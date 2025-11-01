Проф. Гарнизов: Това е сложно правителство с доста акционери. Но само Борисов може да затвори предприятието

"Това е сложно правителство с доста акционери. Не виждам някой, освен Борисов, да има способността да затвори предприятието".

Това мнение изказа пред БНР политологът и антрополог проф. Васил Гарнизов.

"В сърцевината на доктрината Борисов има твърдение, което ако се оспори, самата легитимност на Борисов олеква и тя е "Аз не губя. Аз избори не съм губил" - това е ключова политическа теза", коментира той след изборите в Пазарджик и последвалия разгневен монолог на лидера на ГЕРБ.

Проф. Гарнизов напомни как беше оповестен резултатът от изборите в града - "Борисов загуби". Той загуби от Пеевски, но и от ПП-ДБ, отбеляза той. А за гневната реч на Борисов изказа мнение, че е голяма грешка един лидер да говори толкова дълго.

"Шегата и иронията не можеха да скрият факта, че неговата партия в едни избори е останала на 6-о място. Трябваше да покаже, че нещо контролира. Да си извади от джоба прокламация за предсрочни избори е хубаво, защото те наистина зависят от него".

По думите му в момента в парламента така са конструирани силите, че само около Борисов може да се събере власт:

"Когато намекна за предсрочни избори, той каза "Все още единствен аз мога да представлявам властови център. Все още аз единствен съм фактор, всички останали сте обстоятелство"".

Пеевски сам не може да сглоби правителство, подчерта политологът в интервю за предаването "Политически НЕкоректно". Според него самият Борисов не иска ДПС-НН да участва с министри във властта:

"Такава политическа подкрепа от Пеевски, която включва и негови министри, означава да си нахлузи на главата още един Магнитски. Той едвам се отърва от Владислав Горанов".

"Към настоящия момент само Борисов може да осигури управление. Това не означава, че той не е уязвен, но напомни, че без него не може", категоричен бе проф. Васил Гарнизов, като изтъкна, че сега никой не иска парламентарни избори.

От много посоки идват сведения, че се работи за изваждането на Пеевски от списъка "Магнитски". Според политолога самият Борисов в някакъв момент би имал интерес Пеевски да е извън списъка. Тогава той би могъл да му бъде официален легитимен партньор, обясни Гарнизов, но даде и друга версия на ситуацията:

"Или по-скоро има интерес Пеевски да си стои в списъка, а той непрекъснато да демонстрира неистови усилия да го извади".

Относно ротацията на председателя на Народното събрание, проф. Гарнизов изтъкна, че това отново показва и на БСП, и на Пеевски, и на всички, че без Борисов не може нищо да стане:

"В момента няма друг център в парламентарния ни живот. Няма около кого другиго да се сформира достатъчно солидно мнозинство, което да създаде алтернативна форма на управление".

Според него най-вероятно този парламент ще си изкара мандата, докато не се появи солиден конкурент.

Това правителство е на Желязков, изказа мнението си Васил Гарнизов и обясни:

"Желязков е бил главен секретар на Стефан Софиянски. Него го приемат в ЕС и САЩ като нормален равностоен партньор. Борисов и Пеевски не ходят на тези срещи. Каквото и да има - премиерът ходи на тези срещи и си има свой дневен ред, който в момента като че ли съвпада с дневния ред и на Борисов, и на Пеевски. Ако решат да го сменят, с кой ще го сменят? Не е лесна тази работа".

Правителството има съсобственици, добави той.

"Не мога да докажа тезата, че мажоритарен собственик на правителството е г-н Пеевски. Той може да държи някакви акции, но управителят е този, където се отваря чекмеджето. Влиянието не може да подмени напълно институционалния ред".

А за президентът политологът смята, че той е изпаднал в сянка. "Този тип говорене и действия, в които вече казва твърде открито "аз", "моята партия", е с намерението да преобърне публичния фокус. С това се опитва да направи излишна цялата сегашна опозиция и ако тя не играе умно, да я превърне в някакво обстоятелство на политическия живот, принудено в един момент да трябва да избира - дали да е коалиционен партньор на Борисов или на Радев", обясни той. Според него това е целта на Радев.

По думите му ако Румен Радев чака, за да си изкара целия мандат, той е "отишъл".

"Борисов и Пеевски няма да допуснат грешката да подтикнат Радев преди края на мандата си да излезе на терена, а той ще излезе на терена само ако има предсрочни избори. Така че и предсрочни избори едва ли скоро ще има", изказа мнението си политологът.

В Деня на народните будители проф. Гарнизов подчерта, че това е ден на просветителите, на просвещението.

"Да се надяваме, че след 100 години нашите потомци ще намерят някой българин, за когото да не спорят", каза той.

"В моята душа не се противопоставят Милен Русков и Георги Господинов", подчерта антропологът. И отбеляза, че Милен Русков е огромен талант и има брилянтни неща. Според него той е станал уязвим и раним от това, че в един момент е станал "невидим" и че не е достатъчно признат.

"Такива хора често търсят контракултурата, за да напомнят за себе си. Русофилията в момента е някаква форма на контракултура".