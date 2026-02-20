Водолаз за изчезналия кораб в Черно море: За мен той е на дъното

Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето между Созопол и Приморско. Сигналът от радарите на кораба им се изгуби в сряда преди обед.

Вчера в района, където за последно е засечен плавателният съд, беше открито нефтено петно. Капитанът Христо Спасов, заедно с 25-годишния му син и трети човек от екипажа, тръгнали на лов за акула в понеделник, въпреки че са били разубеждавани от близките си. Вчера бяха мобилизирани екипи в района на Созопол и Приморско, които правиха обходи край бреговете с надежда да открият рибарите.

Корабът все още не е открит, но има предположения, че се намира на дъното на морето – на дълбочина около 30 метра и на приблизително 5 километра от брега.

Опитният водолаз Найден Недев съобщи, че при оглед на района е забелязано петно от гориво в близост до мястото, където изчезва сигналът на съда.

Намерихме едно петно от разлив на нафта, което ни показва, че корабът е някъде там в района“, заяви Недев.

По думите му дълбочината на мястото е около 28 метра, а дъното е равно, с пясък или тиня. Той уточни, че не е имал възможност да извърши подробен подводен оглед.

„На сонара не можах да видя нищо. Нямах достатъчно време да обхождам района“, посочи водолазът.

Недев допълни, че вероятността петното да е от друг източник е малка: „В този район вероятността да има петно от нещо друго е минимална. Не мога да кажа на 100%, но за мен корабът е там, долу потънал.“

Според него на тази дълбочина водолазната работа не е лека и е необходимо първо мащабно обследване, за да се установи точното местоположение на съда.

Междувременно продължават и обходите по крайбрежието. Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев заяви, че доброволческите действия няма да бъдат прекратени.

„Ще продължат обходите. Ние започнахме още в сряда късно следобед, когато вече беше ясно, че има трагедия“, каза Янакиев.

По думите му вчера са сформирани осем екипа, които са обходили цялата крайбрежна територия на общината.

„Обиколихме крайбрежната територия на общината, не намерихме каквото и да било, което да говори за корабокрушение“, посочи кметът.

Той потвърди и информацията за откритото петно от гориво: „Доброволецът – Найден, водолазът, който се включи с нас по море, откри нещо, което според мен е притеснително – петно от гориво, приблизително до последните известни координати на кораба.“

Кметът подчерта, че очаква компетентните институции – „Гранична полиция“ и „Морска администрация“ – да дадат повече яснота по случая.

В акцията по издирването се включва и турски кораб от най-близкото пристанище – Инеада.

Издирването продължава, а информацията за евентуално откриване на плавателния съд към този момент остава непотвърдена. Надеждите са за развръзка, макар вероятността за благоприятен изход да намалява с всеки изминал ден.