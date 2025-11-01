Граждани излязоха на протест на пътя за Прохода на Републиката. Протестиращите настояват за запазване на българския лев и незабавна оставка на правителството, съобщават от БНТ. Организаторите определят акцията като гражданско неподчинение в защита на националния суверенитет и икономическата независимост на страната. На място има засилено полицейско присъствие и жандармерия. Малко преди началото на демонстрацията се стигна до напрежение между протестиращите и жандармерията, след като хората не бяха допуснати да застанат на пътното платно. При опит да преминат, те бяха изблъскани от силите на реда. Има няколко пострадали полицаи от жандармерията.
Протест срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката. Стига се до сблъсъци с полицията
1 Ноември, 2025 14:17 1 530 83
Организаторите определят акцията като гражданско неподчинение в защита на националния суверенитет и икономическата независимост на страната
Снимка: БГНЕС
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
14:31 01.11.2025
5 98798
14:32 01.11.2025
6 МВР работи в полза на крадците
14:32 01.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 чичково червенотиквениче
Значи на път нейде си не можело, че и блъскат народа, а на жълтите павета и Орлов мост като застанат правилните откачалки полицията мнооооого толерантна тогава.
Това не е полиция, а шпиц команда на диктатурата.
Коментиран от #49
14:33 01.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Цвете
14:35 01.11.2025
12 Защото
14:36 01.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А ти сега
До коментар #10 от "Интересно ми е":не играеш ли като мечка за жълти центове?
14:37 01.11.2025
15 А бе,
До коментар #10 от "Интересно ми е":не се прави на интересен !
14:37 01.11.2025
16 Пич
До коментар #10 от "Интересно ми е":Тогава бягай защото ще те жасат на паветата !!! Ще жасат и Боце и Шиши , и Кире и Ристе....... всички , които са предали народа си , и са го оставили гладен , мръзнещ и пешеходен !!!
14:38 01.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Путин ги покани, що не заминават?
Нема такива де били!
14:40 01.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Странно
14:42 01.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ЗА ТЕБ
До коментар #3 от "гост":СЕ ОТНАСЯ
14:44 01.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Европейски гражданин
14:45 01.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Зайо Байо
14:48 01.11.2025
30 леле , КАКО !
14:49 01.11.2025
31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
14:50 01.11.2025
32 Ричард Естес
14:51 01.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ
Тупат сърцата ни
Ето ги идват
Наште душмани
Кураж дружина
Вярна сговорна
Ний не сме вече
Рая покорна !
14:54 01.11.2025
36 както знаем
Коментиран от #41, #57, #77
14:57 01.11.2025
37 А бе
14:57 01.11.2025
38 Няколко вресливи
България е в Европа и НАТО!
Коментиран от #46, #54
14:59 01.11.2025
39 не бяха допуснати да застанат на пътното
нищо не се постига да пречат на себеподобните да пътуват
освен ако са гласували за тез наложили еврото
отиват при тези дето са виновни
14:59 01.11.2025
40 интересно а от протестиращите няма
15:01 01.11.2025
41 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #36 от "както знаем":ЩОМ ПРЕЗ 1996 Г
СИ ВЗЕМАЛ 70 ЦЕНТА НА ДЕН,ЗНАЧИ ТОЛКОВА СИ "КВАЛИФИЦИРАН".
Коментиран от #50, #71
15:01 01.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Оги
15:02 01.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #38 от "Няколко вресливи":И ТИ СИ ОТ ПЛАТЕНИТЕ ПОДЛОГИ.
15:03 01.11.2025
47 ццц
15:05 01.11.2025
48 Значи Копейки са
Унгария, Чехия, Полша, Румъния и те ли са "копейки".
Австрия и Унгария, и те ли са копейки, защото вписаха правото на Кеш в конституциите си?
Британия, която излезе от ЕС с референдум и запази единицата си и тя ли е копейка?
Норвегия, Исландия, Швейцария, изобщо нечленуващи в ЕС, запазили националните си валути и те ли са копейки.
Но не са копейки, отказалите по Закон НСИ да предостави сурови данни на цени на храни.
БНБ и Управителен съвет на БНБ, неподписали Доклад на БНБ за еврозона 227 стр. по Закон.
МФ отказало на гражданите данни за дефицит по закон.
Не са копейки, нарушилите "критериите от Маастрихт",
предоставили неверни данни за дефицит, инфлация, ценова нестабилност на ЕК, ЕЦБ и Евростат.
Правителства отказващи и забраняващи Референдуми, са просто Диктатури.
Коментиран от #66
15:06 01.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мухарем Мухата
15:08 01.11.2025
52 пенсионер
15:10 01.11.2025
53 Льоцмфем
15:10 01.11.2025
54 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
До коментар #38 от "Няколко вресливи":В грешка си ! България е в търбусите на аверите Бойчо и Шишо ! Напъни се и ще го проумееш може би !
Коментиран от #83
15:10 01.11.2025
55 az СВО Победа 80
15:10 01.11.2025
56 Защо протестират
15:13 01.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Идея
15:15 01.11.2025
60 Гост
15:15 01.11.2025
61 И каква работа има
15:16 01.11.2025
62 Будител
15:16 01.11.2025
63 Да биеш хора
15:18 01.11.2025
64 Тома
Коментиран от #72
15:18 01.11.2025
65 Абе
15:19 01.11.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Атлантизма може да съществува
Коментиран от #73
15:21 01.11.2025
69 Я да чуем
15:24 01.11.2025
70 Гошо
Коментиран от #74, #78
15:25 01.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 факт
До коментар #64 от "Тома":Пак са мобилизирали Делта гард за да бият българите, които не искат да търпят повече брюкселския и прасешкия диктат. Дано хората на място да правят снимки на лицата на тези полицаи и на униформите, за да видим имат ли номера на тях. Явно управляващите искат със сила да наложат подчинение, а така обявяват война на народа, от който те отдавна са се отказали.
15:25 01.11.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 не само
До коментар #70 от "Гошо":погроми ще има и по затворените комплекси и по охраняваните къщи. Колкото и охрана да сложат, народът е в пъти повече от нея.
15:26 01.11.2025
75 Няма събуждане верно ...
15:26 01.11.2025
76 копейко
Ние сме на всеки километър
И така, оттука до Москва!
Пада Коцето,
в смъртен бой,
пада за теб,левченце!
За да получи паричките и стане той
Малка путинска звезда!
15:27 01.11.2025
77 Яяяяя
До коментар #36 от "както знаем":Ние и сега сме никой, само територия за полигон
15:27 01.11.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 И къде видя
До коментар #73 от "Да ми смучете":език на омраза,обиди и т.н ?
15:28 01.11.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Факти
15:29 01.11.2025
82 Правилни действия на жандармерията!
Да си викат колкото искат, но хората пътуват и си имат други планове.
Не го интересуват шепа платени викачи.
15:29 01.11.2025
83 По точно
До коментар #54 от "ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК":Българите си искат Бойко и Шишо. Теб какво те засяга. Глас народен!
15:29 01.11.2025