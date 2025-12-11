Новини
Ивелин Михайлов: Пеевски беше изненадан от оставката на кабинета. Решението е на Борисов

11 Декември, 2025 17:09 1 976 40

"Имаме две хипотези - или правителство с премиер Бойко Борисов, или ще отидем на избори", коментира още лидерът на "Величие"

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Оставката на правителството е решение на Борисов.

Това каза пред БНР лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

Според него Делян Пеевски е бил изненадан от оставката на премиера Росен Желязков.

"При тези хора всичко е възможно. ... Имаме две хипотези - или правителство с премиер Бойко Борисов, или ще отидем на избори".

По думите му Борисов е получил отвън сигнали, че така повече не бива, но "зависи сега дали Делян Пеевски ще го изнуди да направи ново правителство".

"България може да бъде надежден съюзник, ако има ред и законност. Ние не сме феодална държава в 21 век и някой да решава и да отнема бизнеси, да бият хора, да изчезват дори хора и никой нищо да не казва и никъде да не се отразява. Това не е нормална ситуация", коментира Михайлов.


България
Оценка 3.6 от 23 гласа.
Оценка 3.6 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    28 10 Отговор
    Бойко ни набута в еврозоната и бяга

    Коментиран от #8, #12, #20

    17:10 11.12.2025

  • 2 Курд Околянов

    20 23 Отговор
    Радев да излиза на изборите и да се приключва с бойковци и шишовци.

    Коментиран от #9, #22, #23, #38

    17:10 11.12.2025

  • 3 Деций

    20 5 Отговор
    За мен има външен натиск,което не е лошо в конкретният случай.

    Коментиран от #6

    17:12 11.12.2025

  • 4 Тихоооооо

    25 5 Отговор
    На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.
    И пак ще получите тиквеник и свинско!

    17:12 11.12.2025

  • 5 честен ционист

    10 18 Отговор
    Единствения изненадан пак ще е Ганчо накрая..

    17:13 11.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Деций":

    От САЩ.

    17:13 11.12.2025

  • 7 Да де

    7 4 Отговор
    Нали бойко беше зависимост от Пеевски

    17:14 11.12.2025

  • 8 Смях!!!!!!

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Борисов дори и до тоалетна не ходи без разрешение на Пеевски.

    17:14 11.12.2025

  • 9 Да бе да

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "Курд Околянов":

    Не сме зависими нито от Бойко нито от Шиши.
    България е на повече от 13 века и 2/3 от времето е или под робство или зависима от чужди сили.

    17:16 11.12.2025

  • 10 Деций

    11 13 Отговор
    А това Борисов премиер е повече от абсурд ,площада няма да го приеме.Отиваме на избори, Радев премиер!

    Коментиран от #16, #26

    17:16 11.12.2025

  • 11 Майора

    13 7 Отговор
    Ало Фараоне , да ми говориш за ред и законност след като си създал пирамида и ощетил хората със 100 млннлв е нищо! Не стига че влезе през дадения вход в НС , ами говориш глупости! Радвай се че още не е заведено дело срещу теб!

    Коментиран от #19

    17:17 11.12.2025

  • 12 Град Козлодуй

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Еврозоната е нормалния път на България. Именно пътя ни към Европа направи разликата на минималната работна заплата с Русия. Е Русия минималната заплата е 150 евро, а в европейска България минималната заплата е 650 лева.

    17:17 11.12.2025

  • 13 Зъл пес

    10 5 Отговор
    Ама ти не разбра ли че Баце е диригента?Защо всички си мислите че той е на подчинение на Делян?Заблудата е всеобща.

    17:17 11.12.2025

  • 14 3 ти Март

    6 13 Отговор
    Шишкото няма да е фактор , еврото се отлага , но трябва малко напън

    17:18 11.12.2025

  • 15 Горски

    14 0 Отговор
    Излиза че Радев който иска уж да се съобрази с народния вот ще вкара българия в Еврото и това за което настояваше популистки че ГЕРБ трябва да направи сега той няма да направи!!!! уникално!!!! Радев ще нивкара в Еврозоната без да проведе референдум. Най-смешното е, че това са правила, предложени от ППДБ и подкрепени от ГЕРБ и ДПС. Всеки с глава на раменете пишеше и говореше, че това е огромна грешка. Е, факт е. Сега, ППДБ са бити в тяхната игра. Отново влизаме в предсрочни избори. И отново ще чакаме сглобки с мандат от по 10-тина месеца най-много. Политиците , които организират протестите , не го правят за хората , а просто си разчистват сметките.Те същите докараха страната до висока инфлация и бяха не по-малко корумпирани. Пак от същото ли?

    17:19 11.12.2025

  • 16 Зъл пес

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Деций":

    Пфууууу,драйфам

    17:20 11.12.2025

  • 17 Ама много ги разбираш

    9 3 Отговор
    Бе пирамида джио крадлива.

    17:21 11.12.2025

  • 18 Българина от минало време

    10 3 Отговор
    Абе нали видяхте едноминутното интервю на голямото Д , трепери му гласа , има страх в погледа ,Хамид ,Данчо и оня Станислав , гледаха уплашено .До тук .Не ги легитимирайте повече .Сваляйте им държавните привлегий , не са повече от другите и скоро ще ви стане ясно

    17:21 11.12.2025

  • 19 Да бе да

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Майора":

    Прав си 100%,но има една хубава бг приказка,за баницата става въпрос.Кой ги би през ръцете донорите на Ивлинчо,а?Защо от мен не получи и стотинка,а?

    17:22 11.12.2025

  • 20 Кукур

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не бъркай едното с другото. Цяла България е срещу Борисов и Пеевски,но това не означава, че сме с копейковците. На България мястото й е в Европа,с не с Русия. Живяхме 45 години под тяхна окупация , живяхме в лишения и страх, живяхме с мисълта че утре ще ни изпратят в лагерите на смъртта. Не случайно Левски казва че руский камшик по боли от османския. Не случайно. Затова никога повече руски роби

    Коментиран от #24, #25

    17:30 11.12.2025

  • 21 Йес

    11 1 Отговор
    Има и трети вариант-Измамникът Фараон Ивайлин Свинаров в Затвора!

    17:30 11.12.2025

  • 22 Да да да

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Курд Околянов":

    Съединението прави силата. Радев иска да слушаме и да изпълняваме това което иска Русия.Дали всички българи искат това или това ще е поредният политик който ще раздели народа? Съединението прави силата.

    Коментиран от #28

    17:31 11.12.2025

  • 23 Не позна "дрОгарю"

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Курд Околянов":

    Никога пак руска подлога във властта!

    17:33 11.12.2025

  • 24 Стига драскахте глупости бе

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кукур":

    Една свободна държава мястото е навсякъде. Само зависимите държави са с този или онзи, в зависимост както им наредят. Свободните си гледат интереса и бъдещето.

    17:34 11.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ТЦ! Греда!

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Деций":

    Достатъчно руски подлоги минаха, та за Несенакрадев премиер ЗАБРАВИ! Виж затвор доживот, за Боташ по бива!

    17:37 11.12.2025

  • 27 НИКАКЪВ БОЙКО

    6 1 Отговор
    НИКАКЪВ ШИШО !
    МАЙ НЕ РАЗБИРАТЕ КАКВО ВИ КАЗВАМЕ!!??

    17:39 11.12.2025

  • 28 Ква Русия бе

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да да да":

    Тук е България. Безродни лъжливи.

    17:40 11.12.2025

  • 29 Живеем в интересни времена!

    3 1 Отговор
    СРЕТЕН Е ОСВОБОДЕН ОТ ЗАТВОРА. КАКВО ЛИ ГО ЧАКА ПРЕДАТЕЛЯ БОЙКО БОРИСОВ? НЕ МИ СЕ МИСЛИ. СВИНЧО И ТОЙ МРАЗИ ЯКО РАЗБОЙКО.

    17:45 11.12.2025

  • 30 На бас 👍

    2 2 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    17:47 11.12.2025

  • 31 Дядо от село

    4 0 Отговор
    Да бе, Радев премиер.... Ще ви се направо путин премиер...

    17:47 11.12.2025

  • 32 Пиронков

    2 0 Отговор
    Скоро влизаш в затвора ,измамник. Върни парите на хората.

    17:51 11.12.2025

  • 33 Кукур

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "НА ТЕБ КОЙ ТИ КАЗА ЧЕ":

    Виж , предпочитам заплата от 650 евро с Европа, отколкото заплата от 50 евро с Русия.

    17:52 11.12.2025

  • 34 Хуревер

    2 0 Отговор
    Ти конкретно ивелинчо отиваш в затвора. Ти Не отиваш на избори а в затвора ,тъпоглав измамник.

    17:53 11.12.2025

  • 35 Тоя ли беше

    2 0 Отговор
    оня с "Джурасик парк" на вересия????" Пирамиди фараони и Балъци за милиони"...........

    17:54 11.12.2025

  • 36 Тоя натегач мушика

    1 0 Отговор
    Мило и драго Дава ще лиже подметки но ще се отърве от затвора. Ще направи пиедестал на ТУУУЛУПА но ще се спаси. И И И СТИГА ФАКТУРНИЦИ ДА ТРИЕТЕ КАКВО ЛИЗАХТЕ МАЗАХТЕ ДО ТУК. ИЛИ СЕГА КОГА ИДВА ХУБАВОТО ЗА НАРОДА ВИЕ ЛОШИТЕ ХАПЕТЕ КЪТ ЗА ПОСЛЕДНО. ЧАО ЧАО БАМБИНИ.

    17:55 11.12.2025

  • 37 Много

    1 0 Отговор
    куха лейка е тая Ивелина

    17:55 11.12.2025

  • 38 Видьо Видев

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Курд Околянов":

    Най-после, нещо за което настоявахме от години!
    Подпиши петицията!


    10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес

    17:55 11.12.2025

  • 39 Е гати в ква страна живеете.

    0 1 Отговор
    Магнити да ви управляват.
    Скачайте за нови закони.
    Щото като дойдат новите магнити след изборите пак ще ви е зле.
    Нови закони ви трябват.

    Коментиран от #40

    17:56 11.12.2025

  • 40 Аз съм твърдо против

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Е гати в ква страна живеете.":

    Против съм тази държава да се управлява от улицата!

    17:59 11.12.2025

