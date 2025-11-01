Катастрофа на пътя Велико Търново-Русе, загинала е жена

Катастрофа с жертва е станала на пътя Велико Търново - Русе между селата Раданово и Петко Каравелово, съобщават от Нова телевизия. Инцидентът е между лек и товарен автомобил. Загинала е жената, управлявала лекия автомобил. Според публикация във фейсбук на Диана Русинова е от Европейския център за транспортни политики жертвата е на 27 години. Тя е навлязла в насрещното платно и се е ударила челно в идващия отсреща тежкотоварен автомобил.

Пътят е затворен, автомобилите се пренасочват през обходен маршрут.