Бъчварова: Участието на ДПС и Делян Пеевски в управлението вече е напълно легитимирано

31 Октомври, 2025 18:44 761 26

  • румяна бъчварова-
  • участие-
  • дпс-
  • делян пеевски-
  • управление-
  • легитимирано-
  • българия-
  • правителство-
  • парламент

Бойко Борисов постигна усещане за стабилност в управлението

Румяна Бъчварова: Участието на ДПС и Делян Пеевски в управлението вече е напълно легитимирано - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Участието на ДПС и Делян Пеевски в управлението вече е напълно легитимирано, а политическата стабилност е постигната. Може би не е точно, каквото искаше Бойко Борисов, но му дава голяма сигурност, усещане за стабилност.

Това обобщи пред бТВ бившият вътрешен министър и политолог Румяна Бъчварова.

По думите ѝ след емоционалната реч на Бойко Борисов след изборите в Пазарджик „се узакони“ реалното участие на ДПС в управлението, макар да не са направени официални промени в кабинета.

„Формално не бяха сменени министри и нямаше разпределение на ресори, което би било логична мярка. Но в крайна сметка вече виждаме представители на ДПС на всички брифинги, които се дават по повод на взетия решения. И по този начин всички свикват с факта и приемат за нещо нормално това, че ДПС са в управлението по един легитимен начин. Но има и въпросителни - ние не знаем точно какво са се разбрали тогава, когато имаше някакви разговори между премиера и Пеевски“, коментира Пачварова.

Според нея е било очевидно, че лидерът на ГЕРБ е искал по-мащабна промяна в управлението, но е получил „само усещане за стабилност“.

„Въпреки потенциалната зависимост от тази подкрепа, тя дава на Борисов усещане за стабилност, защото целият ресурс, който може да държи държавата в една определена линия, вече е в ръцете на управляващите. Факт е, че все пак се получи нещо, което ще се отрази на политическия живот. „ДПС - Ново начало“ във властта ще даде стабилност на управлението, но това не означава, че ще премахне всички възражения срещу това управление, защото много хора от различни нива в обществото, различни групи изразяват опасение, че има наслояване на едно напрежение, което не е ясно дали няма да бъде активирано в един момент“, смята тя.

Коментирайки спекулациите за политически проект около президента Румен Радев, Бъчварова посочи, че България циклично ражда нови политически сили, когато общественото недоволство се натрупа:

„Виждаме повторяемост на модела – след Симеон Сакскобургготски, ГЕРБ, ИТН и други. Но лидерството не се ражда спонтанно – трябва идеи и общности. Засега не виждам такива около президента.“

В края на разговора тя коментира и необходимостта от намаляване на държавната администрация.

„Администрацията е гръбнакът на държавата. Ако искаме промяна, тя трябва да е цялостна, базирана на функционален анализ – не може да се прави на парче. В момента има и много незаети щатове, които просто тежат на бюджета“, каза Бъчварова.

Тя обобщи, че управлението ще се задържи, но остава непопулярно сред широки обществени групи.

„Твърдите електорати са стабилни, но неактивните и младите хора – специалисти, IT експерти, лекари – не се чувстват представени. Именно те ще определят следващата промяна“, завърши тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Паисий Хилендарски

    11 0 Отговор
    В лето Господне 2025 то България попадна под османска власт на ДПС

    Коментиран от #8, #9, #19

    18:46 31.10.2025

  • 2 Мераклията

    4 2 Отговор
    Мамо, егати мацката. Направо откачам като я гледам. Малка, хубаво коте.

    Коментиран от #4

    18:47 31.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А дали

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мераклията":

    се чаластри все още?!

    Коментиран от #11

    18:49 31.10.2025

  • 5 Тодор

    6 0 Отговор
    Тия крадци догодина пак са се засилили да теглят 20 МИЛИАРДА ЛЕВА нов външен дълг. Управляват ни психопати и то напълно сериозно!

    Коментиран от #7

    18:49 31.10.2025

  • 6 Шерлок Холмс

    1 0 Отговор
    Тас бабка много нещо я ротират в последно време. Сигурно е умна !

    18:49 31.10.2025

  • 7 украса

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тодор":

    за стълбовете на уличното осветление!

    18:51 31.10.2025

  • 8 Манастираджията

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Паисий Хилендарски":

    Другар, работя с хора от Родопите. Бай Дебелан им е е направил селата "Германия"( така казват). Асвалтирал им е пътищата. Оправил им транспорта между селата. И това всичкото с чии пари е направено, с взетите от теб и мен и останалите БЪЛГАРИ. Боготворят го едрия. Проскубания Сокол умря за тях.

    18:52 31.10.2025

  • 9 Видьо Видев

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Паисий Хилендарски":

    Борисов не е народен будител, а е народен грабител.Вместо библиотека с книги, има чекмедже с пачки!

    18:52 31.10.2025

  • 10 Ламбо

    2 0 Отговор
    Ченге -политолог , егати простотията.

    18:53 31.10.2025

  • 11 Мераклията

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "А дали":

    Е, трябва да има още вътък в нея.

    18:53 31.10.2025

  • 12 ?????

    2 0 Отговор
    С което ви поздравяваме.
    Нямаше ли нещо по-свястно на хоризонта?

    18:54 31.10.2025

  • 13 Егати

    1 0 Отговор
    И тая още ли шава бре?
    Не Софето...цяла България е захлюпено от боклука и се пързаля по банановите обелки...

    18:55 31.10.2025

  • 14 Цвете

    3 0 Отговор
    Просто тутуту се е похарчил, за да не го търсят някои, които му имат зъб. 🤑🤗🤭🤔🤫

    18:56 31.10.2025

  • 15 Роки

    4 0 Отговор
    Говориха ни за "конвергенция", а то се оказа "курвивагенцията"...Ново начало, мда...

    18:58 31.10.2025

  • 16 Зорба

    2 0 Отговор
    Не знам пред кого е легитимирано. Не и пред избирателите.

    19:01 31.10.2025

  • 17 Баба ви ,

    3 0 Отговор
    каква ли не за пари , пак се яви да отвращава ! Червена гнусотия без съвест и морал ! То такова мярка няма .

    19:02 31.10.2025

  • 18 Тц,тц

    1 0 Отговор
    Руми,Руми! Тази тъжна физиономия е вследствие на твоята заблуда за нефелната ни демократична общност! Не уменията и хъса на Пеевски,а некадърността на тези,които излъгаха и теб ,и българите,са истинската причина за твоите констатации.

    19:04 31.10.2025

  • 19 БЕЗ МАЙТАП

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Паисий Хилендарски":

    Трябва ни 681 г а не такива Деляновци независимо дали ще е Пеевски Добрев или такива като Данчо ментата.От това зависи БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е БЪДЕ ЛИ ?!.....?

    19:04 31.10.2025

  • 20 Ани

    2 0 Отговор
    Не на еврото не на ЕС. Вече 36 години народа все стяга колана а продажните български политици си живеят много добре с хотели, милиарди по сметки и не мислят изобщо да стягат коланите си.

    19:05 31.10.2025

  • 21 Права е Бъчварова

    2 0 Отговор
    Все пак е бивш вътрешен министър в кабинета "Борисов-2". Пеевски официално вече е член на управляващата коалиция.
    Днес бившият зам.председател на ГЕРБ ,бивш министър на МВР и вицепремиер и началник на изборния щаб на ГЕРБ заяви точни факти - че близо половината депутати на ГЕРБ са на пряко подчинение на Пеевски ...А другите факти които разкри са зловещи

    19:09 31.10.2025

  • 22 Али Баба

    2 0 Отговор
    Как го видя това участие на ДПС и Пеевски в управлението, гжа Бъчварова? .. А ИТН не го виждат?

    19:14 31.10.2025

  • 23 Дъртия

    0 0 Отговор
    И тази одъртя кат костенурка

    19:17 31.10.2025

  • 24 Верно ли?

    1 0 Отговор
    Ако баба ви костенурка не беше откровеничала, нямаше как да се сетим, жива мистерия си беше!

    19:18 31.10.2025

  • 25 Това е положението

    0 0 Отговор
    Тази преминава от зоната на матуре към по - нагоре

    19:24 31.10.2025

  • 26 Спецназ

    1 1 Отговор
    КАК нема са легитимни в Управлението ДВЕТЕ
    МУТРЕНСКИ Партии, които имат купен вот над 70%??

    КАК??

    Как другите ще елиминират ци.ански и турски вот за 100 лева кеш??

    КАК, като тия индивиди, които гласуват редовно на избори са половината от гласуващите?


    КАК??
    Било вота на Народа- АРЕ БЕГАЙ оттука бе!

    СВИНье, на ръцете им пишете с химикалка номера да не забравят защото са тъпи...

    За Затвора не сте- за РАЗСТРЕЛ!!

    19:27 31.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове