Ивелин Михайлов: Пеевски беше изненадан от оставката на кабинета. Решението е на Борисов

Оставката на правителството е решение на Борисов.

Това каза пред БНР лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

Според него Делян Пеевски е бил изненадан от оставката на премиера Росен Желязков.

"При тези хора всичко е възможно. ... Имаме две хипотези - или правителство с премиер Бойко Борисов, или ще отидем на избори".

По думите му Борисов е получил отвън сигнали, че така повече не бива, но "зависи сега дали Делян Пеевски ще го изнуди да направи ново правителство".

"България може да бъде надежден съюзник, ако има ред и законност. Ние не сме феодална държава в 21 век и някой да решава и да отнема бизнеси, да бият хора, да изчезват дори хора и никой нищо да не казва и никъде да не се отразява. Това не е нормална ситуация", коментира Михайлов.