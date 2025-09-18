Новини
Гуцанов: Всяко дете ще може да подава сигнал за насилие през специално приложение

18 Септември, 2025

Мобилно приложение Cyberkidz Patrol ще е достъпно за сваляне напълно безплатно в началото на месец октомври

Снимка: МТСП
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов представи специално приложение, през което деца ще могат да подават сигнали за свои връстници в риск или ако станат свидетели или жертва на насилие.

Чрез платформата CyberKidz Patrol всяко дете с телефон ще може да съобщава за проблем, насилие срещу него или срещу друго дете. „Колко неща вече се случват и какво ли не виждаме всеки ден, за да разберем, че трябва да има подобен модерен начин, по който децата да могат да се свързват с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Оттам вече да преценяват какво и как да се направи, как да се намеси, чрез кои органи, включително и чрез МВР, за да могат децата наистина да се чувстват закриляни и да знаят, че има към кого да се обърнат”, обясни министър Гуцанов. Приложението е разработено от Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на електронното управление.

Мобилно приложение Cyberkidz Patrol ще е достъпно за сваляне напълно безплатно в началото на месец октомври. Чрез него децата ще могат много лесно да подадат сигнал за дете в риск. Единствената информация, която се изисква, е телефонен номер. Например, ако дете види как в училище тормозят негов съученик, то ще може да подаде сигнал за това, а ДАЗД ще го провери. При нужда ще сезира и други институции като полиция, прокуратура или социалните служби. „Това наистина помага на децата по един достъп начин, през телефона, да бъдат въвлечени в превенцията на агресията и да подават сигнали“, каза Калоян Ганев, председател на Съвета на децата.

В същото време, приложението ще съдържа полезна информация за децата, както и интересни за тях новини и събития. Включително информационните клипове на Агенцията срещу употребата на опасни вещества.

То беше представено при старта на кампанията „Бъди смел, бъди добър“, която се провежда за втора поредна година от ДАЗД. Партньори са всички държавни институции, които имат отношение към сигурността на децата. Активностите тази година ще включват различни спортни мероприятия, конкурси за изкуство, осветяване на фасадите на знакови сгради по повод Световния ден на правата на децата. Децата ще направят и специален флашмоб с послание срещу насилието.

„Заради ежедневните публикации за насилие над деца стартираме кампанията. Чрез нас възрастните, държавните институции, медиите, неправителствените организации искаме да стигнем до децата чрез нови иновативни начини”, заяви председателят на ДАЗД Теодора Иванова.

През 2024 година са постъпили 6640 сигнала за деца в риск в Държавната агенция за закрила на детето.

„Нещата, които се правят от Агенцията са много важни. Опитваме се заедно да вземем мерки срещу насилието. Започнахме кампании срещу вейповете и дизайнерската дрога. От нас зависи да се справим с тези съвременни заплахи”, заяви министър Гуцанов.

Омбудсманът на Република България Велислава Делчева отбеляза добрата си съвместна работа с Министерството на труда и социалната политика и с министър Борислав Гуцанов.

Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България, подчерта важността на сътрудничеството между организацията и държавните институции.

На събитието присъстваха също заместник-министърът на здравеопазването Добромира Карева, изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев, председателят на Съвета за електронни медии д-р Симона Велева, както и представители на Съвета на децата.

Европейската шампионка по спортна гимнастика Валентина Георгиева също подкрепи инициативата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 миме

    15 3 Отговор
    кое ли дебилче ше е първият дигитален павлик морозов

    12:57 18.09.2025

  • 2 Реалист

    18 2 Отговор
    Гуцанов в ред ли е?! За чий му е подобно приложение, като той няма представа от сегашното поколение деца, които растат?! Харчат само парите на данъкоплатците за групости. Кой ще обслужва приложението, като завалят хиляди "сигнали"?! Ще го зарежат след време и някой сега само ще си напише актив, че го е направил. Симулират дейност да си оправдаят бонусите...мила, родна БГ картинка!

    13:00 18.09.2025

  • 3 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Само в тик ток знаят как да влизат тия идиотчета

    Коментиран от #6

    13:00 18.09.2025

  • 4 БСП са фашисти и комунисти от най лошите

    15 0 Отговор
    Махайте се от управлението на страната.

    Коментиран от #10

    13:02 18.09.2025

  • 5 Тази компания

    13 0 Отговор
    на снимката бъдева лапа безумно много държавни пари , пари от данъкоплатците ни ! За нищо !

    13:04 18.09.2025

  • 6 Не е вярно не ги подценявай

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Зависи какви са им родителите. Ако са мутри крадци и биячи какво може да се очаква. Много хора имитират силните на деня в кавички силните защото престъпните елементи биячите не са силни , слаби са.

    13:05 18.09.2025

  • 7 Ти си

    15 2 Отговор
    Подготвят се новите доносници като в 1984 на Оруел или новите Павлик Морозов !
    А и какво е това "CyberKidz Patrol " на български език неможе ли.....

    Коментиран от #29

    13:05 18.09.2025

  • 8 Гражданина Х

    14 0 Отговор
    А защитени ли са възрастните от нагли и нахални деца гамени, решили че нещо не им харесва или не става на тяхната и подадат сигнал за насилие? Разглезени момиченца или глупави момченца, които могат да окепазят някого без да им мигне окото? Монетата има две страни, едната я виждаме а другата?

    13:06 18.09.2025

  • 9 Цеко

    11 0 Отговор
    Тези Закрила на детето са една паразитна организацийка, която само цица парите на данъкоплатците. Представете си щом детето на крадлата Иванчева от затвора не отнеха за какво говорим...???

    13:07 18.09.2025

  • 10 Булгаков

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "БСП са фашисти и комунисти от най лошите":

    да това само сталинисти/комунисти могат да го измислят:
    апликация с която децата да се превърнат в доносници от малки

    13:10 18.09.2025

  • 11 Трол

    7 0 Отговор
    Това мобилно приложение ще може ли да спаси човек от ъперкът в лицето? За един приятел питам.

    13:11 18.09.2025

  • 12 Бравос

    12 0 Отговор
    Дайте на децата възможност да застанат срещу възрастните в лъжи облечени под формата на закрила и гледайте резултата. Ще съсипят живота на доста хора само защото могат. За това в ръце на дете нож не се дава а вие им то дадохте.

    13:11 18.09.2025

  • 13 копейка

    6 3 Отговор
    Бъди смел, бъди добър доносник на ДС...

    13:11 18.09.2025

  • 14 Децата в БГ са недохранени.

    6 2 Отговор
    Заради вас бе другарю уж комунист , а всъщност подлога на Тиквата и Шопара заради делаверата.

    Коментиран от #22

    13:11 18.09.2025

  • 15 Глупак до глупака

    9 0 Отговор
    Тия не ги знам с какво мислят!? Въпрост не е кой ги праща, а кой ги чете!
    Нали бяхте много изненадани от домовете за стари хора? Тотални некадърници!

    13:15 18.09.2025

  • 16 Въпроси, въпроси

    6 0 Отговор
    А какви ще са ответните мерки срещу деца лъжци подаващи сигнал от скука или за забавление? Давате им права да шофират и убиват безнаказано под формата на малолетност ами вкарайте ги и във властта… защо пък не

    Коментиран от #19

    13:16 18.09.2025

  • 17 Стършели

    7 0 Отговор
    Дай ми шоколад тате или ще се оплача че ме биеш! И след това ще сложат “смелото дете” в приют. Ха ха ха!
    Опашката върти кучето?

    13:17 18.09.2025

  • 18 Проклети фашисти

    7 1 Отговор
    Махайте се от управлението на страната.

    13:19 18.09.2025

  • 19 Те основно са такива

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Въпроси, въпроси":

    Либерасите ги учат да доносничат да лъжат и да бият от малки. Може би и на кражби.

    13:28 18.09.2025

  • 20 Много деца посягат на други деца

    4 0 Отговор
    Те са видели това от семействата си . Факт

    13:33 18.09.2025

  • 21 Виж кво Гуцанов

    5 0 Отговор
    Почвате да прекалявате с тъпотиите. Повече вредите отколкото с нещо помагате. Напускайте тази коалиция и влезте в час най на края . Ролята на левите е друга! И лично от мен един съвет. Влез в сайта на WSWS и отдели един час и дано осъзнаеш каква трябва ролята ви да бъде ако все още за леви се мислите. Като бивш член и на БКП и на БСП ти заявявам че никога повече няма за вас да гласувам. Вие сте за мен вредно прокси, един от факторите за погрома в България за последните 35 години

    13:37 18.09.2025

  • 22 Има и много дебели и затлъстели

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Децата в БГ са недохранени.":

    Но основното общото е че не са възпитани и не са много умни като цяло не им върви математиката. Те затова не могат и футбол да играят. Защото там трябва да се мисли .

    13:38 18.09.2025

  • 23 Павел

    3 0 Отговор
    Всичко звучи много добре. Но както сме виждали много пъти, реалността е съвсем друга. За съжаление, ако някое дете подаде сигнал срещу родител, че му е повишил тон, ще има големи мъки за двете страни (дете-родител). А относно сигнал в училище - кой ще гарантира анонимност, как и кога ще се проверява сигнала. Защото сме свидетели как след различни сигнали, не се намира никакво нарушение поради бавната реакция. Със сигурност това ще е поредното усвояване на едни пари без реална ползва за наистина потърпевшите. Ще породи повече проблеми на много семейства, вместо реално да има рекламирания ефект.

    13:40 18.09.2025

  • 24 Ъхъъъъъ....

    4 0 Отговор
    Онова пияното ченге в Русе дето посегна на децата.... на сайта трябваше да се обадят нали?

    13:44 18.09.2025

  • 25 Карлос Друсар

    1 1 Отговор
    Ще стане страшно. Като в Норвегия. Много хора ще изгорят с децата си. Ще ви вземат децата и ще ги дават за отглеждане в приемни семейства на разни обратни xaxoвци и yкри и apaбели като мен.

    13:44 18.09.2025

  • 26 Бойко Българоубиец

    0 0 Отговор
    Да им ги отнемаме по-лесно и да ги правим гербави еничарчета 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    13:45 18.09.2025

  • 27 А това какво общо има

    2 0 Отговор
    Със социалният министър само не разбрах?

    Коментиран от #30

    13:46 18.09.2025

  • 28 Абе еййййй

    2 0 Отговор
    Ти не беше ли Министърът на труда и социалната политика ? Кво общо имаш въобще с децата ?

    13:47 18.09.2025

  • 29 Доносът -

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ти си":

    висша форма на либерална ценност ! Няма по - достоен пзарезрение от доносника !

    13:48 18.09.2025

  • 30 Малко е странно

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "А това какво общо има":

    Комунистите се опитват да се представят за либерали понеже комунизма не е на мода. Второ те са хиперактивни хора и като всички хиперактивни хора са вредни за обществото.

    13:50 18.09.2025

  • 31 И кога точно да питам

    4 0 Отговор
    Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ беше в България и защо медийно не беше отразена? Нещо дали за Палестина е споменала а? УНИЦЕФ а? ЮНЕСКО а? За тези за които пари нямаше домакин да сме а? Ах ващу маааами подло ционистко... гнусни хора нагли ...

    13:51 18.09.2025

  • 32 българка

    3 0 Отговор
    Предстои да се развихри лов на вещици. Горките учители, те ще го отнесат!

    13:53 18.09.2025

  • 33 Анонимен

    4 0 Отговор
    Не трябва ли всичи да могат да пускат сигнал независимо от възрастта?

    Коментиран от #43

    13:55 18.09.2025

  • 34 Значи така, а Гуцанов ?

    4 0 Отговор
    "Всяко дете ще може да подава сигнал за насилие през специално приложение" и казахте на Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ но иначе подкрепяме нацистки Израел да избива палестинчета? Това ли и казахте с ГЕЙргиев? А скапанякооо?

    13:56 18.09.2025

  • 35 А къде да подаваме ?

    3 0 Отговор
    А къде да подаваме ?

    Сигналите !

    За Насилие !

    От Страна На Държавата ?

    Коментиран от #37, #40

    13:57 18.09.2025

  • 36 Тръмп отхвърля либераски ценности

    2 0 Отговор
    Обаче тука ги въвеждат.

    13:59 18.09.2025

  • 37 При омбудсманката по принцип

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "А къде да подаваме ?":

    Но не ти препоръчвам да го правиш.

    14:01 18.09.2025

  • 38 Кристина де Бройн, представителя

    1 0 Отговор
    на УНИЦЕФ никога не е била медийно отразявана в България. Ама никога. В тази нацистка кочина за такива хора не се говори. Пази Боже за нацистки Израел нещо да каже

    14:02 18.09.2025

  • 39 604

    0 0 Отговор
    По добре да ядеш дървото от ваще кът лапи...отколкото да станеш дърт наркоман нарцис! Добре че ме утупваха редовно..и пак ми е било малко...кът се замисля кви ги върших...

    14:03 18.09.2025

  • 40 604

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "А къде да подаваме ?":

    На арменския поп...или на пудинг!

    14:04 18.09.2025

  • 41 Абе Гуцанов....

    1 0 Отговор
    До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...А ти Гуцанов ? ...

    14:05 18.09.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Глупостите на медузата не ги разбирам. Едно време нещата бяха простички. Когато направиш пакост те прибират в милицията и те бият. Когато им писне да те бият, те изпращат при инспектора в Детска педагогическа стая, който пак те бие. Най много бой ядеш от баща си, когато се прибереш в къщи. Ако пакостта е по голяма, в училище ти намаляват поведението, но ако класната е твой човек може и да ти се размине и да минеш само с комсомолско наказание, за което обикновено не ти пука.
    Както споменах в началото, нещата бяха простички.

    14:08 18.09.2025

  • 43 Прозорец на Овертон

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Това е точно въпроса че те правят схеми с някаква тяхна цел. Но тяхната цел и целта на хората е различна. Тяхната цел не е да помогнат на децата а да следят възрастните и да приучват децата към доносничество и към лъжа и лъжесвидетелстване най страшната либерална похвата. Не просто лъжа а лъжесвидетелствуване. Това го имаме вече и в последните нашумяли случаи.

    14:10 18.09.2025

  • 44 Единия родител може да използва детето

    1 0 Отговор
    Срещу другия родител или срещу учител или обратно. Ще има работа за работата.

    14:12 18.09.2025

  • 45 Закрила на дупето

    0 0 Отговор
    Гуцанов скоро ще иам нужда от памперси за дупето.

    14:16 18.09.2025

