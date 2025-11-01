Новини
България »
Всички градове »
Протест срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката. Стига се до сблъсъци с полицията

Протест срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката. Стига се до сблъсъци с полицията

1 Ноември, 2025 14:17 1 530 83

  • протест-
  • евро-
  • проход на републиката-
  • сблъсъци-
  • полиция

Организаторите определят акцията като гражданско неподчинение в защита на националния суверенитет и икономическата независимост на страната

Протест срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката. Стига се до сблъсъци с полицията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Граждани излязоха на протест на пътя за Прохода на Републиката. Протестиращите настояват за запазване на българския лев и незабавна оставка на правителството, съобщават от БНТ. Организаторите определят акцията като гражданско неподчинение в защита на националния суверенитет и икономическата независимост на страната. На място има засилено полицейско присъствие и жандармерия. Малко преди началото на демонстрацията се стигна до напрежение между протестиращите и жандармерията, след като хората не бяха допуснати да застанат на пътното платно. При опит да преминат, те бяха изблъскани от силите на реда. Има няколко пострадали полицаи от жандармерията.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    60 19 Отговор
    Много се надявам този народ да се събуди и да сложи Робеспиер на гилотината , преди Робеспиер да ги пидкара с пълни каруци на екзекуция!!!

    14:31 01.11.2025

  • 5 98798

    23 21 Отговор
    2028 година малкия бангладеш-софия официално ще обяви фалит - баклава и лукум братя

    14:32 01.11.2025

  • 6 МВР работи в полза на крадците

    60 16 Отговор
    Джандарите и милиционерите са на директно управление на ПееФ и простата Тиква Борисов.

    14:32 01.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 чичково червенотиквениче

    50 13 Отговор
    Я каква избирателност в поведението на полицията.
    Значи на път нейде си не можело, че и блъскат народа, а на жълтите павета и Орлов мост като застанат правилните откачалки полицията мнооооого толерантна тогава.
    Това не е полиция, а шпиц команда на диктатурата.

    Коментиран от #49

    14:33 01.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Цвете

    26 29 Отговор
    И КОИ СА ПОДБУДИТЕЛИТЕ НА ПРОТЕСТА????? ТЕЗИ, КОИТО СИ ИЗКАРАХА ПАРИТЕ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ, ЛИ???? ИЛИ ТЕЗИ, КОИТО СИ КУПИХА ИМОТИ В АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ, ЛИ???? ПОПИТАЙТЕ ГИ ОТ КЪДЕ ТОЛКОВА ПАРИ, ЧЕ ДА СЕ СДОБИЯТ ИМОТИ НА ВЪН ОТ СТРАНАТА НИ???

    14:35 01.11.2025

  • 12 Защото

    36 6 Отговор
    Силите на реда са добре подплатени ! Затова !

    14:36 01.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А ти сега

    16 5 Отговор

    До коментар #10 от "Интересно ми е":

    не играеш ли като мечка за жълти центове?

    14:37 01.11.2025

  • 15 А бе,

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "Интересно ми е":

    не се прави на интересен !

    14:37 01.11.2025

  • 16 Пич

    19 5 Отговор

    До коментар #10 от "Интересно ми е":

    Тогава бягай защото ще те жасат на паветата !!! Ще жасат и Боце и Шиши , и Кире и Ристе....... всички , които са предали народа си , и са го оставили гладен , мръзнещ и пешеходен !!!

    14:38 01.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Путин ги покани, що не заминават?

    27 25 Отговор
    Ще им даде рубли!
    Нема такива де били!

    14:40 01.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Странно

    22 4 Отговор
    Всички публикуват снимка от един точно определен ъгъл. Няма ли отгоре бе?

    14:42 01.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ЗА ТЕБ

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    СЕ ОТНАСЯ

    14:44 01.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Европейски гражданин

    29 12 Отговор
    Защо забраниха гласа на хората, нали уж сме европейска демокрация?

    14:45 01.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Зайо Байо

    25 13 Отговор
    Хората се борят за правото си да изказват лично мнение и да бъдат чути !

    14:48 01.11.2025

  • 30 леле , КАКО !

    12 7 Отговор
    Борете се за правата си !

    14:49 01.11.2025

  • 31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 7 Отговор
    ВРЕМЕ БЕШЕ!

    14:50 01.11.2025

  • 32 Ричард Естес

    19 5 Отговор
    Няма да се учудя , ако и Бойко е между протестиращите , с единствената цел - да се хареса на хората и да трупа рейтинг ! Хитрец е той , коварно-лукав себелюбивец !

    14:51 01.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ

    18 11 Отговор
    Боят настана
    Тупат сърцата ни
    Ето ги идват
    Наште душмани
    Кураж дружина
    Вярна сговорна
    Ний не сме вече
    Рая покорна !

    14:54 01.11.2025

  • 36 както знаем

    24 22 Отговор
    Докато влезем в ЕС,не бяхме с никой. Особено през 1996 година месечната заплата беше 15 долара, цял ден работехме за 70 цента. В Бангладеш заплатите бяха 20 долара. Къде бяха тогава всички копейки,русофили и всички измислени "патриоти". Поехме по пътя към ЕС, заплатите се повишиха, сега минималната заплата е 600 евро и тръгнаха предателите на България, всички копейки,русофили да спъват България по пътя към Еврото. Къде бяхте всички вие докато цял народ гладуваше е буквалния смисъл на думата. Защо сега, когато в България минималната заплата е четири пъти по висока от тази минимална в Русия . Знаем живота преди ЕС, защо толкова искате този народ пак да работи за по малко отколкото един от Бангладеш? Жалки платени копейковци. Ако комунизма беше добре, Путин щеше да бъде президент на комунистическа Русия,а не на капиталистическа Русия. Левът умря още при хиперинфлацията през 1996 година

    Коментиран от #41, #57, #77

    14:57 01.11.2025

  • 37 А бе

    10 10 Отговор
    Жандарми оставете хората да протестират-нито крадат нито убиват вървете хванете крадеца на нафта с БМВ 04 64КВ довечера пак ще е с 2 туби в сака

    14:57 01.11.2025

  • 38 Няколко вресливи

    16 18 Отговор
    рубладжии нямат никакво значение!

    България е в Европа и НАТО!

    Коментиран от #46, #54

    14:59 01.11.2025

  • 39 не бяха допуснати да застанат на пътното

    6 6 Отговор
    така не се прави
    нищо не се постига да пречат на себеподобните да пътуват
    освен ако са гласували за тез наложили еврото

    отиват при тези дето са виновни

    14:59 01.11.2025

  • 40 интересно а от протестиращите няма

    7 7 Отговор
    Има няколко пострадали полицаи от жандармерията.

    15:01 01.11.2025

  • 41 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 10 Отговор

    До коментар #36 от "както знаем":

    ЩОМ ПРЕЗ 1996 Г
    СИ ВЗЕМАЛ 70 ЦЕНТА НА ДЕН,ЗНАЧИ ТОЛКОВА СИ "КВАЛИФИЦИРАН".

    Коментиран от #50, #71

    15:01 01.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Оги

    6 8 Отговор
    Косьо е активирал свитата кукувци.

    15:02 01.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 4 Отговор

    До коментар #38 от "Няколко вресливи":

    И ТИ СИ ОТ ПЛАТЕНИТЕ ПОДЛОГИ.

    15:03 01.11.2025

  • 47 ццц

    10 3 Отговор
    Има още живи хора, но са малко. Повечето е дoбитък.

    15:05 01.11.2025

  • 48 Значи Копейки са

    17 16 Отговор
    Швеция и Дания провели Рефеферендуми и неприели еврото..
    Унгария, Чехия, Полша, Румъния и те ли са "копейки".
    Австрия и Унгария, и те ли са копейки, защото вписаха правото на Кеш в конституциите си?
    Британия, която излезе от ЕС с референдум и запази единицата си и тя ли е копейка?
    Норвегия, Исландия, Швейцария, изобщо нечленуващи в ЕС, запазили националните си валути и те ли са копейки.
    Но не са копейки, отказалите по Закон НСИ да предостави сурови данни на цени на храни.
    БНБ и Управителен съвет на БНБ, неподписали Доклад на БНБ за еврозона 227 стр. по Закон.
    МФ отказало на гражданите данни за дефицит по закон.
    Не са копейки, нарушилите "критериите от Маастрихт",
    предоставили неверни данни за дефицит, инфлация, ценова нестабилност на ЕК, ЕЦБ и Евростат.
    Правителства отказващи и забраняващи Референдуми, са просто Диктатури.

    Коментиран от #66

    15:06 01.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мухарем Мухата

    3 7 Отговор
    Сандвичите с какво са?

    15:08 01.11.2025

  • 52 пенсионер

    11 10 Отговор
    Малко са позакъснели с подобни искания завалийте. Не се гаси туй що не гасне. А и те, протестиращите са много малка част от обществото и следователно не могат да променят нищо. Вече трябва да са осъзнали, че приемането на еврото е необратимо.

    15:10 01.11.2025

  • 53 Льоцмфем

    11 10 Отговор
    Тия не разбраха че вече всипко е в ход и еврото е твърдо. Да бяха протестирали и БУНТУВАЛИ по рано, а не сега след дъжд качулка

    15:10 01.11.2025

  • 54 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    9 7 Отговор

    До коментар #38 от "Няколко вресливи":

    В грешка си ! България е в търбусите на аверите Бойчо и Шишо ! Напъни се и ще го проумееш може би !

    Коментиран от #83

    15:10 01.11.2025

  • 55 az СВО Победа 80

    7 6 Отговор
    Диктатура в действие!

    15:10 01.11.2025

  • 56 Защо протестират

    2 8 Отговор
    Насила ли ще им вземат левовете?Аз моите няма да си ги дам!

    15:13 01.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Идея

    3 10 Отговор
    В Северна България,да се запази лева!Южна да приеме еврото !

    15:15 01.11.2025

  • 60 Гост

    5 4 Отговор
    Удриии пеефските гавази

    15:15 01.11.2025

  • 61 И каква работа има

    8 5 Отговор
    жандармерията там? Що за изродщина е това

    15:16 01.11.2025

  • 62 Будител

    4 4 Отговор
    Ако никой не си дава левовете,няма как да им ги вземат!Пазете си левовете!

    15:16 01.11.2025

  • 63 Да биеш хора

    7 5 Отговор
    Носещи български знамена е позор. Сигурно трябваше израелски да носят нали ?

    15:18 01.11.2025

  • 64 Тома

    6 1 Отговор
    Като гледам на снимката няма по лек полицай от 120 кг.

    Коментиран от #72

    15:18 01.11.2025

  • 65 Абе

    4 6 Отговор
    тези не разбраха ли, че колкото и да се ръгат, евро вече има.

    15:19 01.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Атлантизма може да съществува

    7 2 Отговор
    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР....

    Коментиран от #73

    15:21 01.11.2025

  • 69 Я да чуем

    2 4 Отговор
    Рубладжийския сайт факти, три коментарите, които не са съобразени с опорките, спускани от кремъл и нашите безродници-копейки. А сме имали право на глас, трябвало да ни се чуе мнението и т.н. както пишат русофилистичните тролчета?? Ха сега де!

    15:24 01.11.2025

  • 70 Гошо

    1 3 Отговор
    Че ще има гнусно евро е ясно отдавна, обаче глада е по силен и ще има погроми по градовете

    Коментиран от #74, #78

    15:25 01.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 факт

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Тома":

    Пак са мобилизирали Делта гард за да бият българите, които не искат да търпят повече брюкселския и прасешкия диктат. Дано хората на място да правят снимки на лицата на тези полицаи и на униформите, за да видим имат ли номера на тях. Явно управляващите искат със сила да наложат подчинение, а така обявяват война на народа, от който те отдавна са се отказали.

    15:25 01.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 не само

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "Гошо":

    погроми ще има и по затворените комплекси и по охраняваните къщи. Колкото и охрана да сложат, народът е в пъти повече от нея.

    15:26 01.11.2025

  • 75 Няма събуждане верно ...

    1 1 Отговор
    Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те са 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже. .... Еврозоната ще подпечата грабежа ...

    15:26 01.11.2025

  • 76 копейко

    2 1 Отговор
    Нас една рубличка роди,
    Ние сме на всеки километър
    И така, оттука до Москва!
    Пада Коцето,
    в смъртен бой,
    пада за теб,левченце!
    За да получи паричките и стане той
    Малка путинска звезда!

    15:27 01.11.2025

  • 77 Яяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "както знаем":

    Ние и сега сме никой, само територия за полигон

    15:27 01.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 И къде видя

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Да ми смучете":

    език на омраза,обиди и т.н ?

    15:28 01.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Факти

    2 0 Отговор
    Еврото го приехме преди 25 години. Стига сте я дъвкали тази тема.

    15:29 01.11.2025

  • 82 Правилни действия на жандармерията!

    1 0 Отговор
    Групичка рубльовки няма право да спират движението!

    Да си викат колкото искат, но хората пътуват и си имат други планове.
    Не го интересуват шепа платени викачи.

    15:29 01.11.2025

  • 83 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК":

    Българите си искат Бойко и Шишо. Теб какво те засяга. Глас народен!

    15:29 01.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол