Парламентарната група на "Величие" организира ден на отворените врати в “Исторически парк” ВИДЕО

7 Декември, 2025 20:49, обновена 7 Декември, 2025 20:00 977 14

Лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов лично развеждаше из комплекса посетителите

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентарната група на "Величие" организира ден на отворените врати в “Историческия парк” в село Неофит Рилски, предаде NOVA. Причината е "множеството атаки от страна на други политически партии, затова че комплексът е пирамида и е бил построен чрез измамни схеми".

Лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов лично развеждаше из комплекса посетителите, като отправи и покани към народните представители да видят какво е построено в района без държавни средства.

Софийският апелативен съд остави в ареста петима от общо 7 обвиняеми по делото "Исторически парк". Те са обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами.

“От много години срещу нас тече една кампания, че сме откраднали парите на инвеститорите и тук не сме направили нищо”, коментира Михайлов.

“В крайна сметка целият обект струва над 500 млн лева. Това е реално. Ние винаги сме викали оценители да дойдат и да видят какво сме направили. Най-важното - това нещо може да произвежда пари за българската икономика”, смята той.

“Ние искахме хората да се запознаят и да дойдат на място да видят. Защото едно е по интернет и по телевизията да правят внушения, друго е хората да дойдат и да го видят на място”, допълни Михайлов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не го лансирайте този измамник":

    Исторически парк струва 500 млн.Все пак е направено нещо с парите на инвеститорите.

    Коментиран от #4, #5, #8, #9

    20:07 07.12.2025

  • 4 Една пирамида

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    винаги прави нещо и първите измъкнали са винаги на печалба.

    20:09 07.12.2025

  • 5 Дрътия Софианец

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Същото , като със 17-те ти ресторанта ...🤫

    20:11 07.12.2025

  • 6 Край

    5 14 Отговор
    Политическия Джорджано. Не мога са да повярвам колко глупави хорица има на гласуват за тоя. Тези дето пък са му дали парите си за бутафорни крепости направо са ....

    Коментиран от #12

    20:14 07.12.2025

  • 7 Факт

    2 1 Отговор
    Пешовеца, който рие най-много не беше ли първи целувач?

    20:17 07.12.2025

  • 8 Край

    2 13 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Направени са едни бутафорни крепости дето след 3-4 години ще са обрасли с храсталаци и само змии и гущери ще се гонят из тях.

    20:17 07.12.2025

  • 9 Тов. Членин

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Таваришч , Ти 👈 , премести ли 17-те ресторантов у Венецуеле ?

    20:24 07.12.2025

  • 10 Хасковски каунь

    1 9 Отговор
    500 000 000?
    Толкова струва един град бе

    Коментиран от #14

    20:35 07.12.2025

  • 11 гражданин

    8 1 Отговор
    Ама граб краде от 8 км. магистрала 1.8 милиарда !! Та този парк направо ти е без пари !!!

    21:05 07.12.2025

  • 12 Азз

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Край":

    Що,с тези дето дават парите си за казина какви са?

    21:22 07.12.2025

  • 13 Т Живков

    0 2 Отговор
    Бутафорни платени националисти

    21:23 07.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

