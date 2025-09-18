Гуцанов: Всяко дете ще може да подава сигнал за насилие през специално приложение

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов представи специално приложение, през което деца ще могат да подават сигнали за свои връстници в риск или ако станат свидетели или жертва на насилие.
Чрез платформата CyberKidz Patrol всяко дете с телефон ще може да съобщава за проблем, насилие срещу него или срещу друго дете. „Колко неща вече се случват и какво ли не виждаме всеки ден, за да разберем, че трябва да има подобен модерен начин, по който децата да могат да се свързват с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Оттам вече да преценяват какво и как да се направи, как да се намеси, чрез кои органи, включително и чрез МВР, за да могат децата наистина да се чувстват закриляни и да знаят, че има към кого да се обърнат”, обясни министър Гуцанов. Приложението е разработено от Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на електронното управление.
Мобилно приложение Cyberkidz Patrol ще е достъпно за сваляне напълно безплатно в началото на месец октомври. Чрез него децата ще могат много лесно да подадат сигнал за дете в риск. Единствената информация, която се изисква, е телефонен номер. Например, ако дете види как в училище тормозят негов съученик, то ще може да подаде сигнал за това, а ДАЗД ще го провери. При нужда ще сезира и други институции като полиция, прокуратура или социалните служби. „Това наистина помага на децата по един достъп начин, през телефона, да бъдат въвлечени в превенцията на агресията и да подават сигнали“, каза Калоян Ганев, председател на Съвета на децата.
В същото време, приложението ще съдържа полезна информация за децата, както и интересни за тях новини и събития. Включително информационните клипове на Агенцията срещу употребата на опасни вещества.
То беше представено при старта на кампанията „Бъди смел, бъди добър“, която се провежда за втора поредна година от ДАЗД. Партньори са всички държавни институции, които имат отношение към сигурността на децата. Активностите тази година ще включват различни спортни мероприятия, конкурси за изкуство, осветяване на фасадите на знакови сгради по повод Световния ден на правата на децата. Децата ще направят и специален флашмоб с послание срещу насилието.
„Заради ежедневните публикации за насилие над деца стартираме кампанията. Чрез нас възрастните, държавните институции, медиите, неправителствените организации искаме да стигнем до децата чрез нови иновативни начини”, заяви председателят на ДАЗД Теодора Иванова.
През 2024 година са постъпили 6640 сигнала за деца в риск в Държавната агенция за закрила на детето.
„Нещата, които се правят от Агенцията са много важни. Опитваме се заедно да вземем мерки срещу насилието. Започнахме кампании срещу вейповете и дизайнерската дрога. От нас зависи да се справим с тези съвременни заплахи”, заяви министър Гуцанов.
Омбудсманът на Република България Велислава Делчева отбеляза добрата си съвместна работа с Министерството на труда и социалната политика и с министър Борислав Гуцанов.
Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България, подчерта важността на сътрудничеството между организацията и държавните институции.
На събитието присъстваха също заместник-министърът на здравеопазването Добромира Карева, изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев, председателят на Съвета за електронни медии д-р Симона Велева, както и представители на Съвета на децата.
Европейската шампионка по спортна гимнастика Валентина Георгиева също подкрепи инициативата.
