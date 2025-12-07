Парламентарната група на "Величие" организира ден на отворените врати в “Исторически парк” ВИДЕО

Парламентарната група на "Величие" организира ден на отворените врати в “Историческия парк” в село Неофит Рилски, предаде NOVA. Причината е "множеството атаки от страна на други политически партии, затова че комплексът е пирамида и е бил построен чрез измамни схеми".
Лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов лично развеждаше из комплекса посетителите, като отправи и покани към народните представители да видят какво е построено в района без държавни средства.
Софийският апелативен съд остави в ареста петима от общо 7 обвиняеми по делото "Исторически парк". Те са обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами.
“От много години срещу нас тече една кампания, че сме откраднали парите на инвеститорите и тук не сме направили нищо”, коментира Михайлов.
“В крайна сметка целият обект струва над 500 млн лева. Това е реално. Ние винаги сме викали оценители да дойдат и да видят какво сме направили. Най-важното - това нещо може да произвежда пари за българската икономика”, смята той.
“Ние искахме хората да се запознаят и да дойдат на място да видят. Защото едно е по интернет и по телевизията да правят внушения, друго е хората да дойдат и да го видят на място”, допълни Михайлов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Не го лансирайте този измамник":Исторически парк струва 500 млн.Все пак е направено нещо с парите на инвеститорите.
Коментиран от #4, #5, #8, #9
20:07 07.12.2025
4 Една пирамида
До коментар #3 от "Последния Софиянец":винаги прави нещо и първите измъкнали са винаги на печалба.
20:09 07.12.2025
5 Дрътия Софианец
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Същото , като със 17-те ти ресторанта ...🤫
20:11 07.12.2025
6 Край
Коментиран от #12
20:14 07.12.2025
7 Факт
20:17 07.12.2025
8 Край
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Направени са едни бутафорни крепости дето след 3-4 години ще са обрасли с храсталаци и само змии и гущери ще се гонят из тях.
20:17 07.12.2025
9 Тов. Членин
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Таваришч , Ти 👈 , премести ли 17-те ресторантов у Венецуеле ?
20:24 07.12.2025
10 Хасковски каунь
Толкова струва един град бе
Коментиран от #14
20:35 07.12.2025
11 гражданин
21:05 07.12.2025
12 Азз
До коментар #6 от "Край":Що,с тези дето дават парите си за казина какви са?
21:22 07.12.2025
13 Т Живков
21:23 07.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.