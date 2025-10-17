Новини
Следим дигитално и в реално време как се движи градският транспорт в София

17 Октомври, 2025 10:11 774 7

Това означава, че приложения и сайтове ще могат в реално време да показват къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат, кои са най-бързите маршрути

Следим дигитално и в реално време как се движи градският транспорт в София - 1
Мария Атанасова

"Данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, вече е достъпна за всички. Това означава, че приложения и сайтове ще могат в реално време да показват къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат, кои са най-бързите маршрути" - това обяви във Facebook кметът на Столичната община Васил Терзиев.

Той добавя, че с отварянето на данните на градския транспорт е затворена поредна страница от аналоговото минало. "Данните, които събираме с публичен ресурс, ще се връщат при гражданите под формата на по-предвидим транспорт, по-добро планиране и повече удобство. Това не е просто технологична промяна – това е нова култура на управление, в която прозрачността, сътрудничеството и иновацията не са просто лозунги, а ежедневна практика", коментира столичният кмет.

По думите му в рамките само на няколко седмици след отварянето, граждани и програмисти са създали първите интерактивни карти и приложения, без това да коства нито лев от бюджета на общината.

"Точно така си представям истинската дигитална трансформация – когато обществото започва да произвежда решенията заедно с институциите. Пример за това е и съвместната работа с граждани и експерти, които разработват карти, базирани на общински данни – от визуализации на ПУП-ове и планирано строителство, до интерактивни карти на чешми, зелени площи и цветни контейнери. Последните бяха особено полезни по време на кризата с отпадъците, когато общественият контрол и споделената информация помогнаха за по-бърза и точна реакция", добавя Терзиев.

Той посочва още, че следващата стъпка е да се отворят данните за обработените отпадъци от общинското предприятие СПТО.

"Благодаря на зам.-кмета Иван Гойчев и на екипа, който стои зад тази инициатива. Дигитализацията прави прозрачността възможна, защото когато информацията е достъпна, контролът върху нея става споделен. София има потенциала да бъде пример за дигитална трансформация не само в България, а и в целия балкански регион. И вярвам, че можем да го постигнем, доколкото действията ни не са кампанийни, а са част от цялостна стратегия. Модерността вече е стандарт за работа", завършва публикацията си Терзиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ко речи?

    3 1 Отговор
    Ами дайте и адрес на ентусиастите, който вече го ползват и са дали безплатно да се гледа - map . bpilot253 . com / /
    sofia
    махнете интервалите

    10:23 17.10.2025

  • 3 многото транспорт е бреме

    0 2 Отговор
    влакове , трамваи , рейсове , метро влакове , електрически колела , тротинетки , тролеи . за 9 милиона население почти същите улици на картата . за 6,5 население 8 пъти повече транспорт през деня и през нощта . къде е логиката . кой возят . та да ги следи . явно целта е до 3 години още 4 пъти повече транспорт . и ще дръпнат повече средства . топлофикациите нямат повече клиенти . но и те се разрастват с бързи темпове . огромни структурни промени на фирмата през 2007-2024 години . бум на персонал , коли, аварийни екипи , машини и адвокати .

    10:35 17.10.2025

  • 4 Сър Джон

    1 1 Отговор
    А кога къде ще катастрофират ще показва ли?

    Коментиран от #6

    10:47 17.10.2025

  • 5 Екстра

    0 0 Отговор
    Баба откога чака дигитално да чака рейса.

    10:50 17.10.2025

  • 6 Мдада...

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сър Джон":

    Когато два обекта много близо един до друг на картата са спрели за дълго време, значи са катастрофирали.

    10:58 17.10.2025

  • 7 Анонимен

    1 1 Отговор
    То и преди 20 години ги имаше виртуалните табла на сайта на СГТ, просто сега са ги дали на външна фирма да ги лепне на карта. Мани, това е по-важно от условията на труд.

    11:02 17.10.2025

