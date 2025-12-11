Ивелин Михайлов: Пеевски беше изненадан от оставката на кабинета. Решението е на Борисов

Оставката на правителството е решение на Борисов.
Това каза пред БНР лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.
Според него Делян Пеевски е бил изненадан от оставката на премиера Росен Желязков.
"При тези хора всичко е възможно. ... Имаме две хипотези - или правителство с премиер Бойко Борисов, или ще отидем на избори".
По думите му Борисов е получил отвън сигнали, че така повече не бива, но "зависи сега дали Делян Пеевски ще го изнуди да направи ново правителство".
"България може да бъде надежден съюзник, ако има ред и законност. Ние не сме феодална държава в 21 век и някой да решава и да отнема бизнеси, да бият хора, да изчезват дори хора и никой нищо да не казва и никъде да не се отразява. Това не е нормална ситуация", коментира Михайлов.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #12, #20
17:10 11.12.2025
2 Курд Околянов
Коментиран от #9, #22, #23, #38
17:10 11.12.2025
3 Деций
Коментиран от #6
17:12 11.12.2025
4 Тихоооооо
И пак ще получите тиквеник и свинско!
17:12 11.12.2025
5 честен ционист
17:13 11.12.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Деций":От САЩ.
17:13 11.12.2025
7 Да де
17:14 11.12.2025
8 Смях!!!!!!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Борисов дори и до тоалетна не ходи без разрешение на Пеевски.
17:14 11.12.2025
9 Да бе да
До коментар #2 от "Курд Околянов":Не сме зависими нито от Бойко нито от Шиши.
България е на повече от 13 века и 2/3 от времето е или под робство или зависима от чужди сили.
17:16 11.12.2025
10 Деций
Коментиран от #16, #26
17:16 11.12.2025
11 Майора
Коментиран от #19
17:17 11.12.2025
12 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Еврозоната е нормалния път на България. Именно пътя ни към Европа направи разликата на минималната работна заплата с Русия. Е Русия минималната заплата е 150 евро, а в европейска България минималната заплата е 650 лева.
17:17 11.12.2025
13 Зъл пес
17:17 11.12.2025
14 3 ти Март
17:18 11.12.2025
15 Горски
17:19 11.12.2025
16 Зъл пес
До коментар #10 от "Деций":Пфууууу,драйфам
17:20 11.12.2025
17 Ама много ги разбираш
17:21 11.12.2025
18 Българина от минало време
17:21 11.12.2025
19 Да бе да
До коментар #11 от "Майора":Прав си 100%,но има една хубава бг приказка,за баницата става въпрос.Кой ги би през ръцете донорите на Ивлинчо,а?Защо от мен не получи и стотинка,а?
17:22 11.12.2025
20 Кукур
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не бъркай едното с другото. Цяла България е срещу Борисов и Пеевски,но това не означава, че сме с копейковците. На България мястото й е в Европа,с не с Русия. Живяхме 45 години под тяхна окупация , живяхме в лишения и страх, живяхме с мисълта че утре ще ни изпратят в лагерите на смъртта. Не случайно Левски казва че руский камшик по боли от османския. Не случайно. Затова никога повече руски роби
Коментиран от #24, #25
17:30 11.12.2025
21 Йес
17:30 11.12.2025
22 Да да да
До коментар #2 от "Курд Околянов":Съединението прави силата. Радев иска да слушаме и да изпълняваме това което иска Русия.Дали всички българи искат това или това ще е поредният политик който ще раздели народа? Съединението прави силата.
Коментиран от #28
17:31 11.12.2025
23 Не позна "дрОгарю"
До коментар #2 от "Курд Околянов":Никога пак руска подлога във властта!
17:33 11.12.2025
24 Стига драскахте глупости бе
До коментар #20 от "Кукур":Една свободна държава мястото е навсякъде. Само зависимите държави са с този или онзи, в зависимост както им наредят. Свободните си гледат интереса и бъдещето.
17:34 11.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ТЦ! Греда!
До коментар #10 от "Деций":Достатъчно руски подлоги минаха, та за Несенакрадев премиер ЗАБРАВИ! Виж затвор доживот, за Боташ по бива!
17:37 11.12.2025
27 НИКАКЪВ БОЙКО
МАЙ НЕ РАЗБИРАТЕ КАКВО ВИ КАЗВАМЕ!!??
17:39 11.12.2025
28 Ква Русия бе
До коментар #22 от "Да да да":Тук е България. Безродни лъжливи.
17:40 11.12.2025
29 Живеем в интересни времена!
17:45 11.12.2025
30 На бас 👍
17:47 11.12.2025
31 Дядо от село
17:47 11.12.2025
32 Пиронков
17:51 11.12.2025
33 Кукур
До коментар #25 от "НА ТЕБ КОЙ ТИ КАЗА ЧЕ":Виж , предпочитам заплата от 650 евро с Европа, отколкото заплата от 50 евро с Русия.
17:52 11.12.2025
34 Хуревер
17:53 11.12.2025
35 Тоя ли беше
17:54 11.12.2025
36 Тоя натегач мушика
17:55 11.12.2025
37 Много
17:55 11.12.2025
38 Видьо Видев
До коментар #2 от "Курд Околянов":Най-после, нещо за което настоявахме от години!
Подпиши петицията!
10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес
17:55 11.12.2025
39 Е гати в ква страна живеете.
Скачайте за нови закони.
Щото като дойдат новите магнити след изборите пак ще ви е зле.
Нови закони ви трябват.
Коментиран от #40
17:56 11.12.2025
40 Аз съм твърдо против
До коментар #39 от "Е гати в ква страна живеете.":Против съм тази държава да се управлява от улицата!
17:59 11.12.2025