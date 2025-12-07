Парламентарната група на "Величие" организира ден на отворените врати в “Исторически парк” ВИДЕО

Парламентарната група на "Величие" организира ден на отворените врати в “Историческия парк” в село Неофит Рилски, предаде NOVA. Причината е "множеството атаки от страна на други политически партии, затова че комплексът е пирамида и е бил построен чрез измамни схеми".

Лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов лично развеждаше из комплекса посетителите, като отправи и покани към народните представители да видят какво е построено в района без държавни средства.

Софийският апелативен съд остави в ареста петима от общо 7 обвиняеми по делото "Исторически парк". Те са обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами.

“От много години срещу нас тече една кампания, че сме откраднали парите на инвеститорите и тук не сме направили нищо”, коментира Михайлов.

“В крайна сметка целият обект струва над 500 млн лева. Това е реално. Ние винаги сме викали оценители да дойдат и да видят какво сме направили. Най-важното - това нещо може да произвежда пари за българската икономика”, смята той.

“Ние искахме хората да се запознаят и да дойдат на място да видят. Защото едно е по интернет и по телевизията да правят внушения, друго е хората да дойдат и да го видят на място”, допълни Михайлов.