Катастрофа на пътя Велико Търново-Русе, загинала е жена
  Тема: Войната на пътя

Катастрофа на пътя Велико Търново-Русе, загинала е жена

1 Ноември, 2025 13:53 1 190 8

  • катастрофа-
  • загинала жена-
  • велико търново- русе

Инцидентът е станал между лека кола и камион

Катастрофа на пътя Велико Търново-Русе, загинала е жена - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа с жертва е станала на пътя Велико Търново - Русе между селата Раданово и Петко Каравелово, съобщават от Нова телевизия. Инцидентът е между лек и товарен автомобил. Загинала е жената, управлявала лекия автомобил. Според публикация във фейсбук на Диана Русинова е от Европейския център за транспортни политики жертвата е на 27 години. Тя е навлязла в насрещното платно и се е ударила челно в идващия отсреща тежкотоварен автомобил.

Пътят е затворен, автомобилите се пренасочват през обходен маршрут.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Цвете

    8 1 Отговор
    БАШ ДНЕС, ДЕНЯТ НА БУДИТЕЛИТЕ. КАКВО ЛИ СИ Е МИСЛИЛА, ДОКАТО ШОФИРА???? ОТНОВО МЛАД ЧОВЕК, ТЪЖНО Е МНОГО. 🥹

    14:39 01.11.2025

  • 3 ЦИРК

    6 2 Отговор
    Ако снимката е актуална от мястото на катастрофата, този път е извън всякакви стандарти и норми за второстепен републикански път - НЯМА НИКАКВА МАРКИРОВКА !

    Всички директори и разни висши функционери инженери и проверяващи, одобрили и сложили подписите си под документи този път да се използва в това състояние са за затвор и парична санкция в най-голям размер предвиден в закона !

    14:48 01.11.2025

  • 5 НРБ

    4 1 Отговор
    Да влезеш в насрещното срещу камион ???? Явно не е гледала пътя, а телефона си...жалко !

    Коментиран от #7

    14:56 01.11.2025

  • 6 Гробаp1

    1 1 Отговор
    поредната порция хppaнна за чeppвейчетaa. Kkkeфф!

    14:56 01.11.2025

  • 7 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "НРБ":

    Как го преценихте ? И как достигнахте до този извод ?

    Има хиляди причини за този инцидент, да вашето предположение е едно от тях, но незнам кое ви кара да мислите че е най-вероятното. Ами ако някой е изпреварвал камиона и е карал срещу нея, а тя се е панирала и минала в другото платно ? Ами ако колата и е аварирала и е завила рязко на ляво ? Ами ако е получила физически проблем (включително заспала) ?

    Дано пътна полиция си свърши съвестно работата, и установи точно причините за инцидента, и изготви прецизен доклад, за да може да се вземат мерки и да се предутвратят бъдещи такива катастрофи (до колкото е възможно). Това няма да върне младата жена за съжаление, поне частично смъртта и да не е била напразна...

    15:06 01.11.2025

  • 8 Кочо Дъргата

    1 0 Отговор
    На снимката от двете страни на пътя се виждат някакви бетонни простотии. Вероятно оставени там, за да се пребият повече хора. А пътят е наистина под всякаква критика.

    15:13 01.11.2025

