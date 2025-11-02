Ивелин Михайлов: Водим се пазарна икономика, а сме по-зле от всяка тоталитарна държава

Договорено е вече рафинерията на "Лукойл" в Бургас до седмица или две да бъде продадена на шведската фирма "Гънвор", има разрешение от САЩ тази сделка да стане.
Това твърдение изказа пред БНР лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов във връзка с наложените санкции от САЩ на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".
"Това, което се прави с "Лукойл", е нов начин Борисов и Пеевски да вземат пари, да рекетират, да изнудват. ... Водим се пазарна икономика, а сме по-зле от всяка тоталитарна държава", смята той.
По думите му депутатите от "Величие" са гласували срещу спирането на износа на дизел и авиационно гориво, защото това "ще даде шанс на едни хора, които са приближени до властта, да имат повече права, а други да са рекетирани и спирани":
"Спира се износът и в един момент рафинерията ще има свръх производство и непозволен износ, а това нещо позволява тази рафинерия да бъде контролирана от управляващите и да вземат рекат, защото само с изрично позволение от тях ще могат да се изнасят дизел и авиационно гориво".
Михайлов отново подчерта, че непрекъснато е заплашван, но не подава сигнал в прокуратурата, защото "ще замете следите":
"Мен ме заплашват Борисов и Пеевски... изпращат хора. Ако има орган, който е международен, на който точно да го кажа и да се направи проверка и всичко това да е публично - всички имена и всичко ще кажа. Но на вас да ви кажа нещо, а прокуратурата отново да отиде и да замете следите и да знае какво аз имам, би било глупаво от моя страна".
Няма депутатка от "Величие", избрана след документна измама, както твърди лидерът на МЕЧ, заяви Ивелин Михайлов и обяви, че ще съди Радостин Василев за тези му думи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
