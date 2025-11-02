Новини
Ивелин Михайлов: Водим се пазарна икономика, а сме по-зле от всяка тоталитарна държава

2 Ноември, 2025 16:43 938 31

"Мен ме заплашват Борисов и Пеевски... изпращат хора. Ако има орган, който е международен, на който точно да го кажа и да се направи проверка и всичко това да е публично - всички имена и всичко ще кажа", коментира още лидерът на "Величие"

Договорено е вече рафинерията на "Лукойл" в Бургас до седмица или две да бъде продадена на шведската фирма "Гънвор", има разрешение от САЩ тази сделка да стане.

Това твърдение изказа пред БНР лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов във връзка с наложените санкции от САЩ на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

"Това, което се прави с "Лукойл", е нов начин Борисов и Пеевски да вземат пари, да рекетират, да изнудват. ... Водим се пазарна икономика, а сме по-зле от всяка тоталитарна държава", смята той.

По думите му депутатите от "Величие" са гласували срещу спирането на износа на дизел и авиационно гориво, защото това "ще даде шанс на едни хора, които са приближени до властта, да имат повече права, а други да са рекетирани и спирани":

"Спира се износът и в един момент рафинерията ще има свръх производство и непозволен износ, а това нещо позволява тази рафинерия да бъде контролирана от управляващите и да вземат рекат, защото само с изрично позволение от тях ще могат да се изнасят дизел и авиационно гориво".

Михайлов отново подчерта, че непрекъснато е заплашван, но не подава сигнал в прокуратурата, защото "ще замете следите":

"Мен ме заплашват Борисов и Пеевски... изпращат хора. Ако има орган, който е международен, на който точно да го кажа и да се направи проверка и всичко това да е публично - всички имена и всичко ще кажа. Но на вас да ви кажа нещо, а прокуратурата отново да отиде и да замете следите и да знае какво аз имам, би било глупаво от моя страна".

Няма депутатка от "Величие", избрана след документна измама, както твърди лидерът на МЕЧ, заяви Ивелин Михайлов и обяви, че ще съди Радостин Василев за тези му думи.


  • 1 си дзън

    10 12 Отговор
    Ивелин на амбразурата в защита на Гънвор - руският вор.

    Коментиран от #22

    16:49 02.11.2025

  • 2 Тоя измамник

    15 13 Отговор
    лъжец и пирамидаджия кога ще върне парите на хората и ще си плати задълженията към България? Каква полза имате да давате дума на такива измамници и лъжци?

    Коментиран от #13

    16:50 02.11.2025

  • 3 ибалин

    7 10 Отговор
    фара она

    16:59 02.11.2025

  • 4 Дориана

    14 7 Отговор
    Много ясно , България се превърна в тоталитарна полицейска държава с репресии срещу неудобните опоненти , с диктатура заради Борисов и Пеевски. И малките предателски партии БСП ОЛ и ИТН , които като сателити около тях ги обслужват ще си получат падението, което заслужават.

    Коментиран от #7

    17:01 02.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Р Г В

    8 6 Отговор
    Уважаеми г-н е ,всички шефове на партии в парламента сте така наречени водачи на местни банди / коч кефалии / на Балканите.
    На върха на пирамидата са г-дата Б.Б. и Д.П а вие и представителите на ПП , СДС ,БСП ,МЕЧ ,ДПС сте на различни нива в основата и но не ви стига въздух да изплувате нагоре и ни заливате с приказки от рода на - ала бала . Не се навирай между шамарите ,горивата ,оръжейните сделки и атомната енергетика са далеч от вашите възможности и свери на влияние . Умната , да не изгориш за да светиш.

    17:03 02.11.2025

  • 7 я замези

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    мишемор

    17:05 02.11.2025

  • 8 Само да попитам

    6 9 Отговор
    И селянията взе да разбира от икономика Сигурно ли е че вече ша са опраим нали

    Коментиран от #18

    17:10 02.11.2025

  • 9 оня с коня

    5 12 Отговор
    Този човек е с увредено Психично здраве.И понеже го заплашвали ББ и Пеевски а на Прокуратурата нямал доверие,чуди се дали има Междунар. Орган,на който да се оплаче...Ама какъв депутат е като не знае че Кьовеши е "Международния човек" който му трябва,но има ли Документ от Държ. Лаборатория колко процента е Уплахата в Кръвта му и дали не е в границите на допустимото?А известно ли му е че няма как да съде Радостин,защото същият е с Депутатски имунитет?И такива хора вземат Депутатски заплати?...

    Коментиран от #25

    17:12 02.11.2025

  • 10 Българин

    5 5 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ!

    Коментиран от #17

    17:26 02.11.2025

  • 11 Учител

    8 4 Отговор
    Исторически парк е духовната столица на България

    17:26 02.11.2025

  • 12 Софиянец

    6 4 Отговор
    ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЕЛИЧИЕ! ОТ ПЕПЕЛТА КЪМ СЛЪНЦЕТО ДА СИ ВЪРНЕМ ВЕЛИЧИЕТО!🔥🇧🇬

    17:27 02.11.2025

  • 13 Българин

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя измамник":

    Дано да има повече такива измамници и пирамидаджии в България!

    17:27 02.11.2025

  • 14 Мдааа

    6 1 Отговор
    Ивелина тук от 1944 ГД до днес е РЕЖИМ КОМУНИСТИЧЕСКО ОЛИГАРХИЧЕН БЕЗ ПРАВА НА ХОРАТА И СВОБОДА НА СЛОВОТО...

    17:28 02.11.2025

  • 15 Инженер

    6 6 Отговор
    Ако имаше още 10 като Ивелин, България щеше да е най-богатата държава в Европа!

    Коментиран от #20

    17:28 02.11.2025

  • 16 Ивелин Михайлов

    4 2 Отговор
    Ако бойко българоубиеца и дебелия посегнат на жена ми, влизам с АК-47 и им разстрелвам всичките депутати! 🤬💀☠

    17:29 02.11.2025

  • 17 Само предлагам

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Защо забрави Христо Ботев

    Коментиран от #19

    17:30 02.11.2025

  • 18 Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Само да попитам":

    А ти от кое село бе гербаджия

    17:30 02.11.2025

  • 19 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Само предлагам":

    Това е Киро Брейка

    17:30 02.11.2025

  • 20 Кирпич

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Инженер":

    Ако имаше 20 пък в целия свят УРА другари

    17:32 02.11.2025

  • 21 Горски

    3 2 Отговор
    Лицето Георги Харизанов би се справил със задачата да бъде "особен управител".Ще нареже и продаде Нефтохим за скрап за нула време.Все пак опитът му с тръбите от Напоителни системи е добър атестат за новата длъжност. Нима някой си мисли, че пострадалите ще са Русия?? Мне, скъп бензин/газ/дизел за всички демократично печеливши. Енергетиката тука е създадена от СССР и винаги ще служи на Русия. Това дори фашиста костуф го разбра. Така че, колкото и да им се иска, Нефтохим винаги ще е руски и ще работи само и единствено в интерес на Русия! Сега е момента Пеевски да блокира сделката чрез ДАНС. Много съм любопитен, какво ще му се случи. Путин изземва активите на олигарси. Котката го развалила. Капанът щракна, вече няма проблем, Лукоил се завърна. при собственика. Нека нашите управници разберат,, че Руснака винаги идва за своето. Даже Иван Костов го разбираше навремето - без Русия няма българска енергетика ! Другият вариант е : слагате потурите и се кланяте на турците да ви вкарват горива . С надценка ! И пак ...от Руски. И защо трябва да продават българското предприятие на "Лукойл"? Все американците ли трябва да се бъркат в нашата икономика?

    17:39 02.11.2025

  • 22 Видьо Видев

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    В ГЕРБ няма ли поне един по-достоен от простият милиционер-пожарникар,
    който в Банкя вместо библиотека с книги, има чекмедже с пачки!

    Коментиран от #26, #30

    17:40 02.11.2025

  • 23 Оди у Русиа бе.

    2 4 Отговор
    Чий го крепиш в ЕС?

    17:40 02.11.2025

  • 24 Цвете

    2 3 Отговор
    ЧАКАЙ ДА ТЕ ПОПИТАМ??? ТИ ПОПЪЛНИ ЛИ СИ ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ???? ТОЗИ ОГРОМЕН ХАМБАР, ДЕТО ГО ВЛАДЕЕТЕ С ЖЕНА ТИ, КОЙ ГО СТОПАНИСВА СЕГА, ЧЕ ТИ ХОДИШ ВЪВ ВСИЧКИ ТВ. ПРОГРАМИ ДА ГРОМИШ ТИЯ ДВАМА ДЕБЕЛАЦИ??? И НА НАС СА ОТВРАТИТЕЛНИ ,НО, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ГИ СЛУШАМЕ КАК НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ДАВАТ ИНТЕРВЮТА, А СЕ ПОКАЗВАТ ЗА КРАТКО, ДА ОПЛЮВАТ И ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ НАИСТИНА ДА ТРЪГНЕ ДЪРЖАВАТА НИ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    17:44 02.11.2025

  • 25 Аха

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Ама Евро прокурорката ли или прокурорката на Еврото?

    Коментиран от #27

    17:44 02.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Аха":

    И двете.

    17:48 02.11.2025

  • 28 Автогол си вкаеаха

    1 0 Отговор
    Прав е защото по преценка на шефа на Митниците ще се разрешава износ на горива. Ще се гласува в НС там ще видите връзките между износителите и политиците.

    17:49 02.11.2025

  • 29 абе ивеличнчо

    0 0 Отговор
    какъв лидер си ти, ако не си наясно има ли такива международни органи и как да се свържеш с тях?
    Ако това не можеш да направиш какво?

    Лидер ли си или ревеш някой да те води?
    Стани направи място на някой по-оправен.

    17:53 02.11.2025

  • 30 за какво ти е

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Видьо Видев":

    Библиотека с книги като в един лаптоп или айфон може даси качиш 100 000 книги?

    Виж чекмедже с пачки и кюлчета си требе винаги.

    17:55 02.11.2025

  • 31 Цветан Цветанов днес пред Дарик

    0 0 Отговор
    Цветанов: Борисов направи най-голямото предателство!

    "Щабовете на ГЕРБ и ДПС на Пеевски работят съвместно с подчинени ИТН и БСП", смята той

    Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов и вицепремиер в първото правителство на ГЕРБ бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира актуалните вътрешнополитически теми, сред които думите на Румен Радев за евентуален негов политически проект, смяната на Наталия Киселова като председател на Народното събрание с Рая Назарян. Цветанов коментира взаимоотношения между Бойко Борисов и ГЕРБ и Делян Пеевски и ДПС-Ново начало. Цветан Цветанов даде прогноза и дали ще има предсрочни парламентарни избори.
    ,,ГЕРБ се изграждаше в условията на опозиция. Може да се направи паралел с бъдещ проект на президента Радев. Защото аз бях пръв председател на ГЕРБ, докато Борисов беше кмет на София. Има брутално разочарование от политическа класа. Радев дори да излезе без готовност за структури по моста, той ще направи емоционална вълна, защото хората ще видят някаква промяна. Ключово ще бъде поведението на ПП-ДБ. Има възможност те, ако отворят периферията си, по подобие на ОДС на времето, това ще бъде катастрофа за ГЕРБ и ДПС. Това сближаване, което направи Борисов и предаде истинските каузи на ГЕРБ – ще бъде с тежка репутационна щета. Щабовете на ГЕРБ и ДПС работят съвместно“, смята Цветан Цветанов.
    ,,Румен Радев ще се доближи до 100-110 народни представители, ако и ПП-ДБ успеят да оправят щетата, която сами се нанесоха

    17:57 02.11.2025

