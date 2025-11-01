Катастрофа на пътя Велико Търново-Русе, загинала е жена

Катастрофа с жертва е станала на пътя Велико Търново - Русе между селата Раданово и Петко Каравелово, съобщават от Нова телевизия. Инцидентът е между лек и товарен автомобил. Загинала е жената, управлявала лекия автомобил. Според публикация във фейсбук на Диана Русинова е от Европейския център за транспортни политики жертвата е на 27 години. Тя е навлязла в насрещното платно и се е ударила челно в идващия отсреща тежкотоварен автомобил.
Пътят е затворен, автомобилите се пренасочват през обходен маршрут.
2 Цвете
14:39 01.11.2025
3 ЦИРК
Всички директори и разни висши функционери инженери и проверяващи, одобрили и сложили подписите си под документи този път да се използва в това състояние са за затвор и парична санкция в най-голям размер предвиден в закона !
14:48 01.11.2025
5 НРБ
Коментиран от #7
14:56 01.11.2025
6 Гробаp1
14:56 01.11.2025
7 ЦИРК
До коментар #5 от "НРБ":Как го преценихте ? И как достигнахте до този извод ?
Има хиляди причини за този инцидент, да вашето предположение е едно от тях, но незнам кое ви кара да мислите че е най-вероятното. Ами ако някой е изпреварвал камиона и е карал срещу нея, а тя се е панирала и минала в другото платно ? Ами ако колата и е аварирала и е завила рязко на ляво ? Ами ако е получила физически проблем (включително заспала) ?
Дано пътна полиция си свърши съвестно работата, и установи точно причините за инцидента, и изготви прецизен доклад, за да може да се вземат мерки и да се предутвратят бъдещи такива катастрофи (до колкото е възможно). Това няма да върне младата жена за съжаление, поне частично смъртта и да не е била напразна...
15:06 01.11.2025
8 Кочо Дъргата
15:13 01.11.2025