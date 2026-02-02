Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Повишена лавинна опасност в Пирин

2 Февруари, 2026 08:52 389 1

Експерти предупреждават туристите в района на Банско да не напускат обозначените маршрути

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Обилните снеговалежи през последните дни доведоха до повишена лавинна опасност в Пирин, предупреждават експерти по планинска безопасност. В района на Банско през целия вчерашен ден е валял сняг, като снежната покривка се е увеличила с над 15-20 сантиметра.

По думите на планинския спасител Андрей Балевски в неделя лавинната опасност е била трета степен с тенденция за повишаване. „В момента сме между трета и четвърта степен. Днес ще направим допълнителни обследвания, за да дадем точна информация“, уточни той пред бТВ.

Балевски допълни, че именно трета степен на лавинна опасност е сред най-коварните. „Снежните маси са достатъчно стабилни, за да не се саморазтоварят, но при навлизане на скиор, сноубордист или планинар в склоновете може да се задейства лавина“, обясни експертът.

Основната превантивна мярка при повишена лавинна опасност е туристите да не се отклоняват от зимните маршрути, а при по-високи нива – дори да отложат планираните преходи. „Над трета степен препоръката е маршрутите да се отменят, докато обстановката се стабилизира“, каза Балевски.

Той напомни, че всеки ден между 8,15 и 8,40 ч. се публикува лавинен бюлетин с информация за времето, снежната покривка, рисковите изложения и районите с най-висока опасност. „Това е най-добрият съвет – хората да се информират преди да излязат в планината“, подчерта експертът.

Той коментира, че все още се наблюдава присъствие на неподготвени хора извън пистите. „Има скиори, сноубордисти и планинари, които поради липса на умения и знания предприемат рискови действия точно в неподходящия ден. Това е най-опасното“, предупреди той.

Сред основните препоръки остава и правилото никога да не се тръгва сам в планината, както и предварително да се информира близък човек или база за планирания маршрут.

Относно контролираните взривявания за обезопасяване на опасни склонове, Балевски уточни, че те се извършват от служителите на Национален парк „Пирин“ чрез системата GAZEX. Такива съоръжения има в района на хижа „Вихрен“ и в близост до ски зона Банско. „В тези райони няма нито един загинал от лавина, което показва ефективността на системата“, посочи той.


