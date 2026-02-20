Новини
България »
Водолаз за изчезналия кораб в Черно море: За мен той е на дъното

Водолаз за изчезналия кораб в Черно море: За мен той е на дъното

20 Февруари, 2026 08:26 2 388 14

  • изчезнал-
  • кораб-
  • маслен нос

По думите му дълбочината на мястото е около 28 метра, а дъното е равно, с пясък или тиня. Той уточни, че не е имал възможност да извърши подробен подводен оглед

Водолаз за изчезналия кораб в Черно море: За мен той е на дъното - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето между Созопол и Приморско. Сигналът от радарите на кораба им се изгуби в сряда преди обед.

Вчера в района, където за последно е засечен плавателният съд, беше открито нефтено петно. Капитанът Христо Спасов, заедно с 25-годишния му син и трети човек от екипажа, тръгнали на лов за акула в понеделник, въпреки че са били разубеждавани от близките си. Вчера бяха мобилизирани екипи в района на Созопол и Приморско, които правиха обходи край бреговете с надежда да открият рибарите.

Корабът все още не е открит, но има предположения, че се намира на дъното на морето – на дълбочина около 30 метра и на приблизително 5 километра от брега.

Опитният водолаз Найден Недев съобщи, че при оглед на района е забелязано петно от гориво в близост до мястото, където изчезва сигналът на съда.

Намерихме едно петно от разлив на нафта, което ни показва, че корабът е някъде там в района“, заяви Недев.

По думите му дълбочината на мястото е около 28 метра, а дъното е равно, с пясък или тиня. Той уточни, че не е имал възможност да извърши подробен подводен оглед.

„На сонара не можах да видя нищо. Нямах достатъчно време да обхождам района“, посочи водолазът.

Недев допълни, че вероятността петното да е от друг източник е малка: „В този район вероятността да има петно от нещо друго е минимална. Не мога да кажа на 100%, но за мен корабът е там, долу потънал.“

Според него на тази дълбочина водолазната работа не е лека и е необходимо първо мащабно обследване, за да се установи точното местоположение на съда.

Междувременно продължават и обходите по крайбрежието. Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев заяви, че доброволческите действия няма да бъдат прекратени.

„Ще продължат обходите. Ние започнахме още в сряда късно следобед, когато вече беше ясно, че има трагедия“, каза Янакиев.

По думите му вчера са сформирани осем екипа, които са обходили цялата крайбрежна територия на общината.

„Обиколихме крайбрежната територия на общината, не намерихме каквото и да било, което да говори за корабокрушение“, посочи кметът.

Той потвърди и информацията за откритото петно от гориво: „Доброволецът – Найден, водолазът, който се включи с нас по море, откри нещо, което според мен е притеснително – петно от гориво, приблизително до последните известни координати на кораба.“

Кметът подчерта, че очаква компетентните институции – „Гранична полиция“ и „Морска администрация“ – да дадат повече яснота по случая.

В акцията по издирването се включва и турски кораб от най-близкото пристанище – Инеада.

Издирването продължава, а информацията за евентуално откриване на плавателния съд към този момент остава непотвърдена. Надеждите са за развръзка, макар вероятността за благоприятен изход да намалява с всеки изминал ден.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 маке

    21 11 Отговор
    Най вероятно мина от братска Украйна и кораба го няма...

    Коментиран от #11

    08:32 20.02.2026

  • 2 да ви имам и прогнозите

    19 0 Отговор
    това се казва логика браво!!! потънал кораб “най-вероятно той е на дъното” еми то няма каде другаде да е ве умници

    Коментиран от #4

    08:35 20.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 анебе

    9 15 Отговор
    нацепил е откъснала се руска мина

    08:39 20.02.2026

  • 6 схемата

    8 3 Отговор
    петрохан2

    08:45 20.02.2026

  • 7 логично

    7 0 Отговор
    с вероятност около 100%

    08:51 20.02.2026

  • 8 Не думай ва

    10 0 Отговор
    А дали някой си помисли, че е излетял в космоса?

    09:05 20.02.2026

  • 9 Нептун

    9 0 Отговор
    Невероятно откритие ! Ние пък си мислихме, че е на небето .

    09:18 20.02.2026

  • 10 той и калушев бил леководолаз

    1 2 Отговор
    има едни подводници . и в най лошото време минават навсякъде . Имплозии няма как да станат . Дъното е до 12 км . поне мексиканеца можеше да се гмурка . при маслен нос си е опасно . но един двама водолази са малко . може 10 подводници и 5 кораба с лебедки да извадят намерените потънали кораби . еко катастрофа и замърсяване. ще избият рибите . 30 тона мазут си е много . там често излиза на брега мазут . до 2 дни където излезе , там е потънал . логика .

    09:19 20.02.2026

  • 11 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "маке":

    Едвали е мина от войната на Путин. Вятърът е бил 20 м/с, което си е буря.

    Коментиран от #12

    09:27 20.02.2026

  • 12 Явно

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Капитанът е бил твърдоглав !

    09:33 20.02.2026

  • 13 капитана си е гледал печалбата

    3 0 Отговор
    обещал е по 300 кила риба и по 3 000 евро кеш на двама за да ходят с него на лов . после изчезват безследно . и сега 3 дена ги няма . Ако видят кораба да си плува, значи е на лов и се прибира . Дългите плавания са често срещани . Хвърлят мрежи . После ги събират . Слагат улова в различни варели . Цацката е доста подскъпнала . Опържена 300 грама е 20 евро . Екстремното ловуване на риба е заради зора за печелене . Може да е задлъжнял много пари .

    10:02 20.02.2026

  • 14 Жертва на Зеленески

    1 2 Отговор
    За мен се е натъкнал на украинска мина и нямал време за подаване дони и на сигнал .Затова се потулва и крие случая какво е станало за да няма резултат.

    11:54 20.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове