Новини
България »
Банско »
Откриха жив в Пирин агресивен мъж, обявен за починал преди години

Откриха жив в Пирин агресивен мъж, обявен за починал преди години

2 Ноември, 2025 04:40, обновена 2 Ноември, 2025 03:44 439 1

  • банско-
  • пирин-
  • изчезнал

Той не притежава лични документи, отведен е в РУ на МВР в Банско

Откриха жив в Пирин агресивен мъж, обявен за починал преди години - 1
РУ на МВР-Банско, Снимка: mesta.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж, който бил обявен за починал преди няколко години - беше открит на територията на Национален парк "Пирин". Това е станало на 30 октомври при проверка за незаконно бивакуване, предаде NOVA.

Служители на парковата охрана открили мъжа, който проявил агресия, когато му били поискани лични документиза да му бъде написан акт за нарушението. Заради възникналата опасност е потърсено съдействие от органите на МВР.

След пристигането на полицейския екип е установено, че мъжът не притежава лични документи и е отведен в РУ – Банско за установяване на самоличността. В резултат на извършената проверка е станало ясно, че той е бил обявен за изчезнал и впоследствие – обявен от съда за починал.


Банско / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма информация давате

    0 0 Отговор
    От къде е, на колко е години, криминално проявен, нещо от сорта.

    03:59 02.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове